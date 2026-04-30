Израел връща кораб със зърно, което Украйна определи като откраднато от Русия

Кораб със зърно, за което Украйна твърди, че е добито незаконно от окупирани от Русия украински територии, няма да бъде разтоварен в Израел. Това съобщават израелски медии, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.
Според публикации в местната преса, позоваващи се на Асоциацията на вносителите на зърно в Израел, компанията, организирала доставката, е била принудена да върне плавателния съд след настояване от украинска страна.
Посоченият вносител - компанията Zenziper - засега не е дала официален коментар по случая.
През последните дни между Киев и Тел Авив се разменят дипломатически сигнали, след като Украйна остро възрази срещу покупката на зърно, произведено в украински региони, които в момента са под руски контрол.
Украинските власти смятат за „откраднато“ цялото зърно, добивано в петте окупирани региона, включително Крим, и от години протестират срещу износа му към трети държави чрез руски компании.
Москва от своя страна разглежда тези територии като част от Руската федерация, макар международната общност да продължава да ги признава за украински.
От Израелското външно министерство заявиха, че до този момент Киев не е предоставил достатъчно доказателства, че конкретният товар е бил незаконно присвоен. Въпреки това корабът няма да бъде приет и ще бъде върнат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Искам як комунизъм!
След натиск от ЕС!!!
ХАХАХА!
EU ready to sanction Israel over Ukrainian grain stolen by Russia
21 април 2026 г. — Испания, Словения и Ирландия настояват върховния представител на ЕС по външната политика Калас да се откаже от пакта заради „нарушения на човешките права“ от страна на Израел.
15 Израелците,не са толкова прости!
Не са като нас,да рупаме безропотно отровното украинско зърно...
21 Руската пропаганда
До коментар #19 от "Факт":Има за цел само глупаците.
12:51 30.04.2026
28 аха
До коментар #26 от "Опорка":Достойнството не се купува с пари. За путлИраста парите са всичко.
29 Гори всичко гори
Напалм за тия монголи
А в Туапсе изгоря напълно петролната база с 24 гигантски резервоара .
31 Българин
До коментар #27 от "Тодар Живков":А ти си ярък техен представител!
33 Българин
До коментар #29 от "Гори всичко гори":Очаквай слънце над Киев!
До коментар #10 от "Фактите говорят":"Фактите говорят
ВСУ стана световна военна суперсила.Всеки се съобразява със Зеленски."
Явно само Путин не е запознат с мнението ти и не е разбрал за гениалното ти прозрение. Уведоми го и можеш да се прославиш, като човека постигнал мир в Украйна.
