Фон дер Лайен: ЕС иска свободен Ормузки проток и край на енергийната зависимост

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС призоваха за пълно възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, цитирана от БТА.

Апелът беше отправен по време на дебатите в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург, посветени на кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху цените на енергоносителите, горивата и доставките на изкуствени торове.

Фон дер Лайен и кипърският заместник-министър по европейските въпроси Марилена Рауна настояха и за стриктно спазване на прекратяването на огъня между САЩ и Иран, което е в сила от 9 април. Председателката на ЕК подчерта, че Иран не бива да се сдобива с ядрено оръжие, нито да развива балистична ракетна програма.

От страна на кипърското председателство беше обърнато внимание и на ситуацията в Ливан, където напрежението между Израел и проиранското движение „Хизбула“ остава пряко следствие от по-широката регионална криза. Рауна призова за пълно спазване на примирието и зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Ливан.

Основен акцент в изказванията беше отражението на конфликта върху цените на енергията и състоянието на европейската икономика.

„Това е втората енергийна криза за последните четири години“, отбеляза Урсула фон дер Лайен, припомняйки сътресенията след началото на войната в Украйна през 2022 г. По думите ѝ Европейският съюз в момента плаща с милиарди евро повече за същите количества енергоносители, което ясно показва колко уязвима остава зависимостта от изкопаемите горива.

Тя изтъкна, че Европейската комисия вече е предприела серия от мерки за ограничаване на риска, като подчерта необходимостта държавите членки да действат координирано и да не се конкурират помежду си при покупките на природен газ.

Фон дер Лайен призова съюзът постепенно да намали зависимостта си от изкопаемите горива за сметка на възобновяемите енергийни източници и ядрената енергия. Като положителен пример тя посочи Швеция, която осигурява почти цялата си електроенергия от възобновяеми източници и атомни централи и така поддържа по-ниски цени на тока.

Марилена Рауна предупреди, че войната в Близкия изток не е далечен конфликт, а криза в непосредствена близост до Европа, което изисква общ и единен европейски отговор.

По думите ѝ лесно решение няма, но стратегическата автономия на ЕС е пряко свързана с енергийната сигурност. Затова според нея са нужни както спешни мерки срещу високите енергийни цени, така и дългосрочни политики за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и изкуствени торове.