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Времето днес, прогноза за понеделник, 8 юни: Слънчево преди обяд, краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 юни: Слънчево преди обяд, краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици

8 Юни, 2026 05:29, обновена 8 Юни, 2026 05:35 914 4

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Максималните температури ще са между 26° и 31°

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 юни: Слънчево преди обяд, краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево преди обяд, но с развитие на краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици.

Максималните температури ще варират предимно между 26° и 31°.

Преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове, главно в източните райони, има условия за намалена видимост или мъгла.

След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се локални краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в източните и планинските райони. Има условия за градушки.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток. Максималната температура в София ще е около 27°. По-прохладно ще бъде по Черноморието - между 21° и 23°. Сутринта ще има ниска слоеста облачност, а следобед са възможни превалявания и гръмотевици. Температурата на морската вода е около 20°-21°.

Слънчево ще е сутринта в планините, а следобед ще е облачно с валежи и гръмотевици. Максимална температура на 1200 м – около 22°, а на 2000 м – около 14°.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хаберих

    1 0 Отговор
    Мъж си взима колата от сервиза и монтьорът му казва:
    - Не можах да оправя спирачките, затова пък усилих клаксона.

    Коментиран от #4

    06:45 08.06.2026

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #3

    06:54 08.06.2026

  • 3 пак ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    тъ пак

    07:02 08.06.2026

  • 4 Берлинер цайтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаберих":

    Да си прегледа вакуум помпата!

    07:06 08.06.2026

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