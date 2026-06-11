Няма проблем, свикнали сме! Москва омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор

Кремъл омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор, като заяви, че големите руски банки отдавна работят под ограничения и въпреки това продължават да генерират печалби, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
ЕС предложи нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочен основно към банковия сектор и криптовалутните мрежи, с цел да бъде отслабена финансовата система на страната.
"Нашите най-големи банки са под санкции от дълго време. Това не им пречи да генерират значителни печалби, да се развиват и да поддържат високо ниво на стабилност", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали секторът ще успее да се справи с новите ограничения.
Той припомни и думите на руския президент Владимир Путин, че общото състояние на руската икономика остава под контрол. "Същото важи и за банковия сектор. Централната банка неведнъж е подчертавала това. Тя следи ситуацията много внимателно и предприема необходимите мерки за запазване на стабилността", каза още Песков.
Въпреки уверенията на Кремъл, санкциите, високите лихвени проценти и значителните военни разходи оказват натиск върху руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара. През първото тримесечие тя се е свила с 0,3%, което бележи първия тримесечен спад от началото на 2023 г. насам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колективен руски крепостен
Коментиран от #35
19:51 11.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #38
19:51 11.06.2026
3 Дядо Влайчо
19:51 11.06.2026
4 Пич
Коментиран от #7, #8
19:53 11.06.2026
5 Хмхмм
19:53 11.06.2026
6 Сатана Z
19:55 11.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Пич":виж кво ,Пичяга! когато не можеш да си купиш злато с тия пари ,тогава плямпай
Коментиран от #15
19:55 11.06.2026
8 Ол1гофрен,
До коментар #4 от "Пич":С каква валута пазаруваш в магазина и си плащаш сметките?
Коментиран от #13
19:55 11.06.2026
9 не може да бъде
19:56 11.06.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #21
19:56 11.06.2026
11 Сатана Z
19:57 11.06.2026
12 Преди руснаците бяха крепостни
19:59 11.06.2026
13 Пич
До коментар #8 от "Ол1гофрен,":Глупаците сами влизате в капана!!! С валутата ЛЕВ, която не беше пробита като еврото, си купувах два пъти, или 100% повече!!! Това е положението!!!
20:00 11.06.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #23, #24
20:01 11.06.2026
15 Пич
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тук съм съгласен!!! Купувай злато, и крий!
20:01 11.06.2026
16 Констатация
20:03 11.06.2026
17 Многоходовото
20:03 11.06.2026
18 ЗАПАДА КАТО АНАКОНДА ДУШИ
20:03 11.06.2026
19 Маскаля с мизерия
20:04 11.06.2026
20 Въпрос към чат GTP
20:04 11.06.2026
21 Афродита
До коментар #10 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли извън НАТО и ЕС ?
Коментиран от #27, #32
20:05 11.06.2026
22 Въпрос към чат GTP за 10€
20:06 11.06.2026
23 ТАКА Е КОГАТО НАТУ ТЕ ПАЗИ
До коментар #14 от "Сатана Z":ТРЯБВА ДА ХРАНТУТИМ И ВАЙНИЧКИ И БЮРОКРАЦИЙКА.....И ЗА ДЖОБА НА БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ ЧИ ДОЙДЕ ЕДИН ГЪЛЪЪБ ГЛАДЕЕЕН....ДОКЪТ И ТОЙ СИ ПОСТРОИ КЪЩИЧКА С ВОДОПАДИ И ПЪЛЕН ЗАЙЧАРНИК С ГОЛД....ТЪЙ ША,Е
20:06 11.06.2026
24 до Сатана Z
До коментар #14 от "Сатана Z":Ами, колега, мисля че в случая, разликата между Държава и Територия е от същественно значение за або.....!
Коментиран от #34
20:07 11.06.2026
25 руската мечка
Коментиран от #75
20:07 11.06.2026
26 Рублевка
20:07 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да питам
Коментиран от #78
20:07 11.06.2026
29 Лесен въпрос
Моля за отговор.
20:08 11.06.2026
30 Робърт Бровди
Коментиран от #48
20:10 11.06.2026
31 Рублевка
20:12 11.06.2026
32 Пан с големия шибанан
До коментар #21 от "Афродита":Не, ще ви вкарва...
20:12 11.06.2026
33 Дон Корлеоне
20:15 11.06.2026
34 Сатана Z
До коментар #24 от "до Сатана Z":Колега,планът Ран-Ът се изпълнява и никой не може да го спре.Поне засега.
Поздрави.
20:15 11.06.2026
35 Да те светна
До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":защото си в к0чин@т@ наречена ес
20:15 11.06.2026
36 Ха-ха
20:16 11.06.2026
37 Рублевка
20:17 11.06.2026
38 хахахахха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пълни глупости бензин и нафта има във всяка руска бензиностанция,с вашите плоски лъжи няма кого да заблудите
Коментиран от #40, #41
20:17 11.06.2026
39 БЕНЗИН НЕТЪ
НО ВСИЧКО Е ПО ПЛАНУ.
ИНТЕРЕСНО В
МУСКАЛИЕТО ВЗЕХА ДА СЕ ПИТАТ
КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ?
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:18 11.06.2026
40 Хахахахаха
До коментар #38 от "хахахахха":ВЕРНО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
Коментиран от #44
20:19 11.06.2026
41 Хахххххх
До коментар #38 от "хахахахха":Ама няма КУПОНИ.
20:19 11.06.2026
42 Няма край руският позор
20:20 11.06.2026
43 Рублевка
20:21 11.06.2026
44 Оня с парчето
До коментар #40 от "Хахахахаха":Ако тиго намаам щи фръкнат фаровете нато на маzda мх 3
Коментиран от #50
20:23 11.06.2026
45 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #66
20:23 11.06.2026
46 СЛЕД БЕНЗИНА
Започва да се усеща
Недостиг
На Сол Захар
И основни хранителни продукти .
След Ударите по Мостовете на Крим
Се очаква тотален Колапс
И продоволствена криза
До седмица две.
Много от Руснаците вече масово
Напускат Крим .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Украинските Санкции
Работят много по добре .
Коментиран от #57
20:24 11.06.2026
47 Робърт Бровди
Коментиран от #51, #81
20:25 11.06.2026
48 Пиночет
До коментар #30 от "Робърт Бровди":Жив ли е още този пар цал и още колко дълго ?
20:25 11.06.2026
49 Рублевка
20:25 11.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Гунди
Коментиран от #54, #83
20:27 11.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дон Корлеоне
До коментар #52 от "Гунди":Щом са му вдигнали мерника руснаците на този Пар Цал ,няма да изкара дълго,помни ми думата ☝️
Коментиран от #58
20:30 11.06.2026
55 ИГОР КОРОЧЕНКО
През 2021 искаше да
Превзема Балтика
И да унизи НАТО.
Хахахахаха
А оня ден Реве :
Украинските дронове спират
Нашето настъпление.
Даже тотално е спряло .
На Всеки СОЛДАТ
Се падат от 5 до 7 Дрона .
А До 8 МЕСЕЦА
Европа ще снабдява
Украйна със
Стотици Хиляди Дронове
Месечно .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #60
20:30 11.06.2026
56 Рублевка
20:31 11.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ОТ 5 ГОДИНИ
До коментар #54 от "Дон Корлеоне":Са му Вдигнали Мерника .
Ама МАЙ НА РУСКИЯ
МЕРНИК
МУ Е КРИВА
ПУШКАТА.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #64
20:32 11.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Рублевка
20:37 11.06.2026
63 Боко
20:37 11.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 КЛИПОВЕ ОТ
След посещението на
ФЛАМАИНГО.
ЗАВОДЪТ ЗА КОМПОНЕНТИ
НА РАКЕТИТЕ ИСКАНДЕР И КАЛИБЪР
ПРОСТО Е.СРИНАТ .
Ей Това са Истински САНКЦИИ.
СКУЧНО ЗАСТОЙ .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДВИЖУХА ДО ПУТИНСКИ.
Коментиран от #68
20:39 11.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #65 от "КЛИПОВЕ ОТ":Сринат е от манн аффи опърр.дяния ти г333!
Коментиран от #71
20:42 11.06.2026
69 РУСКИ КРИМЧАНИ
За какво ни е КРИМ
Без БЕНЗИН.
ГОЙДАААА
20:42 11.06.2026
70 Рублевка
Коментиран от #73
20:43 11.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ОСОБЕНО
До коментар #70 от "Рублевка":За Руските Окупатори.
Млатят ги със Лопатите.
Коментиран от #79
20:45 11.06.2026
74 ОТ ВЪТРЕШНАТА
До коментар #72 от "Дон Корлеоне":Страна НА БУЗКАТА
УСЕЩАШ ЛИ
ХУРКАТА ,
ЧЕБУРАШКЕ ?
Коментиран от #77
20:46 11.06.2026
75 Аве мишкар
До коментар #25 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми и след това цяла вечер ще те опрашват 3ма цветни с големи черни паламарки(твоите любими)
20:47 11.06.2026
76 Рублевка
Най-добре да им бъде заделен участък за резерват в Сахара или пустинята Гоби и да бъдат оградени със стена от света.
20:48 11.06.2026
77 Дон Корлеоне
До коментар #74 от "ОТ ВЪТРЕШНАТА":Мой ми мляскаш надда Рения Х.У.Й . немит,козяшка гнидоо !
20:50 11.06.2026
78 Да те светна
До коментар #28 от "да питам":ми не е вярно,всъщност попълва златния си резерв,за последните 4 години го попълни с 20%
Коментиран от #80
20:50 11.06.2026
79 Рублевка
До коментар #73 от "ОСОБЕНО":С помощта на КПСС, бандеровците окупираха земи на Полша, Беларус, Унгария, Румъния и РСФСР.
Да! Бандеровците са окупатори и крадци на чужди капитали и ресурси!
20:51 11.06.2026
80 Рублевка
До коментар #78 от "Да те светна":Откакто РФ се освободи от бандеровското колониално иго, златният и резерв нараства. По времето на бандеровеца Горбачов беше нулиран.
20:54 11.06.2026
81 хахахахха
До коментар #47 от "Робърт Бровди":щом толкова скимтите явно братята руснаци пак са издумкали някой натювски команден център 😇
20:56 11.06.2026
82 Рублевка
Цитат от реч на Адолф Хитлер, автор Паул Гьобелс
20:59 11.06.2026
83 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД
До коментар #52 от "Гунди":За информация. Всички атентатори бяха заловени. Показаха ги по телевизията. Един от тях беше с отрязано ухо и се тресеше от страх, сякаш държи пневматичен перфоратор или го бие ток. Двама умряха още в следствения изолатор. Никой не може да се спаси от руското правосъдие. И Роберт Бровди не може.
21:07 11.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Рублевка
21:10 11.06.2026