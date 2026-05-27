Най-малко 31 жертви след израелски удари в Ливан въпреки примирието

Най-малко 31 души са загинали, а 40 са били ранени при вчерашни израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан, съобщиха ливанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

По-рано Израел предупреди, че ще засили военните си операции в региона въпреки действащото формално прекратяване на огъня.

Ливански представители заявиха, че израелски атаки са били извършени и в други части на страната, включително три удара в близост до язовир Караун, югоизточно от Бейрут.

Службата за управление на водите на река Литани предупреди за „катастрофални рискове за жителите, инфраструктурата и жизненоважните съоръжения надолу по течението“.

Язовир Караун е най-големият водоем в Ливан и има ключово значение за снабдяването с вода и електроенергия в района.

Вчера израелската армия обяви, че разширява наземните си операции в южната част на Ливан.

По-рано днес армията на Израел съобщи, че е ликвидирала член на шиитската групировка „Хизбула“, който се е опитвал да прибере дрон в Южен Ливан.

Междувременно сирени за въздушна тревога бяха задействани в Северен Израел след обстрел от ливанска територия. Според израелската армия снарядът е паднал в открит район.

Прекратяването на огъня между Израел и Ливан влезе в сила през април и оттогава бе удължавано два пъти. Въпреки това сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължават почти ежедневно, отбелязва ДПА.

„Хизбула“ не участва в примирието и отказва преговори с Израел. Групировката започна атаки срещу Израел малко след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.