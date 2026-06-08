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Проевропейската партия на премиера Пашинян води убедително на парламентарните избори в Армения

Проевропейската партия на премиера Пашинян води убедително на парламентарните избори в Армения

8 Юни, 2026 04:44, обновена 8 Юни, 2026 04:56 1 968 30

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  • избори-
  • парламент

По предварителни данни "Граждански договор" ще има мнозинство, което ще ѝ позволи да състави самостоятелно правителство

Проевропейската партия на премиера Пашинян води убедително на парламентарните избори в Армения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според Централната избирателна комисия на Армения, партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян е получила 51,03% от гласовете след обработка на 742 857 бюлетини, или 50,31% от гласовете.

Блокът „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян взема 23,18%, блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян е с 9,51%, а партията „Процъфтяваща Армения“ на бизнесмена Гагик Царукян - 4,18%.

Избирателната активност е била 58,97%.

За да влязат в парламента, партиите трябва да преодолеят праг от 4%, докато коалициите трябва да осигурят 8-10% от гласовете. Осемнадесет политически сили участваха в изборите: 16 партии и две коалиции.

Премиерът обяви „историческа победа“ за суверенитета и мирния курс на страната.

Изборите се проведоха под сериозен натиск и се разглеждаха като геополитически референдум за бъдещето на Армения – между сближаването с Европейския съюз и САЩ (политиката на Пашинян) и традиционното икономическо и военно партньорство с Русия.

Победата дава ясен мандат на Пашинян да продължи мирните преговори с Азербайджан и институционализирането на отношенията с Турция.

След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, заяви арменският премиер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия "Граждански договор", предаде БТА.

„Проведохме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат „Граждански договор“ спечели“, заяви Пашинян. Той добави, че партията му „ще сформира еднолично правителство“.

„В сравнение с 2021 г. „Гражданският договор“ получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира“, каза той на пресконференция след изборите.

Същевременно Пашинян се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент.

„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили

Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск.

„Изключвам всякакво незаконно влияние от страна на властите върху свободното изразяване на волята на арменските граждани“, заяви Пашинян, но отбеляза, че правоохранителните органи са реагирали на сигнали за купуване на гласове и други възможни нарушения по време на изборния процес.

Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си

„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, добави премиерът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кадир

    16 8 Отговор
    Но не може да състави правителство.Отново в СССР така,така.........

    05:01 08.06.2026

  • 2 Хората

    14 34 Отговор
    гледат на запад, нормално. Писнало им е от нищета.

    Коментиран от #5, #11

    05:01 08.06.2026

  • 3 Примати

    8 30 Отговор
    Украински дронове удариха нефтобазата в Новорусийск. Тази база има както огромни резервоари така и е международен хъб за износ на петрол. От Новорусийск се изнася 20 процента от руския петрол. Сателитите на НАСА са регистрирали огромно топлинно явление точно над самия комплекс. Това може да се превърне в най - голямото събитие по време на цялата война

    05:06 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 водят, хванали

    29 7 Отговор
    Мекия! Освен ако Mъpcyлкa не развърже кесията за подкупи, да купят някоя опозиционна партия, правителство йок!

    05:23 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хо-ха-ха

    29 3 Отговор
    "престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, заяви арменският премиер Никол Пашинян ". Ха ха, Пашинян толкова време управляваше и поддържаше тази олигархична система и видите ли сега щял да я бори. Циркове всякакви. Честито на арменците. Хи хи. Ще им гледаме сеира

    05:33 08.06.2026

  • 11 Някой

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хората":

    Ти живял ли си на запад или просто така си дрънкаш по принцип?

    05:34 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гориил

    26 3 Отговор
    След преброяване на 10% от арменските избиратели, партията на Пашинян получи 50% от гласовете. Това е най-арлекинският метод за спечелване на избори в Европа.

    Коментиран от #16

    05:50 08.06.2026

  • 14 Тези

    7 16 Отговор
    Тези не ги ли предадоха руснаците когато Азербайджан ги нападна.Самоче на запад ако отидеш трябва яко бачкане,ред и без руска мафия.И тогава ще живееш по- добре.Дали това го могат щото тукашните арменци не сме видяли да работят.

    Коментиран от #18

    06:06 08.06.2026

  • 15 нннн

    12 3 Отговор
    Как ли са броили? Мошеници.

    Коментиран от #17

    06:06 08.06.2026

  • 16 горилчо ти си прав!

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    За първи път?! Съдиш по другаря ви Б.огаташ Решетникоф Каунья и компания наааали?

    06:06 08.06.2026

  • 17 Я па тая

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    по същият начин са броли както в БГ с "машинките мадурови" или?

    06:08 08.06.2026

  • 18 онези

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тези":

    Ако гледаш в мините и на полето арменци няма да видиш. Те са в изкуствата, банковото и застрахователно дело, бижутерията, правните услуги.

    06:21 08.06.2026

  • 19 Друго

    9 1 Отговор
    И не се очакваше, 100 евро за глас на смешника в бедна Армения е много . Смачка опозицията вкара ги в затвора , но имало и по - прости от нас .

    06:33 08.06.2026

  • 20 Напред към ЕС!

    8 7 Отговор
    Фашиста путин отново губи!

    06:35 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хм Хм

    5 9 Отговор
    Вчера мурзитата подскачаха от радост, че Пашинян е взел 32%, което е чиста загуба. Всички се радваха, че арменците оставали под крилото на Путин... А то какво стана?
    Хора, трябва да сте слепи да не видите разликата между живота в Русия и този на Запад. Единственото обяснение за омразата към ЕС е, че хората, които споделят тези чувства са просто едни неуспели, недоволни от живота си личности. Жал ми е.

    06:59 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ново пет

    4 3 Отговор
    Пак шамара Путин.

    Коментиран от #30

    07:26 08.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Баце

    4 0 Отговор
    Айдеее, добре дошли у клуба на богатите. Имате ли метални кошове да събирате капачки?

    07:51 08.06.2026

  • 27 Правилно

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "руска Мизерия":

    После ще видят какво е европейска мизерия, но вече ще е късно.

    Коментиран от #28

    07:52 08.06.2026

  • 28 роднините на путин са в Европа?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Правилно":

    И кво правят роднините на путин на Запад?!?!

    07:56 08.06.2026

  • 29 пълна газ с Жигули?!?

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Каква "мизррия" в Русия бе?":

    И след войната путин си остава терорист! А русия си остава най-мразената държава!

    07:58 08.06.2026

  • 30 пореден шамар за Жужето

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ново пет":

    От великата СВО насам , Фашиста путин само шамари получава!

    08:00 08.06.2026