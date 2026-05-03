Транзитът на петрол и газ през Украйна е в интерес на Словакия

3 Май, 2026 21:35 671 16

Фицо смята, че тази тема трябва да се обсъжда на всяка среща с украинското политическо ръководство

Транзитът на петрол и газ през Украйна е в интерес на Словакия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Транзитът на петрол и газ през Украйна до Централна Европа, използвайки словашката транспортна мрежа, е в националния интерес на Словакия. Премиерът Роберт Фицо заяви това във видео обръщение към своите съграждани във Facebook.

„Транзитът на петрол и газ през Украйна до Централна Европа, използвайки словашката транспортна мрежа, е в нашия национален интерес. Трябва да обсъждаме тази тема на всяка среща с украинското политическо ръководство“, каза премиерът.

Той припомни, че е планирано да се срещне накратко с Володимир Зеленски в Ереван в неделя вечерта, където на 4 май ще се проведе срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО). Очаква се да бъдат обсъдени плановете за посещението на Фицо в Киев и посещението на Зеленски в Братислава, както и въпроси, свързани с подготовката за следващите словашко-украински междуправителствени консултации.

„Връзката между мен и Володимир Зеленски се характеризира с диаметрално противоположни възгледи по много теми, като например продължаващата война в Украйна, спирането на транзита на газ към Словакия от киевските власти или предоставянето на Киев на военен заем от Европейския съюз“, каза Фицо, припомняйки отказа си да подкрепи отпускането на 90 млрд. EUR от ЕС за Украйна.

„Словакия няма да участва в по-нататъшни обявени заеми за Украйна“, отбеляза премиерът. Той също така отбеляза, че Словакия е съсед на Украйна и следователно страните „трябва да водят диалог и да търсят решения, които няма да навредят допълнително на словашко-украинските отношения“.

Фицо отхвърли твърденията на либералната опозиция в Словакия, че е провел специален телефонен разговор със Зеленски в събота, 2 май, за да отклони критиките от политическите опоненти относно предстоящото му посещение в Москва на 9 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горд русофил

    8 5 Отговор
    Украйна трябва да бъде заличена и това ще се случи!

    Коментиран от #8, #13

    21:38 03.05.2026

  • 2 горд русофил

    6 5 Отговор
    Одеса ще бъде освободена! както много други градове бяха освободени като например Мариупол!

    Коментиран от #4

    21:39 03.05.2026

  • 3 А МОЧАТА?

    5 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #9, #15

    21:39 03.05.2026

  • 4 Ще ще ще ще ще ще

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "горд русофил":

    На ЩЕКИ станахте бе русофилки.

    21:40 03.05.2026

  • 5 Фицка, процедурата е ясна

    5 4 Отговор
    Бу деш сос ать,..бу дет..газ
    👍😄👍

    21:41 03.05.2026

  • 6 Каква е тая "либерална опозиция"???

    4 3 Отговор
    нещо за либерално предизвикване на война и либерално съсипване на Европа и обиране на народите?
    Редовно ли са на бустери?

    "Фицо отхвърли твърденията на либералната опозиция в Словакия, че е провел специален телефонен разговор със Зеленски в събота, 2 май, за да отклони критиките.."

    21:44 03.05.2026

  • 7 АБЕ МАНИ...

    5 4 Отговор
    Демилитаризацията върви по План,.. не остана Бойна ТЕХНИКА дори и за ПЕ. ДИК Парада пред мумията!
    У.. ЙЛО педофила... УЙДЕ
    Хехехехехехе

    21:44 03.05.2026

  • 8 Горд руснак в Германия

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "горд русофил":

    Русия трябва да се заличи!

    Коментиран от #10

    21:46 03.05.2026

  • 9 Мочата

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "А МОЧАТА?":

    Отдавна е претопена, нито един русофил не я купи даже и за скрап и да си я сложи у дома да и се кланя.

    21:49 03.05.2026

  • 10 Успокой се

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Горд руснак в Германия":

    Русия пак ви нарита фашистите!

    Коментиран от #14

    21:49 03.05.2026

  • 11 Горд руснак в Германия

    3 0 Отговор
    1200 братя умират в Украйна всеки ден, да им дава Господ здраве!

    21:53 03.05.2026

  • 12 хаха

    3 3 Отговор
    „Никакво мирно споразумение с Руската федерация не е възможно без съгласието на украинската страна“, — Фицо. Той също така заяви, че страната подкрепя желанието на Украйна да се присъедини към ЕС. В момента не е известно какво е причинило промяната в реториката на Фицо спрямо Украйна.

    Ватнишките подлоги са в потрес.

    21:54 03.05.2026

  • 13 Верно ли бре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "горд русофил":

    Червен Гейзак?

    22:16 03.05.2026

  • 14 1529

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Успокой се":

    Това ли Повтаряш
    Изфъскал?

    22:16 03.05.2026

  • 15 УСТАТА

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "А МОЧАТА?":

    ....ДАТИМОЧАМ

    22:17 03.05.2026

  • 16 Възраждане

    0 0 Отговор
    Фицата е истински държавник. Ние също трябва да поискаме това, но "спасителят" Румен Радев няма да лети до Червения площад. Защо?

    23:01 03.05.2026

