Полша не е получила никакви сигнали от САЩ относно забавяния в доставките на системите Patriot

3 Май, 2026 20:45 702 19

Забавяния са възможни за други видове оръжия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша все още не е получила никакви сигнали от Съединените щати относно забавяния в доставката на системите за противовъздушна отбрана Patriot, но те са възможни за други видове оръжия. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви пред репортери.

„Относно батериите Patriot, нямаме сигнали за забавяния“, отговори той на въпрос на журналист на пресконференция, излъчена от TVP Info.

В същото време министърът отбеляза, че подобни забавяния са възможни и за други видове оръжия. „Получаваме такава информация от американска страна и сме в контакт с тях“, добави той, като подчерта, че не става въпрос за критични количества.

На 2 май британският вестник Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че Съединените щати са предупредили съюзниците си за дълги забавяния в доставките на ракетни системи поради изчерпани запаси от оръжия в резултат на войната в Иран. Според вестника, подобни предупреждения са получени от американски партньори във Великобритания, Полша, Литва и Естония.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Нищо няма да получи.

    Коментиран от #8

    20:46 03.05.2026

  • 2 Българин

    3 4 Отговор
    Франция дава ЯО на Полша.

    Коментиран от #4

    20:49 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Караянчева

    6 2 Отговор
    Не само бомби ами и сигнали нямат вече..! И не лъжете Пекин е във Виетнам..!

    20:54 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    Съединените щати са предупредили съюзниците си за дълги забавяния в доставките на ракетни системи
    ПОРАДИ ИЗЧЕРПАНИ ЗАПАСИ ОТ ОРЪЖИЯ
    в резултат на войната в Иран.❗❗❗
    И това ли ще из-3-ете🤔🤔🤔

    Коментиран от #13

    20:54 03.05.2026

  • 8 Къде са ни

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ф 16 ките

    Коментиран от #12

    20:55 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Полски Тръмбеш

    8 0 Отговор
    Е, ето сега получихте.. Мисирките нали ви казаха. Нищо няма да получите от USA

    20:57 03.05.2026

  • 11 ЪХЪ

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те от Пентагона баш на теб ще кажат какво имат.😂

    Коментиран от #14

    21:01 03.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Къде са ни":

    теА дето си довлачиха на БУКСИР, са с пребоядисани опашки и на единия му тече нещо по пистата, а на другия не му бил в ред радара❗
    Третия уж бил в ред, ама нямало трети пилот у нас❗
    А за другите- като в онзи наш филм:
    "Тати каза, че ще ми купи колело...
    АМА ДРУГ ПЪТ!"😉

    21:01 03.05.2026

  • 13 Коце Блицкрига

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затова ли пред мумията нема да има техника а монголите воюват срешу дроновете със велосоПеди и Осли?!?
    82% от мунициите , снарядите, мините, ракетите, дроновете, БМПтата, гаубиците са...С.Корейски и Ирански
    👍😄

    Коментиран от #15

    21:02 03.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЪХЪ":

    ПО ПЕЙКИТЕ не Ви ли учат да четете❗
    " На 2 май британският вестник Financial Times..."

    21:02 03.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Коце Блицкрига":

    Айде пак "Ама вие що биете , негрите?"😀😀

    21:05 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Една полякиня":

    А ние, младите гларуси по плажа с нашия полски:
    Пши.стко пши.бам бар.зо до.бже,ба.рзо яко❗

    21:12 03.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

