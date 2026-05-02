Axios: Нараства разривът между страните от Персийския залив

Войната между САЩ и Иран е причинила „дълбок разрив“ между ОАЕ и Саудитска Арабия, съобщава Axios.
Според източници на изданието в САЩ и региона, администрацията на Тръмп е бавно осъзнала сериозността на разрива между страните и е решила да не се намесва.
В началото на конфликта държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил на Рияд и Абу Даби, че САЩ няма да вземат страна. Неназовани висши служители са загрижени, че двата най-важни арабски съюзника на САЩ ще бъдат по-враждебни от всякога след края на войната.
Разривът между ОАЕ и Саудитска Арабия произтича от личната вражда между двамата лидери и противоположните залози на войната в Иран.
ОАЕ, които първоначално се противопоставиха на конфликта, сега настояват той да бъде прекратен, докато Саудитска Арабия, която първоначално подкрепяше конфликта, е осъзнала мащаба на щетите върху икономиката си и настоява за бързия му край.
В статия на Axios се посочва, че лидерите от Персийския залив от години усъвършенстват „модела на Дубай“, разчитайки на икономическа стабилност, но атаките на Иран срещу хотели и летища напълно са „разрушили тази основа“.
Изданието отбелязва, че „голямото турне“ на Тръмп миналата година би могло да символизира нова ера, в която развитието на изкуствения интелект, глобалните инвестиции и геополитиката са неразривно свързани със страните от Персийския залив.
Както обаче отбеляза главният изпълнителен директор на Constellation Джо Домингес в интервю за Axios, след като Иран демонстрира способността си да поразява цели с евтини дронове, никой не бърза да изгражда центрове за данни на стойност 20 милиарда долара в Саудитска Арабия или ОАЕ.
В момента ОАЕ залагат на споразуменията „Абрахам“ и партньорството си с Израел, който им е предоставил системи за противоракетна отбрана за първи път от началото на конфликта.
Саудитска Арабия, от друга страна, все повече се сближава с Турция и Пакистан. Освен това икономическото напрежение е допринесло за политическото напрежение между двете страни.
На 1 май ОАЕ напуснаха ОПЕК, за да произвеждат петрол по свои собствени условия, без да обсъждат въпроса със страните от Персийския залив, което разгневи престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Според източник на Axios, запознат с дискусиите на срещата на върха в Джеда, саудитците са били „шокирани и ядосани“.
Въпреки конфликтите, страните все още притежават значителни енергийни и капиталови резерви и поддържат връзки за сигурност с Вашингтон, които войната в Иран само засили. През март Bloomberg съобщи, че турските дипломати активно се консултират с арабски държави, засегнати от ирански удари.
Посланиците ги призовават да се въздържат от пряко военно участие в конфликта в Близкия изток.
