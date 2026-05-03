FT: САЩ могат да нарушат системата за сигурност на Европа за години напред

Европейският съюз може да се изправи пред колапс на сигурността за години напред, ако САЩ продължат спонтанно да намаляват военното си присъствие в Европа, съобщава Financial Times, позовавайки се на военни служители.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди пред РИА Новости решението на ведомството да изтегли 5000 американски войници от Германия в рамките на шест до дванадесет месеца. В неделя Financial Times съобщи, че САЩ също ще преразгледат решението си да разположат батальон с далекобойни оръжия в Германия.

„Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп спонтанно изтегли други отбранителни активи, това може да доведе до големи и опасни провали в системата за сигурност на Европа за години напред“, заявява вестникът.

Според вестника, опасенията в Европа, че Вашингтон ще изтегли оръжията си по-бързо, отколкото европейците могат да разработят алтернативи, са се увеличили още повече. Според източници на изданието, Пентагонът е отказал да предостави на НАТО подробен график за планираното изтегляне на други отбранителни активи от Европа, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана и данни от сателитно разузнаване.

Според Financial Times, европейските страни имат редица проекти за крилати и балистични ракети, но много от тях са „заседнали“ в ранните етапи на проектиране.

Позовавайки се на германски официални лица, изданието отбелязва също, че лидерите на НАТО ще продължат да обсъждат как да предотвратят провали в сигурността на срещата на върха през юли в Анкара.