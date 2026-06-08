Руските части напускат района на Кинбурнската коса в Николаевска област. Снабдяването е напълно блокирано, почти всички руски войници вече са избягали, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на украинското партизанско движение АТЕШ.

Снабдяването е прекъснато

Действията на Украинските отбранителни сили блокираха пътищата за снабдяване на руските войски в този участък. Според Атеш, доставката на боеприпаси, гориво и храна е напълно спряла. В резултат на това части от 337-и руски полк се оказаха изолирани и започнаха да се оттеглят – от северната и западната част на района на Кинбурнската коса.

Загуби и прехвърляния

Партизанското движение разкрива критичното състояние на руската отбрана в региона, причинено от недостиг на ресурси:

''След прехвърлянето на част от личния състав на 337-и полк в Запорожкото направление, почти не са останали руски военни части в тази част на фронта. Попълване на жива сила не е било извършено нито веднъж там'', съобщават от АТЕШ.

Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри:

''Командването прехвърля бойци от една позиция на друга - закърпва дупки, където ситуацията е критична. На Кинбурнската коса са останали само разпръснати останки от подразделения'', отбелязва украинското партизанско движение.

Дроновете ''разчистват'' района

Огневите групи на руснаците не са в състояние да се справят със свалените безпилотни летателни апарати на Силите за отбрана на Украйна. В същото време загубите сред личния състав продължават да растат, което води до необратим срив на фронтовата линия.

''Логистичната система на противника в този район е напълно унищожена'', заключва АТЕШ.