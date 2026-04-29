Фон дер Лайен: ЕС иска свободен Ормузки проток и край на енергийната зависимост

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС призоваха за пълно възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, цитирана от БТА.
Апелът беше отправен по време на дебатите в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, посветени на кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на енергоносителите, горивата и доставките на изкуствени торове.
Фон дер Лайен и кипърският заместник-министър по европейските въпроси Марилена Рауна настояха и за стриктно спазване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, което е в сила от 9 април. Председателката на ЕК подчерта, че Иран не бива да се сдобива с ядрено оръжие, нито да развива балистична ракетна програма.
От страна на кипърското председателство беше обърнато внимание и на ситуацията в Ливан, където напрежението между Израел и проиранското движение „Хизбула“ остава пряко следствие от по-широката регионална криза. Рауна призова за пълно спазване на примирието и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Ливан.
Основен акцент в изказванията беше отражението на конфликта върху цените на енергията и състоянието на европейската икономика.
„Това е втората енергийна криза за последните четири години“, отбеляза Урсула фон дер Лайен, припомняйки сътресенията след началото на войната в Украйна през 2022 г. По думите ѝ Европейският съюз в момента плаща с милиарди евро повече за същите количества енергоносители, което ясно показва колко уязвима остава зависимостта от изкопаемите горива.
Тя изтъкна, че Европейската комисия вече е предприела серия от мерки за ограничаване на риска, като подчерта необходимостта държавите членки да действат координирано и да не се конкурират помежду си при покупките на природен газ.
Фон дер Лайен призова съюзът постепенно да намали зависимостта си от изкопаемите горива за сметка на възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия. Като положителен пример тя посочи Швеция, която осигурява почти цялата си електроенергия от възобновяеми източници и атомни централи и така поддържа по-ниски цени на тока.
Марилена Рауна предупреди, че войната в Близкия изток не е далечен конфликт, а криза в непосредствена близост до Европа, което изисква общ и единен европейски отговор.
По думите ѝ лесно решение няма, но стратегическата автономия на ЕС е пряко свързана с енергийната сигурност. Затова според нея са нужни както спешни мерки срещу високите енергийни цени, така и дългосрочни политики за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и изкуствени торове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
2 Ганя Путинофила
Къде ли е похарчена?
Коментиран от #7
3 Тази фашистка
Коментиран от #15
4 Тая само иска
5 8888
Докато другите държави действат и за дни променят всичко, Европа не може да направи среща за да вземе решение 3 месеца, а като се съберат гледат как да дадат пари на Зеленски..
6 Тръмп
7 Върви ли троленето
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":На нищо ви направи Русия! 😄
Коментиран от #13
8 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
9 Гост
10 Мишел
Коментиран от #20, #25
11 хмммм
12 Ха ха ха ха
13 Пора
До коментар #7 от "Върви ли троленето":Путинова русия умря.
Коментиран от #30
14 Копувайте
16 БАНко
17 Закривай
19 БСТ
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смех, бате
22 Бесния Оракул
23 Хмм
24 Пушек от лулата на Шамана
25 Руската пропаганда
До коментар #10 от "Мишел":Има за цел само глупаците.
26 ясен резултат
27 Отстрани
Урсула е в паника, и вече ѝ личи !
Обаче, ционистите психопати си имат свой план.
Важното е, че Иран унищожава едновременно едните и другите боклуци!
28 Хаха
29 Евро Пеец
Коментиран от #36
30 Май не върви троленето
До коментар #13 от "Пора":Щом вече падна до откровена простотия. Запада никога не е бил толкова жалък. Русия яко нарита пак фашизма.
31 Важното е
"Оперативната печалба на Airbus се е сринала с 52% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г."
Урсуле веднага готви 22 пакет санкции...
32 Смешници!
33 Газ има
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 БАНко
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пръццц
38 Дон Корлеоне
39 Фон дер Миндер
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Георгиев
Иран си има носителя. От 400 кг обогатен уран в близкия бъдеще ще направят бомба. Уверен съм. И тогава Израел няма да смее да им разстрелва висшия управленски апарат, защото може да си плати. Сигурно нещо пречи за реализация на написаното от мен. В региона са световните интереси и събитията се управляват от най високо място.
42 Другия крачол
43 Всичко точно
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
гинеколожка
и управлява
упадъка е задължителен
45 Остава
46 Ъперкът
Коментиран от #50, #57
47 любопитен
48 нннн
Урсула да каже на приятеля си Тръмп да прибере кравите в обора. И преди да разоръжава Иран, да разоръжи Израел.
Ама, големи нe гoдници ни управляват от Брюксел!
49 Наката
Тов. Сталин в такив случай е питал : " А колко дивизиии има този ? "
Бат Дончо е сложил в Персийския толкова кораби, колкото му трябват , за да се договаря с Тов. Си и Путин колко да взима на кораб минаващ.
А със зелена сделка и силни сигнали и ясни знаци от Брюксел - не става ли ?
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 МУМИЯ УРУРДИСАНА.
52 НАСКО
Коментиран от #55
53 Да го
54 А МОЧАТА?
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ей мухльо
До коментар #36 от "Урсула и Кая са ти шефовете":🌽🌽🌽👃👃👃👃👃🌽🌽🌽👎👎👎💀☠💀
59 не може да бъде
60 хахахахха
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Я пък тоя
Хем си куха лейка, хем грозна.
63 мефистофел
