Иран разглежда американските предложения за примирие

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Ислямската република разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи своята позиция пред Пакистан, съобщи агенция ИСНА, предава БТА.
Изявлението идва след твърдения на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е постигнат „голям напредък“ към всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че военната операция в региона ще бъде временно преустановена.
Тръмп предупреди също, че при отказ от страна на Иран ще последват „по-мащабни и интензивни“ бомбардировки.
От Техеран обаче заявиха, че използването на заплашителна реторика е неефективно и може да доведе до допълнително влошаване на ситуацията между двете страни.
