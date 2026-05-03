„Седмицата на блондинките“ в "Стани богат" разбива мита за русокосите красавици

Финалът на пролетния телевизионен сезон на Стани богат по bTV идва с настроение, изненада и последната специална тематична седмица. Остават само пет епизода – но какви! От 4 май зрителите ще станат част от „Седмицата на блондинките“ – поредица, която с усмивка, чувство за хумор и доза самоирония ще разбива митове и ще преобръща стереотипи. Водещият Ники Кънчев ще посрещне участнички, които ще разкажат историите си с лекота и чувство за хумор, но и с увереността на хора, които знаят какво могат.
В продължение на пет вечери „горещият стол“ ще бъде зает от дами с руси коси – естествени или не съвсем – но с напълно автентични истории, силни характери и впечатляващи умения. Защото, както предаването ще докаже, зад всяка прическа стои ум, амбиция и индивидуалност, които не се побират в клишета.
Седмицата започва с ярко присъствие – певицата, поетеса и създателка на „Пощенска кутия за приказки“ – Гери Турийска. Самоопределяща се като „фалшива блондинка“, тя с усмивка признава, че откакто е руса, животът ѝ върви още по-добре.
Сред участничките ще има дама с дългогодишен опит като конферентен преводач, работила в Европейския парламент, както и млада студентка по интериорен дизайн с минало в художествената гимнастика и интерес към политическите науки. Ще видим още банкова служителка, балансираща между цифри и исторически романи, и „огън момиче“ – бивш шампион по таекуондо и дългогодишен служител в армията, която ще седне срещу Ники Кънчев с думите: „Вече 30 години чакам да видя Вас“. В играта ще се включи и дама, участвала в MasterChef, която днес развива семеен бизнес и се изразява чрез рисуване.
Акцент на седмицата ще постави участничка със съвсем различен талант – бивш строителен инженер, която днес пише стихове по поръчка и може да превърне всяка история в рима. Тя ще приеме предизвикателството на водещия и ще започне участието си със свое авторско стихотворение:
Стани богат, Стани богат,
ти си цел в този свят.
Мен съдбата ме избра
за крупни суми в евра.
С усмивка, самоирония и вдъхновение „Седмицата на блондинките“ ще сложи финален щрих на пролетния сезон – доказвайки, че най-интересните истории са тези, които разбиват очакванията.
1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
2 Поет без китара
3 ФАКТИ
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЯМА НИТО ЕДИН УЧАСТНИК СПЕЧЕЛИЛ
И ПОЛУЧИЛ
НАГРАДАТА ОТ 100 000❗
Коментиран от #6, #7
5 Казанлъшкия
6 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Включи се бе ,,, начетен си , може и ти дадат 100 000 рубли
7 НЕ Е ВЯРНО!
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Един спечели!
НО!
В последствие го дисквалифицираха!
Оказа се,че умишлено е попълнил декларация,с невярно съдържание и по-точно,че няма близки и роднини от екипа на ,,Стани богат"...!
Оказа се,че...дъщеря му работи в екипа и явно му е подшушнала предварително верните отговори...!
