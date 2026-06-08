Дронове разчистват района! Руските войски се оттеглят панически от важен плацдарм в Южна Украйна

Руските части напускат района на Кинбурнската коса в Николаевска област. Снабдяването е напълно блокирано, почти всички руски войници вече са избягали, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на украинското партизанско движение АТЕШ.
Снабдяването е прекъснато
Действията на Украинските отбранителни сили блокираха пътищата за снабдяване на руските войски в този участък. Според Атеш, доставката на боеприпаси, гориво и храна е напълно спряла. В резултат на това части от 337-и руски полк се оказаха изолирани и започнаха да се оттеглят – от северната и западната част на района на Кинбурнската коса.
Загуби и прехвърляния
Партизанското движение разкрива критичното състояние на руската отбрана в региона, причинено от недостиг на ресурси:
''След прехвърлянето на част от личния състав на 337-и полк в Запорожкото направление, почти не са останали руски военни части в тази част на фронта. Попълване на жива сила не е било извършено нито веднъж там'', съобщават от АТЕШ.
Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри:
''Командването прехвърля бойци от една позиция на друга - закърпва дупки, където ситуацията е критична. На Кинбурнската коса са останали само разпръснати останки от подразделения'', отбелязва украинското партизанско движение.
Дроновете ''разчистват'' района
Огневите групи на руснаците не са в състояние да се справят със свалените безпилотни летателни апарати на Силите за отбрана на Украйна. В същото време загубите сред личния състав продължават да растат, което води до необратим срив на фронтовата линия.
''Логистичната система на противника в този район е напълно унищожена'', заключва АТЕШ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти= Дойче Зеле= Сорос
Коментиран от #126
18:50 08.06.2026
2 Т Живков
18:51 08.06.2026
3 Винаги
След 1- 2 седмици ще излезе истинската информация.
Коментиран от #26, #54, #135
18:52 08.06.2026
4 Питам
Коментиран от #24
18:52 08.06.2026
5 И по......
Коментиран от #98
18:52 08.06.2026
6 зеленоеугленски
18:53 08.06.2026
7 Само питам
Коментиран от #22, #29
18:53 08.06.2026
8 00014
18:54 08.06.2026
9 горски
Коментиран от #32, #143
18:54 08.06.2026
10 хаха
18:54 08.06.2026
11 Партизанско движение?!?
18:55 08.06.2026
12 евреина ленин
Коментиран от #17
18:56 08.06.2026
13 гост
18:57 08.06.2026
14 Знаеща се хване.
18:57 08.06.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #52, #104
18:57 08.06.2026
16 Къде е генерала Армагедон
Освен липсата на свежи подкрепления руското ръководство е принудено да предприема отчаяни тактически маневри.
-;-
Къде е генерала Армагедон и къде са прославените генерал-щабни академии на Райха!
18:58 08.06.2026
17 а крайцера "Аврора"!
До коментар #12 от "евреина ленин":евреина ленин:
гражданската война в ссср ще ескалира октомври,като едно време!
-;-
Остава и Крайцера "Аврора" да успее да гръмне за превземането на Зимния дворец!
19:00 08.06.2026
18 Нормални ли сте
Факти...
Коментиран от #39
19:00 08.06.2026
19 Хахайахах
19:00 08.06.2026
20 стоян георгиев
Коментиран от #31, #36
19:01 08.06.2026
21 Йоско
Коментиран от #27
19:01 08.06.2026
22 Щастливите ще платят банковите батаци
До коментар #7 от "Само питам":Само питам
65ОТГОВОР
Тези ли нещастници щяха да се бият с НАТО?
-;-
Щастливите ще платят банковите батаци
а и вдовиците ще ходят на поклонение на Гроб с Лада "Веста"!
тази армия кога е била втората на Светот?
19:01 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Евгени
До коментар #4 от "Питам":Е, точно, нищо. Украинската армия е избита, украинската армия дезертира, бяга нонстоп на запад. Унищожени са им всички самолети, танкове и ракети. Украйнците нямат нищо. Колко трябва една армия да е слаба, за да не може 5 години да победи такава унищожена украйнска армия. 5 години нищо. Не го разбирам. Айде примерно ущрайнската армия да не беше избита, дезертирала и бягаща храбро нонстоп на запад, тогава вече ще е много трудно. Но след всичко това, и руската армия да не може за победи 5 години. Невероятно
Коментиран от #38, #45, #53
19:03 08.06.2026
25 Бесарабски българин
ще е доста интересно, защото там могат да се окажат ако не бъдат изпепелени и западните клоуни Мерц, Стармър и макрончо.
19:03 08.06.2026
26 100%
До коментар #3 от "Винаги":Константинова е руска вече . Затова беснеят тия изр0
ди
19:03 08.06.2026
27 Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби
До коментар #21 от "Йоско":Йоско
00ОТГОВОР
Некой има ли да верва на факти
-;-
Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби в ефира.(
А онзи ден ден видях превъзбудения профеор Витан КАМАЗ-ката как убедено говореше в Клип за падането на хамериканците и победата на Четвъртия райх!
Коментиран от #41, #44
19:03 08.06.2026
28 Скоро предстои зачистване
19:03 08.06.2026
29 Абе
До коментар #7 от "Само питам":Кое нато😀 с избелени те ануси ли😀
Коментиран от #60
19:04 08.06.2026
30 Решението е само едно
АааааааХахахаха
19:04 08.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Има и гаражи за точни Орешници
До коментар #9 от "горски":горски
103ОТГОВОР
Нещо се подготвя да се падне в Украйна/я Константиновка,я нещо друго/ и сега са го ударили на лозунги и възгласи..
-;-
Да видим и поредното напъване на Рашмахта!
19:05 08.06.2026
33 арбалета 🎯
Коментиран от #46
19:05 08.06.2026
34 Фори
19:05 08.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Чисти!
19:06 08.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фокус
19:07 08.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Руски пробив в Костиантиновка❗️
19:08 08.06.2026
43 Софиянец
19:08 08.06.2026
44 Вацев
До коментар #27 от "Вервах на Яков Кедми, ама нещо се загуби":Русия не пабеди ли вече?
19:08 08.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА
До коментар #33 от "арбалета 🎯":арбалета 🎯
30ОТГОВОР
Това да не е статия за малолетни , или малоумни ?! А може би Факти вече да списват и в най-смешните вицове ....
-;-;-
Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА да ми върне настроението- чак толкова ли да са пропаднали рашистите!
Коментиран от #69
19:08 08.06.2026
47 РФ е въздух под налягане !
19:08 08.06.2026
48 Хаха
19:09 08.06.2026
49 само питам
Нещо не се връзва, бе г-да миси. рки
Коментиран от #90
19:09 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Да те светна
До коментар #15 от "Атина Палада":От ДАНС ще ти обяснят
Коментиран от #118
19:09 08.06.2026
53 Нимбо
До коментар #24 от "Евгени":Както е тръгнало, може да се окаже в един момент, че Западна европа ще престане да съществува само за часове, направи ли грешката да нападне Русия... жалко за хората, но ако е останал жив някой като макро урусла или друг подобен, то ще съжаляват за това през останалото им време живот в обятията на народите, които са докарали то това положение
19:10 08.06.2026
54 не може да бъде
До коментар #3 от "Винаги":и аз считам че има подобна тенденция .. иначе това което е написано в статията са невероятно и глупости ...вече е напълно ясно че ако на една територия не присъства жива сила тя не може да се каже че е превзета ....ето руснаците контролират най-различни територии но в някакви бункери укрепени точки подземия са се скрили шепа украински войници които може и да са обречени но за определен период от време те не позволяват тази територия да се контролира в пълния смисъл на думата да се нарече руска!?....дали тази седмица ще сложат ръка на някой по-значим град ...остава да почакаме!?....не разбирам само защо редакторите на Факти позволяват препечатването на такива откровено лъжливи информации!?
19:10 08.06.2026
55 Нема..Мърси
Храна,муниции,горива , резерви... всичко се ГРУЗ ира още там!
Ситуацията е като в Херсон преди 4 г...или ше се Сдават монгольята или.. ЧЕРНОЗЕМ! Ееееедехееее
Май скоро узкоглазите ше тръгнат на .. Москалбад, като..един ГОТВАЧ
Ееееедехееее
19:10 08.06.2026
56 Хм...
19:11 08.06.2026
57 Гаджева
Коментиран от #73
19:11 08.06.2026
58 Хахаха!🎺🥳😀
Алооо! Безказармените! Какви части от полка? Отделение, взвод, батальон? Голям успех, няма що! На източно направление действат ТРИ РУСКИ АРМИИ. Фронтът е над 1000 километра. Оттеглил се взвод, моля ви се! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗
Коментиран от #68
19:11 08.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Чиба, nocepko !
До коментар #29 от "Абе":Я марш на магистралата да си вършиш работата ма, napцал !
На турските тираджии не им дреме, че ти космясaл Zagника и не си си измил зъбите!
19:11 08.06.2026
61 Пиночет
19:12 08.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Подкреплението идва
Коментиран от #80
19:13 08.06.2026
64 Смешници
19:13 08.06.2026
65 хаха
До коментар #41 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Ти си уникум бе! Не бях чувал ан ус да говори, но и това доживя жална България, особено като се размножихте ПП ДБ и направихте още едно чудо – пед али да раждат.. направо за Гинес и научни изследвания от цялата световна научна общност.
19:14 08.06.2026
66 Константиновка в
19:14 08.06.2026
67 баш сега
19:14 08.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Пепи Волгата
До коментар #46 от "Очаквам некой пост на Пешо ВОЛГАТА":За мен важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!
19:15 08.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 голем смех
19:16 08.06.2026
72 смешни мишоци
щото пък бях в сънито в хотел пълен с уркинки
и видях движение на стотици нагли и гладни хорица дошли да се надуват кат пуйки
19:16 08.06.2026
73 хаха
До коментар #57 от "Гаджева":Ами защото майка ти му плащала за... и сега не искаш да признаеш баща си а злословиш по него.
19:16 08.06.2026
74 Пламен
19:16 08.06.2026
75 А50
19:16 08.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хахахахха
Коментиран от #108
19:17 08.06.2026
78 тънки моменти
19:17 08.06.2026
79 Немам нерви ...
Студиото заприлича на Пси хо дис пансер!
АааааааХахахаха
Ше..рипам.. вече...
АааааааХахахаха
19:18 08.06.2026
80 Бг копейка
До коментар #63 от "Подкреплението идва":Ние не искаме да се бием, искаме само да си дадем задните части на Путин и Кремъл!
19:18 08.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Га ти кефа!
Коментиран от #86
19:18 08.06.2026
83 хохохохо
До коментар #68 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Що слагаш такава иконка да се издаваш как го ближеш с кеф, когато баткото с калашника го извади.
19:18 08.06.2026
84 В кереча
19:19 08.06.2026
85 ГОЛЯМ СМЯХ
Коментиран от #92
19:20 08.06.2026
86 хаха
До коментар #82 от "Га ти кефа!":Копейките незнам как се гърчат, но такива като тебе как ще облещят очи и заквичат кански, след като наказанието за незаработените пари се оказва бухалка в онова място без вазелин.
Бягайте и ставайте партизани в Украина, по-малко ще боли.
Коментиран от #88
19:21 08.06.2026
87 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
19:21 08.06.2026
88 Гърч!
До коментар #86 от "хаха":Гърч!.ха ха. Яко гърч!!!
19:23 08.06.2026
89 Дон Корлеоне
19:23 08.06.2026
90 оня с коня
До коментар #49 от "само питам":Нещо се опитващ да Словоблудстваш ааа?Украйна НЕ МОЛИ за мир както се изцепваш а за Смислени преговори,което хич не устройва путин.
19:23 08.06.2026
91 ГОЛЯМ СМЯХ
19:24 08.06.2026
92 Не ..СМЕХ,..голем..У.. й
До коментар #85 от "ГОЛЯМ СМЯХ":Хихихихихи
Ние се позоваваме на Фашагите от кремля ТВ!
2 ДНЯ и ВСЕ, та това е.. Украйна, Господи ...24. 02 22
ПОЛТАРА ДНЯ...
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
Това не е Война а ..3 дневен БЛИЦКРИГ..
...Е тва е истината
Хихихихихи
19:24 08.06.2026
93 А кога ще зачистим и тук
Коментиран от #94, #102, #131
19:25 08.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 1111
Аве, вие гледате ли кви глупости пишете?
19:27 08.06.2026
96 Пиночет
19:27 08.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 по $ лошо
До коментар #5 от "И по......":за укройна, за ЕС...
19:28 08.06.2026
99 Пламен
След една седмица Тъкър Карлсън сам даде интервю и каза нещо за мотивите на Путя относно войната :
-Денацификация !? Това беше най-голямата глупост, която съм чувал.
Интервюто го има в Ютуб.
19:31 08.06.2026
100 Ястребовски
19:31 08.06.2026
101 Офицера
Коментиран от #106, #112
19:31 08.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Съветвам ги
19:31 08.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 БАНДЕРИТЕ
19:33 08.06.2026
106 РаZпутин
До коментар #101 от "Офицера":Нека да позная, информираш се от итар тасс ?
Там 6 пъти казват, че руснаците са завзели Луганск....
19:34 08.06.2026
107 Намали малко темпото на трепанье
До коментар #94 от "Трепя русофоби":Че да не ти се протрие гАзот😄😄😄
19:36 08.06.2026
108 мазен русофил от Възраждане.
До коментар #77 от "хахахахха":Щеше да е пропаганда, ако вече повече от 4 години "великата" "непобедимата" "героичната" руска армия не може да се справи с една малка армия. Нещо гнило има и тго не е в украинците.
19:38 08.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 шизо
19:39 08.06.2026
111 Няма край руският позор
19:41 08.06.2026
112 Копейкотрошач
До коментар #101 от "Офицера":Една тесла ти стига.
Коментиран от #114
19:41 08.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Кузо
До коментар #112 от "Копейкотрошач":Къде си тръгнал с тази дископатия?
Коментиран от #130
19:46 08.06.2026
115 Копейка в шок
Какво да правиме товарищи копейки??? Да си сваляме гащите и да ни почват.
19:46 08.06.2026
116 Тома
19:48 08.06.2026
117 Куц и едноок жидо бандерясал укроп
Така,че когато се лъже да се лъже по умерено,че опашатите лъжи вече в ерата на Интернет , където има възможност да се информира човек бързо и за всичко просто не минават и който ги разпространява става за резил.
19:49 08.06.2026
118 ТО ДАНС САМО НА ТАКИВА МИКИМАУСИ
До коментар #52 от "Да те светна":МОЖЕ ДА СКАЧА ДВАЙСЕ УЙРАИНЕЦА С ПИЩОВИ ЗАВЗЕХА БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ ДВЕСТА ДЕКАРА ГОРА И ДАААААНННССССС Е КЪТ БЪЛГАРСКА УТКА ПРЕД ЧЕРНОГЛАВ УРЧИН......
19:49 08.06.2026
119 az СВО Победа 81
1. Пак антикризисен PR от Киев.
2. Константиновка е в руски ръце, чакаме скоро официално съобщение.
3. Започна щурмът на Лиман
4. ВСУ изоставя Купенск и руснаците се настаняват там.
5. На юг от Купенск руснаците освобождават Купенск-Узловово.
6. Първият месец от пролетно/лятната кампания на СВО за 2026г. е доста динамичен и всичко се свързва с липсата на жива сила във ВСУ.
Коментиран от #122
19:52 08.06.2026
120 Как пък една копейка не се излъга
Коментиран от #129
19:56 08.06.2026
121 Пешко
Коментиран от #145
19:58 08.06.2026
122 Кочо
До коментар #119 от "az СВО Победа 81":Следва танкова атака на 3000 танка с екипажи на Ким Чен Ум, че Путиновата армия става само за парад, а тази година и за парад никаква я нямаше! Тези момчета от КНДР са последния коз! Те освободиха Курск и никой друг! 14 000 танкисчета е пратил Ким - 12 000 в екипажите и 2000 логистика и резерв!
Коментиран от #138
20:01 08.06.2026
123 Наш Щирлиц
Радистката Мая да му приглася!👹
20:01 08.06.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Едно допълнение
До коментар #1 от "Факти= Дойче Зеле= Сорос":Дроновете разчистват дронове, който разчистват дронове, които разчистват дръги дронове и т.н
Ското на бойното полр няма да има никакви хора.. Така, че зелето пак не е тема
20:09 08.06.2026
127 Цензура
20:14 08.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Пешо z
До коментар #120 от "Как пък една копейка не се излъга":Громим НАТО отвътре бе тъпан.
20:22 08.06.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Ха ха
20:29 08.06.2026
133 Али Ръза
20:34 08.06.2026
134 Европа..
Коментиран от #136, #140
20:43 08.06.2026
135 име
До коментар #3 от "Винаги":Константиновка и Лиман са пред колапс, а тлед тях следва агломерацията Славянск-Краматорск. Реално вече е в обсега както на артилерията, така и на ФПВ дроновете, но все още няма навлезли войски. Предполагам, че затова е целия рев и напйн да покажат как бандерите "мачкат".
20:47 08.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Васил
20:48 08.06.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Аларма тревогааа
Коментиран от #141
20:50 08.06.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Механик
До коментар #139 от "Аларма тревогааа":Тихо веее педд. далл,тока не се измерва в ватове бре тпунннгеррр!
20:52 08.06.2026
142 разчистват ууукрите
20:53 08.06.2026
143 Баламата
До коментар #9 от "горски":Точно.Константиновка всеки момент.
20:54 08.06.2026
144 Хахаха!🎺🥳😀
20:59 08.06.2026
145 Розов пудел с бустер
До коментар #121 от "Пешко":Иран за 3 дня, хахахах
21:00 08.06.2026