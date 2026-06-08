Времето днес, прогноза за понеделник, 8 юни: Слънчево преди обяд, краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици

Ще бъде предимно слънчево преди обяд, но с развитие на краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици.
Максималните температури ще варират предимно между 26° и 31°.
Преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове, главно в източните райони, има условия за намалена видимост или мъгла.
След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се локални краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в източните и планинските райони. Има условия за градушки.
Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток. Максималната температура в София ще е около 27°. По-прохладно ще бъде по Черноморието - между 21° и 23°. Сутринта ще има ниска слоеста облачност, а следобед са възможни превалявания и гръмотевици. Температурата на морската вода е около 20°-21°.
Слънчево ще е сутринта в планините, а следобед ще е облачно с валежи и гръмотевици. Максимална температура на 1200 м – около 22°, а на 2000 м – около 14°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
- Не можах да оправя спирачките, затова пък усилих клаксона.
Коментиран от #4
06:45 08.06.2026
2 Име
Коментиран от #3
06:54 08.06.2026
3 пак ли бе
До коментар #2 от "Име":тъ пак
07:02 08.06.2026
4 Берлинер цайтунг
До коментар #1 от "хаберих":Да си прегледа вакуум помпата!
07:06 08.06.2026