Мерц: Украйна може да се наложи да приеме териториални загуби при мир с Русия
  Тема: Украйна

Мерц: Украйна може да се наложи да приеме териториални загуби при мир с Русия

27 Април, 2026 17:24

Германският канцлер обвърза бъдещото споразумение с Москва с възможни отстъпки и поетапен път към ЕС

Мерц: Украйна може да се наложи да приеме териториални загуби при мир с Русия - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Украйна може да бъде принудена да приеме загубата на част от територията си в рамките на бъдещо мирно споразумение с Русия. По думите му подобни отстъпки биха могли да се окажат част от условията за по-нататъшното европейско интегриране на страната, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

„В един момент Украйна ще трябва да подпише споразумение за прекратяване на огъня, а се надяваме по-късно и трайно мирно споразумение с Русия. Тогава е възможно част от териториите вече да не бъдат под украински контрол“, каза Мерц пред ученици в гимназията „Каролус Магнус“ в град Марсберг, провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Той допълни, че ако украинският президент Володимир Зеленски реши да представи подобна перспектива пред обществото и получи обществена подкрепа, включително чрез референдум, това би било негово политическо решение.

„Тогава той трябва да каже на украинския народ: отворих пътя към Европа за вас“, заяви германският канцлер.

Украйна в момента е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Процесът на присъединяване обаче се забави заради позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, въпреки че неотдавнашните политически промени в Будапеща породиха очаквания за възможно придвижване към следващ етап, припомня Ройтерс.

Мерц обаче запази резерви относно бързото членство на Украйна в ЕС, като подчерта, че страната не може да се присъедини, докато е във война. Той посочи още, че Киев трябва да изпълни всички критерии, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.

„Зеленски смяташе, че Украйна може да се присъедини към ЕС на 1 януари 2027 г. Това не е възможно, а дори 1 януари 2028 г. не е реалистична дата“, отбеляза канцлерът.

Като алтернатива той предложи междинни форми на интеграция, включително статут на наблюдател в европейските институции. По думите му подобен вариант е бил обсъден на срещата на върха в Кипър миналата седмица и е получил широка подкрепа сред европейските лидери, в присъствието и на президента Зеленски.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Хитлер

    24 4 Отговор
    Вермахта ще защити Украйна!

    Коментиран от #55

    17:25 27.04.2026

  • 2 хехе

    41 2 Отговор
    шПерц откри топлата укрите да вдигат белия байрак докато не е станало хептен късно.

    17:25 27.04.2026

  • 3 Анална Бербок

    38 1 Отговор
    Спряха му петрола от Русия и се обърна на 360 градуса.

    Коментиран от #30

    17:26 27.04.2026

  • 4 ТОЯ ПА ТОЯ

    40 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ ,А ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ОТСТЪПИ ТЕРИТОРИИТЕ ЗА КОИТО НАСТОЯВА ПУТИН.

    Коментиран от #11

    17:26 27.04.2026

  • 5 честен ционист

    34 0 Отговор
    Затова Украйната, колкото по-късно сключи мира, с толкова повече територии ще се прости, пък те нека ви приказват, че защитавали демократичния избор на укропам.

    17:26 27.04.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    18 2 Отговор
    Затова съм признал че американците са изключителни и са непредсказуеми, англичаните също руснаците не ги мислете те са стабилни по рождение,а българите и европейските идиоти са персона нон грата

    17:27 27.04.2026

  • 7 Не може ....

    19 0 Отговор
    А вече става.

    17:27 27.04.2026

  • 8 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Германистан също се примири с териториални загуби в полза на Полша следствие на мъдрото решение на тавариш Сталин.Не боли,и е завинаги.

    17:27 27.04.2026

  • 9 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Добро утро глафчо

    17:28 27.04.2026

  • 10 ГангаБанга

    19 1 Отговор
    Този ако го просърелят в главата, ще кихне няколко пъти, и ще обяви следващите санкции срещу Русия! После ще командва...

    17:28 27.04.2026

  • 11 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТОЯ ПА ТОЯ":

    Според Путин: Куда ступает нога русского солдата, то наше.

    17:28 27.04.2026

  • 12 Горски

    29 2 Отговор
    Зеленски е най-успешният гробар в историята. Един комик, който превърна държавата си в масов гроб, за да получи Оскар за ролята на „жертва“.
    Той не е президент, а търговски пътник. Продава украинско месо на дребно срещу западни траншове. Зелената му тениска не е символ на борба, а марка – бранд, под който се крие обикновен ликвидатор на нация. Докато той позира за Vogue, момчетата му гният по нивите, натикани там от ловци на хора с униформи.
    Това е неговият голям финал: Украйна е без хора, без ток, без бъдеще. Но затова пък с милиарди в офшорките и безкраен аплауз от Вашингтон. Германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де. Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг. А обвиняват Русия в ревизионизъм. Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо. Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко. Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва.

    Коментиран от #19, #24, #26

    17:28 27.04.2026

  • 13 МхтоМхто

    16 0 Отговор
    Не думай! Как се сети?

    17:29 27.04.2026

  • 14 Атина Палада

    15 1 Отговор
    А дОбрУтРо:)

    17:29 27.04.2026

  • 15 Пламен

    2 28 Отговор
    След разпада на русия, Украйна ще граничи с Казахстан

    17:29 27.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не е причината в Унгария,

    5 0 Отговор
    а във войната.Добросъседските отношения бяха едно от изискванията за преговори за присъединяване към ЕС. Не знам това да се е променило.

    17:30 27.04.2026

  • 18 Хохо Бохо

    16 0 Отговор
    Германския реотан загря. Скоро ще загрее, че колкото по-късно толкова повече ще загуби.

    17:30 27.04.2026

  • 19 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Аз от рускоговорящите първият ми досег беше с украинка навремето. Нямам никакви забележки.

    17:31 27.04.2026

  • 20 Мишел

    1 10 Отговор
    В окупираните територии няма украинци,а блатари.Путин с какво да храни своите блатари.

    Коментиран от #37

    17:32 27.04.2026

  • 21 Зайо Байо

    13 1 Отговор
    Запяха друга песен май !

    17:34 27.04.2026

  • 22 пред ученици в гимназията

    3 1 Отговор
    пред ученици в гимназията

    17:34 27.04.2026

  • 23 Володимир Зеленски, бивш президент

    17 0 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на Мерц.
    Украйна няма да се налага да приеме някакви частични териториални загуби,
    а ще престане да съществува като държава.

    17:35 27.04.2026

  • 24 И да се знае!

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    ВСВ война я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза.От умрелият СССР -пушечното месо.

    17:35 27.04.2026

  • 25 ганю

    9 1 Отговор
    Украйна ще загуби всичко
    натам върви

    17:36 27.04.2026

  • 26 681

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Ма буферайна кво я населява, жечпосполитие

    17:36 27.04.2026

  • 27 Курабийката

    3 1 Отговор
    Я чиновника от Блек рок,хиди и дрънка глупости на децата.

    17:37 27.04.2026

  • 28 Любо

    13 3 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!!

    Коментиран от #36, #38, #42

    17:38 27.04.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    2 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #34

    17:38 27.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    4 9 Отговор
    Гнусният московски империализъм никога няма да спре, той може да бъде спрян само със сила!
    Проблемът никога не е бил в няколко хиляди километри, защото Московията има повече територия, отколкото й трябва. Проблемът е в скапания им на устни манталитет - като се почне от свинското им желание навсякъде да им говорят на московски, та до заграбването на земи от всичките си съседи...

    17:40 27.04.2026

  • 32 Интересно

    7 3 Отговор
    Какви териториални загуби за Украйна, като тя си е руска покрайнина?

    17:40 27.04.2026

  • 33 Митю

    4 1 Отговор
    Ройтерс на издръжка на ук.информ?

    17:40 27.04.2026

  • 34 Любо

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Корлеоне":

    Не, зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пуска само водата в тоалетната от зор.

    Коментиран от #41

    17:40 27.04.2026

  • 35 АХАХАХА

    4 2 Отговор
    Ротшилд спечели войната. Войната в медиите и пропагандата

    17:40 27.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да де

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Любо":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде ви е Киев за три дни?
    Къде е Мадуро?
    Къде е Асад?
    Къде е Хамейни?

    Коментиран от #43, #49

    17:41 27.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Заглавието ви не е вярно

    3 0 Отговор
    Преиначавате думите на Мерц

    17:42 27.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Любо

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Да де":

    Ние си имаме Радев, другите не ни интересуват.
    За лева не се притеснявай, скоро ще има референдум щом застъпи на власт.
    А моча ще го възстановяват Денков, Василев и Нейнски, сега купуват материалите, а Борисов и Пеевски ще бъркат бетона и ще чукат камъните.
    Осигурили сме им раирано работно облекло.

    Коментиран от #54, #60

    17:46 27.04.2026

  • 44 Българин

    1 4 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #59

    17:47 27.04.2026

  • 45 "Злобното Джуджи"

    3 1 Отговор
    Xи xи хи
    фредерике шМерц :
    може да се наложи от усръйнъ да направим алкайдъ, за да я приемем в есто.......
    не че вече не е ама.....

    17:47 27.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Започнаха

    4 0 Отговор
    Големите промени в Унгария,пускат 24 часов гей дхендър те канал.честито,наздраве.тоеа е само началото най доброто предстои

    17:48 27.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 КОЧА

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Да де":

    За "Киев за три дни" иди питай американския генерал Мили, той каза, че Русия може да превземе Украйна за три дни на 12 февруари 2022 г. по CNN. А ти не мисли за моча, ами гледай да не се нахендриш на КОЧА! (К.ра на освободилната Червена армия)

    17:50 27.04.2026

  • 50 Мдаа

    3 1 Отговор
    Джуджето Хаяско !

    17:52 27.04.2026

  • 51 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Украйна ще направи отстъпки, но няма да ги признае за руска територия.

    17:52 27.04.2026

  • 52 хихи

    3 0 Отговор
    от член на член, та седнахте най-после на Путиновия...

    17:53 27.04.2026

  • 53 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Вах, малеее......., нема Газ, нема Нефт, нема Изкуственни торове за Сел стопанство!!!! Резерва свършва и май Марципана шъ трябва да съ моли на Путин!? - ПС - Казахстан спира износа на Енергоресурси за Европа, може би, шъ поизчакат цените Много рязко да скочат!? Щеше да е много смешно ако не беше толкова страшно и безнадеждно!!!!

    17:55 27.04.2026

  • 54 Михаела Доцова от Прогресивна България

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Любо":

    Няма никаква възможност за връщане на лева.
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #58

    17:56 27.04.2026

  • 55 Путин е като като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлер":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    17:58 27.04.2026

  • 56 Оня с мотиката

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Видиш ли козяк,със сапа зад врата о после бързо копаш на място и дълбоко за да не се разнася заразата .

    17:58 27.04.2026

  • 57 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 1 Отговор
    Руските фашисти нахлуха в Украйна сякаш на разходка.
    Разузнаването беше подало подвеждаща информация на Путин, че украинската съпротива ще е слаба.
    Но украинците не бяха съгласни на руско poбcтво
    Устроиха ужасни капани. Хостомел, Ирпен, Буча....
    Взривяват първия и последния танк и почват да бухат колоната от упор с българските РПГ, от средна дистанция с легендарните Javelin и едновременно с далекобойна артилерия.
    Взривяват моста и вкарват танковете в капан в малките улички.
    Руските танкове станаха на пюре заедно с екипажите.
    Хиляди танкове, БМП, БТР.
    Това се мултиплицира в множество по-малки украински капани по цялата дължина на фронта, като до днес имаме вече над 10 000 унищожени руски танка и друга бронирана техника.
    Забележете!
    Няма въздушна подкрепа?!
    Още на третия ден руските самолети започнаха да падат от небето като презрели круши.
    Те не смеят да припарят в небето на Украйна.
    Путин реши, че ще превземе Украйна както Хитлер - Полша.
    Чрез блицкриг.
    Но сме 21 век
    А за блицкриг ти трябва и кадърно командване и логистика, а не craн от opки.

    Коментиран от #61, #64

    17:59 27.04.2026

  • 58 Айде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Михаела Доцова от Прогресивна България":

    Нищо подобно.
    Съдът в Люксембург още не се е произнесъл, а референдум ще има така или иначе, няма кой да го спре!
    Левовете са още тук!

    18:00 27.04.2026

  • 59 Любо

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или естествено си миришеш на мокро куче .

    18:01 27.04.2026

  • 60 Чиба, съветска мумио !

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Любо":

    Ей, nocepko , първо спри да opиниpaш по пантофите си, че не се трае от миризма !

    Коментиран от #62

    18:02 27.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Любо

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Чиба, съветска мумио !":

    Чиба ще викаш на ба щасси като иска да те лашшшка в прррр дялллника 😂🍌😂.

    18:05 27.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Ицка ,ама ти що още си го слагаш в гаza ,вече не е на мода .

    18:07 27.04.2026

