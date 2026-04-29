Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Украйна произвежда толкова много оръжия, че започва да ги изнася
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна произвежда толкова много оръжия, че започва да ги изнася

29 Април, 2026 08:25, обновена 29 Април, 2026 08:27 2 889 228

  • украйна-
  • зеленски-
  • оръжия-
  • износ

Киев отчита до 50% свръхкапацитет в някои военни производства и подготвя сделки за дронове, системи за отбрана и друго въоръжение

Зеленски: Украйна произвежда толкова много оръжия, че започва да ги изнася - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна се подготвя да започне износ на оръжия, след като военното ѝ производство вече надхвърля нуждите на собствените въоръжени сили. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предава БТА.

„В някои сектори на оръжейното производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той в традиционното си вечерно видеообръщение.

По думите му износът на украинско въоръжение вече ще стане реалност, но снабдяването на армията остава абсолютен приоритет.

„Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място. Те ще получават всичко необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта Зеленски.

Той съобщи, че Киев вече води разговори със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ в рамките на специален формат за сътрудничество, наречен „сделки за дронове“.

„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави украинският президент.

Според него Украйна планира да изнася дронове, отбранителни системи и други видове въоръжение, като целта е допълнителните приходи да бъдат насочени към укрепване на отбранителния сектор.

„Условията трябва да бъдат изгодни за Украйна, да има строг контрол, а приходите от износа да засилят отбраната ни. Така и ще бъде“, заяви Зеленски.

След началото на пълномащабната руска инвазия Киев значително разшири собственото си военно производство, а сега очевидно се стреми да превърне този капацитет и в икономически ресурс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    111 21 Отговор
    Абсолютен факт! Отделно, произвежда територия и войници, които предоставя на Русия да си играе с тях! Напушеняк жалък!

    Коментиран от #38, #149

    08:29 29.04.2026

  • 2 Фейк на часа

    137 18 Отговор
    Ами тогава нека да се оттеглим от плащанията на този заем от 90 милиарда евро на Украйна.
    Нали се справят сами, защо бедна България трябва да им плаща?

    Коментиран от #16, #49

    08:29 29.04.2026

  • 3 Глад и мизерия

    73 14 Отговор
    Изнася Джелеза бАклуци за балъци срещу зърно. Пхахаха.

    08:30 29.04.2026

  • 4 Трол

    92 12 Отговор
    Оръжията в Украйна вече преливат и започват да падат на необичайни места в Полша, Румъния и Прибалтика.

    Коментиран от #141

    08:30 29.04.2026

  • 5 Румен Решетката

    14 59 Отговор
    Нравится, ненравится, Фламинго приближается

    08:30 29.04.2026

  • 6 тоя се друса постоянно

    72 11 Отговор
    юю.. бряяя... удри една линия пак и отивай във москва

    08:30 29.04.2026

  • 7 тагаренко да каже

    84 9 Отговор
    ас ся налага ли се още да изпращам по една месечна заплата на зеления наркоман? или вече мога да си харча за мен си парите?

    08:31 29.04.2026

  • 8 койдазнай

    16 29 Отговор
    Изнася ги основно за Русия.

    Коментиран от #25

    08:31 29.04.2026

  • 9 Путин от бункера

    19 53 Отговор
    Ква я мислих,кВА стана!

    08:32 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ало съби събев къде си беБОКЛУК

    83 9 Отговор
    тия продават оръжие , пък ние им ПОДАРЯВАМЕ нащо си да имат

    08:32 29.04.2026

  • 12 Пич

    95 10 Отговор
    Невярно !!! Украйна краде толкова много оръжия, че отдавна ги продава !!! И вече няколко пъти бяха хващани, но Урсулианците зажмиват, защото крадат със Зелю !!!

    08:32 29.04.2026

  • 13 Додо

    78 10 Отговор
    Ураааа!
    Значи няма да подаряваме 90 000 000 000 еуро.
    Укрите ще си ги заработят сами.

    Коментиран от #35, #47

    08:33 29.04.2026

  • 14 Дзак

    24 8 Отговор
    Всяка държава може да си ги произвежда.

    08:33 29.04.2026

  • 15 Време е

    54 9 Отговор
    да се разчисти производството с Орешник !

    08:33 29.04.2026

  • 16 длъжен си така казаха по тв-то!!!

    47 9 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк на часа":

    ТАГАРЕНКО И КИРО сКРИВАТА уста казаха че сме длъжни да превеждаме по една месечна заплата на окраайна!

    08:33 29.04.2026

  • 17 зИленски

    40 7 Отговор
    И ЗА СМЕТКА НА ТОВА ВНАСЯМЕ ТОК
    ТЪПАК ПЪЛЕН

    08:33 29.04.2026

  • 18 Напротив, драги

    30 5 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украине":

    ще те помислят.
    Всички, и кокошките дори.

    08:34 29.04.2026

  • 19 стоян георгиев

    10 47 Отговор
    Украйна е номер едно при дроновете .време е да и предложим сътрудничество и общ бизнес в тази посока.може да направим и обща фирма за гаубици или да внесем украински такива.

    Коментиран от #153

    08:34 29.04.2026

  • 20 така, така

    55 8 Отговор
    Клоуна се чуди как да опакова измамата с усвояването на средствата за въоръжение.

    Ма тъ..пото създание дори не съобразява, че когато имаш излишък не просиш. А всъщност, просията ще си продължи, защото утре пък ще чуем как руснаците са унищожили суперпроизводството, а после пак ще има суперпроизводство и т.н. Като има балами да се хващат на елементарните му лъжи, то наркоманчето ще си дрънка.

    Коментиран от #24

    08:34 29.04.2026

  • 21 Брендо

    31 5 Отговор
    Горд съм и да, мойта стока е най-добрата.

    08:36 29.04.2026

  • 22 Готвача не си свьрши работата

    8 32 Отговор
    Путине хвьрляй кьрпата че тоя Зелю ще ти вземе и Валдай и 17000м2 застроена площ в Геленджик. Яхтата на Кабаева да пьтува за Китай че и нея могат да олешперят.

    Коментиран от #26

    08:37 29.04.2026

  • 23 си пън

    30 4 Отговор
    зельо,как всички икономики в застой вашата разбита и без ток лети,и все ревете за пари и доставки на ракети,за самоубийци да ти служат нема да говорим,явно белото си върви и не виждаш протестите срещу теб

    08:37 29.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахаха

    7 29 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Така е. Всяка вечер има доставка от дронове по руска територия!

    Коментиран от #31

    08:39 29.04.2026

  • 26 стоян георгиев

    5 23 Отговор

    До коментар #22 от "Готвача не си свьрши работата":

    То геледжик е в екокатастрофа кво ще прави путлер в резиденцията си докато вали петрол?

    Коментиран от #32, #50

    08:40 29.04.2026

  • 27 Лола

    35 2 Отговор
    Значи е време европейските помощи да спрат

    08:40 29.04.2026

  • 28 Чики-Рики

    28 3 Отговор
    Ми толкова милиарди наляха по времето на бай Дън и Урсула и вместо на населението да се помага,те харчат за оръжие!

    Коментиран от #33

    08:40 29.04.2026

  • 29 Димитър Георгиев

    27 2 Отговор
    Хохохолите освен мизерия и ....на друго не могат да произвеждат просяците .

    08:41 29.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    5 26 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Не е само вечер.износа е постоянен и през деня.ще е интересно на парада на победата .украинските ескадрили ще поздравят участниците специално!

    08:42 29.04.2026

  • 32 Милен Ганев

    16 3 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Много поздрави на красивата и палава Деси !

    08:42 29.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Студопор

    34 2 Отговор
    Защо ревете за помощ тогава? Продавате си оръжията и връщайте дълговете.

    Коментиран от #48

    08:43 29.04.2026

  • 35 истината преди всичко

    30 3 Отговор

    До коментар #13 от "Додо":

    Те тия 90 млрд. до укрите не стигат защото си ги делят урсуландците с жидосаните. Само още вие в ЕС ли нямате информация?

    08:43 29.04.2026

  • 36 гробар

    17 2 Отговор

    До коментар #30 от "Слава Украина":

    Там където са слава няма искаш ли да пробваш ?

    08:43 29.04.2026

  • 37 си дзън

    6 24 Отговор
    Основният износ е към русията. Руските рафинерии са главните клиенти.

    08:43 29.04.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Патетик..но РФ е велика сила//уж)

    08:43 29.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Скоро

    20 2 Отговор
    и теб ще те изнасят! 😄 Да видим господарите от МИ 6 дали ще те приберат, че другите зад океана те извергнаха!

    08:45 29.04.2026

  • 41 Глас от бункера

    7 14 Отговор
    Герасимов превзе ли Купянск?

    Коментиран от #54, #119

    08:45 29.04.2026

  • 42 ООрана държава

    23 3 Отговор
    Ми тогава защо им даваме военна помощ?

    08:45 29.04.2026

  • 43 Слава Украина

    4 21 Отговор
    Напред до бункера,изкарайте куция червен плашок

    Коментиран от #51

    08:45 29.04.2026

  • 44 Че що

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украине":

    Пък трябва да те мислят, като виждат, че си?!

    08:46 29.04.2026

  • 45 ДДДДД

    24 3 Отговор
    Украйна, като са толкова добре, за какво им подаряваме пари?!

    08:46 29.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 за съжаление

    31 2 Отговор

    До коментар #13 от "Додо":

    ще ги подаряваме.
    Сега, когато го няма Орбан да спира източването на ЕС, ще текат реки към корумпетата. Урсула и компания не може да осигури траншовете и в момента са измислили някакви условия за промяна на данъчната система в 0срайната като условие за предоставяне на "заема". Като се договорят окончателно за преразпределението и схемите, то извежднъж ще намерят начин да наливат в черната дупка, та нали и те от нея цоцат

    Изцепките на наркомана са за създаване на общ шум и разсейване на масите. Иначе си е карикатура, на която никой не обръща внимание. Всички играчи са наясно, че наркоманчето е марионетка, наета за полезния и.диот, която няма значение. Дори факта, че е много богата марионетка, не го превръща в нещо по-значимо. Този си е в ролята да забавлява тълпата, докато големите си играят играта.

    08:46 29.04.2026

  • 48 Паразити

    22 3 Отговор

    До коментар #34 от "Студопор":

    От костенурка волна стригал ли си , сьщото е врьщането на пари от жидосан и хохлюга.

    08:46 29.04.2026

  • 49 Герп боклуци

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фейк на часа":

    И да започват да си плащат предишните заеми с парите изкарани от износ

    Коментиран от #170

    08:46 29.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Давай

    17 1 Отговор

    До коментар #43 от "Слава Украина":

    Си заплатата на Украйна, защо само дрънкаш?!

    08:47 29.04.2026

  • 52 Ами

    17 2 Отговор
    тогава защо денонощно реве и проси зеленият шмъркач ?!

    08:47 29.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 преди месеци

    16 4 Отговор

    До коментар #41 от "Глас от бункера":

    сега е наред Славянск ...

    (не слушайте укро-пропаганда, ако искате да сте в час със събитията ...)

    08:48 29.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хардлайнер

    4 18 Отговор
    Зeлето вече има камари оръжие! Може да даде малко и на путин бункера, да си проведе човека парадя!

    08:49 29.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Радев да не спи,

    4 19 Отговор
    ами да използва Договора за сътрудничество с Украйна, който служебния кабинет сключи и да развием съвместно производство на дронове и ПВО .
    Да копаем тунели в Стара планина.
    Да произвеждаме радари и системи за електронна война.

    Има и пари от ЕС
    РАДЕВ, НЕ БЛЕЙ!

    Коментиран от #104

    08:49 29.04.2026

  • 59 нищо ново

    19 3 Отговор
    зеления еврейски наркoнaцист продълцава да продава подарените му от цял свят оръжия за да има златни 00

    Коментиран от #126

    08:49 29.04.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 13 Отговор
    Путин мишена на украинско оръжие.
    Зеленски бомби Путин.
    Зеленски агресор, Путин жертва.

    08:49 29.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 пламен

    4 14 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега кой ще ги спасява от Украйна

    08:52 29.04.2026

  • 68 ТАСС съобщи

    5 14 Отговор
    Захарова така се напила, че се нас.рсла.

    08:53 29.04.2026

  • 69 Що па

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "пиночет":

    Го пускаш бе, не можеш ли да го изправяш? На паветата само меки колбаси...

    08:54 29.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Стьопата

    4 14 Отговор
    Става страшничко! Путинката да целува кръста, и да се моли! Да вика дyхът на Кабзончик на помоч!

    Коментиран от #80

    08:56 29.04.2026

  • 74 Така е

    10 3 Отговор

    До коментар #62 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #77

    08:57 29.04.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    От 2014г насам Украйна се подготви за война !!!
    Русията крадеше и лапаше мухи, като резултат пълна КАТАСТРОФА ☝️

    Коментиран от #156

    08:58 29.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хардлайнер

    6 4 Отговор
    Да им купим един контейнер оръжия, и да им го подарим! Трябва да се инвестира във сигурност! Хората дават живота си за Европа!

    Коментиран от #82

    09:00 29.04.2026

  • 79 Българин

    2 7 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви!

    09:00 29.04.2026

  • 80 Джени

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Стьопата":

    От толкова много рендерасти на паветата не мога да хвана ред, един твърд Хор да докосна....
    Сами си се работят...

    09:00 29.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Хардлайнер":

    България: Страната ни е сред водещите износители за Украйна. Към средата на 2023 г. бе отчетено, че за период от 18 месеца Украйна е закупила българско оръжие за около 5 милиарда лева. Други доклади посочват, че само за две години в Украйна е влязло българско въоръжение за над 1 милиард долара чрез посредници.

    Коментиран от #93

    09:00 29.04.2026

  • 83 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #77 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:01 29.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хи хи хи

    10 2 Отговор
    Утре е 30 април на киийюфското псевдофюрерче ша му се случи нещо.......

    09:03 29.04.2026

  • 86 Ихааа! Уу брее:)

    12 2 Отговор
    И къде ги произвежда тия оръжия Украйна, че да ги изнася? В тайни заводи дето Русия не ги знае къде са ли? С работна ръка от набрана от фронта ли? Или ще ги изнася от "заводите си" в Британия, Германия, Дания...?

    А не че не е продавала и изнасяла оръжия Украйна и предните години. Джавелини, Стингъри и какво ли не още, се оказваше дори в ръцете на наркокартелите в Южна Америка!

    /Брендо?/

    Коментиран от #145

    09:03 29.04.2026

  • 87 ЕЕЕЕ. ГАТИИИИ

    9 1 Отговор
    И НАРКОКЛОУНЧЕТО. ПЛАЧИ ЧЕ МУ ОТНЕМАТ ТЕРИТОРИЯ БИЛЕ ГО БОМБАНДИРАЛИ ПРОСИ КРАДЕ А ПРАВИ ОРЪЖИЯ ДОРИ ИЗНАСЯ. А Европата се губи във ДЕФЕЦИТ стотици милиарди му дадоха а той от нашите пари ЩЕ ЗАБОГАТЯВА И ЛИЧНО И ТО ЗА ОРЪЖИЯ. ПУТИН МНОГО СИ ДОБЪР И МЕКУШАВ. ВЧЕРА КОЛКО РУСНАЦИ ИЗБИ ЕВРЕЙЧЕТО.

    Коментиран от #92

    09:03 29.04.2026

  • 88 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 9 Отговор
    Кво става.....освен натовско и украинско оръжие вече бомби Путин.
    А украинските дронове и антидрон системи са използват в...ЗАЛИВА срещу аятоласите.

    Коментиран от #100, #127

    09:04 29.04.2026

  • 89 Печелете сами

    8 2 Отговор
    За какво тогава слабоумни политици от ЕС и България ви помагат?

    Коментиран от #94

    09:05 29.04.2026

  • 90 Мунчо

    4 8 Отговор
    Кoпейките пак са фанаха на страната на булката!

    Коментиран от #103

    09:06 29.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #87 от "ЕЕЕЕ. ГАТИИИИ":

    В тия територии Путин яко са окопава щото го бомбят. Бомбят и Русия, благодарение СВОто на Путин.

    Коментиран от #96, #97

    09:06 29.04.2026

  • 93 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Я пъ тоа":

    Закупенето не е като платеното ,муцка🦄 ,то и аз днес си закупих едни неща онлайн,ама не съм ги платил още .

    Коментиран от #98

    09:06 29.04.2026

  • 94 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #89 от "Печелете сами":

    Корейчета и АЯТОЛАСЧЕТА що ли помагат на Путин...

    Коментиран от #110, #120

    09:07 29.04.2026

  • 95 Зеленски

    2 5 Отговор
    Путин, потерпи красавице мая!

    09:07 29.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да бе щото ук...роппите не ги бомбят,та за това все реват кат вдовица за ......й 😂😂😂.

    Коментиран от #102

    09:09 29.04.2026

  • 98 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 7 Отговор

    До коментар #93 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На Путин са 240 милиарда $$$$...ето кой ша ги плати...муцка.

    Коментиран от #105, #116

    09:09 29.04.2026

  • 99 А като изнасяш

    6 1 Отговор
    Защо постоянно просиш пари

    Коментиран от #113

    09:09 29.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 абе

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "😀😀😀😀😀😀":

    имаш странна представа за победа!
    Толкова странна, та чак се чудя на какви антидепресанти са те сложили

    09:10 29.04.2026

  • 102 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #97 от "Я пъ тоа":

    Украйна не я мисли.....
    Ама да бомбят ПУТИН....и Русия....
    Срам, голем срам за Путин.

    Коментиран от #106

    09:10 29.04.2026

  • 103 Гай Баньо

    5 2 Отговор

    До коментар #90 от "Мунчо":

    Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета пак седнаха на дебеуа на сухо !

    09:10 29.04.2026

  • 104 Хи хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Радев да не спи,":

    Не само радари ами и влектронни "часовници" и персонални "компютри" правец .....
    ......естествено с
    оригинални усрохохолски "чипове"

    09:10 29.04.2026

  • 105 Е ще крадеш ли

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    То верно, че кражбата е за отпадъка в обществото. Виждаш ли какво дъно е ударил запада.

    Коментиран от #112

    09:11 29.04.2026

  • 106 Я пъ тоа

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Путин си го премести с небрежна усмивка 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #111

    09:11 29.04.2026

  • 107 1001

    6 2 Отговор
    Спирайте 90 милярда веднага. Тоя изнася оружие!

    09:11 29.04.2026

  • 108 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    2 5 Отговор

    До коментар #100 от "Ко е това путинисче бе глупав":

    Лее се РУСКА кръв, не Западна.
    Кой кого ли мачка.

    Коментиран от #117

    09:12 29.04.2026

  • 109 арбалета 🎯

    6 1 Отговор
    Заглавието ме накара да си помисля , че съм в сайт за най-смешните вицове .....

    09:12 29.04.2026

  • 110 Щото пропагандата за глупаци

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    е забавна, но не е за всеки.

    Коментиран от #118

    09:12 29.04.2026

  • 111 Кое си премести -

    1 4 Отговор

    До коментар #106 от "Я пъ тоа":

    бобчето?

    09:13 29.04.2026

  • 112 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 5 Отговор

    До коментар #105 от "Е ще крадеш ли":

    Санкциите действат. Да е мислил Путин кога нападна вероломно Украйна.

    Коментиран от #123

    09:13 29.04.2026

  • 113 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #99 от "А като изнасяш":

    За да има още ракети и дронове за русия.докато украйна е окупирана ще и трябва оръжие за да се освободи.това което е произвела повече е нормално да го продава.украйна пр ди четири години разчиташе много повече на западна помощ.вече се оправя с много минимални усилия от ес и без такива от сащ.

    Коментиран от #122, #140

    09:13 29.04.2026

  • 114 Старшина физкултурник

    3 1 Отговор
    Превзехме ли Покровск, чува ли се нещо?

    09:14 29.04.2026

  • 115 Хардлайнер

    2 5 Отговор
    Путин да даде едно солидно парче руска земя, да се оттърве от тоя кyркапан!

    09:14 29.04.2026

  • 116 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Цуцци ,запорираните руски авоари никой не може да ги пипне ,че бият презнпръстите,а и после последиците за европейската банкова система ще са катастрофални,ама ти откъде да знаеш като си природно тппп.

    Коментиран от #125, #135

    09:14 29.04.2026

  • 117 Не каза ко е това путинисче бе глупав

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Трагедията на пропадналият запад да полазва глупави деца за тролене. И до деца опря фашизма, също като през ВСВ.

    09:14 29.04.2026

  • 118 Руската ПРОПАГАНДА

    0 2 Отговор

    До коментар #110 от "Щото пропагандата за глупаци":

    Е за путинисти с промити и бетонирани мозъци.

    Коментиран от #124

    09:15 29.04.2026

  • 119 Абе що все за някакъв Купианск питате

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Глас от бункера":

    Потърсих го на картата, ами той не е в областите които са присъединени към РФ ?

    Че доскоро питахте за Покровск, Мирноград, Гуляйполе, Сиверск ...виж това го разбирам.

    Коментиран от #128

    09:15 29.04.2026

  • 120 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хи хи хи
    что вьi oпять превзяли Курск ???!

    09:15 29.04.2026

  • 121 България

    2 2 Отговор
    може да развие съвместно производство на бойни автономни машини с Украйна.

    Мужиците вече се предават и хвърлят автоматите пред такива терминатори.

    09:16 29.04.2026

  • 122 Пъстър свят

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "стоян георгиев":

    Ти кат се оправяш финансово що пускаш срещу заплащане Десислава Контрольорката на малцинствени групи ?

    09:16 29.04.2026

  • 123 Питах ще крадеш ли

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Кражбата е приоритет на пропадналите общества. Виждаш ли запада какво дъно удари.

    09:16 29.04.2026

  • 124 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Руската ПРОПАГАНДА":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:17 29.04.2026

  • 125 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #116 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ша го питат Путин може или не може. Путин е обявен за военнопрестъпник, а русия е под ....санкции
    Ша гушнат 240 милиарда $$като стой та гледай.

    Коментиран от #130

    09:17 29.04.2026

  • 126 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "нищо ново":

    А само си представи, какво щеше да стане в бившата русия, ако зеленски не продаваше цялата помощ и не влагаше всички пари в златни тоалетни, а ги използваше за войа с Русия.
    Нацистите на путин вече щяха да са зад Байкал. Ама зари алчността и кражбите на наркомана, на фронта всияко е спокойно.

    Коментиран от #198

    09:18 29.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Питаме,

    3 3 Отговор

    До коментар #119 от "Абе що все за някакъв Купианск питате":

    щото Путлер вече загроби около Купянск 30000 мужика и го превзе няколко пъти за последната година.

    Също като Покровск и Мирно град.

    Коментиран от #131, #169

    09:18 29.04.2026

  • 129 Така требе

    1 3 Отговор
    България: Страната ни е сред водещите износители за Украйна. Към средата на 2023 г. бе отчетено, че за период от 18 месеца Украйна е закупила българско оръжие за около 5 милиарда лева. Други доклади посочват, че само за две години в Украйна е влязло българско въоръжение за над 1 милиард долара чрез посредници.

    Българско оръжие избива путинисти...какви времена доживяхме.

    Коментиран от #148

    09:19 29.04.2026

  • 130 Кой ще ги краде

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Запада ли е ударил такова дъно да краде? Трагедия. 😄

    09:19 29.04.2026

  • 131 Пропагандата

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Питаме,":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #144

    09:20 29.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Путин

    2 1 Отговор
    Украинските дронове са ефективни и евтини! Започвам да ги изкупувам от трети страни!

    09:21 29.04.2026

  • 134 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Украйна ша изнася оръжие. За войната в залива. Дронове и дронсистеми...
    Зеленски прати там 250 специалисти за защита от аятоласите чрез дронове.

    09:22 29.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 хихи

    2 1 Отговор
    Така става когато имаш много перални, сушилни банани и вибратори. Ползваш чиповете за оръжия...

    09:23 29.04.2026

  • 137 Дивергент

    3 1 Отговор
    Планиране на продажба на оръжие и реална продажба на оръжие са различни неща. Какви поръчки и от кои държави са постъпили в Украйна та се публикува статия с намерения?

    09:23 29.04.2026

  • 138 Няма край руският позор

    1 2 Отговор
    Няма

    09:24 29.04.2026

  • 139 Кога запада

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "стоян георгиев":

    стана циганско гето да краде? Трагедия. Не случайно опря до глупаци за тролеи и лъжи!

    09:24 29.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Дай боже в Рим, Берлин и Токио

    09:24 29.04.2026

  • 142 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 2 Отговор
    Как ша са справите с украинските бонбандировки над Русия.
    Време е зеленски да подхваща Москва и Питер, стига ви е жалил.

    09:24 29.04.2026

  • 143 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    И с труповете е така в Украйна.

    09:25 29.04.2026

  • 144 Руската пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Пропагандата":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #146, #210

    09:25 29.04.2026

  • 145 Бяха почти построили завод

    8 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ихааа! Уу брее:)":

    за Байтактари в Украйна но се оказа после, че паркинг по-подхожда на това място.
    А Миш-Маш завода още не могат да го открият къде е бил.
    Натовците имаха завод "за паркет" и завод "за кафеварки" в Украйна, но вече са ги забравили!

    Коментиран от #151

    09:25 29.04.2026

  • 146 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #158

    09:25 29.04.2026

  • 147 Цецко дюзата

    3 1 Отговор
    Колкото повече Путин бомби Украйна, толкова по яка става тя! Извода е че трябва да си оди дома овреме!

    09:26 29.04.2026

  • 148 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #129 от "Така требе":

    Ние сме най-големият печеливш от тази война.цинично но факт.един път продаваме оръжие в огромно количество второ път ни приеха форсирано в шенген и еврозоната трети път изнасяме електроенергия четвърти път дойдоха поне 50000 украинци които вдигат бвп ни.сега е ред на съвместни предприятия с украйна а после и на възстановяването на страната.все переспективи пред българския бизнес.не трябва да пропускаме че именно с тази война се откъснахме от заробвания модел на руските суровини .

    Коментиран от #152, #174

    09:26 29.04.2026

  • 149 Ердоган

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Киев за три дня, демилитаризация на Украйна ха ха ха

    Коментиран от #157

    09:28 29.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #145 от "Бяха почти построили завод":

    Байрактар са много стар модел.вече концепцията е съвсем различна и подобни дронове нямат място.подобноне положението и с американския дрон раптор.бешв интересен преди войната.сега се ползват евтини дронове .украйна произвежда свои много по добри.вампир и баба яга ежедневно избиват стотици руски войници и не струват почти нищо.

    Коментиран от #159, #186

    09:28 29.04.2026

  • 152 Страшен келепир глупав

    4 0 Отговор

    До коментар #148 от "стоян георгиев":

    Един път олигарсите се налапаха. Ти стана по бедна с цени със същите цифри, но в евро, електроенергия заминава и не ти я плащат, а на теб ще ти вдигат тока. Не е лесно когато човек е глупак!

    Коментиран от #171, #173

    09:29 29.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Тошко сливата

    2 1 Отговор
    Трябва да наблегнат на производството на тенекиени украинци! Те много ефикасно трепят cвиньосабаки!

    09:29 29.04.2026

  • 156 Какво ли може да измисли

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Владимир Путин, президент":

    Един кръгъл тъпунгер?

    Коментиран от #162

    09:30 29.04.2026

  • 157 Давай по начесто

    1 1 Отговор

    До коментар #149 от "Ердоган":

    с папагаленето за три дни Киев, че не никне това розово пиро на дупиту.

    09:30 29.04.2026

  • 158 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #160

    09:30 29.04.2026

  • 159 Пъстър свят

    3 1 Отговор

    До коментар #151 от "стоян георгиев":

    Мисля че вампирът и баба яга се намират у вас и се наричат Десислава 😂😂😂 !

    09:31 29.04.2026

  • 160 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #165

    09:32 29.04.2026

  • 161 Механик

    0 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    09:32 29.04.2026

  • 162 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #156 от "Какво ли може да измисли":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁

    Коментиран от #184

    09:33 29.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Ко речи...,Ко...?!

    3 0 Отговор
    Е тогава мили ми Зелко,що плачеш постоянно на рамото на Урсула,Стармър и Рюте,че имаш нужда от още и още оръжия...?!

    09:34 29.04.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:35 29.04.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Ама какво толкова се кахърите

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Питаме,":

    мужиците, а не за братята украинци?
    Освен това Русия има 130 милона население и воюва с доброволци, а украйна от 45 милиона остана само с 18 предимно жени, деца и старци и бусовете обикалят празни по улиците,
    Тъй, че прибират и мобилизаторите!

    Коментиран от #179

    09:36 29.04.2026

  • 170 Има да чакаш, Укрите да плащат...!

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Герп боклуци":

    Все едно да чакаш...
    ...от умрял-писмо...!

    09:36 29.04.2026

  • 171 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #152 от "Страшен келепир глупав":

    За последните пет години дохода на българина се е качил поне двойно.даже и пенсиите и социалните плащания като телк и т.н.това е и заради войната в украйна и по високите възможности на държавата..естествено има и група хора дето са мързелаци и алкохолици които трудно усещат разликата.при работещите обаче тя е съществена.

    Коментиран от #178

    09:36 29.04.2026

  • 172 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:36 29.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Ивайло

    6 0 Отговор

    До коментар #148 от "стоян георгиев":

    СиСи и къв ти беше келепира от Еврозоната,че цените постепенно ги обръщат от лев в евро едно към едно което значи 100% инфлация ,а повечето от тези 50000 украинци ...р хващат ,работа не хващат и цоцат помощи от държавата.Ама кат си с едвам завършен 8ми клас,"Финансисте" то толкова ти е и мисленето .

    09:37 29.04.2026

  • 175 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Черен списък: Украйна изготвя списък с държави, на които е забранено да купуват украинско оръжие заради сътрудничество с Русия.Експортни центрове: Планира се откриването на 10 центъра за износ на оръжие в цяла Европа до края на 2026 г..Сделки и партньорстваСАЩ:

    Президентът Зеленски обяви сделка на стойност между 10 и 30 милиарда долара за продажба на украински дронове на САЩ.Европейски партньори: Подписани са споразумения за съвместно производство и технологичен трансфер с държави като Германия, Дания, Норвегия и Полша. Първият украински дрон, произведен в Германия, се очакваше в средата на февруари 2026 г..България: Според официални източници България и Украйна са подписали 10-годишно споразумение за сигурност, включващо съвместно производство на дронове за около 200 милиона долара. Икономически ефект: Свръхпроизводство: Капацитетът на украинската отбранителна индустрия се оценява на над 55 милиарда долара, което е значително повече от държавния бюджет за поръчки.Приходи: Очаква се износът само на безпилотни системи да генерира до 20 милиарда долара приходи, които да бъдат реинвестирани в развитие и иновации.Украинските дронове се считат за изключително конкурентоспособни на световния пазар, тъй като са тествани в реални бойни условия и са значително по-евтини от западните алтернативи.

    Коментиран от #220

    09:37 29.04.2026

  • 176 Хаха

    4 1 Отговор
    Тоя съвсем е прекалил с белото!
    Под "произвежда" има предвид 90 млрд. евро транш, който включва и оръжия! Явно е предварително договорено и "излишъка" отива по схемите на Урсулица за "износ", без въобще да влиза в незалежная!
    Иначе къде и с какво ще ги "произвежда"!?
    Вероятно с донбаски въглища в... Азовстал и Южмаш, коино са на мармалад...

    09:38 29.04.2026

  • 177 Азз

    1 1 Отговор
    Па губят територии....интересно!

    09:38 29.04.2026

  • 178 Така е глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #171 от "стоян георгиев":

    И сега с еврото ти го върнаха двойно назад. Не е лесно човек да е глупав.

    Коментиран от #188

    09:38 29.04.2026

  • 179 Мерц,наскоро каза-

    4 2 Отговор

    До коментар #169 от "Ама какво толкова се кахърите":

    Споко Зели,ще ти върна от Германия,всички избягали мъже от твоята бусовизация,в Украйна...!

    09:38 29.04.2026

  • 180 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #173 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:39 29.04.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Димяща УШАНКА

    2 2 Отговор
    Украинските дронове ни разказаха играта. Гинем като мишки, а на Путин не му дреме.

    09:40 29.04.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "Гресирана ватенка":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си слагаш двата гресирани ръкава на ватенката си,в газундера 😁

    09:41 29.04.2026

  • 185 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "стоян георгиев":

    Е що тролиш ден и нощ, евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия и в полза унищожението на Европа? Ти си само от ПП и ДБ, Само там са толкова гнусни лъжливи и нагли. Познах, нали?

    Коментиран от #190

    09:42 29.04.2026

  • 186 Прав си. По тази причина Русия реши

    0 3 Отговор

    До коментар #151 от "стоян георгиев":

    че огромен паркинг е по-подходящ на мястото на завода за Байрактари.

    А и места за гробища се търсят много в Украийна!

    Коментиран от #193

    09:43 29.04.2026

  • 187 Хаха

    1 2 Отговор
    Зеления наркос иска да се застрахова да не питате, защо продава оръжията дето му пращате. Големия производител. Въшльо, крадлив.

    09:43 29.04.2026

  • 188 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #178 от "Така е глупав":

    Кое са ми върнали?квадрат плочки да лепиш вземаш петдесет евро!или като шофьор си със заплата на такъв в испания.казах че при работещите е добре.за теб ще е ужас.

    Коментиран от #197

    09:43 29.04.2026

  • 189 Володимир Зеленски, президент

    3 1 Отговор
    След края на войната, Украйна може продава качествено оружие и иновации на Русия, също да предложи услуги на военни инструктори ☝️😄

    09:43 29.04.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #190 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #196

    09:44 29.04.2026

  • 193 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #186 от "Прав си. По тази причина Русия реши":

    Не в русия не се търсят места за гробища!те не умират всеки ден за тоя дето клати гората.да те питам другар за какво умира руския войник в украйна? Каква е причината милион и половина руски мъже да ги няма ?

    09:44 29.04.2026

  • 194 Колективен руски крепостен

    2 2 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    09:45 29.04.2026

  • 195 Владимир Дeментиев Путин

    2 2 Отговор
    Единия дeмент викаше че ще денафицира, а другия дeмент им викаше да се предават безусловно! Извод : дeмент немое мисли!

    09:45 29.04.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Как кои бе глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #188 от "стоян георгиев":

    От цифри в лев, сега имаш същите в евро. Не е лесно човек да е глупав!

    Коментиран от #201, #203

    09:46 29.04.2026

  • 198 Нямам повече вьпроси

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "Българин":

    А Ти си представи ако на мястото на меката китка Путин беше другаря Джугашвили (Сталин).

    09:47 29.04.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #196 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    09:47 29.04.2026

  • 201 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #197 от "Как кои бе глупав":

    Започни работа.

    Коментиран от #204, #206

    09:47 29.04.2026

  • 202 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да си връща заемите и помощите

    09:48 29.04.2026

  • 203 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #197 от "Как кои бе глупав":

    Какво си написал че не се разбира? Кви цифри бе убав?иди в някои ресторант или хотел и гледай как страда ежедневно бг народа.никога не сме били по добре от сега финансово.не говоря за теб.говоря за работещите българи.не случайно почна да се връща народа от чужбина.

    Коментиран от #208

    09:49 29.04.2026

  • 204 Ами давай

    1 0 Отговор

    До коментар #201 от "Ами":

    Троленето не е работа, а показва трагедията на индивида и падението на запада да опре до глупака!

    09:49 29.04.2026

  • 205 Путин в тих ужас

    2 2 Отговор
    Президентът Зеленски обяви сделка на стойност между 10 и 30 милиарда долара за продажба на украински дронове на САЩ.
    Европейски партньори: Подписани са споразумения за съвместно производство и технологичен трансфер с държави като Германия, Дания, Норвегия и Полша. Първият украински дрон, произведен в Германия, се очакваше в средата на февруари 2026 г..
    България: Според официални източници България и Украйна са подписали 10-годишно споразумение за сигурност, включващо съвместно производство на дронове за около 200 милиона долара.
    Икономически ефект: Свръхпроизводство: Капацитетът на украинската отбранителна индустрия се оценява на над 55 милиарда долара, което е значително повече от държавния бюджет за поръчки.
    Приходи: Очаква се износът само на безпилотни системи да генерира до 20 милиарда долара приходи, които да бъдат реинвестирани в развитие и иновации.Украинските дронове се считат за изключително конкурентоспособни на световния пазар, тъй като са тествани в реални бойни условия и са значително по-евтини от западните алтернативи.

    09:49 29.04.2026

  • 206 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #201 от "Ами":

    Късно е на 55.ще му попречи на пиенето!

    09:50 29.04.2026

  • 207 УКРАЙНА ИЗНАСЯ ОРЪЖИЯ

    2 1 Отговор
    Путин да и стане клиент. Нема лошо.

    Коментиран от #209

    09:52 29.04.2026

  • 208 С тролене все няма да разбираш

    2 1 Отговор

    До коментар #203 от "стоян георгиев":

    Затова обедня с еврото и няма с ко да разбереш как те обраха.

    Коментиран от #212

    09:52 29.04.2026

  • 209 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #207 от "УКРАЙНА ИЗНАСЯ ОРЪЖИЯ":

    Путин е клиент.даже не ги плаща.изпрящят му ги напълно безплатно.

    Коментиран от #211

    09:53 29.04.2026

  • 210 И защо само руската?

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Руската пропаганда":

    Пропаганда е масово разпространение на твърдения с цел подкрепа/ заклеймяване на определена кауза, политическа линия или личност. Контекста на всяка пропаганда е политическата власт, правителствата,военните действия или насаждане на идеологическа омраза.

    09:54 29.04.2026

  • 211 Верно ли стоенче

    2 0 Отговор

    До коментар #209 от "стоян георгиев":

    Трябва много да сте отчаяни, за да тролите все по големи простотии. И за това плащат. Ужас.

    09:54 29.04.2026

  • 212 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #208 от "С тролене все няма да разбираш":

    Така е.обраха ни яко.вече в гърция е евтино...и заплатите им са малки.не е като през комунизма дето бяхме богати и гръка със сто марки те купуваше заедно с цялата ти покъщнина.та хвани се на работа другар.заплатите гледай не разходите.навсякъде дето е хубаво е скъпо.

    Коментиран от #214

    09:55 29.04.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Така е глупав

    3 2 Отговор

    До коментар #212 от "стоян георгиев":

    Обраха българският народ с еврото!

    Коментиран от #227

    09:56 29.04.2026

  • 215 Стоян

    1 0 Отговор
    Напълнихте коментарите със това, каква цел имала пропагандата!

    10:01 29.04.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 ха-ха

    1 0 Отговор
    Слави нали пееше С ДВА ПИСТОЛЕТА В ЕДНАТА РЪКА.Да не се услушва Зеленски ,а да бърза към някое място където може да стреля и да защитава родината си. И там може да си взема бяло. България ще е взела кредит да помага на Украйна и този идио@ вместо да даде на народа ще продава оръжие с нашите пари? Наистина искам РУСКАТА АРМИЯ ДА СТИГНЕ ДО ГРАНИЦАТА С ПОЛША.

    10:05 29.04.2026

  • 218 Фгй

    1 1 Отговор
    Украински дронове произведени в Англия с китайски модули......затова Англия ще им достави 120 000 дрона....щото украинците много произвеждат...ще се опитаме за повярваме

    Коментиран от #225

    10:05 29.04.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Дивергент

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не ми стана ясно как произведен украински дрон в Германия ще бъде евтин. Ще обясниш ли?

    Коментиран от #224

    10:08 29.04.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 селяк

    0 0 Отговор
    ми със сичките тия милиарди дет ЕС ретардите щедро ви подаряват шо па да не изнасате нали лааса сте у войнъ

    10:13 29.04.2026

  • 223 3елник,

    1 0 Отговор
    можеш и да си ги 3авреш в г.3а!

    10:13 29.04.2026

  • 224 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #220 от "Дивергент":

    Цялото производство е само...украинско...суровини, работници, технология.
    Германия може да им прави някой отстъпки за консумативи/ток, вода.../...да им намали данъците.

    И цената...ПАДА.

    10:14 29.04.2026

  • 225 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #218 от "Фгй":

    Китай да доставя модули за украински дронове !?!?!?!?
    Бъркаш ги с руснаците....

    10:16 29.04.2026

  • 226 Щом е така....

    0 1 Отговор
    Изпрати им малко за парада на 9ти🤣, може и дронове 🤣като в Туапсе🤣🔥👍...

    10:16 29.04.2026

  • 227 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #214 от "Така е глупав":

    Ами не съм тролей.просто съм перверзен и нестандартен и понякога ми се прийсква да правя фелл...Лацио на мъже ,но само. дотам ...хахах.

    10:19 29.04.2026

  • 228 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 0 Отговор
    Зеленски продава дронове на Тръмп за милиарди....
    Ша трепе аятоласи.
    Връща си за Шахедите.

    10:19 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания