Времето днес, прогноза за понеделник, 8 юни: Слънчево преди обяд, краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици

Ще бъде предимно слънчево преди обяд, но с развитие на краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици.

Максималните температури ще варират предимно между 26° и 31°.

Преди обед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове, главно в източните райони, има условия за намалена видимост или мъгла.

След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се локални краткотрайни валежи и гръмотевични бури, главно в източните и планинските райони. Има условия за градушки.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток. Максималната температура в София ще е около 27°. По-прохладно ще бъде по Черноморието - между 21° и 23°. Сутринта ще има ниска слоеста облачност, а следобед са възможни превалявания и гръмотевици. Температурата на морската вода е около 20°-21°.

Слънчево ще е сутринта в планините, а следобед ще е облачно с валежи и гръмотевици. Максимална температура на 1200 м – около 22°, а на 2000 м – около 14°.