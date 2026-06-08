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Въпреки призива на Тръмп към Нетаняху: Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан

Въпреки призива на Тръмп към Нетаняху: Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан

8 Юни, 2026 06:03, обновена 8 Юни, 2026 05:59 4 929 49

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  • война

Атаката е в отговор на снощното изпращане на ракети от Ислямската република към Северен Израел

Въпреки призива на Тръмп към Нетаняху: Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 8 юни Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) нанесоха въздушни удари по военни цели в централната и западната част на Иран.

Според данни на ЦАХАЛ и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), Израел е използвал балистични ракети с въздушно базиране, за да порази военни обекти на иранския режим.

Иранските държавни медии съобщиха за мощни експлозии в три ключови града – столицата Техеран, Табриз, Исфахан, както и в Карадж и Керманш. Към момента няма официални подробности за точния брой на жертвите или за мащаба на материалните щети по иранските съоръжения.

Иран незабавно преустанови всички полети до международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран. Въздушното пространство над Ирак и Южна Сирия също беше затворено от съображения за сигурност.

Пожарната служба в Техеран съобщи за най-малко две силни експлозии в западната част на града между 4:43 и 4:45 ч. местно време. Иранските власти подчертават, че няма директно поразени цивилни градски зони.

Към този момент няма официално потвърдени данни за загинали или ранени от сутрешните удари в Иран. Властите в Техеран все още оценяват щетите по засегнатите военни бази и не са изнесли детайли за състоянието на личния състав.

Тази атака е част от верижна реакция, започнала в рамките на изминалите 24 часа. В неделя следобед: Израел нанесе тежък въздушен удар по команден център на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут (Дахия), Ливан, убивайки най-малко двама души. Израел обяви това за отговор на предишен ракетен обстрел от страна на групировката.

В неделя вечерта Иран обяви, че Израел е пресякъл „всички червени линии“. В отговор Техеран изстреля масирана вълна от балистични ракети към Северен Израел, насочени предимно към военновъздушната база „Рамат Давид“. ЦАХАЛ съобщи, че е прехванал ракетите и няма пострадали граждани.

Преди израелския отговор американският президент Доналд Тръмп проведе близо 30-минутен телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, в който настоятелно го призова да не нанася ответен удар по Иран, за да не провали финалната фаза на водените между САЩ и Техеран мирни преговори.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кеф

    65 13 Отговор
    Бум-бум Тел Авив

    05:24 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лудият Дон

    78 12 Отговор
    Едно говори, друго върши! А той на дедо си ли дири потурите в Иран и Газа?
    Уж нямаше да помага на Зеленски, вчера пак са гласували помощ за Украйна!
    Този излезе голяма беля!

    Коментиран от #28

    05:29 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лост

    72 13 Отговор
    Как да вярваш на Израел.Винаги преди някакво примирие се извършва някаква атака и до там.Преди две седмици гледах Етиен Леви при Крум Савов и като го питаха за Израел той цитира Библията.Как Израел бил божия народ и щял да накаже всички .

    Коментиран от #14, #49

    05:37 08.06.2026

  • 11 асенчо

    29 6 Отговор
    И къде са реципрочните им визи с БГ интервю ??

    05:38 08.06.2026

  • 12 Той и да мълчи

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "Смърфиета":

    цената на петрола говори.

    05:45 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Божи народ -друг път...

    57 10 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    Действията са на 100% сатанински

    05:56 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тук някои се радваха

    30 8 Отговор
    Тук някои се радваха, че 4 самолета цистерни позорно са напуснали летището в София. Заслепени от пропагандата дори не могат да разберат кое работи против тях.

    Коментиран от #29

    06:03 08.06.2026

  • 17 Регионът се забавлява и без Израел

    23 15 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    От 650 г. след Христа шиити и сунити с нестихващ ентусиазъм се колят, взривяват и тровят.

    06:06 08.06.2026

  • 18 от острова

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    Потвърждавам, кypана е много яко! Даже може да мине за кашерно!

    06:15 08.06.2026

  • 19 Тюрлюгювеч от тенекиени петолъчки

    20 13 Отговор

    До коментар #9 от "Търси се елеминатор на бясно куче!":

    Тюрлюгювеч от тенекиени петолъчки ти е в главата. Ферментацията е напреднала.

    Албания има споразумение, което позволява на Италия да създава и управлява центрове за мигранти на нейна територия. Досега са изградени два такива центъра. В тях се изпращат мигранти от Турция, Косово и Италия. Те са предимно мюсюлмани. Евреите в трудоспособна възраст не емигрират. Израел предлага висок стандарт и сигурност на своите граждани. Работа и пари има колкото искаш. Тръгват по света след като се пенсионират, но със собствени пари и планове, които не включват живот в центрове за мигранти.

    06:17 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 8888

    16 27 Отговор
    Евала на Израел, не се интересуват от спогодби, документи и обещания, като има да атакуват, просто атакуват, после се извиняват дори и да са атакували трета държава. Путин трябва да се учи за да стане агресора в който го обвиняват

    06:39 08.06.2026

  • 22 Гледащ

    35 5 Отговор
    В ранните часове на 8 юни Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) нанесоха въздушни удари по военни цели в централната и западната част на Иран. Къде видяхте отбранителни сили на Израел при положение че атакува

    06:42 08.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Вчера четири самолета цистерни излетяха от летище София.Беше ясно че ще има удари срещу Иран.

    Коментиран от #24

    06:45 08.06.2026

  • 24 Ха ха!

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    А ти се радваше, че безславно са се оттеглили след призива на Чорапа.

    06:48 08.06.2026

  • 25 Петричката леля

    7 21 Отговор
    Кой насъска бясното куче Хизбула?! Дали кучкарите от иранската военна хунта или някой друг?!

    06:52 08.06.2026

  • 26 Козаристан🐐

    12 16 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    06:56 08.06.2026

  • 27 Сесесере2🤢🤮

    6 15 Отговор
    верният съюзник на козарите и Великата регионална сила раша няма ли да се оплаче в ООН поне???

    06:57 08.06.2026

  • 28 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    6 14 Отговор

    До коментар #7 от "Лудият Дон":

    Слагам ти плюсче защото ме кефи как им бърка Дони на кухейките в....

    06:59 08.06.2026

  • 29 Я пъ тоа

    7 13 Отговор

    До коментар #16 от "Тук някои се радваха":

    Биби си бомби Иран и без цистерни.
    Разстоянието е малко

    07:01 08.06.2026

  • 30 Я пъ тоа

    4 12 Отговор

    До коментар #15 от "Пустиня(к)":

    Биби не бихте ли го утрепали бре
    Или се е завърнал от АДА да бомби аятоласи.

    07:03 08.06.2026

  • 31 Тити

    13 1 Отговор
    Тръмп и Нетеняху го играят доброто и лошото ченге.

    07:09 08.06.2026

  • 32 Мишел

    14 4 Отговор
    Вчера вечерта Иран е нанесъл пет вълни ракетни удари по Израел. Фотографията е на такива ирански удари.

    Коментиран от #38

    07:10 08.06.2026

  • 33 не се напиняйте

    5 18 Отговор
    Евреите нямат грешка, никой не може да ги уплаши .

    Коментиран от #41

    07:18 08.06.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    3 4 Отговор
    С държавата кашмер не требе никой да си прави!

    07:18 08.06.2026

  • 35 Шалом, шалом, маниш маа!

    2 12 Отговор
    Браво на израелският народ, който ще победи чалмите! бг.

    Коментиран от #43

    07:27 08.06.2026

  • 36 Я па ти!

    6 0 Отговор
    Малко е разстоянието ако го гледаш на екрана на телефона. Я измери по картата колко е от Негев до Техеран, Табриз и Исфахан? После сравни с бойния обхват на F-15, 16, 22 и 35.

    07:27 08.06.2026

  • 37 Мдаа...

    7 1 Отговор
    И сега $250 за барел и €3 на колонката.
    Или как?

    Коментиран от #39, #40

    07:27 08.06.2026

  • 38 Мило ми мишленце,

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Фотографията е на Ройтерс и е от 2024 година.

    Коментиран от #42

    07:28 08.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мчи къ!

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мдаа...":

    За тебе петичка! И безплатно миене на джама.

    07:30 08.06.2026

  • 41 Вие подмазвачите нямате мозък

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "не се напиняйте":

    Да се кефиш на някакви световни терористи, значи, че нямаш морал.
    Пък да се кефиш на удари в Персийския залив, в резултат на което литър бензин да стане 10 евро значи, че толкова ти е акъла

    07:34 08.06.2026

  • 42 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мило ми мишленце,":

    Фотографията е на ТАКИВА УДАРИ, а не на ТЕЗИ УДАРИ.

    07:36 08.06.2026

  • 43 Я пъ тоа

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Шалом, шалом, маниш маа!":

    розАв, нали знаеш, че вече три месеца в иcpahell е забранено да се снимат и коментират последиците от иранските удари? Че при нарушение рискуваш пет години пандиз?
    Пък може и да не знаеш, като ти гледам акъла...

    07:36 08.06.2026

  • 44 Оранжавия

    7 0 Отговор
    Клоун го направиха смешен изрихелските убийци.

    07:45 08.06.2026

  • 45 Израел нанесе удари в Иран. Мощни експло

    1 4 Отговор
    Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан
    НЯМЪ ЛАБЪВО ДРОГАРЕ! СОЦАЛИЗАМА БЕШИ ИДНО НЕДОНОСЧЕ, А КАМАНИЗАМА ГУ АБУРТИРАЙМИ ДРОГАРКЕ И ДРОГАРЕ! -------- ВАШ ТОШУ ТИКВАТА ОТ ОНЯ СВЯТ.

    07:48 08.06.2026

  • 46 руззззНаци

    1 3 Отговор
    Отново пърлени чалмари. Добре, че е параша да ги защити......о уейт!

    07:50 08.06.2026

  • 47 Мишо

    1 0 Отговор
    война трябва да има света след това ще стане по добър китай да не дреме ами да ги почва наред много смешни държави като япония и южна кореа се навъдиха

    07:52 08.06.2026

  • 48 И ПАК ДЖУДЖЕТО ПИТА И РАЗПИТВА

    1 0 Отговор
    И ПАК ДЖУДЖЕТО ПИТА И РАЗПИТВА:
    КОЙ ША МА ИЗПРАСКА МЕЖДУ БОТОКСОВИТЕ БУЗКИ И В НОКАУТ ДА ПАДНА, ЧЕ НА СВЕТА И НА СЕБЕСИ ОМРЪЗНАХ. ВРЕМЕ Е ЗАВЕСИТЕ ДА ПАДНАТ.

    08:02 08.06.2026

  • 49 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лост":

    По юдаизма всички не евреи трябвало да са роби.
    Да преместват Израел на територията на САЩ.
    Или съвсем ново цепене (в пъти по-малки) и международни войски по-границите.

    08:06 08.06.2026

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