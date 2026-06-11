Мария Захарова: Курсът на Европа възпрепятства преговорите за траен мир в Украйна

Европейските страни следват курс, който възпрепятства създаването на условия за преговори за траен мир в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаде ТАСС.
"Лидерите на "ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция) поставят в изявлението си условия за уреждане на конфликта в Украйна, които са очевидно неприемливи за Москва", каза Захарова.
"Няма нищо ново в изявлението на тримата европейски лидери. Те се опитаха да прокарат същите идеи още през 2022-2024 г. във форматите от Копенхаген и Бюргенщок, подкрепяйки безизходната "формула на Зеленски“. Тези форуми отдавна са забравени, защото се дискредитираха, тъй като първоначално не бяха насочени към мир, а към война“, отбеляза дипломатът.
"Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков говори и за противоречивите позиции на Франция, Германия и Великобритания. Лидерите на тези страни се преструват, че призовават за мир с изявленията си, но в действителност поставят априори неприемливи условия, увеличават производството на далекобойни оръжия за Киев и като цяло предприемат стъпки към милитаризация на Украйна и Европа“, подчерта Захарова.
Тя припомни, че преди две седмици самата ръководителка на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Европа "никога няма да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, защото е на страната на Украйна и защитава собствените си интереси за сигурност“.
"По този начин Калас призна, че Европа претендира за място на масата за преговори, по същество като част от единна делегация на Запада и Украйна срещу Русия“, заяви официалният представител на руското дипломатическо ведомство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #5
20:51 11.06.2026
2 Другарко Водкина
20:53 11.06.2026
3 Пич
20:53 11.06.2026
4 Искате да кажете че това
20:54 11.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Русоебб
Коментиран от #7
20:57 11.06.2026
7 Жена
До коментар #6 от "Русоебб":Ти разправя, че не можеш да я удовлетвориш!
Коментиран от #11
20:59 11.06.2026
8 Хм-ъ
20:59 11.06.2026
9 Цвете
21:00 11.06.2026
10 На форума в Питер/😂
Коментиран от #13
21:00 11.06.2026
11 Русоебб
До коментар #7 от "Жена":Можеш да я заместиш.
Коментиран от #16
21:01 11.06.2026
12 Незнам
21:01 11.06.2026
13 Ааа...
До коментар #10 от "На форума в Питер/😂":То и ти така се фукаш, че правиш много секс, но пропускаш да уточниш, че тиготургат! Като Зелю същински.....
21:02 11.06.2026
14 хехе
Коментиран от #18
21:03 11.06.2026
15 Дооообре
21:04 11.06.2026
16 Тогава
До коментар #11 от "Русоебб":Пък ще ревеш, че жена ти теенаибалъ!
21:04 11.06.2026
17 Бисменков
21:04 11.06.2026
18 Мдда
До коментар #14 от "хехе":Кала е прекалено мека към руските иzz,роди.Трябва някой немец.
Коментиран от #19
21:05 11.06.2026
19 хехе
До коментар #18 от "Мдда":прекалено мека или прекалено тъЪпа.
21:07 11.06.2026
20 Ехеее
Коментиран от #25
21:07 11.06.2026
21 Машенка Захаровка
21:08 11.06.2026
22 1234
21:08 11.06.2026
23 хаха🤣
21:09 11.06.2026
24 Балъчето
21:10 11.06.2026
25 Оно
До коментар #20 от "Ехеее":И тебека са те изпущили от психиатрията...
21:11 11.06.2026