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Дронове разчистват района! Руските войски се оттеглят панически от важен плацдарм в Южна Украйна
  Тема: Украйна

Дронове разчистват района! Руските войски се оттеглят панически от важен плацдарм в Южна Украйна

8 Юни, 2026 18:48 3 706 145

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • донбас-
  • крим

Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри

Дронове разчистват района! Руските войски се оттеглят панически от важен плацдарм в Южна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руските части напускат района на Кинбурнската коса в Николаевска област. Снабдяването е напълно блокирано, почти всички руски войници вече са избягали, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на украинското партизанско движение АТЕШ.

Снабдяването е прекъснато

Действията на Украинските отбранителни сили блокираха пътищата за снабдяване на руските войски в този участък. Според Атеш, доставката на боеприпаси, гориво и храна е напълно спряла. В резултат на това части от 337-и руски полк се оказаха изолирани и започнаха да се оттеглят – от северната и западната част на района на Кинбурнската коса.

Загуби и прехвърляния

Партизанското движение разкрива критичното състояние на руската отбрана в региона, причинено от недостиг на ресурси:

''След прехвърлянето на част от личния състав на 337-и полк в Запорожкото направление, почти не са останали руски военни части в тази част на фронта. Попълване на жива сила не е било извършено нито веднъж там'', съобщават от АТЕШ.

Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри:

''Командването прехвърля бойци от една позиция на друга - закърпва дупки, където ситуацията е критична. На Кинбурнската коса са останали само разпръснати останки от подразделения'', отбелязва украинското партизанско движение.

Дроновете ''разчистват'' района

Огневите групи на руснаците не са в състояние да се справят със свалените безпилотни летателни апарати на Силите за отбрана на Украйна. В същото време загубите сред личния състав продължават да растат, което води до необратим срив на фронтовата линия.

''Логистичната система на противника в този район е напълно унищожена'', заключва АТЕШ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти= Дойче Зеле= Сорос

    92 29 Отговор
    4769

    Коментиран от #126

    18:50 08.06.2026

  • 2 Т Живков

    44 76 Отговор
    Само така.Бой!

    18:51 08.06.2026

  • 3 Винаги

    108 37 Отговор
    Винаги когато Русия превзема някой важен град съм забелязал че излизат подобни глупости.
    След 1- 2 седмици ще излезе истинската информация.

    Коментиран от #26, #54, #135

    18:52 08.06.2026

  • 4 Питам

    99 28 Отговор
    Сигурни ли сте?Слушаме го вече години,как Путин умира,как руснаците бягат ,как Зеленски е велик и на края нищо.

    Коментиран от #24

    18:52 08.06.2026

  • 5 И по......

    34 55 Отговор
    Лошо ще става.

    Коментиран от #98

    18:52 08.06.2026

  • 6 зеленоеугленски

    64 23 Отговор
    сън сънувах...

    18:53 08.06.2026

  • 7 Само питам

    48 64 Отговор
    Тези ли нещастници щяха да се бият с НАТО?

    Коментиран от #22, #29

    18:53 08.06.2026

  • 8 00014

    65 20 Отговор
    Поредното самозадоволяване на онанист от сайта.

    18:54 08.06.2026

  • 9 горски

    70 19 Отговор
    Нещо се подготвя да се падне в Украйна/я Константиновка,я нещо друго/ и сега са го ударили на лозунги и възгласи...

    Коментиран от #32, #143

    18:54 08.06.2026

  • 10 хаха

    75 24 Отговор
    Интересно? Днес даваха по руските тв. как именно на тая коса, укровермахта вдигаше ръцете и преплиташе пръсти около вратовете си, а после на колене и наведени като мюслита пред оджата да вирват дупета и да стоят в това положения, докато им сложат белезници, като същевременно плачеха и молеха за пощада, защото зелената амеба им била казала, че русите щели да ги дерат и ядат.

    18:54 08.06.2026

  • 11 Партизанско движение?!?

    79 17 Отговор
    Не смешно, жалко е. Бг медиите отново копаят дъното като при ковид пандемията.

    18:55 08.06.2026

  • 12 евреина ленин

    29 33 Отговор
    гражданската война в ссср ще ескалира октомври,като едно време!

    Коментиран от #17

    18:56 08.06.2026

  • 13 гост

    25 48 Отговор
    Молодци,така се защитава Родината от руската тор.

    18:57 08.06.2026

  • 14 Знаеща се хване.

    62 17 Отговор
    Като руснаците”бягат”,защо косата не е превзета още.То бива пропаганда и лъжи,но чак толкова,няма кой да се хване.

    18:57 08.06.2026

  • 15 Атина Палада

    21 39 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #52, #104

    18:57 08.06.2026

  • 16 Къде е генерала Армагедон

    23 42 Отговор
    Дронове разчистват района! Руските войски се оттеглят панически от важен плацдарм в Южна Украйна

    Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри.
    -;-
    Къде е генерала Армагедон и къде са прославените генерал-щабни академии на Райха!

    18:58 08.06.2026

  • 17 а крайцера "Аврора"!

    18 27 Отговор

    До коментар #12 от "евреина ленин":

    евреина ленин:
    гражданската война в ссср ще ескалира октомври,като едно време!
    -;-
    Остава и Крайцера "Аврора" да успее да гръмне за превземането на Зимния дворец!

    19:00 08.06.2026

  • 18 Нормални ли сте

    48 17 Отговор
    Какви са тези глупости?
    Факти...

    Коментиран от #39

    19:00 08.06.2026

  • 19 Хахайахах

    22 12 Отговор
    Тея живи ли са, тея никой не ги знае, дори укрите не ги знаят хахахахах, закривай ги

    19:00 08.06.2026

  • 20 стоян георгиев

    22 40 Отговор
    Този месец украйна вероятно ще направи рекорд на убити руснаци.цифрата ще мине 40000.русия от месеци не може да мобилизира повече от 30000.

    Коментиран от #31, #36

    19:01 08.06.2026

  • 21 Йоско

    37 16 Отговор
    Некой има ли да верва на факти

    Коментиран от #27

    19:01 08.06.2026

  • 22 Щастливите ще платят банковите батаци

    19 34 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Само питам
    65ОТГОВОР
    Тези ли нещастници щяха да се бият с НАТО?
    -;-
    Щастливите ще платят банковите батаци
    а и вдовиците ще ходят на поклонение на Гроб с Лада "Веста"!
    тази армия кога е била втората на Светот?

    19:01 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Евгени

    24 21 Отговор

    До коментар #4 от "Питам":

    Е, точно, нищо. Украинската армия е избита, украинската армия дезертира, бяга нонстоп на запад. Унищожени са им всички самолети, танкове и ракети. Украйнците нямат нищо. Колко трябва една армия да е слаба, за да не може 5 години да победи такава унищожена украйнска армия. 5 години нищо. Не го разбирам. Айде примерно ущрайнската армия да не беше избита, дезертирала и бягаща храбро нонстоп на запад, тогава вече ще е много трудно. Но след всичко това, и руската армия да не може за победи 5 години. Невероятно

    Коментиран от #38, #45, #53

    19:03 08.06.2026

  • 25 Бесарабски българин

    28 18 Отговор
    Партизанско движение наистина има, но то има една особеност в Украйна – избива ук рон аци сти те на Зеленски, което кара малкия наполеончо да прекалява с наркотиците и от там и манията, че наполеончо побеждава, но когато осъзнае истината, ще бъде в клетка заедно с ук роп ите и ще забавляват хората като зоологическа градина, като ще бъдат хранени само от забавляващите се със екзотичните индивиди хора.
    ще е доста интересно, защото там могат да се окажат ако не бъдат изпепелени и западните клоуни Мерц, Стармър и макрончо.

    19:03 08.06.2026

  • 26 100%

    40 15 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    Константинова е руска вече . Затова беснеят тия изр0
    ди

    19:03 08.06.2026

  • 27 Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби

    10 19 Отговор

    До коментар #21 от "Йоско":

    Йоско
    00ОТГОВОР
    Некой има ли да верва на факти
    -;-
    Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби в ефира.(
    А онзи ден ден видях превъзбудения профеор Витан КАМАЗ-ката как убедено говореше в Клип за падането на хамериканците и победата на Четвъртия райх!

    Коментиран от #41, #44

    19:03 08.06.2026

  • 28 Скоро предстои зачистване

    16 20 Отговор
    И на другите окупирани територии

    19:03 08.06.2026

  • 29 Абе

    23 14 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Кое нато😀 с избелени те ануси ли😀

    Коментиран от #60

    19:04 08.06.2026

  • 30 Решението е само едно

    14 17 Отговор
    У.. йло, у.. род извратен..фашистки...СДА ВАЙ СЯ
    АааааааХахахаха

    19:04 08.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Има и гаражи за точни Орешници

    14 20 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    горски
    103ОТГОВОР
    Нещо се подготвя да се падне в Украйна/я Константиновка,я нещо друго/ и сега са го ударили на лозунги и възгласи..
    -;-
    Да видим и поредното напъване на Рашмахта!

    19:05 08.06.2026

  • 33 арбалета 🎯

    28 13 Отговор
    Това да не е статия за малолетни , или малоумни ?! А може би Факти вече да списват и в най-смешните вицове ....

    Коментиран от #46

    19:05 08.06.2026

  • 34 Фори

    12 22 Отговор
    Русия от 60 г се готви да воюва с Нато. Винаги са казвали че това е врага!И сега викат не давайте оръжия. Че с кой се готвехте да воювате всичките години? С африканците ли?

    19:05 08.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Чисти!

    13 21 Отговор
    Чисти червената чума!

    19:06 08.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фокус

    19 10 Отговор
    Фокус.глупости

    19:07 08.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Руски пробив в Костиантиновка❗️

    25 10 Отговор
    Руски пробив в Константиновка, освобождава пътя към Краматорск, Славянск.

    19:08 08.06.2026

  • 43 Софиянец

    21 11 Отговор
    Тия пасквили помагат да се преброят жълтопаветните дбили в България 😂😂😂

    19:08 08.06.2026

  • 44 Вацев

    13 16 Отговор

    До коментар #27 от "Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби":

    Русия не пабеди ли вече?

    19:08 08.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА

    11 15 Отговор

    До коментар #33 от "арбалета 🎯":

    арбалета 🎯
    30ОТГОВОР
    Това да не е статия за малолетни , или малоумни ?! А може би Факти вече да списват и в най-смешните вицове ....
    -;-;-
    Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА да ми върне настроението- чак толкова ли да са пропаднали рашистите!

    Коментиран от #69

    19:08 08.06.2026

  • 47 РФ е въздух под налягане !

    14 20 Отговор
    Няма край агонията на Пуйло и рашистката му craн !!!

    19:08 08.06.2026

  • 48 Хаха

    14 17 Отговор
    Руснаците на колко дни са от Киев?

    19:09 08.06.2026

  • 49 само питам

    24 9 Отговор
    Ами тогава защо молят Путин за мир????!!
    Нещо не се връзва, бе г-да миси. рки

    Коментиран от #90

    19:09 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Да те светна

    15 6 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    От ДАНС ще ти обяснят

    Коментиран от #118

    19:09 08.06.2026

  • 53 Нимбо

    19 11 Отговор

    До коментар #24 от "Евгени":

    Както е тръгнало, може да се окаже в един момент, че Западна европа ще престане да съществува само за часове, направи ли грешката да нападне Русия... жалко за хората, но ако е останал жив някой като макро урусла или друг подобен, то ще съжаляват за това през останалото им време живот в обятията на народите, които са докарали то това положение

    19:10 08.06.2026

  • 54 не може да бъде

    20 11 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    и аз считам че има подобна тенденция .. иначе това което е написано в статията са невероятно и глупости ...вече е напълно ясно че ако на една територия не присъства жива сила тя не може да се каже че е превзета ....ето руснаците контролират най-различни територии но в някакви бункери укрепени точки подземия са се скрили шепа украински войници които може и да са обречени но за определен период от време те не позволяват тази територия да се контролира в пълния смисъл на думата да се нарече руска!?....дали тази седмица ще сложат ръка на някой по-значим град ...остава да почакаме!?....не разбирам само защо редакторите на Факти позволяват препечатването на такива откровено лъжливи информации!?

    19:10 08.06.2026

  • 55 Нема..Мърси

    14 14 Отговор
    Зоната в тила на монголите , на дълбочина 100-- 150 км по целият фронт вече се контролира от ЗСУ!!
    Храна,муниции,горива , резерви... всичко се ГРУЗ ира още там!
    Ситуацията е като в Херсон преди 4 г...или ше се Сдават монгольята или.. ЧЕРНОЗЕМ! Ееееедехееее
    Май скоро узкоглазите ше тръгнат на .. Москалбад, като..един ГОТВАЧ
    Ееееедехееее

    19:10 08.06.2026

  • 56 Хм...

    12 14 Отговор
    Не може да бъде, тук редовно се коментира, че след три дена са в Киев.

    19:11 08.06.2026

  • 57 Гаджева

    13 11 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #73

    19:11 08.06.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    16 10 Отговор
    "В резултат на това части от 337-и руски полк се оказаха изолирани и започнаха да се оттеглят"

    Алооо! Безказармените! Какви части от полка? Отделение, взвод, батальон? Голям успех, няма що! На източно направление действат ТРИ РУСКИ АРМИИ. Фронтът е над 1000 километра. Оттеглил се взвод, моля ви се! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    Коментиран от #68

    19:11 08.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Чиба, nocepko !

    10 6 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    Я марш на магистралата да си вършиш работата ма, napцал !
    На турските тираджии не им дреме, че ти космясaл Zagника и не си си измил зъбите!

    19:11 08.06.2026

  • 61 Пиночет

    14 15 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци?

    19:12 08.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Подкреплението идва

    17 17 Отговор
    Нищо, ние ще изпратим нашите копейки да им помагат и да удържат атаките. Те са много войнолюбиви и съм сигурен, че и с голо гаZ.ун.дер ще покажат чудеса от подвизи и храброст.

    Коментиран от #80

    19:13 08.06.2026

  • 64 Смешници

    19 12 Отговор
    Омръзна ми да чета лъжи, идиоти такива!

    19:13 08.06.2026

  • 65 хаха

    10 7 Отговор

    До коментар #41 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Ти си уникум бе! Не бях чувал ан ус да говори, но и това доживя жална България, особено като се размножихте ПП ДБ и направихте още едно чудо – пед али да раждат.. направо за Гинес и научни изследвания от цялата световна научна общност.

    19:14 08.06.2026

  • 66 Константиновка в

    18 6 Отговор
    Котел❓🤔❤️🇪🇺

    19:14 08.06.2026

  • 67 баш сега

    15 8 Отговор
    когато укройна печели и още малко ..ще стигне Москва..идват лоши новини..че Зеленото с приятелите си Макрони, Мерци и още един от острова..решили да преговарят с Путин...Укройна вече няма проблеми с новите попълнения..има опашки пред всички кпп-та..искат да се върнат и да участват в тази велика война, в името на демокрация..а скоро ще сте в ЕС..има няма 30 години ще чакате..

    19:14 08.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пепи Волгата

    14 10 Отговор

    До коментар #46 от "Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА":

    За мен важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    19:15 08.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 голем смех

    7 4 Отговор
    Идат като тигри, бягат като овци...

    19:16 08.06.2026

  • 72 смешни мишоци

    11 9 Отговор
    откога пък Партизанското движение

    щото пък бях в сънито в хотел пълен с уркинки
    и видях движение на стотици нагли и гладни хорица дошли да се надуват кат пуйки

    19:16 08.06.2026

  • 73 хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #57 от "Гаджева":

    Ами защото майка ти му плащала за... и сега не искаш да признаеш баща си а злословиш по него.

    19:16 08.06.2026

  • 74 Пламен

    10 10 Отговор
    Все си мисля , че една летяща моторетка може да падне в ,,Рубльовка" и това може да отрезви дори и Мишка Медведеф . :)

    19:16 08.06.2026

  • 75 А50

    12 7 Отговор
    ГЛУПОСТИ. Фейк нюз

    19:16 08.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хахахахха

    15 9 Отговор
    Още като прочетеш заглавието може да ти стане ясно че всичко написано е абсолютна пропаганда 🤣🤣

    Коментиран от #108

    19:17 08.06.2026

  • 78 тънки моменти

    5 6 Отговор
    Срив в настъплението се процедира с контра настъпление, когато има предварително предвидени ресурси.

    19:17 08.06.2026

  • 79 Немам нерви ...

    10 7 Отговор
    Фашагата чифутин Соло вьев от кремля ТВ,..си кине ризата и изпада в истерия! Алкашоре с подпухнали от боярищник морди фъргат АТОМА!
    Студиото заприлича на Пси хо дис пансер!
    АааааааХахахаха
    Ше..рипам.. вече...
    АааааааХахахаха

    19:18 08.06.2026

  • 80 Бг копейка

    14 7 Отговор

    До коментар #63 от "Подкреплението идва":

    Ние не искаме да се бием, искаме само да си дадем задните части на Путин и Кремъл!

    19:18 08.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Га ти кефа!

    10 11 Отговор
    Как се гърчат копейките!Гърч копейки!Гърч!!!Ха ха.

    Коментиран от #86

    19:18 08.06.2026

  • 83 хохохохо

    5 6 Отговор

    До коментар #68 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Що слагаш такава иконка да се издаваш как го ближеш с кеф, когато баткото с калашника го извади.

    19:18 08.06.2026

  • 84 В кереча

    8 3 Отговор
    Панически бяг на дезертьори

    19:19 08.06.2026

  • 85 ГОЛЯМ СМЯХ

    10 7 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣позовавайки се на украинското партизанско движение🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #92

    19:20 08.06.2026

  • 86 хаха

    8 8 Отговор

    До коментар #82 от "Га ти кефа!":

    Копейките незнам как се гърчат, но такива като тебе как ще облещят очи и заквичат кански, след като наказанието за незаработените пари се оказва бухалка в онова място без вазелин.
    Бягайте и ставайте партизани в Украина, по-малко ще боли.

    Коментиран от #88

    19:21 08.06.2026

  • 87 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    4 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    19:21 08.06.2026

  • 88 Гърч!

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "хаха":

    Гърч!.ха ха. Яко гърч!!!

    19:23 08.06.2026

  • 89 Дон Корлеоне

    6 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:23 08.06.2026

  • 90 оня с коня

    10 8 Отговор

    До коментар #49 от "само питам":

    Нещо се опитващ да Словоблудстваш ааа?Украйна НЕ МОЛИ за мир както се изцепваш а за Смислени преговори,което хич не устройва путин.

    19:23 08.06.2026

  • 91 ГОЛЯМ СМЯХ

    9 8 Отговор
    Още като прочетеш "позовавайки се на украинското партизанско движение" може да ти стане ясно че всичко написано е абсолютна лъжа 🤣🤣

    19:24 08.06.2026

  • 92 Не ..СМЕХ,..голем..У.. й

    9 5 Отговор

    До коментар #85 от "ГОЛЯМ СМЯХ":

    Хихихихихи
    Ние се позоваваме на Фашагите от кремля ТВ!
    2 ДНЯ и ВСЕ, та това е.. Украйна, Господи ...24. 02 22
    ПОЛТАРА ДНЯ...
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    Това не е Война а ..3 дневен БЛИЦКРИГ..
    ...Е тва е истината
    Хихихихихи

    19:24 08.06.2026

  • 93 А кога ще зачистим и тук

    11 9 Отговор
    Путинофилските отпадъци

    Коментиран от #94, #102, #131

    19:25 08.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 1111

    11 2 Отговор
    "Огневите групи на руснаците не са в състояние да се справят със свалените безпилотни летателни апарати"
    Аве, вие гледате ли кви глупости пишете?

    19:27 08.06.2026

  • 96 Пиночет

    10 6 Отговор
    Проблема на Русия е ,че от руснак войник не става, единствено става за роб на Кремъл и Путин!

    19:27 08.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 по $ лошо

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "И по......":

    за укройна, за ЕС...

    19:28 08.06.2026

  • 99 Пламен

    6 6 Отговор
    Спомням си интервюто ,,Карлсон и Дребосъчето"
    След една седмица Тъкър Карлсън сам даде интервю и каза нещо за мотивите на Путя относно войната :
    -Денацификация !? Това беше най-голямата глупост, която съм чувал.

    Интервюто го има в Ютуб.

    19:31 08.06.2026

  • 100 Ястребовски

    5 6 Отговор
    Всички русофоби психопати и нацисти ща ми смучете КОРА

    19:31 08.06.2026

  • 101 Офицера

    6 10 Отговор
    За украйна единствено не е ясно ,дали ще бъде разгромена или изпепелена.Чудя се на ъкъла на жълтопаvетните журналя,какво ще говорят тогагава( ако са живи), или си мислят че ще забравим.Няма!

    Коментиран от #106, #112

    19:31 08.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Съветвам ги

    7 3 Отговор
    Да си одят у руско....там е безопасно....

    19:31 08.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 БАНДЕРИТЕ

    6 8 Отговор
    И тази вечер побеждават у факти.

    19:33 08.06.2026

  • 106 РаZпутин

    10 5 Отговор

    До коментар #101 от "Офицера":

    Нека да позная, информираш се от итар тасс ?
    Там 6 пъти казват, че руснаците са завзели Луганск....

    19:34 08.06.2026

  • 107 Намали малко темпото на трепанье

    5 4 Отговор

    До коментар #94 от "Трепя русофоби":

    Че да не ти се протрие гАзот😄😄😄

    19:36 08.06.2026

  • 108 мазен русофил от Възраждане.

    9 4 Отговор

    До коментар #77 от "хахахахха":

    Щеше да е пропаганда, ако вече повече от 4 години "великата" "непобедимата" "героичната" руска армия не може да се справи с една малка армия. Нещо гнило има и тго не е в украинците.

    19:38 08.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 шизо

    1 3 Отговор
    те са пред москва и зеленски ммоли за мир

    19:39 08.06.2026

  • 111 Няма край руският позор

    6 5 Отговор
    Няма!

    19:41 08.06.2026

  • 112 Копейкотрошач

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Офицера":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #114

    19:41 08.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Кузо

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Копейкотрошач":

    Къде си тръгнал с тази дископатия?

    Коментиран от #130

    19:46 08.06.2026

  • 115 Копейка в шок

    7 7 Отговор
    И аз се панирах .Няма пАбеда, Орбан си отиде, Армения също се маха от Матушката, Радев вместо в Москва обикаля ЕС и НАТО. Костя падна под 3.5%
    Какво да правиме товарищи копейки??? Да си сваляме гащите и да ни почват.

    19:46 08.06.2026

  • 116 Тома

    3 3 Отговор
    Добре е че тези от фокус сами си вярват каквото пишат

    19:48 08.06.2026

  • 117 Куц и едноок жидо бандерясал укроп

    3 0 Отговор
    Американското специализирано военно издание Милитъри Уотч на 05.05.2026г. Както редовно прави за да информира читателите си публикува карта на военните действия в уКрайна на нея е отбелязано с различни цветове напълно освободените от руските войски райони в украйната,а сините полета са освободените през последните два месеца райони.
    Така,че когато се лъже да се лъже по умерено,че опашатите лъжи вече в ерата на Интернет , където има възможност да се информира човек бързо и за всичко просто не минават и който ги разпространява става за резил.

    19:49 08.06.2026

  • 118 ТО ДАНС САМО НА ТАКИВА МИКИМАУСИ

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Да те светна":

    МОЖЕ ДА СКАЧА ДВАЙСЕ УЙРАИНЕЦА С ПИЩОВИ ЗАВЗЕХА БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ ДВЕСТА ДЕКАРА ГОРА И ДАААААНННССССС Е КЪТ БЪЛГАРСКА УТКА ПРЕД ЧЕРНОГЛАВ УРЧИН......

    19:49 08.06.2026

  • 119 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Накратко:

    1. Пак антикризисен PR от Киев.

    2. Константиновка е в руски ръце, чакаме скоро официално съобщение.

    3. Започна щурмът на Лиман

    4. ВСУ изоставя Купенск и руснаците се настаняват там.

    5. На юг от Купенск руснаците освобождават Купенск-Узловово.

    6. Първият месец от пролетно/лятната кампания на СВО за 2026г. е доста динамичен и всичко се свързва с липсата на жива сила във ВСУ.

    Коментиран от #122

    19:52 08.06.2026

  • 120 Как пък една копейка не се излъга

    5 3 Отговор
    Да отиде в матушката, да се влее в редиците на самая могучая и да громи джендърите от НАТО. Толкова примамки им заложи Путин, то не беше опростено получаване на руско гражданство, то не беше опростяване на присъди и дългове ама не се лъжат, предпочитат да громят лошият запад отвътре, не им се умира за каузата

    Коментиран от #129

    19:56 08.06.2026

  • 121 Пешко

    4 4 Отговор
    А по руската телевизия повтарят филма"До Киев за три дни".

    Коментиран от #145

    19:58 08.06.2026

  • 122 Кочо

    2 7 Отговор

    До коментар #119 от "az СВО Победа 81":

    Следва танкова атака на 3000 танка с екипажи на Ким Чен Ум, че Путиновата армия става само за парад, а тази година и за парад никаква я нямаше! Тези момчета от КНДР са последния коз! Те освободиха Курск и никой друг! 14 000 танкисчета е пратил Ким - 12 000 в екипажите и 2000 логистика и резерв!

    Коментиран от #138

    20:01 08.06.2026

  • 123 Наш Щирлиц

    1 2 Отговор
    пак да призове за мир и преговори!

    Радистката Мая да му приглася!👹

    20:01 08.06.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Едно допълнение

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факти= Дойче Зеле= Сорос":

    Дроновете разчистват дронове, който разчистват дронове, които разчистват дръги дронове и т.н
    Ското на бойното полр няма да има никакви хора.. Така, че зелето пак не е тема

    20:09 08.06.2026

  • 127 Цензура

    6 3 Отговор
    Добре е, че още в началото сте посочили "източникът", та нормалните хора да не четат по-нататък. Само лица с тежък кpeтeнизъм могат ожще да вярват на укpoпите след 4 години непрекъснати бeзумни лъжи. Дори смятам, че когато всичко свърши, бoлните русофoби трябва да бъдат издирени, изобличени, обявени за недееспособни и изтрити от избирателните списъци. Дeбили не трябва да бъдат допускани пред урните.

    20:14 08.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Пешо z

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "Как пък една копейка не се излъга":

    Громим НАТО отвътре бе тъпан.

    20:22 08.06.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Ха ха

    3 1 Отговор
    Хахахаха.......вервайте си .......

    20:29 08.06.2026

  • 133 Али Ръза

    6 2 Отговор
    Пак ще има Геран, Геран, Геран, Кинжал. Анаааа, много кютеки ши има пак.

    20:34 08.06.2026

  • 134 Европа..

    1 3 Отговор
    Слава Украина и украинските бойци ,браво победа до маскве..плен на куция фюрер...

    Коментиран от #136, #140

    20:43 08.06.2026

  • 135 име

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винаги":

    Константиновка и Лиман са пред колапс, а тлед тях следва агломерацията Славянск-Краматорск. Реално вече е в обсега както на артилерията, така и на ФПВ дроновете, но все още няма навлезли войски. Предполагам, че затова е целия рев и напйн да покажат как бандерите "мачкат".

    20:47 08.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Васил

    1 1 Отговор
    Амииииииииии нали рашистите бяха без аналогови а какво стана????

    20:48 08.06.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Аларма тревогааа

    1 1 Отговор
    Капейките мигат тревожно с 25 вата ток.....

    Коментиран от #141

    20:50 08.06.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Аларма тревогааа":

    Тихо веее педд. далл,тока не се измерва в ватове бре тпунннгеррр!

    20:52 08.06.2026

  • 142 разчистват ууукрите

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    20:53 08.06.2026

  • 143 Баламата

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    Точно.Константиновка всеки момент.

    20:54 08.06.2026

  • 144 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    В Украйна е пълна ЖОПА! Няма ток, няма бензин и нафта, водопровода и канализацията не работят, акат в междублоковите пространства, 60000 мутри ловят хората и ги изпращат да мрат на фронта.

    20:59 08.06.2026

  • 145 Розов пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Пешко":

    Иран за 3 дня, хахахах

    21:00 08.06.2026

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