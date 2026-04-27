Тръмп обсъди с екипа си новото иранско предложение за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп е провел днес среща с водещите си съветници по националната сигурност, на която е било обсъдено новото предложение на Иран за прекратяване на войната, предава Ройтерс, позовавайки се на говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предава БТА.

Левит отказа да коментира директно съдържанието на предложението, според което Ормузкият проток трябва да бъде отворен, а въпросът за иранската ядрена програма да бъде оставен за по-късен етап от евентуални преговори.

Въпреки това тя подчерта, че позицията и условията, поставени от Тръмп, не са се променили.

По думите ѝ американският президент настоява Ормузкият проток да бъде отворен, а Иран да предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати.

Карълайн Левит добави, че журналистите ще научат лично от Доналд Тръмп какво е окончателното му становище по новата иранска оферта.