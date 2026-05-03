Новини
Свят »
Армения »
Макрон пристига в Ереван за срещата на върха без съпругата си

Макрон пристига в Ереван за срещата на върха без съпругата си

3 Май, 2026 21:59 854 14

  • еманюел макрон-
  • бриджит макрон-
  • посещение-
  • армения-
  • франция

Държавното посещение на френският президент в Армения ще започне на 5 май

Макрон пристига в Ереван за срещата на върха без съпругата си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Ереван, за да участва в срещата на върха на Европейската общност без съпругата си Бриджит. Френският президент слезе от самолета сам. Той беше посрещнат на летище Звартноц в Ереван от арменския президент Ваагн Хачатурян, членове на арменското правителство и кмета на Ереван Тигран Авинян, според арменската държавна информационна агенция Арменпрес.

Държавното посещение на Макрон в Армения ще започне на 5 май.

В неделя участниците в срещата на върха на Европейската общност започнаха да пристигат в арменската столица, включително премиерите на Обединеното кралство, Канада, Полша, Чехия, Киър Стармър, Марк Карни, Доналд Туск и Андрей Бабиш.

Пристигнаха също молдовският президент Мая Санду и други лидери, както и председателят на Европейския съвет Антонио Коста, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министърът на външните работи на Европейския съюз Кая Калас и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Срещата на върха на Европейската политическа общност ще се проведе в Ереван на 4 май.

Освен това, първата среща на върха Армения-ЕС ще се проведе в Ереван на 4 и 5 май, на която Европейският съюз ще бъде представен от председателя на Европейския съвет Антонио Коста и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.


Армения
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Няма да го бие в самолета а като се прибере.

    Коментиран от #3

    22:00 03.05.2026

  • 2 Що му е дядото

    20 2 Отговор
    Там ще има Кекс и наркотици. А дядото бие. Удря крошета.

    22:02 03.05.2026

  • 3 Тя го е набила

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За изпроводяк

    Коментиран от #9

    22:03 03.05.2026

  • 4 Хи хи хи

    17 2 Отговор
    геронтофилчето е "поумняло"......

    22:03 03.05.2026

  • 5 съдбата на този

    18 2 Отговор
    много е гадно да спиш с мумия заради пари и власт голям простак трябва да си. егати съдбата на този

    22:06 03.05.2026

  • 6 Пустиня(к)

    13 2 Отговор
    Дедо му го е изгърбил преди да тръгне.

    Коментиран от #7

    22:08 03.05.2026

  • 7 Тя нашата...

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пустиня(к)":

    ... президентка е там!

    22:13 03.05.2026

  • 8 А наш мунчо...

    1 17 Отговор
    А наш мунчо Радеф, защо ли го няма това наше българско политическо недоразумение! Що мълчи, като престъпник на разпит пред правосъдието? Да.

    22:16 03.05.2026

  • 9 Тебе те е ...

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тя го е набила":

    набила мамашата. Преди да стегне чемодана в посока вокзала и империята на злото. В посока на Путлерова Русия. Новият Хитлерланд. Конечно. С тебя.

    22:21 03.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Аз знам за дядо и после станал баба ,за съпруга на макарон незнам

    22:25 03.05.2026

  • 11 Първият Мъж на Франция

    9 0 Отговор
    Ще си бъркат със Зеленото по дупките и ще се друсат, затова е оставил дедко вкъщи.

    22:26 03.05.2026

  • 12 шаа

    2 0 Отговор
    изгонила го е да спи навън и горкият вместо да се свие в кучешката колиба е решил да имитира дейност. след няколко дена ще се върне, като вярно кученце.

    22:33 03.05.2026

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор
    Вероятно не се разбира с Фон дер Лайен, още по-малко пък жерае да е в компанията на Санду.

    22:51 03.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.