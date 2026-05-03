Новини
Свят »
Германия »
Член на ЕП: Да гледаме по-сериозно на изтеглянето на америнаските войски от Германия

Член на ЕП: Да гледаме по-сериозно на изтеглянето на америнаските войски от Германия

3 Май, 2026 20:15 1 221 40

  • мари-агнес щрак-цимерман-
  • еп-
  • сащ-
  • германия-
  • войски

Изтеглянето на войските не е продиктувано от военно-стратегически съображения, а от желание на президента на САЩ Доналд Тръмп да покаже среден пръст на германския канцлер Фридрих Мерц, според Мари-Агнес Щрак-Цимерман

Член на ЕП: Да гледаме по-сериозно на изтеглянето на америнаските войски от Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Председателят на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент (ЕП) Мари-Агнес Щрак-Цимерман (Свободна демократическа партия, СДП) заяви, че обявеното изтегляне на 5000 американски войници от Германия трябва да се приеме сериозно, а канцлерът Фридрих Мерц трябва да обмисли последствията от изявленията си в бъдеще.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел съобщи, че секретарят на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Това съобщение дойде малко след като Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Техеран.

„Това заслужава сериозно внимание, дори само защото изтеглянето на войските очевидно не е продиктувано от военностратегически съображения, а от президента на САЩ, просто казано, за да покаже среден пръст на канцлер Мерц“, каза Щрак-Цимерман в интервю за списание Der Spiegel. Тя също така заяви, че „американските войски не са разположени в Германия за забавление“. „Това се дължи на причини, които са важни за сигурността на самите САЩ: централното им местоположение в Европа, близостта им до Източна Европа, Близкия изток и Африка, развитата им инфраструктура и наличието на стабилна държава партньор. В крайна сметка тези бази служат предимно като центрове за глобални операции, логистични и транспортни центрове, както и като места за командване и планиране“, подчерта политикът.

В същото време тя отбеляза, че Европа няма да стане по-безопасна, ако американските войски бъдат частично изтеглени и разполагането на ракети със среден обсег бъде преустановено. На въпроса кога европейците ще могат да запълнят военната празнина, която би възникнала в такъв случай, Щрак-Цимерман заяви, че Европа е „на път да компенсира американските възможности, но е необходимо повече време“. „Въпреки това, на първо място и най-важно, националните интереси в Европа трябва най-накрая да бъдат оставени настрана. Германия под управлението на Мерц остава страна, която се грижи повече за себе си, отколкото за Европа като цяло“, заяви тя.

Европедепутатът отбеляза, че германският канцлер „трябва да обмисли последствията от думите си в бъдеще, преди да се впусне в спорове“. „Разбира се, трябва да бъдем уверени в позицията си към Тръмп. Но преди всичко съветвам канцлера най-накрая да изпълни обещанията си. Германия в момента разполага с достатъчно средства и трябва да изпълни задълженията си“, заключи Щрак-Цимерман. Германия, добави тя, е декларирала готовност да предостави определени военни ресурси, които в момента се предоставят само в ограничени количества. „Това се дължи отчасти на факта, че структурите в Бундесвера все още не са адаптирани към извънредни ситуации“, заключи политикът.

В момента в Германия са разположени около 38 000 американски войници. Това е най-големият контингент от въоръжените сили на САЩ в Европа.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    28 3 Отговор
    Какво ви плаши, че американците се изтеглят? тази прилича на американска подлога.

    20:17 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Верно ли

    29 1 Отговор
    Не е истина кви физиономии имат тея в Европарламентата. Тая Щрак направо изби рибата :))) И естествено ореолчето е съвсем на място!

    Коментиран от #13

    20:18 03.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    А от България кога?

    20:20 03.05.2026

  • 6 гост

    11 2 Отговор
    Като Европа си е дала г...под наем...Все някога трябва да стане и то не по вина на Европа...режи веднъж и това е,...

    20:20 03.05.2026

  • 7 Боко

    20 1 Отговор
    Това на картинката не е ли възрастен травестит 🧐

    20:21 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ели

    18 1 Отговор
    Тази щтрак от десет години злобно работи срещу Тръмп. Чудя се какво може да очаква?

    20:23 03.05.2026

  • 10 000

    18 3 Отговор
    Какво бъдеще има съюз, който направи от европа пазар за азиатските стоки, а от европейците - вечни длъжници на световния финансов капитал? Дните на ес изтичат бързо. Брюксел губи контрол буквално всеки ден.

    20:23 03.05.2026

  • 11 Това нещо на снимката

    21 3 Отговор
    не мязащо ни на мъж, ни на жена, има типично фашистко излъчване!

    Коментиран от #18

    20:24 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    13 1 Отговор
    Аоо...... страх!!! Кой ще пази Урсулианците от народната любов сега?!

    20:27 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пустиня(к)

    13 1 Отговор
    Бе кво ви става, та само некви вещици показвате?!? Некой нормален нема ли тама, те така, за цвет само даже?!?

    20:30 03.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това е ,, тризначката" на

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Това нещо на снимката":

    Урсула и Лагард!

    20:30 03.05.2026

  • 19 Това е мумия

    12 0 Отговор
    Но не египетска

    20:32 03.05.2026

  • 20 Овчар

    11 0 Отговор
    Рекламно лице на спални чували..!

    20:33 03.05.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    като и гледаш суратя на тая вкисната бабичка... кво очакваш за Европа?

    20:37 03.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 на изтеглянето на америнаските войски

    4 0 Отговор
    таз женица нещо има мъка за америнаските войски

    20:44 03.05.2026

  • 26 ДЪРТ ДАСКАЛ

    3 1 Отговор
    ЗАГЛАВИЕТО, ЗАГЛАВИЕТО МИЛЕНА! ОПРАВИ ГО! С най-добри чувства момиче, на всекиго може да се случи.

    20:45 03.05.2026

  • 27 Не е проблем

    4 1 Отговор
    Че се изтеглят, войната се промени, дронове интелект, вече други неща трябват за съжаление. Това е шанс за германците, за развитие.

    20:45 03.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Швейк

    5 1 Отговор
    "Америнаските" войски от Америна ли са ?

    20:46 03.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахах

    4 0 Отговор
    Тоа е някаква американска подлога. Навсякъде където Тръмп е подкрепил някого в Европа или е загубил изборите или му се е сринал рейтинга. И обратно - където някой се е озъбил на Тръмп веднага му скача рейтинга. А тая агентка да си плямпа празни приказки колкото иска.

    20:47 03.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Еми

    5 0 Отговор
    85 милионна Германия ако е опряла на 20 хил каубои да я пазят...

    20:48 03.05.2026

  • 34 Само питам

    7 1 Отговор
    Кравите какво май ка си търсят насред Европа и във всяка една държава ??

    20:49 03.05.2026

  • 35 боико борисоф

    4 1 Отговор
    да се махат тез мръсни американци европа да сложи 199 процента мита за американски стоки и коли

    20:59 03.05.2026

  • 36 Ма, това е

    1 2 Отговор
    съществото Дърева!
    Кога я посяха и там?

    21:13 03.05.2026

  • 37 Няма страшно

    2 1 Отговор
    Ролята на американските войски в Германия и Европа, ще се заместят от много по добрите и опитни украински войски в новосъздадения общоевропейски военнен корпус !!!

    21:23 03.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    тоа херма.... фродит беше един от най-отвратителните персони /не само на външен вид/ на германската следвоенната политика от FDP , партията на "свободните" демокркрати, либерастите на Германия де. Туй нищо изплува от нищото и направи "светкавична" кариера след февруари като "експерт" по отбраната с пяна на устата обясняваше по всички немски телевизии как се побеждават руснаци . Добре ама fdp-то, след последните избори не можа да прескочи прага на Бундестага и урсулите я взеха в брюк..селския си отбор.....

    21:31 03.05.2026

  • 40 Анонимен

    0 0 Отговор
    Те като решат вие какво ще гледате да не крадат ли

    21:32 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания