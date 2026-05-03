Тръмп не възнамерява да отлага посещението си в Китай

3 Май, 2026 18:45 794 19

то е насрочено за средата на месец май

Тръмп не възнамерява да отлага посещението си в Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма намерение да пренасрочва посещението си в Китай. Това обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Доколкото знам, той няма намерение да го пренасрочва“, каза Бесент в интервю за Fox News, позовавайки се на въпроса.

Пътуването на Тръмп до Китай първоначално беше планирано за края на март, но той го пренасрочи за средата на май поради войната срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пий чай

    13 6 Отговор
    Стига още да го канят

    18:47 03.05.2026

  • 2 Факти

    10 7 Отговор
    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО! Пълен списък на войните на сащ !!!1890 г. - Аржентина, намесата на армията на САЩ в Буенос Айрес. 1891 г. - Чили, морски пехотинци потушават въстанието на местното население. 1891 г. - Хаити, армията на САЩ потушава бунта на чернокожите в Навас. 1892 - Айдахо, армията на САЩ потушава въстанието в сребърните мини. 1893 (-?) г. - Хавай, военноморските сили на САЩ свалят правителството на Независимото кралство и анексират държавата. 1894 г. - Чикаго, армията на САЩ брутално потушава стачката в железопътните линии, общо 34 убити. 1894 г. - Никарагуа, армията на САЩ в продължение на един месец окупира Блуфийлдс. 1894-1895 г. - Китай, военноморският флот на САЩ и морската пехота участват в китайско-японската война. 1894-1896 г. - Корея, окупацията на Сеул. 1895 г. - Панама, рейд на морската пехота на САЩ в колумбийската провинция. 1896 г. - Никарагуа, дебаркиране на морската пехота на САЩ в пристанище Коринто. 1898-1900 г. - Китай, участието на армията на САЩ в потушаване на Боксерското възстание. 1898-1910 (-?) - Филипините, военно-морските сили на САЩ свалят правителството и убиват 600 000 филипинци. 1898-1902 (-?) - Куба, военно-морските сили на САЩ се сражават по време на испано-американската война. 1898 г. (-?) г. - Пуерто Рико, окупация по време на испано-американската война. 1898 (-?) г. - Гуам, военно-морските сили на САЩ окупират острова и построяват военна база. 1898 (-?) г. - Минесота, армията на САЩ унищожава племето чипева (оджиб

    Коментиран от #8

    18:47 03.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    На червеното килимче пред другарят Си.

    18:47 03.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор
    Когато никой не ти идва на гости или обажда, значи си беден или умрял !!! Това е Аксиома ☝️😁

    18:49 03.05.2026

  • 5 Емигрант

    2 5 Отговор
    Асовете ще стигнат до общо заключение, че подлогите трябва да слугуват с усмивка и да си мислят, че са независими и свободни, когато им одират деветата кожа.

    Коментиран от #7

    18:49 03.05.2026

  • 6 Тръмп

    6 10 Отговор
    Когато си силен, и Путлер ти козирува.

    18:49 03.05.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    "...асовете ще стигнат до общо заключение.. "

    Асовете Китай и С.А.Щ просто ще си поделят трупа на умрялата руска мечка☝️

    18:51 03.05.2026

  • 8 дгфгсфггс

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Кажи нещо и за империята на злото СССР

    18:52 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пустиня(к)

    14 5 Отговор
    Кат прЕспи довечера, друго ше му доде на тимберицата. Същия кат боко бандита.

    18:56 03.05.2026

  • 11 авантгард

    12 4 Отговор
    Аааайде.
    На килимчето.
    Ще се научиш ти кон боб яде ли и къде зимуват раците.

    18:57 03.05.2026

  • 12 ДВЕ СА КИЛИМЧЕТАТА

    15 5 Отговор
    В СВЕТА ЗА ПОКЛОН И МОЛИТВА- В КРЕМЪЛ И В ПЕКИН.

    Коментиран от #19

    19:03 03.05.2026

  • 13 Българин

    5 4 Отговор
    Тръмп подчини напълно Китай, сега отива да си прибере наградите. За него лично има сделки за 00 милиарда, а за американските компании за почти още толкова. За това и одобрението за Тръмп е на невиждани в историята висоти!

    19:15 03.05.2026

  • 14 Гост

    5 4 Отговор
    Като се наспи утре ще изтръмпи през час поне няколк8о тръмпизма по темата! СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.........

    19:15 03.05.2026

  • 15 Дзак

    10 4 Отговор
    Вероятно преди това трябва да махне блокадата.

    19:16 03.05.2026

  • 16 Димитър Георгиев

    8 4 Отговор
    Бай Перукан ще отиде на килимчето в Китай ,където дискретно ще бъде така да се каже наритан .

    19:17 03.05.2026

  • 17 Ха-ха

    4 6 Отговор
    Големите САЩ и Китай ще си правят бизнеса, а фалиралата Русийка както винаги хвана средния.!

    19:26 03.05.2026

  • 18 Факти

    4 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ и да се моли за помощ, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    19:30 03.05.2026

  • 19 Съвсем не.

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДВЕ СА КИЛИМЧЕТАТА":

    Килимчето са 2 - в САЩ и Европа. Китай не е глупав и беден като Русия. Приоритетите на Китай са икономика, бизнес и пазари. А най-големият и богат пазар в света е Европа, също и САЩ. А Русия си е бита карта по всички направления :)

    19:47 03.05.2026