Финландия разследва навлизане на дронове в своето въздушно пространство
  Тема: Украйна

5 Май, 2026 19:31

Властите съобщават за инциденти близо до границата с Русия, обсъжда се възможен украински произход

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландската брегова охрана съобщи, че два дрона, навлезли в страната през уикенда, вероятно са дошли от Украйна, предаде Agence France-Presse, цитирана от БТА.

По данни на властите летателните апарати са навлезли от южна посока и са се насочили към североизток в посока Русия, като мястото им на кацане остава неизвестно. Инцидентът е регистриран в източната част на Финския залив, в близост до границата с Русия, която е с дължина около 1340 километра.

Руското министерство на отбраната заяви, че в неделя е прехванало 334 украински дрона в 15 региона. Част от тях са били свалени в близост до Санкт Петербург, на около 150 км от финландската община Виролахти, където е засечен един от дроновете, нарушили въздушното пространство на Финландия.

Във Финландия е започнато разследване за „утежнено застрашаване на обществената безопасност“ и възможно нарушение на границата. Паралелно се проверяват и четири случая на катастрофирали украински летателни апарати във Финландия в края на март и април.

Случаят е бил обсъден от украинския президент Володимир Зеленски и финландския премиер Петери Орпо, който е заявил, че Финландия подкрепя Украйна, но нарушенията на въздушното пространство са неприемливи. Украинската страна е изразила съжаление, като е посочила, че дроновете вероятно са се отклонили от курса си вследствие на руска намеса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клати Курти

    11 2 Отговор
    Кое не разбрахте част от дроновете идват от Финландия ,крайно време е руснаците да подпукат с ракети алкохолизираните фини Перкеле Сатана .

    Коментиран от #4

    19:38 05.05.2026

  • 2 Хи хи

    3 1 Отговор
    урките се eбaват с нато, постоянно му пускат дрончета да го провокират.

    19:49 05.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Що няма остри реакции и ала-бали?
    А междувременно зверска безработица мори Фините, дълговете растат и хубавата някога държава, която си партнираше с Русия и беше добре отиде та се невидя.

    19:49 05.05.2026

  • 4 Гробар

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Клати Курти":

    Финландия е руска територия. Скоро ще бъде анексирана.

    19:50 05.05.2026

  • 5 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    1 1 Отговор
    Тая финландия може ли да разследва без кукловодите шперца , макарона , стармър ....?????

    19:52 05.05.2026

  • 6 точка

    1 1 Отговор
    Русия скръцна със зъби и ооо чудо. Вместо да се зъбят за ,, агресивното,, поведение на Москва балтие по рано а сега и Финландия скърцат на Украйна да не бъде толкова нахална и по отвратителен начин да ги презира.

    19:53 05.05.2026

