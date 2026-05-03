Новини
Любопитно »
„Седмицата на блондинките“ в "Стани богат" разбива мита за русокосите красавици

„Седмицата на блондинките“ в "Стани богат" разбива мита за русокосите красавици

3 Май, 2026 22:21 561 7

  • стани богат-
  • игра-
  • блондинки

Това е финалът на пролетния сезон на играта

„Седмицата на блондинките“ в "Стани богат" разбива мита за русокосите красавици - 1
Снимка: bTV
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Финалът на пролетния телевизионен сезон на Стани богат по bTV идва с настроение, изненада и последната специална тематична седмица. Остават само пет епизода – но какви! От 4 май зрителите ще станат част от „Седмицата на блондинките“ – поредица, която с усмивка, чувство за хумор и доза самоирония ще разбива митове и ще преобръща стереотипи. Водещият Ники Кънчев ще посрещне участнички, които ще разкажат историите си с лекота и чувство за хумор, но и с увереността на хора, които знаят какво могат.

В продължение на пет вечери „горещият стол“ ще бъде зает от дами с руси коси – естествени или не съвсем – но с напълно автентични истории, силни характери и впечатляващи умения. Защото, както предаването ще докаже, зад всяка прическа стои ум, амбиция и индивидуалност, които не се побират в клишета.

Седмицата започва с ярко присъствие – певицата, поетеса и създателка на „Пощенска кутия за приказки“ – Гери Турийска. Самоопределяща се като „фалшива блондинка“, тя с усмивка признава, че откакто е руса, животът ѝ върви още по-добре.

Сред участничките ще има дама с дългогодишен опит като конферентен преводач, работила в Европейския парламент, както и млада студентка по интериорен дизайн с минало в художествената гимнастика и интерес към политическите науки. Ще видим още банкова служителка, балансираща между цифри и исторически романи, и „огън момиче“ – бивш шампион по таекуондо и дългогодишен служител в армията, която ще седне срещу Ники Кънчев с думите: „Вече 30 години чакам да видя Вас“. В играта ще се включи и дама, участвала в MasterChef, която днес развива семеен бизнес и се изразява чрез рисуване.

Акцент на седмицата ще постави участничка със съвсем различен талант – бивш строителен инженер, която днес пише стихове по поръчка и може да превърне всяка история в рима. Тя ще приеме предизвикателството на водещия и ще започне участието си със свое авторско стихотворение:

Стани богат, Стани богат,
ти си цел в този свят.
Мен съдбата ме избра
за крупни суми в евра.

С усмивка, самоирония и вдъхновение „Седмицата на блондинките“ ще сложи финален щрих на пролетния сезон – доказвайки, че най-интересните истории са тези, които разбиват очакванията.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 0 Отговор
    По ми харесват републиканските канибалски мъжеядки отколкото либерастията болна с комплекс за малоценност който не са стока и керливите им ризи излизат благодарение на това че са по големи глупаци отколкото изглеждат

    22:25 03.05.2026

  • 2 Поет без китара

    2 0 Отговор
    "Стихотворението" казва всичко. Всякакви думи са излишни.

    22:25 03.05.2026

  • 3 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    Не знаех, че мост над Дунав може да е по скъп от международната космическа станция. Мошеници и лъжци!

    22:45 03.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    За над 25 години в това предаване
    НЯМА НИТО ЕДИН УЧАСТНИК СПЕЧЕЛИЛ
    И ПОЛУЧИЛ
    НАГРАДАТА ОТ 100 000❗

    Коментиран от #6, #7

    22:55 03.05.2026

  • 5 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Само изръсени са ,няма една руса вече.

    22:55 03.05.2026

  • 6 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Включи се бе ,,, начетен си , може и ти дадат 100 000 рубли

    23:01 03.05.2026

  • 7 НЕ Е ВЯРНО!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Един спечели!
    НО!
    В последствие го дисквалифицираха!
    Оказа се,че умишлено е попълнил декларация,с невярно съдържание и по-точно,че няма близки и роднини от екипа на ,,Стани богат"...!
    Оказа се,че...дъщеря му работи в екипа и явно му е подшушнала предварително верните отговори...!

    23:09 03.05.2026