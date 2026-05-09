Нападател на Интер замени Франция с Кот д'Ивоар, ще играе на Мондиал 2026

9 Май, 2026 14:28 633 0

  • интер милано-
  • анж-йоан бони-
  • франция-
  • кот д'ивоар-
  • мондиал 2026

ФИФА публикува официалната промяна в правото на участие на 22-годишния Бони

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Правото на нападателя на Интер Милано Анж-Йоан Бони да играе за националния тим на Кот д'Ивоар на Световното първенство това лято бе одобрено в петък от ФИФА, предаде АП.

Той бе френски национал до 21 години, като е роден в серевните предградия на Париж, но получи право на промяна заради семейните си корени от Кот д'Ивоар.

ФИФА публикува официалната промяна в правото на участие на 22-годишния Бони, която трябваше да бъде одобрена от Френската футболна федерация. Кот д'Ивоар е в група за Световното първенство с Германия, Еквадор и Кюрасао. Два от мачовете на тима са във Филаделфия, а един в Торонто.

Бони отбеляза седем гола в първия си сезон с Интер, откакто се присъедини от Парма. Той игра във всичките 10 мача на Интер Милано от Шампионската лига, въпреки че започна като титуляр само в два. Не вкара гол и направи три асистенции.


