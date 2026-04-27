Тръмп обсъди с екипа си новото иранско предложение за край на войната

27 Април, 2026 21:49

Белият дом запази мълчание за офертата на Техеран, но подчерта, че условията на Вашингтон остават непроменени

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е провел днес среща с водещите си съветници по националната сигурност, на която е било обсъдено новото предложение на Иран за прекратяване на войната, предава Ройтерс, позовавайки се на говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предава БТА.

Левит отказа да коментира директно съдържанието на предложението, според което Ормузкият проток трябва да бъде отворен, а въпросът за иранската ядрена програма да бъде оставен за по-късен етап от евентуални преговори.

Въпреки това тя подчерта, че позицията и условията, поставени от Тръмп, не са се променили.

По думите ѝ американският президент настоява Ормузкият проток да бъде отворен, а Иран да предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати.

Карълайн Левит добави, че журналистите ще научат лично от Доналд Тръмп какво е окончателното му становище по новата иранска оферта.


  • 1 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    21:55 27.04.2026

  • 2 Горски

    13 9 Отговор
    Три военни кораба на Китай са в Ормузкия проток и показно го отпушиха от американската блокада , която бе също от три кораба. Китайският военен флот е по голям, по -модерен и по-силен от този на САЩ. Той е причината, че САЩ вероятно няма да посмеят да блокират повече протока. Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и т.н.

    21:55 27.04.2026

  • 3 Шопо

    15 5 Отговор
    Разбрах, САЩ да предадат на Иран запасите и от обогатен Уран и да отворят ормузкия проток.
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    21:56 27.04.2026

  • 4 НАБЛЮДАТЕЛ

    15 3 Отговор
    Трудно е да представиш поражението за победа.

    Коментиран от #7

    21:57 27.04.2026

  • 5 УСЛОВИЕТО Е

    13 5 Отговор
    САЩ да предадат на Иран всичките си ядрени оръжия и обогатен уран.

    21:59 27.04.2026

  • 6 ТОЗИ КУКУРИГУ

    13 8 Отговор
    В ПОСЛЕДНИЯ МИГ ВОЕННИТЕ СА ГО СПРЕЛИ ДА НАТИСНЕ ЧЕРВЕНИЯ БУТОН. ТЪПАКА НЕ ЗНАЕ ,ЧЕ АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ НА МУШКАТА ПЪРВО Е ИЗРАЕЛ КОЙТО СЕ ИЗПАРЯВА НА МИГА И ПОСЛЕ ВУЛКАНА ЙЕЛОУСТОУН И ОТ САЩ ОСТАВА САМО ПРАХ. НАЛИ СЕ СЕЩАТЕ ,ЧЕ ТЕЗИ КОИТО ПЕЧАТАТ И ДЪРЖАТ ПАРИТЕ НЯМА ДА ГО ДОПУСНАТ ПОНЕЖЕ ТЕ САМИ БЕЗ СЛУГИ НЕ МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ.

    22:00 27.04.2026

  • 7 Това американците

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    не само че го могат, но и го правят редовно..

    22:00 27.04.2026

  • 8 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Исканията на Иран са къде-къде по-приемливи.
    Според Ал Маядин, Иран, чрез посредници, е представил на САЩ триетапна формула за преговори.

    — Първият етап от преговорите се фокусира върху пълно прекратяване на войната и гаранции за предотвратяване на нейното възобновяване срещу Иран и Ливан.

    — Ако бъде постигнато споразумение на първия етап, страните ще преминат към втория етап, който ще се фокусира върху управлението и контрола на Ормузкия проток.

    — Третият етап е свързан с ядрения въпрос, но Иран никога няма да обсъжда ядрения въпрос, докато не бъде постигнато споразумение по предишните два етапа.

    22:01 27.04.2026

  • 9 Значи пак ще има кютек и...

    7 11 Отговор
    ... изгорени чалми и потури.

    Коментиран от #10

    22:06 27.04.2026

  • 10 учуден

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Значи пак ще има кютек и...":

    Че краварите кога надянаха чалми и потури?

    22:10 27.04.2026

  • 11 Мемфис

    6 7 Отговор
    Писна ми да чета простотиите на ЛИЗАЧИТЕ НА РУСКИ ЗАДНИЦИ!

    22:19 27.04.2026

  • 12 Факт

    5 4 Отговор
    Вече Иран диктува условия, а на СаЩ му се налага да обсъжда, дали да се наведе и да склони.

    22:19 27.04.2026

  • 13 Русофилките

    5 6 Отговор
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ и

    Надянаха ЧАЛМИТЕ.

    С КУРАнът във ръка

    Изглеждат Прекрасно

    22:23 27.04.2026

  • 14 ванс

    5 2 Отговор
    това жалко нищожество не ни забавлява вече

    22:29 27.04.2026

  • 15 ТРЪМП НАШ

    0 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ

    Никой не е забравил

    Кой какво крещеше преди Година
    И половина.

    23:00 27.04.2026