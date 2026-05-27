Най-малко 31 жертви след израелски удари в Ливан въпреки примирието

Най-малко 31 души са загинали, а 40 са били ранени при вчерашни израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан, съобщиха ливанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.
По-рано Израел предупреди, че ще засили военните си операции в региона въпреки действащото формално прекратяване на огъня.
Ливански представители заявиха, че израелски атаки са били извършени и в други части на страната, включително три удара в близост до язовир Караун, югоизточно от Бейрут.
Службата за управление на водите на река Литани предупреди за „катастрофални рискове за жителите, инфраструктурата и жизненоважните съоръжения надолу по течението“.
Язовир Караун е най-големият водоем в Ливан и има ключово значение за снабдяването с вода и електроенергия в района.
Вчера израелската армия обяви, че разширява наземните си операции в южната част на Ливан.
По-рано днес армията на Израел съобщи, че е ликвидирала член на шиитската групировка „Хизбула“, който се е опитвал да прибере дрон в Южен Ливан.
Междувременно сирени за въздушна тревога бяха задействани в Северен Израел след обстрел от ливанска територия. Според израелската армия снарядът е паднал в открит район.
Прекратяването на огъня между Израел и Ливан влезе в сила през април и оттогава бе удължавано два пъти. Въпреки това сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължават почти ежедневно, отбелязва ДПА.
„Хизбула“ не участва в примирието и отказва преговори с Израел. Групировката започна атаки срещу Израел малко след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.
4 нищо подобно
До коментар #1 от "Папата осъди ли":Още миналата година Тъкър Карлсон имаше едно интервю с католически свещенник в Израел и човека обясняваше на какви репресии са подложени християните в Израел. Същото е положението и в Ливан, там е пълно с християни, окупаторите изселват цели села, пробват да вкарат багери и булдозери за да разчистват и да се нанасят в опразнените къщи, в интернет е пълно с кадри как ционистите поругават християнски символи. Обаче мълчанието е оглушително.
Русия огромен удар и 4 загинали - Израел лек удар и 31 загинали но от наведените евроатлантици никой не реве, никой не осъжда евреите, Урсула, Кая, Мерц, Макрон мълчат като комунист на разпит, нашите наведени евроатлантици и козячета се правят че нищо не се е случило.
Защо когато отвлечеш самолет се водиш терорист обаче ако отвлечеш президент на суверенна държава не си терорист според тяхната пропаганда.
До коментар #8 от "Култура Миянко":"ООН що не ги осъди"
Нали ООН е на издръжка на едни други евреи от краварника - как ще ги осъдят - кой си рита хляба. ООН е такава куха структура че трябва да се закрие.
