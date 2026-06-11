Няма проблем, свикнали сме! Москва омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор

Кремъл омаловажи възможността за нови санкции на ЕС върху руския банков сектор, като заяви, че големите руски банки отдавна работят под ограничения и въпреки това продължават да генерират печалби, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

ЕС предложи нов пакет санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочен основно към банковия сектор и криптовалутните мрежи, с цел да бъде отслабена финансовата система на страната.

"Нашите най-големи банки са под санкции от дълго време. Това не им пречи да генерират значителни печалби, да се развиват и да поддържат високо ниво на стабилност", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос дали секторът ще успее да се справи с новите ограничения.

Той припомни и думите на руския президент Владимир Путин, че общото състояние на руската икономика остава под контрол. "Същото важи и за банковия сектор. Централната банка неведнъж е подчертавала това. Тя следи ситуацията много внимателно и предприема необходимите мерки за запазване на стабилността", каза още Песков.

Въпреки уверенията на Кремъл, санкциите, високите лихвени проценти и значителните военни разходи оказват натиск върху руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара. През първото тримесечие тя се е свила с 0,3%, което бележи първия тримесечен спад от началото на 2023 г. насам.