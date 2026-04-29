Фон дер Лайен: ЕС иска свободен Ормузки проток и край на енергийната зависимост

29 Април, 2026 12:58 1 084 63

Европейската комисия и кипърското председателство предупредиха, че кризата в Близкия изток вече нанася сериозен удар върху цените на енергията и икономиката на съюза

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС призоваха за пълно възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, цитирана от БТА.

Апелът беше отправен по време на дебатите в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, посветени на кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на енергоносителите, горивата и доставките на изкуствени торове.

Фон дер Лайен и кипърският заместник-министър по европейските въпроси Марилена Рауна настояха и за стриктно спазване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, което е в сила от 9 април. Председателката на ЕК подчерта, че Иран не бива да се сдобива с ядрено оръжие, нито да развива балистична ракетна програма.

От страна на кипърското председателство беше обърнато внимание и на ситуацията в Ливан, където напрежението между Израел и проиранското движение „Хизбула“ остава пряко следствие от по-широката регионална криза. Рауна призова за пълно спазване на примирието и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Ливан.

Основен акцент в изказванията беше отражението на конфликта върху цените на енергията и състоянието на европейската икономика.

„Това е втората енергийна криза за последните четири години“, отбеляза Урсула фон дер Лайен, припомняйки сътресенията след началото на войната в Украйна през 2022 г. По думите ѝ Европейският съюз в момента плаща с милиарди евро повече за същите количества енергоносители, което ясно показва колко уязвима остава зависимостта от изкопаемите горива.

Тя изтъкна, че Европейската комисия вече е предприела серия от мерки за ограничаване на риска, като подчерта необходимостта държавите членки да действат координирано и да не се конкурират помежду си при покупките на природен газ.

Фон дер Лайен призова съюзът постепенно да намали зависимостта си от изкопаемите горива за сметка на възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия. Като положителен пример тя посочи Швеция, която осигурява почти цялата си електроенергия от възобновяеми източници и атомни централи и така поддържа по-ниски цени на тока.

Марилена Рауна предупреди, че войната в Близкия изток не е далечен конфликт, а криза в непосредствена близост до Европа, което изисква общ и единен европейски отговор.

По думите ѝ лесно решение няма, но стратегическата автономия на ЕС е пряко свързана с енергийната сигурност. Затова според нея са нужни както спешни мерки срещу високите енергийни цени, така и дългосрочни политики за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и изкуствени торове.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    51 1 Отговор
    "ЕС иска край на енергийната зависимост" - да почва да пасе трева тогава!

    13:00 29.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    2 37 Отговор
    За първи път в историята, на 9 май парада няма да има военна техника!
    Къде ли е похарчена?

    Коментиран от #7

    13:03 29.04.2026

  • 3 Тази фашистка

    53 2 Отговор
    е унищожителната на Европа! Запомнете я.

    Коментиран от #15

    13:04 29.04.2026

  • 4 Тая само иска

    37 1 Отговор
    Не казва какво дава

    13:04 29.04.2026

  • 5 8888

    33 0 Отговор
    иска да освободи пътя за енергията за да има и иска да е независима от тая енергия и да не и трябва....
    Докато другите държави действат и за дни променят всичко, Европа не може да направи среща за да вземе решение 3 месеца, а като се съберат гледат как да дадат пари на Зеленски..

    13:04 29.04.2026

  • 6 Тръмп

    30 0 Отговор
    Кой те пита?

    13:04 29.04.2026

  • 7 Върви ли троленето

    37 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    На нищо ви направи Русия! 😄

    Коментиран от #13

    13:05 29.04.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 0 Отговор
    В енергийна зависимост ни постави лично акушерката и обкръжението ѝ от умно красиви шорошоиди!

    13:05 29.04.2026

  • 9 Гост

    31 1 Отговор
    Тези прихванаха вируса "Зеленски" - ИСКАМ! Пък като толкова много искате защо не го направите? Както казваше Николай Хайтов: ЕДНО Е ДА ИСКАШ, ДРУГО Е ДА МОЖЕШ, А ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО ДА ГО НАПРАВИШ !

    13:05 29.04.2026

  • 10 Мишел

    27 2 Отговор
    От кого иска свободен Ормузки проток? Последно беше блокиран от САЩ, докато Китай ги изгони

    Коментиран от #20, #25

    13:05 29.04.2026

  • 11 хмммм

    15 0 Отговор
    Тъй вярно, г-жо фон дер Лейен!

    13:05 29.04.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    27 2 Отговор
    Какво иска ЕС е все тая. Урсула да си поплаче, Иран мести

    13:05 29.04.2026

  • 13 Пора

    2 25 Отговор

    До коментар #7 от "Върви ли троленето":

    Путинова русия умря.

    Коментиран от #30

    13:06 29.04.2026

  • 14 Копувайте

    7 0 Отговор
    И от Русия и от Украйна ( ако имат) и ще бъдем независими.

    13:07 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БАНко

    15 0 Отговор
    ГОЛЯМА НАТООООВЦА , БЛЯ , БЛЯ БЛЯ - ГЕНИКОЛОЖКИТЕ И АКУШЕРКИТЕ !!!

    13:07 29.04.2026

  • 17 Закривай

    15 1 Отговор
    Провалените европолитици не са критерий нито диктуват правилата, че някой да се съобразява с тях

    13:08 29.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БСТ

    17 1 Отговор
    Като се разберат с руснаците тогава ще стане енергиино независим ЕС , иначе само си говорят тъпотиите в Брюксел .

    13:08 29.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смех, бате

    24 0 Отговор
    Урсула забрави, че мястото и е на миндерчето. Да сяда и мълчи.

    13:08 29.04.2026

  • 22 Бесния Оракул

    11 0 Отговор
    Ако поиска голям мек, желанието ще се сбъдне

    13:09 29.04.2026

  • 23 Хмм

    16 0 Отговор
    това е да си акушер, експерт по всичко

    13:09 29.04.2026

  • 24 Пушек от лулата на Шамана

    15 0 Отговор
    Санкциите работят!!!

    13:09 29.04.2026

  • 25 Руската пропаганда

    0 15 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Има за цел само глупаците.

    13:09 29.04.2026

  • 26 ясен резултат

    14 1 Отговор
    ЕС ще се разпадне ако продължава да се управлява от акушерката и подобните на нея капацитети.

    13:09 29.04.2026

  • 27 Отстрани

    16 0 Отговор
    Четвъртият фашистки райх на хитлеристката Урсула е пред фалит и се разпада!
    Урсула е в паника, и вече ѝ личи !
    Обаче, ционистите психопати си имат свой план.

    Важното е, че Иран унищожава едновременно едните и другите боклуци!

    13:10 29.04.2026

  • 28 Хаха

    15 0 Отговор
    Шефовете на брюкселското Политбюро не знаят вече какво говорят. То едва ли някой по света дори въобще регистрира техните "позиции" по световни теми. Това са приказки за вътрешна употреба, в ЕС колхоза.

    13:11 29.04.2026

  • 29 Евро Пеец

    17 0 Отговор
    Аз пък искам Европа да бъде освободена от пиявиците в Брюксел, Урсулата и Каята да тичат с 200.

    Коментиран от #36

    13:11 29.04.2026

  • 30 Май не върви троленето

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пора":

    Щом вече падна до откровена простотия. Запада никога не е бил толкова жалък. Русия яко нарита пак фашизма.

    13:12 29.04.2026

  • 31 Важното е

    15 0 Отговор
    Че санкциите с/у Русия работят!!!
    "Оперативната печалба на Airbus се е сринала с 52% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г."
    Урсуле веднага готви 22 пакет санкции...

    13:12 29.04.2026

  • 32 Смешници!

    19 0 Отговор
    Обявиха "Зелена сделка" и китайците ги напълниха с електромобили по-евтини от европейските електрокарчета и даже фотоволтаичните им панели се произвеждат в Китай, а пък запушването на Ормузкия проток заплашва европейската икономика с колапс заради високи цени на горивата. Даже СССР се управляваше по-адекватно от този Европейски съюз.

    13:12 29.04.2026

  • 33 Газ има

    15 1 Отговор
    Не моето момиче, на колене в Кремъл. Господаря е строг, но справедлив.

    13:13 29.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 БАНко

    13 1 Отговор
    ,, В ЕВРОПА НЕ ИСКАТЕ ВЪГЛИЩА И НЕФТ , ЗАКРИХТЕ ЯДРЕНИТЕ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ... НА ДЪВА ЛИ РАЗЧИТАТЕ ??? НО И ДЪРВАТА СА В СИБИР !!! " -- ПРИЯТЕЛЯ НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ЕВРОПА , ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН !!!

    13:14 29.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пръццц

    15 1 Отговор
    Брюкселските пудели джавкат ама не хапят. Импотентност.

    13:14 29.04.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:15 29.04.2026

  • 39 Фон дер Миндер

    11 1 Отговор
    Дреме ми на левия крачол какво искат алчните и морално деградирали бабички и кукундрели от ек-ес

    13:15 29.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Георгиев

    9 2 Отговор
    Към спиране на ядрената бомбена програма прибавиха и спиране на балистичната програма на Иран. За пръв път чувам за такова искане. Явно Иран е много напред спрямо европейските страни и то заплашително напред. Ама я вижте Северна Корея. Някой ръчка ли ги, заплашва ли ги меси ли се в програмите им - балистични, хипер незнам какви, ядрени? Имат си носители, имат си ядрени глави и гледат спокойно сиир.
    Иран си има носителя. От 400 кг обогатен уран в близкия бъдеще ще направят бомба. Уверен съм. И тогава Израел няма да смее да им разстрелва висшия управленски апарат, защото може да си плати. Сигурно нещо пречи за реализация на написаното от мен. В региона са световните интереси и събитията се управляват от най високо място.

    13:16 29.04.2026

  • 42 Другия крачол

    10 1 Отговор
    Що тъй бре? Искахте енергийна независимост, имате я. Америте ви отрязаха, Иран продава с юани… на кой му дреме за вас?

    13:17 29.04.2026

  • 43 Всичко точно

    10 1 Отговор
    Санкциите работят, Путин мести, що рИвете?

    13:18 29.04.2026

  • 44 Панчаревската кметица

    9 1 Отговор
    жена
    гинеколожка
    и управлява
    упадъка е задължителен

    13:19 29.04.2026

  • 45 Остава

    8 1 Отговор
    Неясно към кой точно са адресирани тези искания? Ако е към САЩ да се обади там на Тръмпо да се разберат. Ако и вдигне телефона де. Ако е към Израел, да се обади на ушатия ционист. Ако е към Иран, да дири новия аятола... Така от трибуната всеки може.

    13:19 29.04.2026

  • 46 Ъперкът

    12 1 Отговор
    Розовите понита скоро ще изхвърчат от Брюксел като народа се вдигне. Още малко си поиграйте със търпението му, още малко…

    Коментиран от #50, #57

    13:20 29.04.2026

  • 47 любопитен

    6 1 Отговор
    "Апелът беше отправен...", не разбрах към кой е бил отправен?

    13:20 29.04.2026

  • 48 нннн

    9 1 Отговор
    Ей така дяволът чете евангелието.
    Урсула да каже на приятеля си Тръмп да прибере кравите в обора. И преди да разоръжава Иран, да разоръжи Израел.
    Ама, големи нe гoдници ни управляват от Брюксел!

    13:21 29.04.2026

  • 49 Наката

    5 2 Отговор
    Европа иска ......
    Тов. Сталин в такив случай е питал : " А колко дивизиии има този ? "
    Бат Дончо е сложил в Персийския толкова кораби, колкото му трябват , за да се договаря с Тов. Си и Путин колко да взима на кораб минаващ.
    А със зелена сделка и силни сигнали и ясни знаци от Брюксел - не става ли ?

    13:22 29.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 МУМИЯ УРУРДИСАНА.

    5 0 Отговор
    Ти си виновна за енерго зависимостта. Хванахте се със НАРКОМАНЧЕ едно просещи и милиарди стотици му дадохте прецакахте връзката със Русия и ни сложихте харема. НО ВИЕ СТЕ БОГАТИ МОЖЕ ДА СИ КУПИТЕ ВСИЧКО.А НАРОДИТЕ ХОРАТА БЕДНИ НАПРАВИХТЕ И СТРАДАТ.

    13:24 29.04.2026

  • 52 НАСКО

    7 0 Отговор
    А пък аз НЕ искам този европейски съюз!

    Коментиран от #55

    13:24 29.04.2026

  • 53 Да го

    6 0 Отговор
    разпускат това недоразумение ЕС, че да се даде шанс поне на някой народи да се оправят. Сега всичко потъва като Титаник. От лошо, по-лошо става. Дали е Урсула или някой друг е без особено значение. Този политически проект е очевидно ненужен и следователно обречен на гибел. Защо трябва да продължават да измъчват обикновените хора.

    13:24 29.04.2026

  • 54 А МОЧАТА?

    0 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    13:24 29.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ей мухльо

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Урсула и Кая са ти шефовете":

    🌽🌽🌽👃👃👃👃👃🌽🌽🌽👎👎👎💀☠💀

    13:28 29.04.2026

  • 59 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Поредният призив на г-жа гинеколожката която вече не може да прави нищо друго освен да отправя призиви закани обиди и инсинуации !...Може би не съм съвсем прав -може да прави помпозни срещи -както каза Пийт Хегсет- и да ощастливява кокошките ...предполагам вече има планове за ощастливяване и на гъските патиците и мисирките както и бездомните кучета и котки... а също така Зеленски да си направи повече златни тоалетни... това са много важни неща!?

    13:35 29.04.2026

  • 60 хахахахха

    4 0 Отговор
    кви са тия че да изискват нещо, мижитурки,целия свят ги презира

    13:38 29.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Искай си Урсула, няма кой да ти даде, нито проток нито нещо друго, знаеш за какво друго пиша.
    Хем си куха лейка, хем грозна.

    13:45 29.04.2026

  • 63 мефистофел

    3 0 Отговор
    АМИ ДА СЕ СЪБЕРАТ ЕВРОШАНТОНЕРКИТЕ УРСУЛА , КАЯ,МЕЛОНИ И ВСЯКАКВИ ТАИВА И ДА ОТИДАТ В ИРАН ДА ВРЪТКАТ БИБИТКИ НА РЕЗАНИТЕ КАРАБИНИ И ТОГАВА МОЖЕ И ДА ОТВОРЯТ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

    13:52 29.04.2026

