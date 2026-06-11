Новини
Свят »
Русия »
Няма проблем, свикнали сме! Москва омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор

Няма проблем, свикнали сме! Москва омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор

11 Юни, 2026 19:48 870 85

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • петрол-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • лукойл-
  • газпром

ЕС предложи нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочен основно към банковия сектор и криптовалутните мрежи, с цел да бъде отслабена финансовата система на страната

Няма проблем, свикнали сме! Москва омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор, като заяви, че големите руски банки отдавна работят под ограничения и въпреки това продължават да генерират печалби, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

ЕС предложи нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочен основно към банковия сектор и криптовалутните мрежи, с цел да бъде отслабена финансовата система на страната.

"Нашите най-големи банки са под санкции от дълго време. Това не им пречи да генерират значителни печалби, да се развиват и да поддържат високо ниво на стабилност", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали секторът ще успее да се справи с новите ограничения.

Той припомни и думите на руския президент Владимир Путин, че общото състояние на руската икономика остава под контрол. "Същото важи и за банковия сектор. Централната банка неведнъж е подчертавала това. Тя следи ситуацията много внимателно и предприема необходимите мерки за запазване на стабилността", каза още Песков.

Въпреки уверенията на Кремъл, санкциите, високите лихвени проценти и значителните военни разходи оказват натиск върху руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара. През първото тримесечие тя се е свила с 0,3%, което бележи първия тримесечен спад от началото на 2023 г. насам.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колективен руски крепостен

    9 18 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова?

    Коментиран от #35

    19:51 11.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 16 Отговор
    вече половин РФ е без бензин// отказвали да на рашаните , да си напълнят косачките за трева//нещо многоходово е сигурно

    Коментиран от #38

    19:51 11.06.2026

  • 3 Дядо Влайчо

    11 19 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    19:51 11.06.2026

  • 4 Пич

    27 9 Отговор
    Голем смех !!! Европа и САЩ нямат реални пари, а само хартийки с измислена стойност!!! Скоро ще ви кажат че сте големи балъци, които нямат право и на шарени хартийки!!! Само виртуални!!! И затова и санкциите им срещу Русия са виртуални!!! Защото на Русия суровините са реални!!!

    Коментиран от #7, #8

    19:53 11.06.2026

  • 5 Хмхмм

    8 15 Отговор
    Песков нещо да каже за санкциите на ВСУ.Правят ли ги по-силни или свикнаха?

    19:53 11.06.2026

  • 6 Сатана Z

    11 6 Отговор
    ЕЦБ ще вдигне основната лихва с 0.25 пункта ,което ме е изненада за никой защото санкциите срещу Русия работят в полза на Европейския Райх

    19:55 11.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    виж кво ,Пичяга! когато не можеш да си купиш злато с тия пари ,тогава плямпай

    Коментиран от #15

    19:55 11.06.2026

  • 8 Ол1гофрен,

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    С каква валута пазаруваш в магазина и си плащаш сметките?

    Коментиран от #13

    19:55 11.06.2026

  • 9 не може да бъде

    15 7 Отговор
    Сега подразбрах за едни неща в тези санкции по отношение на Русия....в пакета някои били предложили /непотвърдено от независими наблюдатели/ да има и една особена забрана -да се забрани на г-жа Кая да се изказва по каквито да е въпроси свързани с Русия!?...Изказванията и нанасяли голяма вреда на европейските мирни инициативи и на имиджа на европейската дипломация!?

    19:56 11.06.2026

  • 10 Атина Палада

    9 15 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #21

    19:56 11.06.2026

  • 11 Сатана Z

    17 7 Отговор
    Европа ще си отдъхне чак когато Урсула и цялото и котило последва арийката Магда Гьобелс ,която преди да свърши със себе си отровила 6те си невръстни дечица в името на велика Германия

    19:57 11.06.2026

  • 12 Преди руснаците бяха крепостни

    9 15 Отговор
    Сега са роби.Ще свикнат.Къде ще ходят?

    19:59 11.06.2026

  • 13 Пич

    19 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ол1гофрен,":

    Глупаците сами влизате в капана!!! С валутата ЛЕВ, която не беше пробита като еврото, си купувах два пъти, или 100% повече!!! Това е положението!!!

    20:00 11.06.2026

  • 14 Сатана Z

    14 7 Отговор
    Абе,не мога да разбера ,защо санкциите работят срещу България? Цените в магазините с по-високи от тези в Брюксел,а населението измира със скоростта на Украински доброволци на източния фронт .

    Коментиран от #23, #24

    20:01 11.06.2026

  • 15 Пич

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тук съм съгласен!!! Купувай злато, и крий!

    20:01 11.06.2026

  • 16 Констатация

    8 8 Отговор
    Верваме, бе, верваме...! Нравится, не нравится - терпи, моя красавица!!!! -)))))

    20:03 11.06.2026

  • 17 Многоходовото

    7 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    20:03 11.06.2026

  • 18 ЗАПАДА КАТО АНАКОНДА ДУШИ

    8 10 Отговор
    БАВНООООО И УПОРИТО А ТИЯ ОПТИМИСТИ.........

    20:03 11.06.2026

  • 19 Маскаля с мизерия

    8 12 Отговор
    не мож го уплаши! Свикнал е!

    20:04 11.06.2026

  • 20 Въпрос към чат GTP

    9 6 Отговор
    С 20 лева можеше да се напълни сериозна пазарска чанта или дори цяла количка с основни хранителни продукти. Преди години за тази сума се купуваха килограм месо, сирене, кашкавал, олио, хляб, плодове и зеленчуци едновременно. В днешно време с 20 лева човек може да напълни торба, но списъкът е ограничен предимно до продукти от първа необходимост.

    20:04 11.06.2026

  • 21 Афродита

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли извън НАТО и ЕС ?

    Коментиран от #27, #32

    20:05 11.06.2026

  • 22 Въпрос към чат GTP за 10€

    9 6 Отговор
    С 10 евро (около 19.55 лева) в България може да се направи малка ежедневна покупка на хранителни стоки. В зависимост от магазина и промоциите, тази сума обикновено покрива базови продукти като хляб, прясно или кисело мляко, сирене, сезонни плодове и зеленчуци, или пък 1-2 опаковки месо/колбас

    20:06 11.06.2026

  • 23 ТАКА Е КОГАТО НАТУ ТЕ ПАЗИ

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    ТРЯБВА ДА ХРАНТУТИМ И ВАЙНИЧКИ И БЮРОКРАЦИЙКА.....И ЗА ДЖОБА НА БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ ЧИ ДОЙДЕ ЕДИН ГЪЛЪЪБ ГЛАДЕЕЕН....ДОКЪТ И ТОЙ СИ ПОСТРОИ КЪЩИЧКА С ВОДОПАДИ И ПЪЛЕН ЗАЙЧАРНИК С ГОЛД....ТЪЙ ША,Е

    20:06 11.06.2026

  • 24 до Сатана Z

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Ами, колега, мисля че в случая, разликата между Държава и Територия е от същественно значение за або.....!

    Коментиран от #34

    20:07 11.06.2026

  • 25 руската мечка

    9 11 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #75

    20:07 11.06.2026

  • 26 Рублевка

    8 6 Отговор
    За Русия най-важното е че се освободи от украинското колониално робство. С помощта на КПСС, бандеровците се бяха инфилтрирали във всички слоеве на обществото и грабеха СССР като своя колония.

    20:07 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да питам

    7 9 Отговор
    верно ли Русия разпродавала държавния си резерв ?

    Коментиран от #78

    20:07 11.06.2026

  • 29 Лесен въпрос

    9 8 Отговор
    Коя ли западна държава със "силна икономика", би ли издържала и месец на такива санкции??? Че и да има растеж, а не рецесия?
    Моля за отговор.

    20:08 11.06.2026

  • 30 Робърт Бровди

    7 9 Отговор
    Крим е изолиран успешно !

    Коментиран от #48

    20:10 11.06.2026

  • 31 Рублевка

    8 8 Отговор
    Бандеровците са вече в Западна Европа и овладяват там паричните потоци на организираната престъпност. Те са умни, организирани и жестоки. След като натрупат достатъчно пари, влияние и оръжие, те ще завземат и политическата власт, както в СССР.

    20:12 11.06.2026

  • 32 Пан с големия шибанан

    1 12 Отговор

    До коментар #21 от "Афродита":

    Не, ще ви вкарва...

    20:12 11.06.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    6 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:15 11.06.2026

  • 34 Сатана Z

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "до Сатана Z":

    Колега,планът Ран-Ът се изпълнява и никой не може да го спре.Поне засега.
    Поздрави.

    20:15 11.06.2026

  • 35 Да те светна

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":

    защото си в к0чин@т@ наречена ес

    20:15 11.06.2026

  • 36 Ха-ха

    7 10 Отговор
    Банковият сектор на Русийката отдавна е под вода. Никакви санкции не го плашат. Бъблук-бълбук.!

    20:16 11.06.2026

  • 37 Рублевка

    9 5 Отговор
    Зеленски ще бъде европейски Горбачов. Ако приемат Украйна в ЕС, той ще бъде председател на ЕС. Бандеровците имат пари да го финансират. След това постепенно ще овладеят цяла Европа.

    20:17 11.06.2026

  • 38 хахахахха

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пълни глупости бензин и нафта има във всяка руска бензиностанция,с вашите плоски лъжи няма кого да заблудите

    Коментиран от #40, #41

    20:17 11.06.2026

  • 39 БЕНЗИН НЕТЪ

    8 8 Отговор
    ДЕНГИ НЕТЪ.

    НО ВСИЧКО Е ПО ПЛАНУ.

    ИНТЕРЕСНО В

    МУСКАЛИЕТО ВЗЕХА ДА СЕ ПИТАТ

    КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:18 11.06.2026

  • 40 Хахахахаха

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "хахахахха":

    ВЕРНО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #44

    20:19 11.06.2026

  • 41 Хахххххх

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "хахахахха":

    Ама няма КУПОНИ.

    20:19 11.06.2026

  • 42 Няма край руският позор

    6 7 Отговор
    Няма.

    20:20 11.06.2026

  • 43 Рублевка

    6 6 Отговор
    На народите от РФ им омръзна да ги управляват партийни секретари от УССР и затова СССР се разпадна. Сега бандеровците се инфилтрират в ЕС и ще разпаднат и него.

    20:21 11.06.2026

  • 44 Оня с парчето

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахахаха":

    Ако тиго намаам щи фръкнат фаровете нато на маzda мх 3

    Коментиран от #50

    20:23 11.06.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    6 5 Отговор
    Путилифона бати Минжю измяка каде мо дреме за такава задна атака! Не мо требе ни бензин и даже не и вазалин!

    Коментиран от #66

    20:23 11.06.2026

  • 46 СЛЕД БЕНЗИНА

    7 8 Отговор
    В Крим
    Започва да се усеща
    Недостиг
    На Сол Захар
    И основни хранителни продукти .

    След Ударите по Мостовете на Крим
    Се очаква тотален Колапс
    И продоволствена криза
    До седмица две.

    Много от Руснаците вече масово
    Напускат Крим .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Украинските Санкции
    Работят много по добре .

    Коментиран от #57

    20:24 11.06.2026

  • 47 Робърт Бровди

    7 8 Отговор
    Куйбишевската петролна рафинерия хвръкна във въздуха!

    Коментиран от #51, #81

    20:25 11.06.2026

  • 48 Пиночет

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Робърт Бровди":

    Жив ли е още този пар цал и още колко дълго ?

    20:25 11.06.2026

  • 49 Рублевка

    7 7 Отговор
    Владимир Владимирович Путин освободи РФ от игото на украинските партийни секретари, пребоядисани в червено бандеровци. Сега бандеровците овладяват Европа, за да я превърнат в своя колония, както беше СССР.

    20:25 11.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Гунди

    9 7 Отговор
    Московският окръжен осъди задочно командира на безпилотните сили на ВСУ Роберт Бровди (позивна„Мадяр“). В отговор Робърт помоли да му дадат точните координати на този съд, за да изпрати няколко от адвокатите си там.

    Коментиран от #54, #83

    20:27 11.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дон Корлеоне

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "Гунди":

    Щом са му вдигнали мерника руснаците на този Пар Цал ,няма да изкара дълго,помни ми думата ☝️

    Коментиран от #58

    20:30 11.06.2026

  • 55 ИГОР КОРОЧЕНКО

    7 3 Отговор
    Известният Руски Военен Експерт

    През 2021 искаше да
    Превзема Балтика
    И да унизи НАТО.

    Хахахахаха

    А оня ден Реве :

    Украинските дронове спират
    Нашето настъпление.
    Даже тотално е спряло .
    На Всеки СОЛДАТ
    Се падат от 5 до 7 Дрона .
    А До 8 МЕСЕЦА
    Европа ще снабдява
    Украйна със
    Стотици Хиляди Дронове
    Месечно .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #60

    20:30 11.06.2026

  • 56 Рублевка

    7 6 Отговор
    Бандеровците са като отровна слуз, като ръжда, която разяжда всяко общество. В СССР те бяха овладели КПСС и чрез комунистите управляваха СССР като своя колония. Инвестициите отиваха в УССР за сметка на другите републики. Комунистите бандеровци откъснаха от СССР и присъединиха към УССР огромни територии.

    20:31 11.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ОТ 5 ГОДИНИ

    6 5 Отговор

    До коментар #54 от "Дон Корлеоне":

    Са му Вдигнали Мерника .

    Ама МАЙ НА РУСКИЯ
    МЕРНИК
    МУ Е КРИВА
    ПУШКАТА.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #64

    20:32 11.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Рублевка

    6 6 Отговор
    Народите на Европа са добрички и наивни като деца. Сами пуснаха бандеровците в своите страни за да станат техни колонии. Ще им инсталират на всички по един Зеленски да ги граби и край! Ще отменят изборите и ще превърнат Европа в концлагер, като Украйна.

    20:37 11.06.2026

  • 63 Боко

    5 4 Отговор
    Урси , взимай к💩Я и другите отрепки и 🪦🪦🪦🥳👌

    20:37 11.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 КЛИПОВЕ ОТ

    5 4 Отговор
    ВНИИР ПРОГРЕС

    След посещението на

    ФЛАМАИНГО.

    ЗАВОДЪТ ЗА КОМПОНЕНТИ

    НА РАКЕТИТЕ ИСКАНДЕР И КАЛИБЪР

    ПРОСТО Е.СРИНАТ .

    Ей Това са Истински САНКЦИИ.

    СКУЧНО ЗАСТОЙ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДВИЖУХА ДО ПУТИНСКИ.

    Коментиран от #68

    20:39 11.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "КЛИПОВЕ ОТ":

    Сринат е от манн аффи опърр.дяния ти г333!

    Коментиран от #71

    20:42 11.06.2026

  • 69 РУСКИ КРИМЧАНИ

    4 5 Отговор
    По добре да се връщаме Вкъщи.

    За какво ни е КРИМ

    Без БЕНЗИН.

    ГОЙДАААА

    20:42 11.06.2026

  • 70 Рублевка

    5 4 Отговор
    Бандеровците са опасни за всяка страна, за всяко общество. Най-добре ще бъде да бъдат изселени от заграбените от други народи земи и да им се даде част от пустинята Гоби или част от тундрата за принудително заселване.

    Коментиран от #73

    20:43 11.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ОСОБЕНО

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "Рублевка":

    За Руските Окупатори.

    Млатят ги със Лопатите.

    Коментиран от #79

    20:45 11.06.2026

  • 74 ОТ ВЪТРЕШНАТА

    3 5 Отговор

    До коментар #72 от "Дон Корлеоне":

    Страна НА БУЗКАТА
    УСЕЩАШ ЛИ
    ХУРКАТА ,
    ЧЕБУРАШКЕ ?

    Коментиран от #77

    20:46 11.06.2026

  • 75 Аве мишкар

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми и след това цяла вечер ще те опрашват 3ма цветни с големи черни паламарки(твоите любими)

    20:47 11.06.2026

  • 76 Рублевка

    3 3 Отговор
    Бандеровците са опасни, организирани и жестоки. Вижте ги с какво се занимават в България. Организират незаконна сеч, строителството, кланета и престрелки.
    Най-добре да им бъде заделен участък за резерват в Сахара или пустинята Гоби и да бъдат оградени със стена от света.

    20:48 11.06.2026

  • 77 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор

    До коментар #74 от "ОТ ВЪТРЕШНАТА":

    Мой ми мляскаш надда Рения Х.У.Й . немит,козяшка гнидоо !

    20:50 11.06.2026

  • 78 Да те светна

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "да питам":

    ми не е вярно,всъщност попълва златния си резерв,за последните 4 години го попълни с 20%

    Коментиран от #80

    20:50 11.06.2026

  • 79 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "ОСОБЕНО":

    С помощта на КПСС, бандеровците окупираха земи на Полша, Беларус, Унгария, Румъния и РСФСР.
    Да! Бандеровците са окупатори и крадци на чужди капитали и ресурси!

    20:51 11.06.2026

  • 80 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Да те светна":

    Откакто РФ се освободи от бандеровското колониално иго, златният и резерв нараства. По времето на бандеровеца Горбачов беше нулиран.

    20:54 11.06.2026

  • 81 хахахахха

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Робърт Бровди":

    щом толкова скимтите явно братята руснаци пак са издумкали някой натювски команден център 😇

    20:56 11.06.2026

  • 82 Рублевка

    1 2 Отговор
    "Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения временен период, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората."

    Цитат от реч на Адолф Хитлер, автор Паул Гьобелс

    20:59 11.06.2026

  • 83 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гунди":

    За информация. Всички атентатори бяха заловени. Показаха ги по телевизията. Един от тях беше с отрязано ухо и се тресеше от страх, сякаш държи пневматичен перфоратор или го бие ток. Двама умряха още в следствения изолатор. Никой не може да се спаси от руското правосъдие. И Роберт Бровди не може.

    21:07 11.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Рублевка

    0 0 Отговор
    По времето на бандеровеца Горбачов, от СССР бяха откраднати ХИЛЯДИ ТОНА ЗЛАТО! Бандеровците са като марокански скакалци. Откъдето минат, остава гола земя.

    21:10 11.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания