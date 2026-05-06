Иран разглежда американските предложения за примирие

6 Май, 2026 19:05

Напрежението остава високо на фона на сигналите за напредък в преговорите и нови предупреждения от Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Ислямската република разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи своята позиция пред Пакистан, съобщи агенция ИСНА, предава БТА.

Изявлението идва след твърдения на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е постигнат „голям напредък“ към всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че военната операция в региона ще бъде временно преустановена.

Тръмп предупреди също, че при отказ от страна на Иран ще последват „по-мащабни и интензивни“ бомбардировки.

От Техеран обаче заявиха, че използването на заплашителна реторика е неефективно и може да доведе до допълнително влошаване на ситуацията между двете страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    8 4 Отговор
    Примирие ще има когато свърши петрола на земята , иначе няма как...!

    19:07 06.05.2026

  • 2 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 3 Отговор
    ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА НЕ ВКЛЮЧВА ОТКАЗ ОТ ОЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ ? ТРЪП ДА ГИ.ПРЕСВОИ КАТО ЗДЕЛКА НАПРИМЕР ?

    Коментиран от #5, #6

    19:10 06.05.2026

  • 3 име

    14 4 Отговор
    Абе, кво има да разглеждате, или плащат утре репарации или продължавайте с ударите по краварски бази и Израел. Ционистите когато и да ги избомбите, все е късно

    19:10 06.05.2026

  • 4 Сомалийския пират

    7 13 Отговор
    Аятоласите са под земята вече,или военната клика на Иран се предава,или бай Дончо ги довършва.
    Не ги е довършил досега само защото мисли колко ще страдат обикновените хора.

    19:11 06.05.2026

  • 5 Операция

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб":

    "Насирация"

    19:12 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    11 4 Отговор
    Европейските лидери се хванаха в капан с войната между Украйна и Русия заради грешни и недалновидни решения, а Тръмп се хвана в капан с войната срещу Иран пак по същите причини. Тези грешки водят до последици с хиляди убити и променени съдби.

    Коментиран от #9

    19:15 06.05.2026

  • 8 От това ме е страх

    8 2 Отговор
    и не случайно повтарям едно и също от 3 месеца- Тръмпона няма да има избор и ще заповяда бомбардировки.

    Отиде коня в ряката до Коледа!
    Гответе се за криза.

    19:16 06.05.2026

  • 9 Десо,

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    така ли ти каза мъжът ти?

    19:17 06.05.2026

  • 10 Путин няма разрешение за Карнавала на 9

    3 11 Отговор
    Путин не получи разрешение за карнавала на 9-ти май
    Зеленски ще участва със Украински дронове

    Коментиран от #15

    19:18 06.05.2026

  • 11 Българин

    4 10 Отговор
    Тръмп е слабак. Докато не удари с атома, чалмите няма да си седнат на!

    Коментиран от #13, #16, #17, #18

    19:22 06.05.2026

  • 12 Жълтопаветник

    5 7 Отговор
    Путинката е ща cлива! Петролчато, надолу👎! Деньги 🫰, нету!

    Коментиран от #14

    19:25 06.05.2026

  • 13 име

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    А чалмите, като ги ударят с атома и ще седнат, така ли ти каза Галя? Ами ако Иран след това ударят Димона? А защо не да им пратят и дронове и ракети с обогатен уран. Щом демократите могат в Сърбия с обеднен уран, що Иран да не посипе малко обогатен над ционистите?

    19:27 06.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Укра с един крак

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин няма разрешение за Карнавала на 9":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го ©.лага6 в газ.().ндера 😁

    19:32 06.05.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Споко ..скоро Иран ще имат атом и ще ударят Израел и САЩ и двете терористични държави ще станат на пепел...муаха ха ха ха ха ха

    19:36 06.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

