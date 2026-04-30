Израел връща кораб със зърно, което Украйна определи като откраднато от Русия

Кораб със зърно, за което Украйна твърди, че е добито незаконно от окупирани от Русия украински територии, няма да бъде разтоварен в Израел. Това съобщават израелски медии, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Според публикации в местната преса, позоваващи се на Асоциацията на вносителите на зърно в Израел, компанията, организирала доставката, е била принудена да върне плавателния съд след настояване от украинска страна.

Посоченият вносител - компанията Zenziper - засега не е дала официален коментар по случая.

През последните дни между Киев и Тел Авив се разменят дипломатически сигнали, след като Украйна остро възрази срещу покупката на зърно, произведено в украински региони, които в момента са под руски контрол.

Украинските власти смятат за „откраднато“ цялото зърно, добивано в петте окупирани региона, включително Крим, и от години протестират срещу износа му към трети държави чрез руски компании.

Москва от своя страна разглежда тези територии като част от Руската федерация, макар международната общност да продължава да ги признава за украински.

От Израелското външно министерство заявиха, че до този момент Киев не е предоставил достатъчно доказателства, че конкретният товар е бил незаконно присвоен. Въпреки това корабът няма да бъде приет и ще бъде върнат.