Полша не е получила никакви сигнали от САЩ относно забавяния в доставките на системите Patriot

Полша все още не е получила никакви сигнали от Съединените щати относно забавяния в доставката на системите за противовъздушна отбрана Patriot, но те са възможни за други видове оръжия. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви пред репортери.
„Относно батериите Patriot, нямаме сигнали за забавяния“, отговори той на въпрос на журналист на пресконференция, излъчена от TVP Info.
В същото време министърът отбеляза, че подобни забавяния са възможни и за други видове оръжия. „Получаваме такава информация от американска страна и сме в контакт с тях“, добави той, като подчерта, че не става въпрос за критични количества.
На 2 май британският вестник Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че Съединените щати са предупредили съюзниците си за дълги забавяния в доставките на ракетни системи поради изчерпани запаси от оръжия в резултат на войната в Иран. Според вестника, подобни предупреждения са получени от американски партньори във Великобритания, Полша, Литва и Естония.
