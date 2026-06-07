Пентагонът повиши степента на заплаха от израелски шпионаж до най-високото ниво

Пентагонът повиши оценките си за израелската шпионска дейност срещу Съединените щати до най-високото ниво в историята, според репортаж на Ен Би Си Нюз, в който се цитират двама американски служители, предаде БТА.
В публикацията се твърди, че Пентагонът е повишил оценката си за контраразузнавателна заплаха от Израел до най-високото възможно ниво, като основната причина е напрежението между израелски и американски служители относно това как да се процедира във войната с Иран и неговите прокси терористични групировки.
Според официални лица, цитирани от Ен Би Си, документ за вътрешно ползване, издаден от Агенцията за военно разузнаване (АВР) на Пентагона , е повишил нивото за заплаха от Израел до "критично".
"Ню Йорк Таймс" съобщи, че сред хората, които са станали обект на действие на израелските служби, са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, висшият политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от висшите служители на министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино IV.
Според източници на Ен Би Си, оценката на АВР включва кратък преглед с обем седем страници на нивото на заплаха и дори графики, докато "Ню Йорк Таймс"съобщава, че решението за повишаване на нивото на заплаха е взето, след като американски персонал, действащ в Израел, е съобщил, че на телефоните им е инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите им.
Изявление на израелското посолство във Вашингтон гласи, че информацията за шпионаж е "напълно невярна", като говорител добави, че "Израел не събира разузнавателна информация за американски организации, камо ли за служители на правителството на САЩ".
Пентагонът отказа коментар, а Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи АВР на Пентагона, не отговори на искането на Ен Би Си за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
08:39 07.06.2026
2 Сети
08:40 07.06.2026
3 смешки
08:40 07.06.2026
4 Страшен виц
08:41 07.06.2026
5 Пич
Коментиран от #11
08:41 07.06.2026
6 хехе
08:42 07.06.2026
7 Лост
08:44 07.06.2026
8 Kaлпазанин
08:57 07.06.2026
9 това е смешно
09:07 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ежко
До коментар #5 от "Пич":За отдела "Ал" на Мосад чувал ли си?Пенсионирани катси (оперативни офицери) работещи в САЩ.Израел винаги е шпионирал в САЩ.Просто сега го прави грубо и нагло.
Коментиран от #14
09:09 07.06.2026
12 Историческа неправда
Сътрудничеството на САЩ и на Чърчил със СССР повреме на Втората световна война трябва да се разглежда като престъпление срещу човечеството.
То би било същото като да бяха подкрепили Хитлер срещу СССР.
09:12 07.06.2026
13 Нострадамус
на къде отива света на западняците. Какво става с Англосаксите!
09:21 07.06.2026
14 Пич
До коментар #11 от "ежко":Я гле...!!! Аз това не мое го повервАм...!!!
Коментиран от #15
09:28 07.06.2026
15 ежко
До коментар #14 от "Пич":Има написани книги по въпроса.Намери си нещо от Виктор Островски - бивш оперативен офицер от Мосад, натопен и дезертирал.Има три книги -нещо като автобиография.
09:39 07.06.2026
16 смешни
09:39 07.06.2026
17 Простият
09:54 07.06.2026