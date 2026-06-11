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Мария Захарова: Курсът на Европа възпрепятства преговорите за траен мир в Украйна
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Курсът на Европа възпрепятства преговорите за траен мир в Украйна

11 Юни, 2026 20:48 497 25

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • сергей лавров

Лидерите на "ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция) поставят в изявлението си условия за уреждане на конфликта в Украйна, които са очевидно неприемливи за Москва, каза още Захарова

Мария Захарова: Курсът на Европа възпрепятства преговорите за траен мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Европейските страни следват курс, който възпрепятства създаването на условия за преговори за траен мир в Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаде ТАСС.

"Лидерите на "ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция) поставят в изявлението си условия за уреждане на конфликта в Украйна, които са очевидно неприемливи за Москва", каза Захарова.

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"Няма нищо ново в изявлението на тримата европейски лидери. Те се опитаха да прокарат същите идеи още през 2022-2024 г. във форматите от Копенхаген и Бюргенщок, подкрепяйки безизходната "формула на Зеленски“. Тези форуми отдавна са забравени, защото се дискредитираха, тъй като първоначално не бяха насочени към мир, а към война“, отбеляза дипломатът.

"Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков говори и за противоречивите позиции на Франция, Германия и Великобритания. Лидерите на тези страни се преструват, че призовават за мир с изявленията си, но в действителност поставят априори неприемливи условия, увеличават производството на далекобойни оръжия за Киев и като цяло предприемат стъпки към милитаризация на Украйна и Европа“, подчерта Захарова.

Тя припомни, че преди две седмици самата ръководителка на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Европа "никога няма да бъде неутрален посредник между Русия и Украйна, защото е на страната на Украйна и защитава собствените си интереси за сигурност“.

"По този начин Калас призна, че Европа претендира за място на масата за преговори, по същество като част от единна делегация на Запада и Украйна срещу Русия“, заяви официалният представител на руското дипломатическо ведомство.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 9 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    Коментиран от #5

    20:51 11.06.2026

  • 2 Другарко Водкина

    11 8 Отговор
    Накрая се разпадате и джуджето и тия около него при Ким Че ако имат късмета......

    20:53 11.06.2026

  • 3 Пич

    7 8 Отговор
    С Европа няма да се разберете! Като казах, за Европа е стратегически важно да прецака претенциите на САЩ и Англия за ресурсите на Украйна, и ЕС да сложи ръка върху тези ресурси!!! Както и след това да измести САЩ от възможността, да продава ресурсите на Русия, и ЕС да се договори за продажбите на тези ресурси директно с Русия!!! Това може да стане само по този начин, но и само ако Русия позволи!

    20:53 11.06.2026

  • 4 Искате да кажете че това

    6 2 Отговор
    ви устройва госпожо Захарова. А и кой победител иска да води преговори. А и след тези преговори дали Украйна няма да бъде по-добре въоръжена и да атакува..... нали.

    20:54 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Русоебб

    6 5 Отговор
    Баба Яга Захарова.

    Коментиран от #7

    20:57 11.06.2026

  • 7 Жена

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Русоебб":

    Ти разправя, че не можеш да я удовлетвориш!

    Коментиран от #11

    20:59 11.06.2026

  • 8 Хм-ъ

    3 4 Отговор
    Имам странното чувство, че Русия и Зельо са в сговор. Цари пълно лунно затъмнение и Европата го обдухваме.

    20:59 11.06.2026

  • 9 Цвете

    6 4 Отговор
    А ТИ, КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАШ ,ЧЕ ЩЕ СТОИМ СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ ЛИ? ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЕВРОПА Е НАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОТ ПРЕГОВОРИ ,КОИТО ВИЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА. ОПОМНЕТЕ СЕ И ДЕЙСТВАЙТЕ С ГЛАВАТА СИ. КАТО НЕЖЕЛАЕТЕ ДИПЛОМАТИЧЕН ИЗХОД, ДАЙТЕ ДРУГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НО ЕВРОПА ЩЕ ПРИСЪСТВА НА ВСЯКА ЦЕНА.

    21:00 11.06.2026

  • 10 На форума в Питер/😂

    5 3 Отговор
    Путлето каза,че на бойното поле има паритет.Тоеа е признание на губещ.Зеленски му написа писмо,с което измете пода с него.Писмо на победител.

    Коментиран от #13

    21:00 11.06.2026

  • 11 Русоебб

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Жена":

    Можеш да я заместиш.

    Коментиран от #16

    21:01 11.06.2026

  • 12 Незнам

    5 4 Отговор
    Не знам, но упорството на московският режим да не признае очевидното, а именно, че не може да завладее военно Украйна и да спечели войната, ще доведе в крайна сметка до разпада на Тюрмата на народите!

    21:01 11.06.2026

  • 13 Ааа...

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "На форума в Питер/😂":

    То и ти така се фукаш, че правиш много секс, но пропускаш да уточниш, че тиготургат! Като Зелю същински.....

    21:02 11.06.2026

  • 14 хехе

    2 1 Отговор
    в ЕК по настояване на Франция и Германия искат да се отнемат правомощията на Кая Калас заради неефективност което на дипломатически език значи, че за нищо не става.

    Коментиран от #18

    21:03 11.06.2026

  • 15 Дооообре

    1 1 Отговор
    А сега си е.и майкккката.

    21:04 11.06.2026

  • 16 Тогава

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Русоебб":

    Пък ще ревеш, че жена ти теенаибалъ!

    21:04 11.06.2026

  • 17 Бисменков

    2 1 Отговор
    Машо ша ти бръсна вунестата ву.лва. Мечта на всеки вгъзражданец е да ти смоча охлюва.

    21:04 11.06.2026

  • 18 Мдда

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "хехе":

    Кала е прекалено мека към руските иzz,роди.Трябва някой немец.

    Коментиран от #19

    21:05 11.06.2026

  • 19 хехе

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мдда":

    прекалено мека или прекалено тъЪпа.

    21:07 11.06.2026

  • 20 Ехеее

    4 1 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата🍻🐑 😂

    Коментиран от #25

    21:07 11.06.2026

  • 21 Машенка Захаровка

    3 1 Отговор
    Мечтая всеки путлероид да ми го накове в кафявата точка че да му пусна шоколада

    21:08 11.06.2026

  • 22 1234

    1 1 Отговор
    Не искат мир финансират Зеля. Зеля връща пари в Европа за оръжия Европа добре САЩ и те са добре.

    21:08 11.06.2026

  • 23 хаха🤣

    0 0 Отговор
    баба Маша е най-ангажирана като дойде време за дневната доза бело + одеколон за пиене🤣

    21:09 11.06.2026

  • 24 Балъчето

    0 1 Отговор
    Целия свят в момента е бира,пържоли,футбол,евро, долари,на никой не му пука за изпаднали клошари като русия

    21:10 11.06.2026

  • 25 Оно

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ехеее":

    И тебека са те изпущили от психиатрията...

    21:11 11.06.2026

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