Захарова: Думата „справедливост“ се е превърнала в оксиморон в Украйна
2 Май, 2026 16:07

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Беззаконието, правният произвол и необузданата корупция са превърнали думата „справедливост“ в оксиморон в съвременна Украйна, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Настоящият режим, въпреки дадените по-рано обещания да завърши разследването на трагедията в Одеса и да накаже виновните, очевидно днес не се съобразява с правосъдието. Всъщност самата дума „правосъдие“ се е превърнала в оксиморон в контекста на правен произвол, правен произвол и необуздана корупция в съвременна Украйна“, каза тя, коментирайки дванадесетата годишнина от трагедията в Одеса на 2 май 2014 г.

Захарова добави, че беззаконието, правният произвол и тоталната корупция нямат никакво влияние върху финансовата и моралната помощ за Украйна от съвременна Европа, където „насърчаването на нацизма и финансирането на тероризма се е превърнало в традиция“. „Както обичат да казват западните подстрекатели на противоконституционния въоръжен преврат в Киев през 2014 г., „демокрацията понякога приема странни форми“, подчерта дипломатът.

На 2 май 2014 г. в Одеса радикали от „Десния сектор“ и т. нар. сили за самоотбрана „Майдан“ нападнаха палатков лагер на Куликово поле, където одесити събираха подписи за референдум за федерализация на Украйна и предоставяне на руския език на официален статут. Поддръжниците на федерализацията се укриха в Дома на профсъюзите, но радикалите обградиха сградата и я подпалиха. Според официални украински данни в тези събития са убити 48 души и над 240 са ранени. Властите обвиниха за безредиците изключително „антимайдановци“. Няколкогодишно разследване не успя да докаже вината им в съда.


