Член на ЕП: Да гледаме по-сериозно на изтеглянето на америнаските войски от Германия

Председателят на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент (ЕП) Мари-Агнес Щрак-Цимерман (Свободна демократическа партия, СДП) заяви, че обявеното изтегляне на 5000 американски войници от Германия трябва да се приеме сериозно, а канцлерът Фридрих Мерц трябва да обмисли последствията от изявленията си в бъдеще.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел съобщи, че секретарят на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Това съобщение дойде малко след като Мерц разкритикува военната кампания на Вашингтон срещу Техеран.

„Това заслужава сериозно внимание, дори само защото изтеглянето на войските очевидно не е продиктувано от военностратегически съображения, а от президента на САЩ, просто казано, за да покаже среден пръст на канцлер Мерц“, каза Щрак-Цимерман в интервю за списание Der Spiegel. Тя също така заяви, че „американските войски не са разположени в Германия за забавление“. „Това се дължи на причини, които са важни за сигурността на самите САЩ: централното им местоположение в Европа, близостта им до Източна Европа, Близкия изток и Африка, развитата им инфраструктура и наличието на стабилна държава партньор. В крайна сметка тези бази служат предимно като центрове за глобални операции, логистични и транспортни центрове, както и като места за командване и планиране“, подчерта политикът.

В същото време тя отбеляза, че Европа няма да стане по-безопасна, ако американските войски бъдат частично изтеглени и разполагането на ракети със среден обсег бъде преустановено. На въпроса кога европейците ще могат да запълнят военната празнина, която би възникнала в такъв случай, Щрак-Цимерман заяви, че Европа е „на път да компенсира американските възможности, но е необходимо повече време“. „Въпреки това, на първо място и най-важно, националните интереси в Европа трябва най-накрая да бъдат оставени настрана. Германия под управлението на Мерц остава страна, която се грижи повече за себе си, отколкото за Европа като цяло“, заяви тя.

Европедепутатът отбеляза, че германският канцлер „трябва да обмисли последствията от думите си в бъдеще, преди да се впусне в спорове“. „Разбира се, трябва да бъдем уверени в позицията си към Тръмп. Но преди всичко съветвам канцлера най-накрая да изпълни обещанията си. Германия в момента разполага с достатъчно средства и трябва да изпълни задълженията си“, заключи Щрак-Цимерман. Германия, добави тя, е декларирала готовност да предостави определени военни ресурси, които в момента се предоставят само в ограничени количества. „Това се дължи отчасти на факта, че структурите в Бундесвера все още не са адаптирани към извънредни ситуации“, заключи политикът.

В момента в Германия са разположени около 38 000 американски войници. Това е най-големият контингент от въоръжените сили на САЩ в Европа.