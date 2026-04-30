Израел връща кораб със зърно, което Украйна определи като откраднато от Русия

30 Април, 2026 12:32, обновена 30 Април, 2026 12:33 1 016 34

След натиск от Киев товарът няма да бъде разтоварен, а дипломатическото напрежение между двете страни се засилва

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кораб със зърно, за което Украйна твърди, че е добито незаконно от окупирани от Русия украински територии, няма да бъде разтоварен в Израел. Това съобщават израелски медии, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Според публикации в местната преса, позоваващи се на Асоциацията на вносителите на зърно в Израел, компанията, организирала доставката, е била принудена да върне плавателния съд след настояване от украинска страна.

Посоченият вносител - компанията Zenziper - засега не е дала официален коментар по случая.

През последните дни между Киев и Тел Авив се разменят дипломатически сигнали, след като Украйна остро възрази срещу покупката на зърно, произведено в украински региони, които в момента са под руски контрол.

Украинските власти смятат за „откраднато“ цялото зърно, добивано в петте окупирани региона, включително Крим, и от години протестират срещу износа му към трети държави чрез руски компании.

Москва от своя страна разглежда тези територии като част от Руската федерация, макар международната общност да продължава да ги признава за украински.

От Израелското външно министерство заявиха, че до този момент Киев не е предоставил достатъчно доказателства, че конкретният товар е бил незаконно присвоен. Въпреки това корабът няма да бъде приет и ще бъде върнат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Браво

    6 39 Отговор
    Дипломатическа победа на Украйна. Браво на Израел постъпила правилно.

    12:34 30.04.2026

  • 2 Тодор Колев

    4 22 Отговор
    Замалко израилтяните да се омаскарят.

    12:35 30.04.2026

  • 3 Рубльов

    7 6 Отговор
    Слава на БКП и КПСС!
    Искам як комунизъм!

    12:36 30.04.2026

  • 4 Дебелян Бекапеевски

    21 5 Отговор
    Виждате ли как демокрацията пречи на нормалната икономика! После корупцията била лоша!

    12:36 30.04.2026

  • 5 Алън Пугачов

    6 1 Отговор
    И да върнат корекомите!

    12:37 30.04.2026

  • 6 Ердоган

    4 23 Отговор
    Само орките могат да посегнат на Хляба. Никой не е по-голям от Хляба орки такива

    12:38 30.04.2026

  • 7 Дън Бай

    13 1 Отговор
    Международната общност можеше да говори немски сега.

    12:38 30.04.2026

  • 8 хаха

    19 2 Отговор
    "След натиск от Киев товарът няма да бъде разтоварен"

    След натиск от ЕС!!!
    ХАХАХА!

    12:39 30.04.2026

  • 9 хаха

    10 2 Отговор
    ЕС е „готов“ да санкционира Израел заради кражбата на украинско зърно от Русия
    преди 1 ден

    EU ready to sanction Israel over Ukrainian grain stolen by Russia
    1 day ago

    12:40 30.04.2026

  • 10 Фактите говорят

    8 14 Отговор
    ВСУ стана световна военна суперсила.Всеки се съобразява със Зеленски.

    Коментиран от #18, #34

    12:42 30.04.2026

  • 11 хаха

    9 0 Отговор
    След като Ирландия, Испания и Словения внесоха предложение за прекратяване на "асоциирания статус" на Израел.

    21 април 2026 г. — Испания, Словения и Ирландия настояват върховния представител на ЕС по външната политика Калас да се откаже от пакта заради „нарушения на човешките права“ от страна на Израел.

    12:43 30.04.2026

  • 12 хаха

    3 2 Отговор
    Колко е жалко да си заблатена мисирка...

    12:44 30.04.2026

  • 13 Смех с ватенки

    4 13 Отговор
    Путин пак унижен пред цял свят!

    12:45 30.04.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    3 11 Отговор
    Браво Израелските хазари признаха, че Московските хазари им пращат крадено славянско жито.

    12:46 30.04.2026

  • 15 Израелците,не са толкова прости!

    12 4 Отговор
    Връщат го,защото са взели проби от зърното и са констатирали,че е пълно с ГМО-та...хербициди и химикали...!
    Не са като нас,да рупаме безропотно отровното украинско зърно...

    12:46 30.04.2026

  • 16 Шо станА бе

    3 11 Отговор
    Копейки мал/умни?

    12:47 30.04.2026

  • 17 Нов мощен удар

    3 6 Отговор
    В зурлата на ботоксовият.

    12:48 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факт

    7 3 Отговор
    Това е пропаганда за пред плебса и наркомана.От един кораб зърно,никой няма да загуби.Или ще го пренасочат към друг потребител,или от него ще се произведе месо,яйца или тестени произведения,които пак Израел ще купи.Ала-бала.

    Коментиран от #21

    12:48 30.04.2026

  • 20 ПутлИраст

    5 3 Отговор
    Бааааа си дилемата. Сега по Украйна ли да плюя или по Израел

    12:49 30.04.2026

  • 21 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Има за цел само глупаците.

    12:51 30.04.2026

  • 22 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Малкият хладилник от партията на Радев да върне откраднатите пари от завод Мраз!

    12:51 30.04.2026

  • 23 ШШШШЛЯЯЯЯЯПППО

    3 5 Отговор
    Поредния шамар за кремълското джудже.

    12:52 30.04.2026

  • 24 Няма край руският позор

    2 6 Отговор
    Крадци на жито.

    12:53 30.04.2026

  • 25 ти да видиш

    4 1 Отговор
    зеленияпор ся, ще прати на колегите си евреи от онова "светещото"?

    12:54 30.04.2026

  • 26 Опорка

    4 0 Отговор
    Техен проблем. Ще купят от другаде, ама по-скъпо.

    Коментиран от #28

    12:54 30.04.2026

  • 27 Тодар Живков

    0 5 Отговор
    Има ли другари по-гламаво и крадливо племе от руските комунисти?Еми има!Това са българските комунисти.

    Коментиран от #31

    12:55 30.04.2026

  • 28 аха

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Опорка":

    Достойнството не се купува с пари. За путлИраста парите са всичко.

    12:57 30.04.2026

  • 29 Гори всичко гори

    0 3 Отговор
    ВСУ превърнаха руския Перм във второ Туапсе. Трябва цялата територия на ватенките да изглежда така, за да им се избият империалистическите демони от главите.
    Напалм за тия монголи
    А в Туапсе изгоря напълно петролната база с 24 гигантски резервоара .

    Коментиран от #33

    12:58 30.04.2026

  • 30 ха ха ха

    0 3 Отговор
    Очаквам Шукарева/Захарова да си изповръща днес червата в ефир.

    12:59 30.04.2026

  • 31 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тодар Живков":

    А ти си ярък техен представител!

    12:59 30.04.2026

  • 32 Хаха

    3 0 Отговор
    Сега евреите ще ядат на зеления 😀

    12:59 30.04.2026

  • 33 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гори всичко гори":

    Очаквай слънце над Киев!

    13:00 30.04.2026

  • 34 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фактите говорят":

    "Фактите говорят
    610Отговор
    ВСУ стана световна военна суперсила.Всеки се съобразява със Зеленски."

    Явно само Путин не е запознат с мнението ти и не е разбрал за гениалното ти прозрение. Уведоми го и можеш да се прославиш, като човека постигнал мир в Украйна.

    13:04 30.04.2026