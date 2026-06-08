Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет условия за справедлив и траен мир

На срещата в Лондон лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет основни условия за постигане на справедлив и траен мир.

В съвместно изявление Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц подкрепиха предложението на Володимир Зеленски за директен диалог с Русия, но при активно участие на САЩ и Европа.

Още новини от Украйна

Според официалното изявление на правителството на Обединеното кралство, съвместната позиция включва следните задължителни критерии:

Незабавно спиране на огъня: Призив към Владимир Путин за пълно прекратяване на боевете.

Настоящата линия на контакт като отправна точка: Преговорите трябва да започнат от текущите позиции на фронта, като категорично се заявява, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила.

Правни гаранции за сигурност: Ангажимент за разполагане на Международни сили в Украйна веднага след влизането в сила на примирието.

Замразяване на руските активи: Руските държавни активи ще останат блокирани, докато Москва не компенсира Украйна за нанесените щети.

Защита на европейските интереси: Всякакви договорености, свързани с ЕС и НАТО, изискват задължителното съгласие на държавите членки и съюзниците.

Срещата на „Даунинг стрийт“ бе провокирана от отворено писмо на украинския президент до Москва с предложение за преки преговори, което Владимир Путин публично отхвърли с довода, че „не вижда смисъл“ от него.

Лидерите осъдиха неотдавнашните руски атаки, включително използването на балистичната ракета „Орешник“ и ударите близо до Чернобил. Договорено е спешно ускоряване на производството и доставката на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) и способности за дълбоки удари в руска територия.

Зеленски подчерта, че Европа не трябва да бъде изолирана от мирния процес, особено на фона на фокусирането на САЩ върху други глобални конфликти (като този в Близкия изток)