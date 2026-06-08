Въпреки призива на Тръмп към Нетаняху: Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан

В ранните часове на 8 юни Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) нанесоха въздушни удари по военни цели в централната и западната част на Иран.

Според данни на ЦАХАЛ и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), Израел е използвал балистични ракети с въздушно базиране, за да порази военни обекти на иранския режим.

Иранските държавни медии съобщиха за мощни експлозии в три ключови града – столицата Техеран, Табриз, Исфахан, както и в Карадж и Керманш. Към момента няма официални подробности за точния брой на жертвите или за мащаба на материалните щети по иранските съоръжения.

Иран незабавно преустанови всички полети до международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран. Въздушното пространство над Ирак и Южна Сирия също беше затворено от съображения за сигурност.

Пожарната служба в Техеран съобщи за най-малко две силни експлозии в западната част на града между 4:43 и 4:45 ч. местно време. Иранските власти подчертават, че няма директно поразени цивилни градски зони.

Към този момент няма официално потвърдени данни за загинали или ранени от сутрешните удари в Иран. Властите в Техеран все още оценяват щетите по засегнатите военни бази и не са изнесли детайли за състоянието на личния състав.

Тази атака е част от верижна реакция, започнала в рамките на изминалите 24 часа. В неделя следобед: Израел нанесе тежък въздушен удар по команден център на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут (Дахия), Ливан, убивайки най-малко двама души. Израел обяви това за отговор на предишен ракетен обстрел от страна на групировката.

В неделя вечерта Иран обяви, че Израел е пресякъл „всички червени линии“. В отговор Техеран изстреля масирана вълна от балистични ракети към Северен Израел, насочени предимно към военновъздушната база „Рамат Давид“. ЦАХАЛ съобщи, че е прехванал ракетите и няма пострадали граждани.

Преди израелския отговор американският президент Доналд Тръмп проведе близо 30-минутен телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, в който настоятелно го призова да не нанася ответен удар по Иран, за да не провали финалната фаза на водените между САЩ и Техеран мирни преговори.