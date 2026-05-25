Израелски самолети нарушиха въздушното пространство на Бейрут

25 Май, 2026 19:55 546 5

  • израел-
  • бейрут-
  • въздушно пространство-
  • нарушение

Изтребители са симулирали въздушен удар

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изтребители на израелските военновъздушни сили нарушиха въздушното пространство на Бейрут и прелетяха над града няколко пъти на ниска височина, съобщи източник от гражданската защита.

„Вражеският самолет симулира въздушен удар; те пробиха звуковата бариера над Бейрут и южните му покрайнини, причинявайки силни трясъци“, каза източникът.

Източникът отбеляза, че дронове са патрулирали небето над столицата по-рано през деня, което е предизвикало безпокойство сред жителите.

На 8 април израелски удари по цели на шиитската Хизбула в Бейрут и няколко други града убиха 357 души и раниха други 1223.


  • 1 путин

    3 3 Отговор
    не са многоходови милиционери евреите

    19:59 25.05.2026

  • 2 Смърт за Русия,САЩ,Изр🇷🇺☠️🇺🇸☠️🇮🇱☠️

    3 3 Отговор
    Ще си платят тежко.

    20:00 25.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Авторът на статията е антисемит! Въздушното пространство на Бейрут е нарушило правата на самолетите на богоизбраните, според мен!

    20:03 25.05.2026

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    И СЕГА, КАК ДА СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА В ИРАН НА 28 ФЕВРУАРИ 2026 ГОДИНА? И ПРОДЪЛЖАВАТ, АГРЕСОРИ ЛИ СА? ДА.ТЪРСЯТ СИ МАЙСТОРА ОТ МНОГО ГОДИНИ. 🤦‍♂️🦽🤦‍♂️

    20:18 25.05.2026

  • 5 Нещо

    0 0 Отговор
    Няма коментари от ЕС, а от нашите ППДБ да не говорим.

    20:36 25.05.2026