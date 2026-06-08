Проевропейската партия на премиера Пашинян води убедително на парламентарните избори в Армения

Според Централната избирателна комисия на Армения, партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян е получила 51,03% от гласовете след обработка на 742 857 бюлетини, или 50,31% от гласовете.
Блокът „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян взема 23,18%, блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян е с 9,51%, а партията „Процъфтяваща Армения“ на бизнесмена Гагик Царукян - 4,18%.
Избирателната активност е била 58,97%.
За да влязат в парламента, партиите трябва да преодолеят праг от 4%, докато коалициите трябва да осигурят 8-10% от гласовете. Осемнадесет политически сили участваха в изборите: 16 партии и две коалиции.
Премиерът обяви „историческа победа“ за суверенитета и мирния курс на страната.
Изборите се проведоха под сериозен натиск и се разглеждаха като геополитически референдум за бъдещето на Армения – между сближаването с Европейския съюз и САЩ (политиката на Пашинян) и традиционното икономическо и военно партньорство с Русия.
Победата дава ясен мандат на Пашинян да продължи мирните преговори с Азербайджан и институционализирането на отношенията с Турция.
След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, заяви арменският премиер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия "Граждански договор", предаде БТА.
„Проведохме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат „Граждански договор“ спечели“, заяви Пашинян. Той добави, че партията му „ще сформира еднолично правителство“.
„В сравнение с 2021 г. „Гражданският договор“ получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира“, каза той на пресконференция след изборите.
Същевременно Пашинян се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент.
„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили
Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск.
„Изключвам всякакво незаконно влияние от страна на властите върху свободното изразяване на волята на арменските граждани“, заяви Пашинян, но отбеляза, че правоохранителните органи са реагирали на сигнали за купуване на гласове и други възможни нарушения по време на изборния процес.
Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си
„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, добави премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кадир
05:01 08.06.2026
2 Хората
Коментиран от #5, #11
05:01 08.06.2026
3 Примати
05:06 08.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 водят, хванали
05:23 08.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хо-ха-ха
05:33 08.06.2026
11 Някой
До коментар #2 от "Хората":Ти живял ли си на запад или просто така си дрънкаш по принцип?
05:34 08.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гориил
Коментиран от #16
05:50 08.06.2026
14 Тези
Коментиран от #18
06:06 08.06.2026
15 нннн
Коментиран от #17
06:06 08.06.2026
16 горилчо ти си прав!
До коментар #13 от "Гориил":За първи път?! Съдиш по другаря ви Б.огаташ Решетникоф Каунья и компания наааали?
06:06 08.06.2026
17 Я па тая
До коментар #15 от "нннн":по същият начин са броли както в БГ с "машинките мадурови" или?
06:08 08.06.2026
18 онези
До коментар #14 от "Тези":Ако гледаш в мините и на полето арменци няма да видиш. Те са в изкуствата, банковото и застрахователно дело, бижутерията, правните услуги.
06:21 08.06.2026
19 Друго
06:33 08.06.2026
20 Напред към ЕС!
06:35 08.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хм Хм
Хора, трябва да сте слепи да не видите разликата между живота в Русия и този на Запад. Единственото обяснение за омразата към ЕС е, че хората, които споделят тези чувства са просто едни неуспели, недоволни от живота си личности. Жал ми е.
06:59 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ново пет
Коментиран от #30
07:26 08.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Баце
07:51 08.06.2026
27 Правилно
До коментар #21 от "руска Мизерия":После ще видят какво е европейска мизерия, но вече ще е късно.
Коментиран от #28
07:52 08.06.2026
28 роднините на путин са в Европа?
До коментар #27 от "Правилно":И кво правят роднините на путин на Запад?!?!
07:56 08.06.2026
29 пълна газ с Жигули?!?
До коментар #25 от "Каква "мизррия" в Русия бе?":И след войната путин си остава терорист! А русия си остава най-мразената държава!
07:58 08.06.2026
30 пореден шамар за Жужето
До коментар #24 от "Ново пет":От великата СВО насам , Фашиста путин само шамари получава!
08:00 08.06.2026