Политическото ръководство на европейските страни и Европейския съюз пристигна в Ереван, за да участва в 8-ата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО).

Според правителствената пресслужба, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, канадският премиер Марк Карни и полският му колега Доналд Туск, българският президент Илияна Йотова, пристигнаха в арменската столица.

Володимиър Зеленски също пристигна за срещата на върха. Сред другите официални лица в Ереван са председателят на Европейския съвет Антонио Коста, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и генералният секретар на ОССЕ Феридун Синирлиоглу.

Германският канцлер Фридрих Мерц няма да присъства на събитието. В момента няма съобщения за пристигане на представители от Азербайджан или Турция. Срещата на върха на ЕПО ще се проведе в Ереван на 4 май. Първата среща на върха Армения-ЕС ще се проведе в Ереван на 4 и 5 май.

По-рано, по време на работно посещение в Ереван на 20-21 май, руският външен министър Сергей Лавров отбеляза, че Армения се стреми да бъде домакин на срещата на върха на ЕПС през 2026 г. Външният министър заяви, че Москва вече е оценила тази идея и се надява тя да бъде „разбрана и приета с уважение“, точно както Русия уважава действията на своите партньори и съюзници в рамките на ОНД и ОДКС. Впоследствие арменските власти потвърдиха, че 8-ата среща на върха на ЕПС ще се проведе в Ереван, обявявайки, че е насрочена за 4 май 2026 г.

Първата среща на върха на ЕПС се проведе през октомври 2022 г. в Прага с участието на 44 държави. Този формат първоначално е създаден от Брюксел като инструмент за противодействие на Русия. Както заяви Жозеп Борел, тогавашният върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, ЕПС трябва да „изпрати сигнал на Русия за нов световен ред без нея“.