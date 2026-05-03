Макрон пристига в Ереван за срещата на върха без съпругата си

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Ереван, за да участва в срещата на върха на Европейската общност без съпругата си Бриджит. Френският президент слезе от самолета сам. Той беше посрещнат на летище Звартноц в Ереван от арменския президент Ваагн Хачатурян, членове на арменското правителство и кмета на Ереван Тигран Авинян, според арменската държавна информационна агенция Арменпрес.

Държавното посещение на Макрон в Армения ще започне на 5 май.

В неделя участниците в срещата на върха на Европейската общност започнаха да пристигат в арменската столица, включително премиерите на Обединеното кралство, Канада, Полша, Чехия, Киър Стармър, Марк Карни, Доналд Туск и Андрей Бабиш.

Пристигнаха също молдовският президент Мая Санду и други лидери, както и председателят на Европейския съвет Антонио Коста, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министърът на външните работи на Европейския съюз Кая Калас и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Срещата на върха на Европейската политическа общност ще се проведе в Ереван на 4 май.

Освен това, първата среща на върха Армения-ЕС ще се проведе в Ереван на 4 и 5 май, на която Европейският съюз ще бъде представен от председателя на Европейския съвет Антонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.