"Израел нямаше да го има, ако не бяхме аз и Биби" - Тръмп отхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната

3 Май, 2026 21:43, обновена 3 Май, 2026 21:50 2 357 38

То е неприемливо за мен, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати отхвърлиха триетапното предложението на Иран за прекратяване на войната, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред израелския телевизионен канал Kan News.

„Проучих новото иранско предложение и то е неприемливо за мен“, каза Тръмп.

Президентът на САЩ също така повтори призива си към израелския президент Исак Херцог да помилва премиера Бенямин Нетаняху.

„Той е министър-председател от военно време. Израел нямаше да съществува, ако не бяхме аз и Биби, в този ред. Нуждаете се от министър-председател, който може да се съсредоточи върху войната, а не върху глупости“, каза Тръмп.

Разследването срещу Нетаняху започна през декември 2016 г., а през 2019 г. той беше официално получи няколко обвинения в корупция, които Нетаняху отрича.

Премиерът е обвинен в получаване на незаконни подаръци на стойност над 700 000 шекела (213 000 долара), включително пури и шампанско, както и в измама с медийното регулиране: собственикът на вестник „Йедиот Ахронот“ е помолил Нетаняху да повлияе на бизнеса на конкурента си, Израел Хайом, в замяна на по-благоприятно отразяване на политика.

Ден преди това Техеран представи на Вашингтон ново 14-точково мирно предложение. Тръмп веднага се усъмни, че предложените от Иран условия за прекратяване на конфликта ще бъдат приети. Той обаче заяви, че Вашингтон ще проучи плана.

Според Ал Джазира Иран е представил на САЩ триетапен план за прекратяване на войната, преминаващ от прекратяване на огъня към дългосрочно уреждане в Близкия изток. Техеран предложи, на първо място, дългосрочен мир и отваряне на Ормузкия проток. Иран също се съгласи на замразяване на обогатяването на уран до 15 години, но отказа да унищожи ядрените си съоръжения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    37 7 Отговор
    Отврът

    21:52 03.05.2026

  • 2 Анализатор

    46 8 Отговор
    Ами точно заради това е най-добре да ви няма двамата с Биби...

    21:53 03.05.2026

  • 3 Санкция

    39 5 Отговор
    Тоя пак изплиска легена 🤣🤣🤣

    21:55 03.05.2026

  • 4 мдаааа

    37 6 Отговор
    Бай Дончо , ако те нямаше , Светът щеше да се справи .. Земи и Малката Ханъма ..

    21:55 03.05.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО

    22 6 Отговор
    КОТИРОВКИТЕ НА ОЙЛ
    СКАЧАТ КАТО КРЪВНОТО НА БАТЕ БАЦЕ...

    Коментиран от #11

    21:56 03.05.2026

  • 6 Хи хи хи

    32 4 Отговор
    айдееее,
    утре на борсите кофа нефт по 150 и нагоре....

    Коментиран от #20

    21:58 03.05.2026

  • 7 Демократ

    4 6 Отговор
    Супер

    21:59 03.05.2026

  • 8 Чичо Дончо

    30 2 Отговор
    го хапе коня

    22:00 03.05.2026

  • 9 Горски

    29 3 Отговор
    Иран, както всяка друга държава, има своите проблеми, но това не означава, че е в състояние на „колапс“. Това е просто политическа игра и не съм сигурен дали е правилна. Тръмп е по голям лъжец от Зеленски който постоянно говори Свалихме 200.300,400 руски дрона а пък руснаците са изстреляли само 10 или 20???? И за лъжата си постоянно иска още ПАРИ , милиарди Дайте , дайте ! Тръмп говори , че ТОЙ затворил ОРМУЗ , а то е Точно обратното Иран го затвориха ! Ами като си го Затворил ...Отвори го бре Тръмпи! Затова ли САЩ ситуираха три самолетоносача в района, щото Иран е пред колапс? Пък и точно след срещата Русия - Иран от преди два дни, на която Путин заяви безрезервна подкрепа за Иран. на него последен ще кажат това за колапса. Тръмп всеки ден побеждава Иран, такова нещо не бях виждал. Хаха, да, представям си как Иран звъни на оранжевия пуяк и му казват "в състояние на колапс сме".

    22:00 03.05.2026

  • 10 Истината

    30 4 Отговор
    Всъщност истината е точно обрятната - ти и осъдения Биби настроивате всички араби на полуострова против Израел

    22:01 03.05.2026

  • 11 Баце ,

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "ИНТЕРЕСНО":

    Ти дам файл , с още по-големи букви ...

    22:04 03.05.2026

  • 12 Палячовци

    22 3 Отговор
    Жалкото е че сте се родили

    22:04 03.05.2026

  • 13 ФАКТ

    29 3 Отговор
    ТИ И БИБИ СТЕ ДИРЕКТНО ЗА АДА НАЙ ГОЛЕМИЯТ КАЗАН САТАНИ ПРОКЛЕТИ

    22:05 03.05.2026

  • 14 ехаааа

    10 1 Отговор
    Муциии, как е по правилно да се каже, Иран или Ирак?

    22:06 03.05.2026

  • 15 То и Путин вика че ако не бил той

    7 14 Отговор
    Нямало да съществува Русия

    22:06 03.05.2026

  • 16 Пустиня(к)

    18 0 Отговор
    Обаче глей кви шашави имена имат сичките отпадъци - Биби, Шиши, Ту-туу. Само Дони ги отсрамва.

    22:12 03.05.2026

  • 17 РЕДКА ОРАНЖАДА

    14 2 Отговор
    УНИЖЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА

    22:14 03.05.2026

  • 18 тесла

    15 2 Отговор
    Циркаджия !

    22:16 03.05.2026

  • 19 бе то ако не беше

    7 2 Отговор
    бе то ако не беше Ердоган евреина на власт щеше израел и америка да не същесвуват защото турската армия в евросъюза е на първо място а твоята армия пълно с обратни и умряла за туй искаш помощ от европа на едни избори ако загуби предателя ердоган тогава ще видиш иран и турция ще бъде на мощна и няма да остане жив евреин няма да има нужда и от гробове директ храна на рибите в океяна и ти и твоята дрънкулка ще сте там

    22:17 03.05.2026

  • 20 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи хи":

    Земи си олио , от Лидл . На промоция ..

    Коментиран от #25

    22:18 03.05.2026

  • 21 Аз съм веган

    2 5 Отговор
    А ако не беше хаяско, сега в туапсе нямаше да има действащ вулкан

    22:21 03.05.2026

  • 22 ?????

    8 1 Отговор
    Накратко Иран е предложил на Щатите или лоша сделка или безсмилена война.
    Аятолосите при висчките ми резерви към тях се оказват някакъв връх на дипломацията.
    Путин има много да се учи от тях.

    22:22 03.05.2026

  • 23 Държат

    8 1 Отговор
    го на къс повод евреите, а той се прави, че уж одобрява или не одобрява нещата. Шут

    22:22 03.05.2026

  • 24 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Никога не е късно да с е поправи грешката ,и вас няма ви помогне на ,и укрия няма да я има и исрахел няма да го има

    22:23 03.05.2026

  • 25 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Глюпости ,":

    готвя със.........зехтин.....

    22:24 03.05.2026

  • 26 Бг гражданин

    5 0 Отговор
    Тръмп,Путин,Си Дзи Пин!!! После Ердоган и Биби Нетаняху.. те са командирите!

    22:29 03.05.2026

  • 27 Бай Дончо

    5 1 Отговор
    ще изгуби лошо изборите за Конгреса през ноември. После го започват с импийчмънтите...

    22:32 03.05.2026

  • 28 Начи

    2 3 Отговор
    Пал ще бомбят аятоласите.

    22:37 03.05.2026

  • 29 неделчо

    7 1 Отговор
    другаря тръмп,явно не е гледал филма ,за неговия приятел биби,какви ги върши.филма е свободен,но забранен в сащ и израел.защо ли? там всичко е документирано,мота-мо. а къде е правосъдието?

    22:37 03.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Станко

    1 2 Отговор
    И теб нямаше да те има ако не бяха Израелските пари .

    Коментиран от #32

    22:53 03.05.2026

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Станко":

    Я марш към полиграфа!

    22:59 03.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахаха

    0 3 Отговор
    Казах ви, терористите ще молят Дони на колене

    23:06 03.05.2026

  • 35 Дудов

    1 0 Отговор
    E така като чета заглавието, отрочето Израел.се е родило от любовта мужду Тръмпи и Биби.А после някои казват че мъж не можел да забременее

    23:10 03.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хахаха

    0 0 Отговор
    Аман от пеgaли и новините за тях

    23:13 03.05.2026