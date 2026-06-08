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Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет условия за справедлив и траен мир
  Тема: Украйна

Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет условия за справедлив и траен мир

8 Юни, 2026 05:37, обновена 8 Юни, 2026 05:43 2 985 53

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  • украйна-
  • русия-
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  • мерц

Стармър, Макрон и Мерц подкрепиха предложението на Зеленски за директен диалог с Русия, но при активно участие на САЩ и Европа

Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет условия за справедлив и траен мир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На срещата в Лондон лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет основни условия за постигане на справедлив и траен мир.

В съвместно изявление Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц подкрепиха предложението на Володимир Зеленски за директен диалог с Русия, но при активно участие на САЩ и Европа.

Още новини от Украйна

Според официалното изявление на правителството на Обединеното кралство, съвместната позиция включва следните задължителни критерии:

Незабавно спиране на огъня: Призив към Владимир Путин за пълно прекратяване на боевете.

Настоящата линия на контакт като отправна точка: Преговорите трябва да започнат от текущите позиции на фронта, като категорично се заявява, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила.

Правни гаранции за сигурност: Ангажимент за разполагане на Международни сили в Украйна веднага след влизането в сила на примирието.

Замразяване на руските активи: Руските държавни активи ще останат блокирани, докато Москва не компенсира Украйна за нанесените щети.

Защита на европейските интереси: Всякакви договорености, свързани с ЕС и НАТО, изискват задължителното съгласие на държавите членки и съюзниците.

Срещата на „Даунинг стрийт“ бе провокирана от отворено писмо на украинския президент до Москва с предложение за преки преговори, което Владимир Путин публично отхвърли с довода, че „не вижда смисъл“ от него.

Лидерите осъдиха неотдавнашните руски атаки, включително използването на балистичната ракета „Орешник“ и ударите близо до Чернобил. Договорено е спешно ускоряване на производството и доставката на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) и способности за дълбоки удари в руска територия.

Зеленски подчерта, че Европа не трябва да бъде изолирана от мирния процес, особено на фона на фокусирането на САЩ върху други глобални конфликти (като този в Близкия изток)


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    108 6 Отговор
    Тия май искат ключа от апартамента и номера на банковата сметка?Ако бяха разумни хора с нормално мислене то би трябвало още докато са ги писали да им е ясно,че нищо от желаното няма да се превърне в действителност?

    Коментиран от #51

    05:50 08.06.2026

  • 2 Мда уе...

    109 6 Отговор
    И от кога победените диктуват на победителя какъв да е мирът...
    Мечтите и бляновете на пуделите нямат никаква стойност...
    Уркия ще капитулира и толкоз...
    Путин ще реши какво ще става после...
    Пуделите ще изпълнявят...

    05:50 08.06.2026

  • 3 стоян георгиев

    104 5 Отговор
    От кога загубеняците определят условията 😂😂😂 тия клоуни съвсем са скъсали с реалността

    05:51 08.06.2026

  • 4 Софиянец

    86 5 Отговор
    Бухахаха, тия са за лудницата 🤡

    05:52 08.06.2026

  • 5 Стойко

    96 7 Отговор
    Това някакъв виц ли е?

    Събрали се клоун, герантофил, педофил и фашист...

    05:54 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак

    76 6 Отговор
    сметки без кръчмар !

    05:54 08.06.2026

  • 8 Каб

    84 6 Отговор
    Не сте в позиция да предлагате каквото и да е, Путин ще вземе това което иска, а то е четирите области.

    05:55 08.06.2026

  • 9 Никой

    47 5 Отговор
    Такава бедност като в ЕС и приказки.

    05:57 08.06.2026

  • 10 Иван

    63 4 Отговор
    Шесто условие: Русия да си признае че е извършила геноцида над палестинците в Га..за

    05:57 08.06.2026

  • 11 Ха ха

    70 6 Отговор
    Пълни смешници! Победените и фалиралите молят за мир,а искат от победителя Русия да изплаща репарации и да й откраднат парите! На зеленият му свършиха хората и оръжията и вижда края си и реве за преговори и за войски на нато! А май забрави, че той сам прие закон с който се забраняват всякакви преговори с Русия!

    05:59 08.06.2026

  • 12 Иван

    53 6 Отговор
    Седмо условие: гнусния сатанински хазарски коварен нацистки евреин Еленски да бъде признат за равин.

    06:01 08.06.2026

  • 13 Тия наркоси

    49 5 Отговор
    Са ненормални фашаги

    06:02 08.06.2026

  • 14 Морски

    61 3 Отговор
    Тези тъпани обаче наистина смятат руснаците за идиоти😄

    06:04 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оня

    46 4 Отговор
    Това на коя линия го измислихте?

    06:05 08.06.2026

  • 17 Ха Ха

    54 4 Отговор
    Евро-Атлантически небивалици - събират се и си измислят атлантически фантазии водещи към 3-та СВ. Ето затова Русия започна СВО. Само че, Мир ще има, когато лицемерният Запад се извини на Русия за организирането на незаконния Майдан, за поддържането на фашизирания киевски режим и малтретирането на рускоговорящите, за разширяването на НАТО и се разгледат най-сериозно гаранциите за сигурността на Русия

    06:07 08.06.2026

  • 18 наркоманчетата

    44 4 Отговор
    Са се договаряли да стрелят пак със снорм шадоули по Русия. Не, че руснаците нещо ще се огънат. Краварите изтреляха сума ти томахоук по Иран и не ги бутнаха, едва ли и тея ще постигнат нещо различно от това да ядосат още руснаците. Което би било хубаво.

    06:08 08.06.2026

  • 19 Оня

    39 3 Отговор
    Абе чудя се тия кво ли правят като останат само четиримата?

    Коментиран от #43

    06:09 08.06.2026

  • 20 Всъщност

    52 3 Отговор
    Не е ли смешно и жалко. Събират се и решават отново и отново едни и същи неприемливи постановки - Атлантизъм в действие

    06:11 08.06.2026

  • 21 Руснаци

    40 2 Отговор
    Тея маняци си живеят в някакъв техен свят, зелю нали мачкахте руснаците навсякъде, защо постоянно се молиш за мир, уж побеждаваш, а ходиш и скимтиш

    06:20 08.06.2026

  • 22 Мдаа

    35 5 Отговор
    Незабавно спиране на огъня: Владимир Путин - само при гаранции за уреждане на траен мир

    Настоящата линия на контакт като отправна точка: Владимир Путин - Да, при условие че Донбас стане 100 % руски

    Правни гаранции за сигурност: Владимир Путин - да, но гаранции за сигурност не само на Украйна, а и на Русия

    Замразяване на руските активи: Владимир Путин - Руските активи и сега са замразени. Незабавно размразяване. Да Москва ще използва замразените руски активи за възстановяване на Донбас, Донецк и Луганск, които ще са новите руски територии

    Защита на европейските интереси: Владимир Путин - Да, по подразбиране, Русия е част от Европа

    06:20 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Евроклюкарки

    37 5 Отговор
    Дойде ли събота, започват европейски срещи с важни решения. Хората от снимката се събират, прегръщат, целуват, галят, милват, шепнат, гъделичкат, споделяния на ухо, дружен смях, комплименти и авто-комплименти, и пак милвания. Клюкарят, сплетничат, клеветят срещу Русия. Следобедни клюкарки.

    06:28 08.06.2026

  • 25 Тримата глупаци и клоуна!

    43 4 Отговор
    Събрали се тримата глупаци и клоунът и решили да предложат на Русия да капитулира и да й откраднат парите!

    06:30 08.06.2026

  • 26 Макрон Юпитер

    38 4 Отговор
    Не разбирам, Украйна не цлен на ЕС. Русия не е член на ЕС. Като какви тези хора се събират и излъчват условия, решения, точки и абзаци? Макрон маже ли да пропусне и ден без да се нацелува със Зеленски? И каква е правната тежест на техните решения освен заговорническа?

    06:34 08.06.2026

  • 27 Богат Зеленски

    26 4 Отговор
    Всички около Зеленски на срещата с важни решения! Все пак Зеленски бил един от няй-богатите хора в Европа. Ако тези от снимката обяснят поне как това го приемат, ще има малък смисъл от лицемерните им журове.

    06:38 08.06.2026

  • 28 Гледащ

    19 3 Отговор
    Не че нещо ама и аз да съм и аз няма да се съглася то каква полза имам от това никаква а и остава само Одеса и всичко може да приключи но зависи какво ще стане по нататък може и да се проточи 50г

    06:38 08.06.2026

  • 29 Ники

    25 4 Отговор
    Тези четирима клоуни са с исторически минимум на доверие в страните си, тоест , хора в държавите ме одобряват действията им.
    Бях за Украйна, ни колкото повече минава времето, разбирам че точно тези са причината за войната.

    06:41 08.06.2026

  • 30 Ти тан

    23 3 Отговор
    Тези четиримата глупака са като 8 годината ми дъщеря , нищо не зависи от нея но постоянно поставя условия.

    06:44 08.06.2026

  • 31 При тези условия

    20 2 Отговор
    Мир ще има на куково лято. Но то и това е целта. Да продължи далаверата, наречена Украйна. Гответе се за трета световна.

    06:54 08.06.2026

  • 32 тези отснимката очертават?

    16 2 Отговор
    жалка работа....

    06:55 08.06.2026

  • 33 Гочо

    9 2 Отговор
    Неподходяща фотография-Зеленски загърбен от тримата,особено от Макрон.

    06:56 08.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мда

    16 2 Отговор
    Тримата глупака на какъв прах са били

    06:59 08.06.2026

  • 36 точка

    16 2 Отговор
    Клуб кока отново предлагат Москва да подпише Капитулация!!! Впрочем за цялата си история , западът не подписва други договори!!! Което означава още ескалация на войната , докато накрая на Путин не му издържат нервите.

    07:00 08.06.2026

  • 37 точка

    14 2 Отговор
    Сега разбираме ясно кой е АГРЕСОР!!!

    07:03 08.06.2026

  • 38 Ами то

    12 2 Отговор
    Тия могат да си поставят каквито условия искат но не виждам как ще принудят руснаците да се съгласят....то добре пускат дронове но с дронове войни не се печелят.

    07:06 08.06.2026

  • 39 хахахаххаа

    10 1 Отговор
    по-скоро НАЧЕРТАХА а не очертаха след употребата на начертаното се е започнало едни победи едно чудо…

    07:07 08.06.2026

  • 40 Тодоров

    14 2 Отговор
    И на Стармър, и на Мерц, постовете им се клатят от недоволство в страните им. Покрай клоуна Зеленски тези тримата "желаещи" явно са решили да правят поредната клоунада. Тези простотии, които са измислили, просто няма да се случат и на практика отхвърлят всички предложения на Русия.

    07:08 08.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишел

    13 2 Отговор
    Такова предложение за мир гарантира само, че няма да има мир.

    07:16 08.06.2026

  • 43 Сексолог

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Оня":

    Ами обичат се!
    А от Зеленски са салфетките!

    07:25 08.06.2026

  • 44 Българин

    8 0 Отговор
    Лигата на лузърите си е организирала зелено училище на остров.

    07:28 08.06.2026

  • 45 факуса

    9 0 Отговор
    след кат целенасочено провалиха минските спогодби,нямат право на нищо освен да помогнат за белия флаг

    07:29 08.06.2026

  • 46 СЛОНА

    10 0 Отговор
    ТЕЗ НА КАКВО ВЕЩЕСТВО СА ,ЗЕЛЕНИЯ ЛИ ИМ ГО ДАВА???...!!!
    ПОВСИЧКО ЛИЧИ,ЧЕ СА ДРОГИРАНИ...
    МАХАИ ТЕ ГИ ПРИ СВЕТИ ПЕТЪР...

    07:30 08.06.2026

  • 47 СЪБРАЛИ СЕ МИШКИТЕ ДА ..........КОТКАТА!

    10 0 Отговор
    Х,ха,ха , ПАК ИЗПАПАГАЛИХА ОНОВА НИЩОТО ОТ ПРЕДИ !!
    ЗА КАКВО СЕ СЪБИРСТЕ БЕ ЧУКУНДУРИ , ДА СЕ ВИДИТЕ ЗА ДА НЕ СИ ЗАБРАВИТЕ ФИЗИОНОМИИТЕ ЛИ ,И ДРУЖНО ДА СЕ ПОЧЕРПИТЕ С ПО ДОЗА БЕЛО??

    07:31 08.06.2026

  • 48 гост

    11 0 Отговор
    Много филми са гледали тия

    07:31 08.06.2026

  • 49 МАМИНИ НАДРУСАНИ ПИКЛЬОВЦИ

    8 0 Отговор
    Х,ха,ха , ПАК ИЗПАПАГАЛИХА ОНОВА НИЩОТО ОТ ПРЕДИ !!
    ЗА КАКВО СЕ СЪБИРСТЕ БЕ ЧУКУНДУРИ , ДА СЕ ВИДИТЕ ЗА ДА НЕ СИ ЗАБРАВИТЕ ФИЗИОНОМИИТЕ ЛИ ,И ДРУЖНО ДА СЕ ПОЧЕРПИТЕ С ДОЗА БЕЛО??

    07:43 08.06.2026

  • 50 Брендо

    3 0 Отговор
    Май не трябваше да им доставям първокласни салфетки? Пооляли са се във фантазиите си.
    Но пак да кажа: Мойта стока е най добрата.

    07:46 08.06.2026

  • 51 Попадаш в паралелна реалност

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    След купон със салфетки обикновено те така става.

    07:47 08.06.2026

  • 52 Ами

    2 1 Отговор
    Така няма да стане. Няма нищо за руските интереси.

    07:50 08.06.2026

  • 53 ха-ха

    2 0 Отговор
    Няма шанс! Тези смешници не знаят къде се намират и че не са в позиция да поставят каквито и е било условия.

    07:50 08.06.2026

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