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За първи път от 1961 г.: Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни

За първи път от 1961 г.: Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни

7 Юни, 2026 06:52, обновена 7 Юни, 2026 07:00 2 569 13

  • екзекуции-
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  • сащ

Чака се заповед на президента Доналд Тръмп

За първи път от 1961 г.: Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни, ако президентът Доналд Тръмп издаде заповед. Това би било първата военна екзекуция в САЩ от повече от половин век, съобщава ABC.

Планът, наречен „Операция „Решително правосъдие“, издаден през февруари, нарежда на служителите на армията да се координират с Федералното бюро на затворите за прехвърляне на затворници от дисциплинарни казарми в Канзас във федералния център за екзекуции в Индиана. Именно там Министерството на правосъдието е извършило серия от невоенни екзекуции по време на първия мандат на Тръмп, съобщава каналът.

САЩ не са екзекутирали военнослужещи от 1961 г., когато редник Джон Бенет е умъртвен за изнасилването и опита за убийство на 11-годишно момиче в Австрия, съобщава ABC.

Междувременно говорителят на армията Синтия Смит заяви, че службата провежда упражнения по планиране на екзекуциите, както прави и за други потенциални мисии, тъй като военните редовно се опитват да предвидят заповедите от Белия дом.

„Подготовката за тази операция се провежда редовно през последните 20 години. Тези учения са стандартен компонент от нашето непрекъснато планиране, в случай че президентът одобри смъртното наказание“, каза Смит, добавяйки, че все още не е получена конкретна заповед от президента.

Миналата година Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на смъртно наказание за убийства, извършени във Вашингтон, позовавайки се на специалния статут на столицата. След това Министерството на правосъдието посочи, че ще се стреми към разширяване на смъртното наказание в Съединените щати.

През април тази година Министерството на правосъдието обяви политика за възстановяване на федералните екзекуции, отмяна на мораториума и разширяване на наличните методи за екзекуции, включително чрез отряди за разстрел.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 3 Отговор
    Обикновено насилниците се прикриват зад силови структури!

    Коментиран от #3, #8

    07:09 07.06.2026

  • 2 Примати

    10 9 Отговор
    От вчера или от два три дни , не съм сигурен , по руската национална телевизия не спират да показват колажи , които усмихват Путин. В руските социални мрежи не спират да се подиграват на Путин и армията му. Има дори случаи на човек който обижда губернатора на Крим като го ругае жестоко за дето почти никой в Крим не може да сипе гориво. Хората вече не се страхуват но дали знаят че репресивните режими са тай - жестоки в последните дни

    Коментиран от #5

    07:13 07.06.2026

  • 3 Георги Илиев

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    На колко такива съм плащал!

    Коментиран от #6

    07:17 07.06.2026

  • 4 име

    11 3 Отговор
    Затворите са пълни, няма къде да държат престъпниците, по-лесно е да ги убиват. Това е реалността в обора.

    Коментиран от #10

    07:24 07.06.2026

  • 5 Механик

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Пак си се надишал. Стига с това лепило, че гледай в какви вселени си се наместил.

    07:26 07.06.2026

  • 6 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Георги Илиев":

    И сигурно после са се уредили в някоя служба с достъп до лични данни, за да правят мръсотии.

    Коментиран от #7

    07:28 07.06.2026

  • 7 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Забогатяли от убийства!

    07:29 07.06.2026

  • 8 д рисс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    кварталния та ползна за малчик?

    Коментиран от #9

    07:46 07.06.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "д рисс":

    Не ме бъркай с твойте мющерии!

    08:19 07.06.2026

  • 10 Урсула

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Не може така, ще им наложим санкции.

    08:50 07.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кумчо ВЪЛЧО

    4 0 Отговор
    Ами че американската армия непрекъснато изпълнява екзекуции ! Видяхте какво ставаше в Афганистан , Виетнам , Ирак , Иран , Либия , Сирия .......ИЗБИВАНЕ НА ВОЛЯ и за личен техен интерес и кеф !

    Коментиран от #13

    09:06 07.06.2026

  • 13 Галина Колева

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Нищо ново от времето на индианските войни. То им е генетично увреждане.Такъв геноцид като към коренното население светът не познава.И те ни учат на демокрация.

    09:25 07.06.2026