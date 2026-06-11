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Фалшива тревога! Няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени след сигнал за инцидент с опасни вещества

Фалшива тревога! Няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени след сигнал за инцидент с опасни вещества

11 Юни, 2026 18:48, обновена 11 Юни, 2026 19:25 1 532 22

  • пентагон-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите сигурност са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност

Фалшива тревога! Няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени след сигнал за инцидент с опасни вещества - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските власти разследват инцидент, свързан с опасни вещества, в сградата на Пентагона, съобщи в социалната мрежа Екс противопожарната служба на окръг Арлингтън, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано телевизия Си Ен Ен предаде, че няколко етажа от сградата са евакуирани и отцепени.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че системите сигурност "са засекли проблем с качеството на въздуха, налагащ предприемането на предпазни мерки, докато се установи степента на сериозност".

"Министерството (на войната) прилага стандартни протоколи за защита, включително разпореждане за укриване на място в засегнатата зона", посочи Парнел. Той добави, че на място са разположени специализирани екипи, които са готови да окажат помощ на хората в сградата.

Източници на Си Ен Ен заявиха преди минути, че "инцидентът с опасни вещества", заради който няколко етажа от сградата на Пентагона бяха отцепени, се е оказал фалшива тревога.

Малко по-рано от противопожарната служба на окръг Арлингтън съобщиха, че разследват инцидент, свързан с опасни вещества.

Пететажната сграда на американското министерство на войната е едно от най-големите административни здания в света.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    21 2 Отговор
    Новичок??

    Коментиран от #8, #16, #18

    18:50 11.06.2026

  • 2 Тръмп

    29 2 Отговор
    Ядох боб.

    18:51 11.06.2026

  • 3 Путин е малко мишленце

    4 28 Отговор
    Путлер - бавн0 ра3 виващ старшина бяга от Крим както позорно избага от Херсон с "армията" си.

    Коментиран от #15

    18:51 11.06.2026

  • 4 6135

    13 0 Отговор
    "системите сигурност са засекли проблем с качеството на въздуха"

    Значи счупен датчик, вероятно китайски, а не отровни вещества, както тръби заглавието.

    Коментиран от #12

    18:52 11.06.2026

  • 5 хаха

    20 1 Отговор
    пеДоналд е ходил явно в Пентагона и е напълнил памперса.

    18:52 11.06.2026

  • 6 Ха-ха-ха

    22 4 Отговор
    Тези "умните" ще се избият сами в централата си, а кво остава да воюват с Китай или Русия?

    18:53 11.06.2026

  • 7 Пич

    18 1 Отговор
    Някой държавен говедар си е скрил торбето с коката във вентилацията, но го е провлачил през рапидката...

    18:54 11.06.2026

  • 8 Отровната миризма

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    стои още от ДжоПамперса.

    18:59 11.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 1 Отговор
    ДАНО САМО МОСАД
    НЕ ГРЪМНАТ СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ
    ....ТИЯ СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО

    19:01 11.06.2026

  • 10 ТехноЛог

    17 0 Отговор
    Явно яко са прдяли ,а вентилацията сигурно се е спекла .

    19:04 11.06.2026

  • 11 Дърт американски генералисимус

    14 2 Отговор
    е пръднал не контролируемо от страх пред руската заплаха и е оцапал всичко в кафяво.
    Цял етаж..... Голям страх.

    19:10 11.06.2026

  • 12 Информацията е непълна.

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "6135":

    Службите и полицаите, които са влчзли вътре, са били "с противогази и пълно химическо защитно облекло".

    Коментиран от #20

    19:16 11.06.2026

  • 13 Читател

    13 0 Отговор
    Сега ще обвинят Иран и готово както направиха с Ирак.

    19:16 11.06.2026

  • 14 велика държава

    10 0 Отговор
    Циркаджии!

    19:25 11.06.2026

  • 15 Забавен си

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е малко мишленце":

    малко мишле, бяга, старшината..
    армия..
    Нещо в детството ли?

    19:27 11.06.2026

  • 16 Кирпича

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Поръси си мекиците с него .

    19:31 11.06.2026

  • 17 Пак редовните им постановки

    9 0 Отговор
    Ще има лов на вещици на враговете с париен билет.

    19:32 11.06.2026

  • 18 1111

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Мдааа, взе ми думата - тия най-после са се добрали до формулата на Новичок-а...

    19:35 11.06.2026

  • 19 Механик

    6 0 Отговор
    Вероятно се дължи на запушени тоалетни. (вътрешни тоалетни)
    Абе, кво стана със самолетоносачите? Още ли са на бойния си пост до Ирак?

    19:43 11.06.2026

  • 20 6135

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Информацията е непълна.":

    Това е стандартна процедура за реагиране докато се установи причината.
    Иначе, както казах - фалшива аларма, с голяма вероятност повреден датчик.

    19:48 11.06.2026

  • 21 гошо

    0 0 Отговор
    Фалшива като скапаната ви фалшива терористична ционистка кочина ли?

    20:10 11.06.2026

  • 22 на Али Хаменей брат му

    0 0 Отговор
    Дано следващия път да не е фалшива тревога...

    21:03 11.06.2026