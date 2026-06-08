Въпреки призива на Тръмп към Нетаняху: Израел нанесе удари в Иран. Мощни експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан

В ранните часове на 8 юни Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) нанесоха въздушни удари по военни цели в централната и западната част на Иран.
Според данни на ЦАХАЛ и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), Израел е използвал балистични ракети с въздушно базиране, за да порази военни обекти на иранския режим.
Иранските държавни медии съобщиха за мощни експлозии в три ключови града – столицата Техеран, Табриз, Исфахан, както и в Карадж и Керманш. Към момента няма официални подробности за точния брой на жертвите или за мащаба на материалните щети по иранските съоръжения.
Иран незабавно преустанови всички полети до международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран. Въздушното пространство над Ирак и Южна Сирия също беше затворено от съображения за сигурност.
Пожарната служба в Техеран съобщи за най-малко две силни експлозии в западната част на града между 4:43 и 4:45 ч. местно време. Иранските власти подчертават, че няма директно поразени цивилни градски зони.
Към този момент няма официално потвърдени данни за загинали или ранени от сутрешните удари в Иран. Властите в Техеран все още оценяват щетите по засегнатите военни бази и не са изнесли детайли за състоянието на личния състав.
Тази атака е част от верижна реакция, започнала в рамките на изминалите 24 часа. В неделя следобед: Израел нанесе тежък въздушен удар по команден център на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут (Дахия), Ливан, убивайки най-малко двама души. Израел обяви това за отговор на предишен ракетен обстрел от страна на групировката.
В неделя вечерта Иран обяви, че Израел е пресякъл „всички червени линии“. В отговор Техеран изстреля масирана вълна от балистични ракети към Северен Израел, насочени предимно към военновъздушната база „Рамат Давид“. ЦАХАЛ съобщи, че е прехванал ракетите и няма пострадали граждани.
Преди израелския отговор американският президент Доналд Тръмп проведе близо 30-минутен телефонен разговор с Бенямин Нетаняху, в който настоятелно го призова да не нанася ответен удар по Иран, за да не провали финалната фаза на водените между САЩ и Техеран мирни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 кеф
05:24 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лудият Дон
Уж нямаше да помага на Зеленски, вчера пак са гласували помощ за Украйна!
Този излезе голяма беля!
Коментиран от #28
05:29 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Лост
Коментиран от #14, #49
05:37 08.06.2026
11 асенчо
05:38 08.06.2026
12 Той и да мълчи
До коментар #1 от "Смърфиета":цената на петрола говори.
05:45 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Божи народ -друг път...
До коментар #10 от "Лост":Действията са на 100% сатанински
05:56 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тук някои се радваха
Коментиран от #29
06:03 08.06.2026
17 Регионът се забавлява и без Израел
До коментар #3 от "стоян георгиев":От 650 г. след Христа шиити и сунити с нестихващ ентусиазъм се колят, взривяват и тровят.
06:06 08.06.2026
18 от острова
До коментар #8 от "Хахаха":Потвърждавам, кypана е много яко! Даже може да мине за кашерно!
06:15 08.06.2026
19 Тюрлюгювеч от тенекиени петолъчки
До коментар #9 от "Търси се елеминатор на бясно куче!":Тюрлюгювеч от тенекиени петолъчки ти е в главата. Ферментацията е напреднала.
Албания има споразумение, което позволява на Италия да създава и управлява центрове за мигранти на нейна територия. Досега са изградени два такива центъра. В тях се изпращат мигранти от Турция, Косово и Италия. Те са предимно мюсюлмани. Евреите в трудоспособна възраст не емигрират. Израел предлага висок стандарт и сигурност на своите граждани. Работа и пари има колкото искаш. Тръгват по света след като се пенсионират, но със собствени пари и планове, които не включват живот в центрове за мигранти.
06:17 08.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 8888
06:39 08.06.2026
22 Гледащ
06:42 08.06.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #24
06:45 08.06.2026
24 Ха ха!
До коментар #23 от "Последния Софиянец":А ти се радваше, че безславно са се оттеглили след призива на Чорапа.
06:48 08.06.2026
25 Петричката леля
06:52 08.06.2026
26 Козаристан🐐
06:56 08.06.2026
27 Сесесере2🤢🤮
06:57 08.06.2026
28 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #7 от "Лудият Дон":Слагам ти плюсче защото ме кефи как им бърка Дони на кухейките в....
06:59 08.06.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #16 от "Тук някои се радваха":Биби си бомби Иран и без цистерни.
Разстоянието е малко
07:01 08.06.2026
30 Я пъ тоа
До коментар #15 от "Пустиня(к)":Биби не бихте ли го утрепали бре
Или се е завърнал от АДА да бомби аятоласи.
07:03 08.06.2026
31 Тити
07:09 08.06.2026
32 Мишел
Коментиран от #38
07:10 08.06.2026
33 не се напиняйте
Коментиран от #41
07:18 08.06.2026
34 Архимандрисандрит Бибиян
07:18 08.06.2026
35 Шалом, шалом, маниш маа!
Коментиран от #43
07:27 08.06.2026
36 Я па ти!
07:27 08.06.2026
37 Мдаа...
Или как?
Коментиран от #39, #40
07:27 08.06.2026
38 Мило ми мишленце,
До коментар #32 от "Мишел":Фотографията е на Ройтерс и е от 2024 година.
Коментиран от #42
07:28 08.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мчи къ!
До коментар #37 от "Мдаа...":За тебе петичка! И безплатно миене на джама.
07:30 08.06.2026
41 Вие подмазвачите нямате мозък
До коментар #33 от "не се напиняйте":Да се кефиш на някакви световни терористи, значи, че нямаш морал.
Пък да се кефиш на удари в Персийския залив, в резултат на което литър бензин да стане 10 евро значи, че толкова ти е акъла
07:34 08.06.2026
42 Мишел
До коментар #38 от "Мило ми мишленце,":Фотографията е на ТАКИВА УДАРИ, а не на ТЕЗИ УДАРИ.
07:36 08.06.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Шалом, шалом, маниш маа!":розАв, нали знаеш, че вече три месеца в иcpahell е забранено да се снимат и коментират последиците от иранските удари? Че при нарушение рискуваш пет години пандиз?
Пък може и да не знаеш, като ти гледам акъла...
07:36 08.06.2026
44 Оранжавия
07:45 08.06.2026
45 Израел нанесе удари в Иран. Мощни експло
НЯМЪ ЛАБЪВО ДРОГАРЕ! СОЦАЛИЗАМА БЕШИ ИДНО НЕДОНОСЧЕ, А КАМАНИЗАМА ГУ АБУРТИРАЙМИ ДРОГАРКЕ И ДРОГАРЕ! -------- ВАШ ТОШУ ТИКВАТА ОТ ОНЯ СВЯТ.
07:48 08.06.2026
46 руззззНаци
07:50 08.06.2026
47 Мишо
07:52 08.06.2026
48 И ПАК ДЖУДЖЕТО ПИТА И РАЗПИТВА
КОЙ ША МА ИЗПРАСКА МЕЖДУ БОТОКСОВИТЕ БУЗКИ И В НОКАУТ ДА ПАДНА, ЧЕ НА СВЕТА И НА СЕБЕСИ ОМРЪЗНАХ. ВРЕМЕ Е ЗАВЕСИТЕ ДА ПАДНАТ.
08:02 08.06.2026
49 Някой
До коментар #10 от "Лост":По юдаизма всички не евреи трябвало да са роби.
Да преместват Израел на територията на САЩ.
Или съвсем ново цепене (в пъти по-малки) и международни войски по-границите.
08:06 08.06.2026