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Пентагонът повиши степента на заплаха от израелски шпионаж до най-високото ниво

Пентагонът повиши степента на заплаха от израелски шпионаж до най-високото ниво

7 Юни, 2026 08:38 1 270 17

  • израел-
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  • иран

Основната причина е напрежението между израелски и американски служители относно това как да се процедира във войната с Иран

Пентагонът повиши степента на заплаха от израелски шпионаж до най-високото ниво - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пентагонът повиши оценките си за израелската шпионска дейност срещу Съединените щати до най-високото ниво в историята, според репортаж на Ен Би Си Нюз, в който се цитират двама американски служители, предаде БТА.

В публикацията се твърди, че Пентагонът е повишил оценката си за контраразузнавателна заплаха от Израел до най-високото възможно ниво, като основната причина е напрежението между израелски и американски служители относно това как да се процедира във войната с Иран и неговите прокси терористични групировки.

Според официални лица, цитирани от Ен Би Си, документ за вътрешно ползване, издаден от Агенцията за военно разузнаване (АВР) на Пентагона , е повишил нивото за заплаха от Израел до "критично".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че сред хората, които са станали обект на действие на израелските служби, са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, висшият политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от висшите служители на министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино IV.

Според източници на Ен Би Си, оценката на АВР включва кратък преглед с обем седем страници на нивото на заплаха и дори графики, докато "Ню Йорк Таймс"съобщава, че решението за повишаване на нивото на заплаха е взето, след като американски персонал, действащ в Израел, е съобщил, че на телефоните им е инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите им.

Изявление на израелското посолство във Вашингтон гласи, че информацията за шпионаж е "напълно невярна", като говорител добави, че "Израел не събира разузнавателна информация за американски организации, камо ли за служители на правителството на САЩ".

Пентагонът отказа коментар, а Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи АВР на Пентагона, не отговори на искането на Ен Би Си за коментар.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    17 0 Отговор
    :D:D:D Пентагона действа по нареждане на Израел

    08:39 07.06.2026

  • 2 Сети

    7 3 Отговор
    се Мара.....

    08:40 07.06.2026

  • 3 смешки

    18 0 Отговор
    сраел командва фащ

    08:40 07.06.2026

  • 4 Страшен виц

    20 0 Отговор
    САЩ се управлява от ционистите.

    08:41 07.06.2026

  • 5 Пич

    21 0 Отговор
    Нещо не СФанаАх...!!! Те говедарите докладват на израелците, и искат от тях разрешение, какво да правят!!! Защо им е на евреите да ги шпионират, като САЩ си е еврейска държава...!!!???

    Коментиран от #11

    08:41 07.06.2026

  • 6 хехе

    14 0 Отговор
    майтап Уили мошетата ги шпионирали та нали смотаняхо командва "миротвореца" защо им е да ги шпионират.

    08:42 07.06.2026

  • 7 Лост

    7 2 Отговор
    А САЩ като подслушваха приятелите си им беше хубаво нали?

    08:44 07.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Това трябва да е глупостта на деня ,седмицата и месеца

    08:57 07.06.2026

  • 9 това е смешно

    5 0 Отговор
    Тях Мосад ги управлява, те се страхуват да не ги шпионират. Няма такъв майтап.

    09:07 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ежко

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    За отдела "Ал" на Мосад чувал ли си?Пенсионирани катси (оперативни офицери) работещи в САЩ.Израел винаги е шпионирал в САЩ.Просто сега го прави грубо и нагло.

    Коментиран от #14

    09:09 07.06.2026

  • 12 Историческа неправда

    2 6 Отговор
    Ако евреите непбяха дали атомната бомба на СССР, руско-съветското робство на Източна Европа можеше да се размине.

    Сътрудничеството на САЩ и на Чърчил със СССР повреме на Втората световна война трябва да се разглежда като престъпление срещу човечеството.

    То би било същото като да бяха подкрепили Хитлер срещу СССР.

    09:12 07.06.2026

  • 13 Нострадамус

    6 0 Отговор
    НАТО-то се Разпада, Пентагона се страхува от Израел,
    на къде отива света на западняците. Какво става с Англосаксите!

    09:21 07.06.2026

  • 14 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ежко":

    Я гле...!!! Аз това не мое го повервАм...!!!

    Коментиран от #15

    09:28 07.06.2026

  • 15 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Има написани книги по въпроса.Намери си нещо от Виктор Островски - бивш оперативен офицер от Мосад, натопен и дезертирал.Има три книги -нещо като автобиография.

    09:39 07.06.2026

  • 16 смешни

    0 0 Отговор
    са тези истории..като имате впредвид кои са представители на тези служби..и др..такива..примерно призхода на тези хора..нормално да има обмен на информация..това е битка между елитите на една и съща група..ама изобщо не касае обикновени хора..Е..касае ги, но те са обикновени пешки в едната игра...тако били и ще пребъде..милиони убити и др.такива ама хич не ги интересува..като каза Сорос..абсолютно не ме интересува социалната страна на нещата, когато върша моя работа..Един вид ако искате да изчезне и половин човечеството..както искаха по времем на ковид мора..

    09:39 07.06.2026

  • 17 Простият

    0 0 Отговор
    Пак не разбрах америте сами ли се шпионират, или просто си признаха че са марионетки на евреите. Всъщност разбрах, че Ен Би Си ги шпионират, щото докумемтите са при тях, а те евреи ли бяха, амери ли - вече ги обърках. Ама язе съм си прозд, кво разбирам аз от политика.

    09:54 07.06.2026