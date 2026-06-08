На 8 юни 1876 г. Умира Жорж Санд

Жорж Санд е литературен псевдоним на френската писателка Амандин Орор Люсил Дюпен, по мъж баронеса Дюдеван.

Жорж Санд е автор на романи, разкази и журналистически публикации.

Тя не само приема мъжки псевдоним, но и започва да се появява в обществото с мъжки дрехи. Това, разводът ѝ през 1835 г. и свободното ѝ поведение допринасят за нейния, донякъде скандален за епохата, облик.

Нейният първи роман, Rose et Blanche, е публикуван през 1831 г. Най-известния е може би Индиана. Събраните ѝ съчинения включват 109 романа, 4 тома автобиография и 6 тома кореспонденция.

В началото на 1831 г. на 27 години младата жена пристига в Париж, за да се сблъска с бурите на своята епоха и в тях да намери себе си. През 1831 г. в Париж ще умре Орор Дюпен Дюдеван, за да се роди и остане безсмъртна писателката Жорж Санд.

Жорж Санд е като образ на епохата на романтизма във Франция. Наричат я „Жана Д’Арк на нашата епоха“ (Белински), а творчеството на Санд трябва да бъде определено като репертоар на идеи (Рьоне Думик).

Как пише Жорж Санд? Тя пише от полунощ до 6 часа сутринта, покрива с едрия си наивен почерк по 10–12 страници ежедневно. Пословичен е станал навикът ѝ веднага след написването на една творба в същата нощ да започва нова.

Жюл Сандо, Алфред дьо Мюсе, Мишел дьо Бурж и Шопен не са единствените, прекосили нейния любовен път.