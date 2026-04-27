Тръмп обсъди с екипа си новото иранско предложение за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп е провел днес среща с водещите си съветници по националната сигурност, на която е било обсъдено новото предложение на Иран за прекратяване на войната, предава Ройтерс, позовавайки се на говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предава БТА.
Левит отказа да коментира директно съдържанието на предложението, според което Ормузкият проток трябва да бъде отворен, а въпросът за иранската ядрена програма да бъде оставен за по-късен етап от евентуални преговори.
Въпреки това тя подчерта, че позицията и условията, поставени от Тръмп, не са се променили.
По думите ѝ американският президент настоява Ормузкият проток да бъде отворен, а Иран да предаде запасите си от обогатен уран на Съединените щати.
Карълайн Левит добави, че журналистите ще научат лично от Доналд Тръмп какво е окончателното му становище по новата иранска оферта.
3 Шопо
Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.
21:56 27.04.2026
7 Това американците
До коментар #4 от "НАБЛЮДАТЕЛ":не само че го могат, но и го правят редовно..
22:00 27.04.2026
8 Сатана Z
Според Ал Маядин, Иран, чрез посредници, е представил на САЩ триетапна формула за преговори.
— Първият етап от преговорите се фокусира върху пълно прекратяване на войната и гаранции за предотвратяване на нейното възобновяване срещу Иран и Ливан.
— Ако бъде постигнато споразумение на първия етап, страните ще преминат към втория етап, който ще се фокусира върху управлението и контрола на Ормузкия проток.
— Третият етап е свързан с ядрения въпрос, но Иран никога няма да обсъжда ядрения въпрос, докато не бъде постигнато споразумение по предишните два етапа.
22:01 27.04.2026
10 учуден
До коментар #9 от "Значи пак ще има кютек и...":Че краварите кога надянаха чалми и потури?
22:10 27.04.2026
13 Русофилките
Надянаха ЧАЛМИТЕ.
С КУРАнът във ръка
Изглеждат Прекрасно
22:23 27.04.2026
15 ТРЪМП НАШ
Никой не е забравил
Кой какво крещеше преди Година
И половина.
23:00 27.04.2026