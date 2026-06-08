Проевропейската партия на премиера Пашинян води убедително на парламентарните избори в Армения

Според Централната избирателна комисия на Армения, партията „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян е получила 51,03% от гласовете след обработка на 742 857 бюлетини, или 50,31% от гласовете.

Блокът „Силна Армения“ на бизнесмена Самвел Карапетян взема 23,18%, блокът „Армения“ на бившия президент Роберт Кочарян е с 9,51%, а партията „Процъфтяваща Армения“ на бизнесмена Гагик Царукян - 4,18%.

Избирателната активност е била 58,97%.

За да влязат в парламента, партиите трябва да преодолеят праг от 4%, докато коалициите трябва да осигурят 8-10% от гласовете. Осемнадесет политически сили участваха в изборите: 16 партии и две коалиции.

Премиерът обяви „историческа победа“ за суверенитета и мирния курс на страната.

Изборите се проведоха под сериозен натиск и се разглеждаха като геополитически референдум за бъдещето на Армения – между сближаването с Европейския съюз и САЩ (политиката на Пашинян) и традиционното икономическо и военно партньорство с Русия.

Победата дава ясен мандат на Пашинян да продължи мирните преговори с Азербайджан и институционализирането на отношенията с Турция.

След съставяне на еднопартийно правителство, престъпната олигархична система трябва да бъде напълно изкоренена от Армения, заяви арменският премиер Никол Пашинян на първата си пресконференция след парламентарните избори, провела се тази нощ в предизборния щаб на неговата партия "Граждански договор", предаде БТА.



„Проведохме поредните парламентарни избори в Армения, в чийто резултат „Граждански договор“ спечели“, заяви Пашинян. Той добави, че партията му „ще сформира еднолично правителство“.



„В сравнение с 2021 г. „Гражданският договор“ получи повече гласове от гражданите и вот на доверие. Това е обвързващо и означава, че гражданите са отговорни за държавата, свободата, бъдещето и мира“, каза той на пресконференция след изборите.



Същевременно Пашинян се обърна към опозиционните сили, които ще влязат в следващия парламент.



„Лидерите на тези сили трябва да бъдат подведени под наказателна отговорност в съответствие с процедурите, установени от арменското законодателство, за случаите, които са ви известни. Това не са политически сили, а представители на престъпната олигархична система. Те не трябва да действат в Армения“, заяви Пашинян. Лидърът на "Граждански договор", както на последния си заключителен митинг на 5 юни, отново нарече "триглава военна партия" основните опозиционни сили



Същевременно той отхвърли твърденията на опозиционните сили за натиск.



„Изключвам всякакво незаконно влияние от страна на властите върху свободното изразяване на волята на арменските граждани“, заяви Пашинян, но отбеляза, че правоохранителните органи са реагирали на сигнали за купуване на гласове и други възможни нарушения по време на изборния процес.



Премиерът очерта и външнополитическите приоритети на правителството си



„Ще продължим сближаването си със Запада, но ще продължим и участието и членството си в ЕАИС. Ще развиваме отношенията си с Русия и с другите страни от ЕАИС. Разбира се, ще допринесем за укрепване на връзките в рамките на обединението“, добави премиерът.