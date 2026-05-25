Израелски самолети нарушиха въздушното пространство на Бейрут

Изтребители на израелските военновъздушни сили нарушиха въздушното пространство на Бейрут и прелетяха над града няколко пъти на ниска височина, съобщи източник от гражданската защита.

„Вражеският самолет симулира въздушен удар; те пробиха звуковата бариера над Бейрут и южните му покрайнини, причинявайки силни трясъци“, каза източникът.

Източникът отбеляза, че дронове са патрулирали небето над столицата по-рано през деня, което е предизвикало безпокойство сред жителите.

На 8 април израелски удари по цели на шиитската Хизбула в Бейрут и няколко други града убиха 357 души и раниха други 1223.