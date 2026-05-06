Франция предлага отделни преговори за Ормузкия проток в опит за деескалация

Франция предложи на САЩ и Иран да разгледат въпроса за Ормузкия проток отделно от останалите спорни теми в преговорите, като подчерта, че той е от общ международен интерес, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на Елисейския дворец Париж предлага създаване на многонационална мисия за гарантиране на сигурността на стратегическия морски път, като същевременно се търси дипломатически изход от кризата.

Френската страна заявява, че би могло да се обмисли облекчаване на ограниченията за ирански танкери, ако Техеран се ангажира със съществени преговори с Вашингтон.

В този контекст френски представители посочват и символичното преминаване на самолетоносача Шарл де Гол през Суецкия канал като сигнал за готовност за защита на морската сигурност и участие в евентуална неутрална мисия в региона.