Един загинал и 18 ранени при влакова катастрофа в Полша

25 Май, 2026 20:45 857 5

Инцидентът е станал близо до град Рогозно

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а 18 ранени при влакова катастрофа близо до полския град Рогозно, съобщи Polsat News. След 15:00 часа местно време пожарникарите получили сигнал за влакова катастрофа в село Гарбатка, в Оборницки район.

Там влак, пътуващ от Рогозно за Познан, се сблъскал с камион на железопътен прелез. В резултат на инцидента камионът се запали и влакът дерайлира, според местната пожарна служба.

Във влака са се намирали няколко десетки души. Един човек загина, а 18 души са ранени.

В момента на мястото на инцидента работят единадесет екипа на Държавната пожарна служба и Доброволческите пожарни бригади. Извикани са и екипи на линейка и хеликоптери от Службата за въздушна бърза помощ. Спешните служби са съсредоточени върху обезопасяването на мястото на инцидента, потушаването на пожара и оказването на помощ на пострадалите.

През април пътнически влак дерайлира в югозападна Словакия след сблъсък с камион на железопътен прелез; шофьорът на камиона загина.

Преди това линия в Нормандия, Франция, беше затворена за цял ден, след като високоскоростен експресен влак се сблъска с камион на железопътен прелез; машинистът на влака загина при инцидента.


