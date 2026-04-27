Мерц: Украйна може да се наложи да приеме териториални загуби при мир с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Украйна може да бъде принудена да приеме загубата на част от територията си в рамките на бъдещо мирно споразумение с Русия. По думите му подобни отстъпки биха могли да се окажат част от условията за по-нататъшното европейско интегриране на страната, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„В един момент Украйна ще трябва да подпише споразумение за прекратяване на огъня, а се надяваме по-късно и трайно мирно споразумение с Русия. Тогава е възможно част от териториите вече да не бъдат под украински контрол“, каза Мерц пред ученици в гимназията „Каролус Магнус“ в град Марсберг, провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Той допълни, че ако украинският президент Володимир Зеленски реши да представи подобна перспектива пред обществото и получи обществена подкрепа, включително чрез референдум, това би било негово политическо решение.

„Тогава той трябва да каже на украинския народ: отворих пътя към Европа за вас“, заяви германският канцлер.

Украйна в момента е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Процесът на присъединяване обаче се забави заради позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, въпреки че неотдавнашните политически промени в Будапеща породиха очаквания за възможно придвижване към следващ етап, припомня Ройтерс.

Мерц обаче запази резерви относно бързото членство на Украйна в ЕС, като подчерта, че страната не може да се присъедини, докато е във война. Той посочи още, че Киев трябва да изпълни всички критерии, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.

„Зеленски смяташе, че Украйна може да се присъедини към ЕС на 1 януари 2027 г. Това не е възможно, а дори 1 януари 2028 г. не е реалистична дата“, отбеляза канцлерът.

Като алтернатива той предложи междинни форми на интеграция, включително статут на наблюдател в европейските институции. По думите му подобен вариант е бил обсъден на срещата на върха в Кипър миналата седмица и е получил широка подкрепа сред европейските лидери, в присъствието и на президента Зеленски.