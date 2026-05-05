Финландската брегова охрана съобщи, че два дрона, навлезли в страната през уикенда, вероятно са дошли от Украйна, предаде Agence France-Presse, цитирана от БТА.
По данни на властите летателните апарати са навлезли от южна посока и са се насочили към североизток в посока Русия, като мястото им на кацане остава неизвестно. Инцидентът е регистриран в източната част на Финския залив, в близост до границата с Русия, която е с дължина около 1340 километра.
Руското министерство на отбраната заяви, че в неделя е прехванало 334 украински дрона в 15 региона. Част от тях са били свалени в близост до Санкт Петербург, на около 150 км от финландската община Виролахти, където е засечен един от дроновете, нарушили въздушното пространство на Финландия.
Във Финландия е започнато разследване за „утежнено застрашаване на обществената безопасност“ и възможно нарушение на границата. Паралелно се проверяват и четири случая на катастрофирали украински летателни апарати във Финландия в края на март и април.
Случаят е бил обсъден от украинския президент Володимир Зеленски и финландския премиер Петери Орпо, който е заявил, че Финландия подкрепя Украйна, но нарушенията на въздушното пространство са неприемливи. Украинската страна е изразила съжаление, като е посочила, че дроновете вероятно са се отклонили от курса си вследствие на руска намеса.
3 ДрайвингПлежър
А междувременно зверска безработица мори Фините, дълговете растат и хубавата някога държава, която си партнираше с Русия и беше добре отиде та се невидя.
19:49 05.05.2026
4 Гробар
До коментар #1 от "Клати Курти":Финландия е руска територия. Скоро ще бъде анексирана.
19:50 05.05.2026
