Европейските страни следват курс, който възпрепятства създаването на условия за преговори за траен мир в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаде ТАСС.

"Лидерите на "ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция) поставят в изявлението си условия за уреждане на конфликта в Украйна, които са очевидно неприемливи за Москва", каза Захарова.

Още новини от Украйна

"Няма нищо ново в изявлението на тримата европейски лидери. Те се опитаха да прокарат същите идеи още през 2022-2024 г. във форматите от Копенхаген и Бюргенщок, подкрепяйки безизходната "формула на Зеленски“. Тези форуми отдавна са забравени, защото се дискредитираха, тъй като първоначално не бяха насочени към мир, а към война“, отбеляза дипломатът.

"Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков говори и за противоречивите позиции на Франция, Германия и Великобритания. Лидерите на тези страни се преструват, че призовават за мир с изявленията си, но в действителност поставят априори неприемливи условия, увеличават производството на далекобойни оръжия за Киев и като цяло предприемат стъпки към милитаризация на Украйна и Европа“, подчерта Захарова.

Тя припомни, че преди две седмици самата ръководителка на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Европа "никога няма да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, защото е на страната на Украйна и защитава собствените си интереси за сигурност“.

"По този начин Калас призна, че Европа претендира за място на масата за преговори, по същество като част от единна делегация на Запада и Украйна срещу Русия“, заяви официалният представител на руското дипломатическо ведомство.