Почина спътник на загиналата жена в катастрофата край Симитли
Почина спътник на загиналата жена в катастрофата край Симитли

26 Май, 2026 04:00, обновена 26 Май, 2026 03:04 620 2

53-годишният мъж е издъхнал в МБАЛ - Благоевград

Втора жертва на катастрофата край Симитли.

В МБАЛ - Благоевград е починал и 53-годишен спътник на загиналата по-рано през деня жена, съобщават от ОД на МВР Благоевград. В следствие на силния удар той е получил политравми.

Вчера тежка катастрофа с жертва затвори главен път Е-79 край Симитли. Инцидентът станал малко преди 15.00 часа в района на разклона за село Черниче.

По първоначална информация 60-годишна жена от София, управлявала лек автомобил, е предприела изпреварване, при което се е ударила в друг автомобил. След сблъсъка колата ѝ е навлязла в насрещната лента и се е блъснала в товарен автомобил, паркиран в отбивка край пътя.

Жената загина на място.

Заради тежкото произшествие движението по пътя беше спряно в двете посоки. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейски екипи, а тежкотоварните изчакваха на място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    1 0 Отговор
    Просто е трябвало да намали.

    Няма нищо геройско в това да си герой.

    03:37 26.05.2026

  • 2 Законът

    0 0 Отговор
    на Дарвин елиминира тези които нямат акъл да шофират

    04:10 26.05.2026

