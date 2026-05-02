Axios: Нараства разривът между страните от Персийския залив

2 Май, 2026 21:14, обновена 2 Май, 2026 21:23 2 218 17

ОАЕ се стремят към партньорство с Израел, докато Саудитска Арабия се сближава с Турция и Пакистан

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната между САЩ и Иран е причинила „дълбок разрив“ между ОАЕ и Саудитска Арабия, съобщава Axios.

Според източници на изданието в САЩ и региона, администрацията на Тръмп е бавно осъзнала сериозността на разрива между страните и е решила да не се намесва.

В началото на конфликта държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил на Рияд и Абу Даби, че САЩ няма да вземат страна. Неназовани висши служители са загрижени, че двата най-важни арабски съюзника на САЩ ще бъдат по-враждебни от всякога след края на войната.

Разривът между ОАЕ и Саудитска Арабия произтича от личната вражда между двамата лидери и противоположните залози на войната в Иран.

ОАЕ, които първоначално се противопоставиха на конфликта, сега настояват той да бъде прекратен, докато Саудитска Арабия, която първоначално подкрепяше конфликта, е осъзнала мащаба на щетите върху икономиката си и настоява за бързия му край.

В статия на Axios се посочва, че лидерите от Персийския залив от години усъвършенстват „модела на Дубай“, разчитайки на икономическа стабилност, но атаките на Иран срещу хотели и летища напълно са „разрушили тази основа“.

Изданието отбелязва, че „голямото турне“ на Тръмп миналата година би могло да символизира нова ера, в която развитието на изкуствения интелект, глобалните инвестиции и геополитиката са неразривно свързани със страните от Персийския залив.

Както обаче отбеляза главният изпълнителен директор на Constellation Джо Домингес в интервю за Axios, след като Иран демонстрира способността си да поразява цели с евтини дронове, никой не бърза да изгражда центрове за данни на стойност 20 милиарда долара в Саудитска Арабия или ОАЕ.

В момента ОАЕ залагат на споразуменията „Абрахам“ и партньорството си с Израел, който им е предоставил системи за противоракетна отбрана за първи път от началото на конфликта.

Саудитска Арабия, от друга страна, все повече се сближава с Турция и Пакистан. Освен това икономическото напрежение е допринесло за политическото напрежение между двете страни.

На 1 май ОАЕ напуснаха ОПЕК, за да произвеждат петрол по свои собствени условия, без да обсъждат въпроса със страните от Персийския залив, което разгневи престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Според източник на Axios, запознат с дискусиите на срещата на върха в Джеда, саудитците са били „шокирани и ядосани“.

Въпреки конфликтите, страните все още притежават значителни енергийни и капиталови резерви и поддържат връзки за сигурност с Вашингтон, които войната в Иран само засили. През март Bloomberg съобщи, че турските дипломати активно се консултират с арабски държави, засегнати от ирански удари.

Посланиците ги призовават да се въздържат от пряко военно участие в конфликта в Близкия изток.


  • 1 Овчар

    8 6 Отговор
    На Дони ще му сепнат веждата скоро..!

    21:25 02.05.2026

  • 2 оня с коня

    8 7 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #13

    21:28 02.05.2026

  • 3 оня с коня

    15 9 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    21:28 02.05.2026

  • 4 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Пакистан е отказал на Саудитска Арабия военна подкрепа поради липсата на 400 милиарда долара инвестиции както са обещали саудитите.

    21:34 02.05.2026

  • 5 Румен

    3 5 Отговор
    Ха, Маг сутринта прогнозира военни действия там!

    21:40 02.05.2026

  • 6 Горски

    8 5 Отговор
    Дончо няма да изкара до края на мандата. Или ще го убият (венъж стомна за вода, втори път стомна за вода... явно човека не разбира от дума), или сам ще се откаже (на тая възраст все ще има някакъв здравословен проблем за оправдание), или републиканците ще му направят импиийчмънт у ще го заменят с Джей Ди. Той се превръща в същия хаховец като предишния дъртак, с разликата че предишното чуч...ло Байгън осъзнаваше , че е изкукуригал дъртофелник и не вземаше самостоятелни решения, а подписаваше като селския кмет, каквото му сложат на масата. Бай Дончо настоява да взема решения и това го прави опасен.

    Коментиран от #14

    21:40 02.05.2026

  • 7 Пич

    7 4 Отговор
    Разделяй и владей!!! Нищо ново в момента на англисаксите и евреите!!!

    21:41 02.05.2026

  • 8 ОАЕ МОЖЕ САМО

    7 5 Отговор
    С ЕДНА ПЛЮНКА ДА ГИ ДОВЪРШАТ.

    21:44 02.05.2026

  • 9 Факти

    13 3 Отговор
    Картелът ОПЕК се разпада. Чудесни новини за обикновените хора по света. Войната ще свръши, но ОАЕ няма да се върнат, а вероятно и други ще ги последват. Това означава конкуренция и по-ниска цена на петрола.

    21:52 02.05.2026

  • 10 Като

    4 10 Отговор
    свършат парите, почват кавгите /войните/. Петролът лека-полека си отива като въглищата, а газът ще го последва много скоро. Предстои бум на възобновяемата енергия.

    Коментиран от #11

    21:53 02.05.2026

  • 11 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Като":

    Сладур,знаеш ли петрола какво приложение има ? А с ветрушките може само ламБата да ти свети!

    Коментиран от #16

    21:57 02.05.2026

  • 12 да се знае и помни!

    0 1 Отговор
    Axios?!?
    “А пеонци са българите. Не вярвай на глупците,
    да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те
    (глупците) смятат, че Аксиос е различен от Вардара,
    и казват, че се пише с дифтонг…”
    "Хилиади“ (кн. І, стихове 349–353) — Йоан Цеца енциклопедист от XII век.

    22:09 02.05.2026

  • 13 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    В България сме си много добре. По света има войни и бедност. Лидерите по брой на жертвите са Русия, Украйна, Судан, Палестина, Мианмар, Сирия, Нигерия, Сомалия, Мексико, Иран, Конго, Ливан. Има и много държави, в които и без войни има огромен % жертви на насилие като Ямайка, Южна Африка, Хондурас, Тринидад, Суринам, Еквадор, Колумбия, Бразилия, Коста Рика... Да не говорим за бедността в Африка, Южна Америка, Близкия Изток, Индия. Тук в България сме си много добре.

    Коментиран от #17

    22:10 02.05.2026

  • 14 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Байдън беше перфектен президент. Справи се много добре в ковид и свали инфлацията на Путин. После дойде Тръмп и засили отново инфлацията - първо с търговската война и митата, после с натиска върху Европа да плаща повече за оръжие и накрая с войната в Иран. На Байдън се смееха само глупавите хора, които съдят по външния вид, а не по действията. Същите тези викаха за Тръмп и се радваха когато спечели, а сега реват от рестартираната инфлация.

    22:17 02.05.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки си избира сам приятелите!

    22:27 02.05.2026

  • 16 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Сладурано, ако още чакаш и на теб нещо да ти светне, няма да го дочакаш! Още отначало нещо не ти ли светне, цял живот си на тъмно!

    22:33 02.05.2026

  • 17 Пламен8857

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Недей да си губиш времето да им обясняваш на копейките .
    Те хабер си нямат как изглежда света и че тук Рай в сравнение с Изостаналия свят.

    22:36 02.05.2026