"Израел нямаше да го има, ако не бяхме аз и Биби" - Тръмп отхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната

Съединените щати отхвърлиха триетапното предложението на Иран за прекратяване на войната, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред израелския телевизионен канал Kan News.
„Проучих новото иранско предложение и то е неприемливо за мен“, каза Тръмп.
Президентът на САЩ също така повтори призива си към израелския президент Исак Херцог да помилва премиера Бенямин Нетаняху.
„Той е министър-председател от военно време. Израел нямаше да съществува, ако не бяхме аз и Биби, в този ред. Нуждаете се от министър-председател, който може да се съсредоточи върху войната, а не върху глупости“, каза Тръмп.
Разследването срещу Нетаняху започна през декември 2016 г., а през 2019 г. той беше официално получи няколко обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.
Премиерът е обвинен в получаване на незаконни подаръци на стойност над 700 000 шекела (213 000 долара), включително пури и шампанско, както и в измама с медийното регулиране: собственикът на вестник „Йедиот Ахронот“ е помолил Нетаняху да повлияе на бизнеса на конкурента си, Израел Хайом, в замяна на по-благоприятно отразяване на политика.
Ден преди това Техеран представи на Вашингтон ново 14-точково мирно предложение. Тръмп веднага се усъмни, че предложените от Иран условия за прекратяване на конфликта ще бъдат приети. Той обаче заяви, че Вашингтон ще проучи плана.
Според Ал Джазира Иран е представил на САЩ триетапен план за прекратяване на войната, преминаващ от прекратяване на огъня към дългосрочно уреждане в Близкия изток. Техеран предложи, на първо място, дългосрочен мир и отваряне на Ормузкия проток. Иран също се съгласи на замразяване на обогатяването на уран до 15 години, но отказа да унищожи ядрените си съоръжения.
