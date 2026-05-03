Тръмп не възнамерява да отлага посещението си в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма намерение да пренасрочва посещението си в Китай. Това обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Доколкото знам, той няма намерение да го пренасрочва“, каза Бесент в интервю за Fox News, позовавайки се на въпроса.

Пътуването на Тръмп до Китай първоначално беше планирано за края на март, но той го пренасрочи за средата на май поради войната срещу Иран.