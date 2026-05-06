Новини
Свят »
Франция »
Франция предлага отделни преговори за Ормузкия проток в опит за деескалация

Франция предлага отделни преговори за Ормузкия проток в опит за деескалация

6 Май, 2026 18:35 539 11

  • франция-
  • ормузкия проток-
  • деескалация-
  • преговори

Париж настоява за международна мисия за сигурност и частично облекчаване на блокадата при политически ангажимент от Иран

Франция предлага отделни преговори за Ормузкия проток в опит за деескалация - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция предложи на САЩ и Иран да разгледат въпроса за Ормузкия проток отделно от останалите спорни теми в преговорите, като подчерта, че той е от общ международен интерес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на Елисейския дворец Париж предлага създаване на многонационална мисия за гарантиране на сигурността на стратегическия морски път, като същевременно се търси дипломатически изход от кризата.

Френската страна заявява, че би могло да се обмисли облекчаване на ограниченията за ирански танкери, ако Техеран се ангажира със съществени преговори с Вашингтон.

В този контекст френски представители посочват и символичното преминаване на самолетоносача Шарл де Гол през Суецкия канал като сигнал за готовност за защита на морската сигурност и участие в евентуална неутрална мисия в региона.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОДОР СТОЯНОВ

    8 0 Отговор
    КАКВИ ЛИЦЕМЕРИ...ЗАПОЧВАТ ВОЙНА, НАПАДАТ, БОМБЯТ, ИЗНУДВАТ...ПОСЛЕ ПРЕДЛАГАЛИ ПРЕГОВОРИ...
    ТОО СВЯТ СТАНА ЗА ПОТОП ВЕЧЕ!!!АМА ДА СЪБЕРЕ ГОСПОД ВСИЧКИ ГАДОВЕ В ОРМУЗ И ДА ГИ ДАВИ, ДАВИ...АРЕ, ЧЕ ШЕ ПОЧНА ДА ПСУВАМ...

    Коментиран от #11

    18:38 06.05.2026

  • 2 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    Макарончо може да цуне тоягата на дядо си Брижит

    Коментиран от #7

    18:40 06.05.2026

  • 3 Анонимен

    6 0 Отговор
    Голям го вади Макарон ,но за сметка на това много мек.Става само за геронтофили/влечение към възрастни дами/.

    18:41 06.05.2026

  • 4 3.14К

    6 0 Отговор
    Макрон беше изгонен от Африка и никой не го иска във Франция, тръгнал да оправя световния ред!

    18:41 06.05.2026

  • 5 Цун Кайми Го

    4 0 Отговор
    Макарончо

    18:41 06.05.2026

  • 6 Дедо Брижит

    3 0 Отговор
    боли ме ...ура, Макарончо ще го цунка да ми мине.

    18:43 06.05.2026

  • 7 баба бреджит имала дръжка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Ставри":

    някой виждал ли е дядо бриджит да е бременен? ха ха ха

    тия самоПЕДЕРАСИ там и френско

    18:45 06.05.2026

  • 8 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Този конфликт не е насочен срещу Иран, а срещу азиатските икономики. По същата причина САЩ атакуват масово руски рафинерии през Украйна. Така че конфликтът няма да приключи скоро освен ако Китай не прати своя боен флот в Ормузкия проток, а Русия не използва тактическо ядрено оръжие.

    18:48 06.05.2026

  • 9 Горски

    2 0 Отговор
    Мeмурандом или квото и да е да се подписва с краварчето е все едно да си говориш сам и да си мислиш, че си се договорил за милиарди! Ако помните Минските спогодби и после кво стана, че загинаха над 2 милиона украинци. Този е по-зле от Боко Тиквата, през няколко часа си променя решенията и вече никой не го взима насериозно. Иранците като удариха два кораба с ракети опитващи се да влязат в Ормуза, Тръмпа много бързо се отказа. Тръмп както и да е, не му е първия провал пък и колко му остава. Американците ами не им е първия провал. Нападна Венецуела,за малко да нападне Гренландия,после Иран,а се тъкмо и на Куба,гордее се че пиратствал,направо си е готов за Нобеловата мир.Това са те американците,крадат по света ресурси под предлог че носят някаква демокрация. Тръмп ще се окаже Световно Зло . Този Човек ще надмине нашите Президенти продали Националните Интереси от Глупост или Пари - Желю Желев , Петър Стоянов и Плевнелиев - Но с Огромен Актив в Имения и Къщи за Децата и внуците си . Безсилието на САЩ става все по-видимо. Излагацията е голяма. Най-сетне се намери някой да покаже среден пръст на янките.

    18:50 06.05.2026

  • 10 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Франция остава без петрол и започна да се усеща, че или трябва да се разбере с арабите или да си купува демократичен петрол от Америка на 3-на цена.

    18:51 06.05.2026

  • 11 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Иран има карти - това е протока !! Трябва да са луди, че да се съгласят. Не са луди. Лудият определено е друг...

    19:07 06.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания