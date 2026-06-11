Кои страни се оказаха големите печеливши от войната срещу Иран

Аржентина, Бруней и Габон не са три държави, за които човек би предположил, че имат много общо. Те обаче са част от малка група енергийни производители, които се оказват големите печеливши от войната срещу Иран, пише Клайд Ръсел за "Ройтерс".

Фокусът около конфликта с Иран до голяма степен беше насочен към нарастващата цена, която светът плаща заради по-високите цени на суровия петрол и природния газ вследствие на фактическото затваряне на Ормузкия проток.

Нарастващата инфлация, нарушените вериги за доставки и увеличаващият се риск от недостиг на рафинирани продукти, торове и материали за преработка на метални руди означават, че в крайна сметка всяка държава плаща цена.

Но има страни, за които по-високите цени на суровия петрол, рафинираните продукти и втечнения природен газ (LNG) носят огромни ползи, които засега надвишават разходите от растящата инфлация.

Бруней — султанат на остров Борнео в Югоизточна Азия с малко под 500 000 души население— е добър пример.

Страната е увеличила износа на суров петрол, рафинирани продукти и LNG, откакто войната започна на 28 февруари, за да се възползва от високите цени в Азия — най-силно засегнатият регион от затварянето на протока.

Износът на суров петрол от Бруней е достигнал 2,74 милиона барела през април — най-високото ниво за последните три месеца и с 51% повече спрямо 1,81 милиона барела през април 2025 г., според данни на Kpler.

Kpler изчислява, че доставките на рафинирани продукти от Бруней ще достигнат 4,16 милиона барела през май — най-високото ниво от юли миналата година насам, като Австралия — най-големият вносител на дизел в света — е основната дестинация.

Очаква се износът на LNG от Бруней да достигне 330 000 метрични тона през май. Това е спад спрямо 370 000 тона през април, но значително над 280 000 тона от май 2025 г.

Бруней не само е увеличил обемите на износ, но и се възползва от значително по-високи цени, особено при рафинираните продукти.

Цените на самолетното гориво в Сингапур приключиха на ниво от 139,18 долара за барел във вторник, преди официалния празник в сряда. Макар да спаднаха от рекордния връх от 242,06 долара на 30 март, те все още са с 49% по-високи спрямо периода преди войната.

Цената на газьола в Сингапур — основният компонент за дизела — приключи на 138,68 долара за барел във вторник, което е увеличение с 52% от началото на конфликта. И двата средни дестилата изпреварват ръста от 30% при фючърсите на еталонния сорт суров петрол Brent, които приключиха на 94,29 долара в сряда.

Има и по-големи износители, които се възползват от отпадането на поне 10% от световния суров петрол и около 1/5 от LNG, блокирани заради затварянето на Ормузкия проток.

Макар протокът да преминава през територията на Оман, износът на страната е извън тесния воден път и до голяма степен остава незасегнат от конфликта.

Очаква се Оман да изнесе 31,58 милиона барела суров петрол през май — най-високото ниво от октомври насам, а износът на рафинирани продукти според Kpler ще нарасне до рекордните 17,39 милиона барела.

Износът на LNG от Оман се прогнозира на 1 милион тона през май — лек спад спрямо 1,09 милиона тона през април, но над 830 000 тона от май миналата година.

Африканските производители на петрол също се радват на подем, особено след като голяма част от техния суров петрол е със средна API плътност — подобен на петрола, който изчезна от пазара заради войната.

Очаква се Ангола да изнесе 31,86 милиона барела суров петрол през май — спрямо 29,12 милиона през април, но под 37,56 милиона през май, което беше най-високото ниво за последната година.

Югозападната африканска държава се очаква да изнесе и 420 000 тона LNG през май, запазвайки стабилно ниво на доставки на свръхохладеното гориво.

Прогнозира се износът на суров петрол от Габон да достигне 7,28 милиона барела през май — най-високото ниво от септември насам, като след март структурата на купувачите се е изместила силно към Азия.

Износителите от Латинска Америка също печелят, като износът на суров петрол от Аржентина достига рекордните 9,89 милиона барела през май — повече от двойно спрямо обема през февруари.

Аржентина е изпратила едва 700 000 барела суров петрол към Азия през последното тримесечие на 2025 г., но е доставила 7,21 милиона барела в трите месеца от март до май.

Сред другите държави в списъка на печелившите са Гвиана, Нигерия, Алжир и Малайзия.

Общото между тях е, че не само изнасят суров петрол, но също изнасят рафинирани продукти или поне са самодостатъчни по отношение на рафинираните горива, а някои имат и допълнителното предимство да произвеждат LNG.

Освен това някои от тези страни имат големи вътрешни селскостопански сектори, което ще им помогне да се предпазят от хранителна инфлация, причинена от нарастващите разходи за суровини като торове и дизел.