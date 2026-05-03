Транзитът на петрол и газ през Украйна е в интерес на Словакия

„Транзитът на петрол и газ през Украйна до Централна Европа, използвайки словашката транспортна мрежа, е в нашия национален интерес. Трябва да обсъждаме тази тема на всяка среща с украинското политическо ръководство“, каза премиерът.

Той припомни, че е планирано да се срещне накратко с Володимир Зеленски в Ереван в неделя вечерта, където на 4 май ще се проведе срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО). Очаква се да бъдат обсъдени плановете за посещението на Фицо в Киев и посещението на Зеленски в Братислава, както и въпроси, свързани с подготовката за следващите словашко-украински междуправителствени консултации.

„Връзката между мен и Володимир Зеленски се характеризира с диаметрално противоположни възгледи по много теми, като например продължаващата война в Украйна, спирането на транзита на газ към Словакия от киевските власти или предоставянето на Киев на военен заем от Европейския съюз“, каза Фицо, припомняйки отказа си да подкрепи отпускането на 90 млрд. EUR от ЕС за Украйна.

„Словакия няма да участва в по-нататъшни обявени заеми за Украйна“, отбеляза премиерът. Той също така отбеляза, че Словакия е съсед на Украйна и следователно страните „трябва да водят диалог и да търсят решения, които няма да навредят допълнително на словашко-украинските отношения“.

Фицо отхвърли твърденията на либералната опозиция в Словакия, че е провел специален телефонен разговор със Зеленски в събота, 2 май, за да отклони критиките от политическите опоненти относно предстоящото му посещение в Москва на 9 май.