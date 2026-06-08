Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет условия за справедлив и траен мир

На срещата в Лондон лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Украйна очертаха пет основни условия за постигане на справедлив и траен мир.
В съвместно изявление Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц подкрепиха предложението на Володимир Зеленски за директен диалог с Русия, но при активно участие на САЩ и Европа.
Според официалното изявление на правителството на Обединеното кралство, съвместната позиция включва следните задължителни критерии:
Незабавно спиране на огъня: Призив към Владимир Путин за пълно прекратяване на боевете.
Настоящата линия на контакт като отправна точка: Преговорите трябва да започнат от текущите позиции на фронта, като категорично се заявява, че международните граници не могат да бъдат променяни със сила.
Правни гаранции за сигурност: Ангажимент за разполагане на Международни сили в Украйна веднага след влизането в сила на примирието.
Замразяване на руските активи: Руските държавни активи ще останат блокирани, докато Москва не компенсира Украйна за нанесените щети.
Защита на европейските интереси: Всякакви договорености, свързани с ЕС и НАТО, изискват задължителното съгласие на държавите членки и съюзниците.
Срещата на „Даунинг стрийт“ бе провокирана от отворено писмо на украинския президент до Москва с предложение за преки преговори, което Владимир Путин публично отхвърли с довода, че „не вижда смисъл“ от него.
Лидерите осъдиха неотдавнашните руски атаки, включително използването на балистичната ракета „Орешник“ и ударите близо до Чернобил. Договорено е спешно ускоряване на производството и доставката на средства за противовъздушна отбрана (ПВО) и способности за дълбоки удари в руска територия.
Зеленски подчерта, че Европа не трябва да бъде изолирана от мирния процес, особено на фона на фокусирането на САЩ върху други глобални конфликти (като този в Близкия изток)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #51
05:50 08.06.2026
2 Мда уе...
Мечтите и бляновете на пуделите нямат никаква стойност...
Уркия ще капитулира и толкоз...
Путин ще реши какво ще става после...
Пуделите ще изпълнявят...
05:50 08.06.2026
3 стоян георгиев
05:51 08.06.2026
4 Софиянец
05:52 08.06.2026
5 Стойко
Събрали се клоун, герантофил, педофил и фашист...
05:54 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пак
05:54 08.06.2026
8 Каб
05:55 08.06.2026
9 Никой
05:57 08.06.2026
10 Иван
05:57 08.06.2026
11 Ха ха
05:59 08.06.2026
12 Иван
06:01 08.06.2026
13 Тия наркоси
06:02 08.06.2026
14 Морски
06:04 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оня
06:05 08.06.2026
17 Ха Ха
06:07 08.06.2026
18 наркоманчетата
06:08 08.06.2026
19 Оня
Коментиран от #43
06:09 08.06.2026
20 Всъщност
06:11 08.06.2026
21 Руснаци
06:20 08.06.2026
22 Мдаа
Настоящата линия на контакт като отправна точка: Владимир Путин - Да, при условие че Донбас стане 100 % руски
Правни гаранции за сигурност: Владимир Путин - да, но гаранции за сигурност не само на Украйна, а и на Русия
Замразяване на руските активи: Владимир Путин - Руските активи и сега са замразени. Незабавно размразяване. Да Москва ще използва замразените руски активи за възстановяване на Донбас, Донецк и Луганск, които ще са новите руски територии
Защита на европейските интереси: Владимир Путин - Да, по подразбиране, Русия е част от Европа
06:20 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Евроклюкарки
06:28 08.06.2026
25 Тримата глупаци и клоуна!
06:30 08.06.2026
26 Макрон Юпитер
06:34 08.06.2026
27 Богат Зеленски
06:38 08.06.2026
28 Гледащ
06:38 08.06.2026
29 Ники
Бях за Украйна, ни колкото повече минава времето, разбирам че точно тези са причината за войната.
06:41 08.06.2026
30 Ти тан
06:44 08.06.2026
31 При тези условия
06:54 08.06.2026
32 тези отснимката очертават?
06:55 08.06.2026
33 Гочо
06:56 08.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мда
06:59 08.06.2026
36 точка
07:00 08.06.2026
37 точка
07:03 08.06.2026
38 Ами то
07:06 08.06.2026
39 хахахаххаа
07:07 08.06.2026
40 Тодоров
07:08 08.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мишел
07:16 08.06.2026
43 Сексолог
До коментар #19 от "Оня":Ами обичат се!
А от Зеленски са салфетките!
07:25 08.06.2026
44 Българин
07:28 08.06.2026
45 факуса
07:29 08.06.2026
46 СЛОНА
ПОВСИЧКО ЛИЧИ,ЧЕ СА ДРОГИРАНИ...
МАХАИ ТЕ ГИ ПРИ СВЕТИ ПЕТЪР...
07:30 08.06.2026
47 СЪБРАЛИ СЕ МИШКИТЕ ДА ..........КОТКАТА!
ЗА КАКВО СЕ СЪБИРСТЕ БЕ ЧУКУНДУРИ , ДА СЕ ВИДИТЕ ЗА ДА НЕ СИ ЗАБРАВИТЕ ФИЗИОНОМИИТЕ ЛИ ,И ДРУЖНО ДА СЕ ПОЧЕРПИТЕ С ПО ДОЗА БЕЛО??
07:31 08.06.2026
48 гост
07:31 08.06.2026
49 МАМИНИ НАДРУСАНИ ПИКЛЬОВЦИ
ЗА КАКВО СЕ СЪБИРСТЕ БЕ ЧУКУНДУРИ , ДА СЕ ВИДИТЕ ЗА ДА НЕ СИ ЗАБРАВИТЕ ФИЗИОНОМИИТЕ ЛИ ,И ДРУЖНО ДА СЕ ПОЧЕРПИТЕ С ДОЗА БЕЛО??
07:43 08.06.2026
50 Брендо
Но пак да кажа: Мойта стока е най добрата.
07:46 08.06.2026
51 Попадаш в паралелна реалност
До коментар #1 от "Сандо":След купон със салфетки обикновено те така става.
07:47 08.06.2026
52 Ами
07:50 08.06.2026
53 ха-ха
07:50 08.06.2026