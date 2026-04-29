Зеленски: Украйна произвежда толкова много оръжия, че започва да ги изнася

Украйна се подготвя да започне износ на оръжия, след като военното ѝ производство вече надхвърля нуждите на собствените въоръжени сили. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предава БТА.

„В някои сектори на оръжейното производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той в традиционното си вечерно видеообръщение.

По думите му износът на украинско въоръжение вече ще стане реалност, но снабдяването на армията остава абсолютен приоритет.

„Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място. Те ще получават всичко необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта Зеленски.

Той съобщи, че Киев вече води разговори със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ в рамките на специален формат за сътрудничество, наречен „сделки за дронове“.

„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави украинският президент.

Според него Украйна планира да изнася дронове, отбранителни системи и други видове въоръжение, като целта е допълнителните приходи да бъдат насочени към укрепване на отбранителния сектор.

„Условията трябва да бъдат изгодни за Украйна, да има строг контрол, а приходите от износа да засилят отбраната ни. Така и ще бъде“, заяви Зеленски.

След началото на пълномащабната руска инвазия Киев значително разшири собственото си военно производство, а сега очевидно се стреми да превърне този капацитет и в икономически ресурс.