Крал Чарлз III и съпругата му на визита в САЩ след стрелбата във Вашингтон

27 Април, 2026 22:55 735 11

Държавното посещение съвпада с криза в отношенията между Лондон и Вашингтон и включва срещи с Тръмп и реч пред Конгреса

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила пристигнаха в САЩ за четиридневно държавно посещение, което придобива допълнителна тежест след стрелбата по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом и на фона на напрежение между двата близки съюзника, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Визитата - най-значимата за управлението на Чарлз III - е посветена на 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от Великобритания и е първото подобно посещение на британски монарх в страната от две десетилетия.

Кралската двойка кацна във военната база „Андрюс“ около 14:30 ч. местно време и се отправи към Белия дом за частна среща с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания. Двете двойки ще проведат и неформална среща на чай.

77-годишният монарх, който все още се лекува от онкологично заболяване, ще произнесе реч пред Конгреса на САЩ утре - едва вторият случай в историята, в който британски монарх се обръща към американския Конгрес.

След Вашингтон кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще отдаде почит на жертвите от атентатите на 11 септември 2001 г. Кралица Камила ще участва и в събитие, посветено на 100-годишнината от историите за Мечо Пух.

Обиколката ще завърши във Вирджиния, където кралят ще се срещне с представители на природозащитни организации.

Правителството на британския премиер Киър Стармър се надява визитата да укрепи „специалните отношения“ между двете държави, които според анализатори са на най-ниското си ниво от Суецката криза насам.

Британският посланик във Вашингтон Крисчън Търнър заяви, че посещението ще подчертае общата история и ценности между двете страни, като определи подхода като типично британски: „Запази спокойствие и продължи напред“.

На фона на визитата напрежението остава високо. Вътрешен имейл на Пентагона сочи, че САЩ могат да преразгледат позицията си по британските претенции към Фолклендските острови като реакция на липса на подкрепа по други въпроси, което допълнително обтяга отношенията.

Извън официалната програма остава и темата за скандала с Джефри Епстийн. Кралски източници посочват, че няма да се предвиждат срещи с жертви по време на визитата, за да не се повлияе на евентуални съдебни процеси.

Братът на краля - принц Андрю - продължава да бъде обект на полицейски разследвания заради връзките си с покойния финансист, като той отрича всички обвинения.


  • 1 Мирчев

    1 3 Отговор
    Каква стрелба?!

    22:57 27.04.2026

  • 2 Дзак

    5 0 Отговор
    Бяха на косъм!

    Коментиран от #4

    22:57 27.04.2026

  • 3 Пич

    7 1 Отговор
    Това трябваше да стане, за да потвърди подозренията ми, че еврейско лоби ще притиска израелското лоби!!! Чарли ще стяга Тръмп, а еврейското лоби стяга опозицията на Нетаняху в Израел!!!

    22:59 27.04.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Смелчаци!

    Коментиран от #5

    23:03 27.04.2026

  • 5 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Приятни сънища!

    23:03 27.04.2026

  • 6 Цецка

    4 0 Отговор
    Уродите се събират.

    23:23 27.04.2026

  • 7 За инф.

    2 0 Отговор
    Долетели двоика РЕПТИЛИ

    23:33 27.04.2026

  • 8 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Короната на гости на сепаратистите след 250 години😂😂 шегувам се

    23:35 27.04.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    1 6 Отговор
    Това са велики държави с велики лидери. Водачи на света. Не кална локва като Русия и Северна Корея

    Коментиран от #10

    23:47 27.04.2026

  • 10 Тцтцтц

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    За кво трябва да обиждаш която и да било държава

    00:19 28.04.2026

  • 11 .....

    0 1 Отговор
    Краля и Камила са много симпатични👑

    00:20 28.04.2026