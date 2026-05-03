FT: САЩ могат да нарушат системата за сигурност на Европа за години напред

3 Май, 2026 21:25 505 16

Причината е намаляване на американските войски на Стария континент

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз може да се изправи пред колапс на сигурността за години напред, ако САЩ продължат спонтанно да намаляват военното си присъствие в Европа, съобщава Financial Times, позовавайки се на военни служители.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди пред РИА Новости решението на ведомството да изтегли 5000 американски войници от Германия в рамките на шест до дванадесет месеца. В неделя Financial Times съобщи, че САЩ също ще преразгледат решението си да разположат батальон с далекобойни оръжия в Германия.

„Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп спонтанно изтегли други отбранителни активи, това може да доведе до големи и опасни провали в системата за сигурност на Европа за години напред“, заявява вестникът.

Според вестника, опасенията в Европа, че Вашингтон ще изтегли оръжията си по-бързо, отколкото европейците могат да разработят алтернативи, са се увеличили още повече. Според източници на изданието, Пентагонът е отказал да предостави на НАТО подробен график за планираното изтегляне на други отбранителни активи от Европа, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана и данни от сателитно разузнаване.

Според Financial Times, европейските страни имат редица проекти за крилати и балистични ракети, но много от тях са „заседнали“ в ранните етапи на проектиране.

Позовавайки се на германски официални лица, изданието отбелязва също, че лидерите на НАТО ще продължат да обсъждат как да предотвратят провали в сигурността на срещата на върха през юли в Анкара.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НЕ МИСЛЯ КОНСПИРАТИВНО

    7 0 Отговор
    НО ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЕ НАВЕЖДАТ НА МИСЪЛТА ЧЕ ТРЪМП И ПУТИН ИГРАЯТ В ТАНДЕМ ЗА СКАПВАНЕТО НА ЕВРОПА.

    Коментиран от #6, #16

    21:31 03.05.2026

  • 3 мдаааа

    0 0 Отговор
    А , искат ли ...

    21:31 03.05.2026

  • 4 Една

    2 9 Отговор
    Малка Украйна смила Русия

    Коментиран от #10, #11

    21:32 03.05.2026

  • 5 Къде е

    4 2 Отговор
    тази система за сигурност. Кой ни пази. Турция ли? Че то който ни пази, той ще ни обладае.

    21:33 03.05.2026

  • 6 А марсиянците ?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ МИСЛЯ КОНСПИРАТИВНО":

    Няма нужда Тръмп и Путин да се напрягат . Урсула Фекален и Кая правят достатъчно за да скапят Европа .

    21:34 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европа

    0 6 Отговор
    Е люлката на цивилизацията и такава ще остане! Рисия и САЩ са аутсайдери.

    Коментиран от #13

    21:34 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да бе ,да !

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Една":

    Англосаксонците , евреите и турците (натото) , подпомогнати и от европейските им васали не успяват на вредят на Русия !

    21:36 03.05.2026

  • 12 Ха,ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Новите братушки ни изоставят. Реват като магаре, не мога да се спра😢😢😢😢

    Коментиран от #15

    21:37 03.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европа":

    Европа отдавна е ... Е В Р А Б И Я ❗

    21:37 03.05.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    1 3 Отговор
    Сигурността на Европа и България пряко е свързана с продължаването на войната в Украйна !!! Война в Украйна, мир в Европа ☝️

    21:37 03.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха,ха,ха":

    Явно "Торбалан" е неЦЕНЗурна дума🤔❗

    21:38 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.