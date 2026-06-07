За първи път от 1961 г.: Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни

Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни, ако президентът Доналд Тръмп издаде заповед. Това би било първата военна екзекуция в САЩ от повече от половин век, съобщава ABC.
Планът, наречен „Операция „Решително правосъдие“, издаден през февруари, нарежда на служителите на армията да се координират с Федералното бюро на затворите за прехвърляне на затворници от дисциплинарни казарми в Канзас във федералния център за екзекуции в Индиана. Именно там Министерството на правосъдието е извършило серия от невоенни екзекуции по време на първия мандат на Тръмп, съобщава каналът.
САЩ не са екзекутирали военнослужещи от 1961 г., когато редник Джон Бенет е умъртвен за изнасилването и опита за убийство на 11-годишно момиче в Австрия, съобщава ABC.
Междувременно говорителят на армията Синтия Смит заяви, че службата провежда упражнения по планиране на екзекуциите, както прави и за други потенциални мисии, тъй като военните редовно се опитват да предвидят заповедите от Белия дом.
„Подготовката за тази операция се провежда редовно през последните 20 години. Тези учения са стандартен компонент от нашето непрекъснато планиране, в случай че президентът одобри смъртното наказание“, каза Смит, добавяйки, че все още не е получена конкретна заповед от президента.
Миналата година Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на смъртно наказание за убийства, извършени във Вашингтон, позовавайки се на специалния статут на столицата. След това Министерството на правосъдието посочи, че ще се стреми към разширяване на смъртното наказание в Съединените щати.
През април тази година Министерството на правосъдието обяви политика за възстановяване на федералните екзекуции, отмяна на мораториума и разширяване на наличните методи за екзекуции, включително чрез отряди за разстрел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #3, #8
07:09 07.06.2026
2 Примати
Коментиран от #5
07:13 07.06.2026
3 Георги Илиев
До коментар #1 от "Дзак":На колко такива съм плащал!
Коментиран от #6
07:17 07.06.2026
4 име
Коментиран от #10
07:24 07.06.2026
5 Механик
До коментар #2 от "Примати":Пак си се надишал. Стига с това лепило, че гледай в какви вселени си се наместил.
07:26 07.06.2026
6 Анонимен
До коментар #3 от "Георги Илиев":И сигурно после са се уредили в някоя служба с достъп до лични данни, за да правят мръсотии.
Коментиран от #7
07:28 07.06.2026
7 Дзак
До коментар #6 от "Анонимен":Забогатяли от убийства!
07:29 07.06.2026
8 д рисс
До коментар #1 от "Дзак":кварталния та ползна за малчик?
Коментиран от #9
07:46 07.06.2026
9 Дзак
До коментар #8 от "д рисс":Не ме бъркай с твойте мющерии!
08:19 07.06.2026
10 Урсула
До коментар #4 от "име":Не може така, ще им наложим санкции.
08:50 07.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 кумчо ВЪЛЧО
Коментиран от #13
09:06 07.06.2026
13 Галина Колева
До коментар #12 от "кумчо ВЪЛЧО":Нищо ново от времето на индианските войни. То им е генетично увреждане.Такъв геноцид като към коренното население светът не познава.И те ни учат на демокрация.
09:25 07.06.2026