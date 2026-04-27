Мерц: Украйна може да се наложи да приеме териториални загуби при мир с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Украйна може да бъде принудена да приеме загубата на част от територията си в рамките на бъдещо мирно споразумение с Русия. По думите му подобни отстъпки биха могли да се окажат част от условията за по-нататъшното европейско интегриране на страната, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
„В един момент Украйна ще трябва да подпише споразумение за прекратяване на огъня, а се надяваме по-късно и трайно мирно споразумение с Русия. Тогава е възможно част от териториите вече да не бъдат под украински контрол“, каза Мерц пред ученици в гимназията „Каролус Магнус“ в град Марсберг, провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Той допълни, че ако украинският президент Володимир Зеленски реши да представи подобна перспектива пред обществото и получи обществена подкрепа, включително чрез референдум, това би било негово политическо решение.
„Тогава той трябва да каже на украинския народ: отворих пътя към Европа за вас“, заяви германският канцлер.
Украйна в момента е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Процесът на присъединяване обаче се забави заради позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, въпреки че неотдавнашните политически промени в Будапеща породиха очаквания за възможно придвижване към следващ етап, припомня Ройтерс.
Мерц обаче запази резерви относно бързото членство на Украйна в ЕС, като подчерта, че страната не може да се присъедини, докато е във война. Той посочи още, че Киев трябва да изпълни всички критерии, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.
„Зеленски смяташе, че Украйна може да се присъедини към ЕС на 1 януари 2027 г. Това не е възможно, а дори 1 януари 2028 г. не е реалистична дата“, отбеляза канцлерът.
Като алтернатива той предложи междинни форми на интеграция, включително статут на наблюдател в европейските институции. По думите му подобен вариант е бил обсъден на срещата на върха в Кипър миналата седмица и е получил широка подкрепа сред европейските лидери, в присъствието и на президента Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 честен ционист
До коментар #4 от "ТОЯ ПА ТОЯ":Според Путин: Куда ступает нога русского солдата, то наше.
17:28 27.04.2026
12 Горски
Той не е президент, а търговски пътник. Продава украинско месо на дребно срещу западни траншове. Зелената му тениска не е символ на борба, а марка – бранд, под който се крие обикновен ликвидатор на нация. Докато той позира за Vogue, момчетата му гният по нивите, натикани там от ловци на хора с униформи.
Това е неговият голям финал: Украйна е без хора, без ток, без бъдеще. Но затова пък с милиарди в офшорките и безкраен аплауз от Вашингтон. Германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де. Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг. А обвиняват Русия в ревизионизъм. Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо. Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко. Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва.
Коментиран от #19, #24, #26
17:28 27.04.2026
19 честен ционист
До коментар #12 от "Горски":Аз от рускоговорящите първият ми досег беше с украинка навремето. Нямам никакви забележки.
17:31 27.04.2026
22 пред ученици в гимназията
17:34 27.04.2026
23 Володимир Зеленски, бивш президент
Украйна няма да се налага да приеме някакви частични териториални загуби,
а ще престане да съществува като държава.
17:35 27.04.2026
24 И да се знае!
До коментар #12 от "Горски":ВСВ война я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза.От умрелият СССР -пушечното месо.
17:35 27.04.2026
25 ганю
натам върви
17:36 27.04.2026
26 681
До коментар #12 от "Горски":Ма буферайна кво я населява, жечпосполитие
17:36 27.04.2026
31 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
Проблемът никога не е бил в няколко хиляди километри, защото Московията има повече територия, отколкото й трябва. Проблемът е в скапания им на устни манталитет - като се почне от свинското им желание навсякъде да им говорят на московски, та до заграбването на земи от всичките си съседи...
17:40 27.04.2026
34 Любо
До коментар #29 от "Дон Корлеоне":Не, зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пуска само водата в тоалетната от зор.
Коментиран от #41
17:40 27.04.2026
38 Да де
До коментар #28 от "Любо":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Къде ви е Киев за три дни?
Къде е Мадуро?
Къде е Асад?
Къде е Хамейни?
Коментиран от #43, #49
17:41 27.04.2026
43 Любо
До коментар #38 от "Да де":Ние си имаме Радев, другите не ни интересуват.
За лева не се притеснявай, скоро ще има референдум щом застъпи на власт.
А моча ще го възстановяват Денков, Василев и Нейнски, сега купуват материалите, а Борисов и Пеевски ще бъркат бетона и ще чукат камъните.
Осигурили сме им раирано работно облекло.
Коментиран от #54, #60
17:46 27.04.2026
49 КОЧА
До коментар #38 от "Да де":За "Киев за три дни" иди питай американския генерал Мили, той каза, че Русия може да превземе Украйна за три дни на 12 февруари 2022 г. по CNN. А ти не мисли за моча, ами гледай да не се нахендриш на КОЧА! (К.ра на освободилната Червена армия)
17:50 27.04.2026
54 Михаела Доцова от Прогресивна България
До коментар #43 от "Любо":Няма никаква възможност за връщане на лева.
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #58
17:56 27.04.2026
55 Путин е като като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "Хитлер":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
17:58 27.04.2026
57 РФ е един огромен КЕН eф !
Разузнаването беше подало подвеждаща информация на Путин, че украинската съпротива ще е слаба.
Но украинците не бяха съгласни на руско poбcтво
Устроиха ужасни капани. Хостомел, Ирпен, Буча....
Взривяват първия и последния танк и почват да бухат колоната от упор с българските РПГ, от средна дистанция с легендарните Javelin и едновременно с далекобойна артилерия.
Взривяват моста и вкарват танковете в капан в малките улички.
Руските танкове станаха на пюре заедно с екипажите.
Хиляди танкове, БМП, БТР.
Това се мултиплицира в множество по-малки украински капани по цялата дължина на фронта, като до днес имаме вече над 10 000 унищожени руски танка и друга бронирана техника.
Забележете!
Няма въздушна подкрепа?!
Още на третия ден руските самолети започнаха да падат от небето като презрели круши.
Те не смеят да припарят в небето на Украйна.
Путин реши, че ще превземе Украйна както Хитлер - Полша.
Чрез блицкриг.
Но сме 21 век
А за блицкриг ти трябва и кадърно командване и логистика, а не craн от opки.
Коментиран от #61, #64
17:59 27.04.2026
