За първи път от 1961 г.: Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни

Американската армия е готова да екзекутира четирима осъдени на смърт военни, ако президентът Доналд Тръмп издаде заповед. Това би било първата военна екзекуция в САЩ от повече от половин век, съобщава ABC.

Планът, наречен „Операция „Решително правосъдие“, издаден през февруари, нарежда на служителите на армията да се координират с Федералното бюро на затворите за прехвърляне на затворници от дисциплинарни казарми в Канзас във федералния център за екзекуции в Индиана. Именно там Министерството на правосъдието е извършило серия от невоенни екзекуции по време на първия мандат на Тръмп, съобщава каналът.

САЩ не са екзекутирали военнослужещи от 1961 г., когато редник Джон Бенет е умъртвен за изнасилването и опита за убийство на 11-годишно момиче в Австрия, съобщава ABC.

Междувременно говорителят на армията Синтия Смит заяви, че службата провежда упражнения по планиране на екзекуциите, както прави и за други потенциални мисии, тъй като военните редовно се опитват да предвидят заповедите от Белия дом.

„Подготовката за тази операция се провежда редовно през последните 20 години. Тези учения са стандартен компонент от нашето непрекъснато планиране, в случай че президентът одобри смъртното наказание“, каза Смит, добавяйки, че все още не е получена конкретна заповед от президента.

Миналата година Тръмп подписа изпълнителна заповед за въвеждане на смъртно наказание за убийства, извършени във Вашингтон, позовавайки се на специалния статут на столицата. След това Министерството на правосъдието посочи, че ще се стреми към разширяване на смъртното наказание в Съединените щати.

През април тази година Министерството на правосъдието обяви политика за възстановяване на федералните екзекуции, отмяна на мораториума и разширяване на наличните методи за екзекуции, включително чрез отряди за разстрел.