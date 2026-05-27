Най-малко 31 жертви след израелски удари в Ливан въпреки примирието

27 Май, 2026 13:33 459 10

Ливан предупреждава за риск от катастрофа след атаки край язовир Караун, а напрежението с „Хизбула“ остава високо

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко 31 души са загинали, а 40 са били ранени при вчерашни израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан, съобщиха ливанските власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

По-рано Израел предупреди, че ще засили военните си операции в региона въпреки действащото формално прекратяване на огъня.

Ливански представители заявиха, че израелски атаки са били извършени и в други части на страната, включително три удара в близост до язовир Караун, югоизточно от Бейрут.

Службата за управление на водите на река Литани предупреди за „катастрофални рискове за жителите, инфраструктурата и жизненоважните съоръжения надолу по течението“.

Язовир Караун е най-големият водоем в Ливан и има ключово значение за снабдяването с вода и електроенергия в района.

Вчера израелската армия обяви, че разширява наземните си операции в южната част на Ливан.

По-рано днес армията на Израел съобщи, че е ликвидирала член на шиитската групировка „Хизбула“, който се е опитвал да прибере дрон в Южен Ливан.

Междувременно сирени за въздушна тревога бяха задействани в Северен Израел след обстрел от ливанска територия. Според израелската армия снарядът е паднал в открит район.

Прекратяването на огъня между Израел и Ливан влезе в сила през април и оттогава бе удължавано два пъти. Въпреки това сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължават почти ежедневно, отбелязва ДПА.

„Хизбула“ не участва в примирието и отказва преговори с Израел. Групировката започна атаки срещу Израел малко след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.


  • 1 Папата осъди ли

    15 0 Отговор
    действията на агресивен Израел в Ливан????

    Коментиран от #4

    13:35 27.05.2026

  • 2 провинциалист

    8 0 Отговор
    Чия е Газа?

    13:35 27.05.2026

  • 3 добрата новина

    11 0 Отговор
    Хизбула думка ционистките окупатори с дронове с оптични влакна с обхват 20 км. Северен израел също е блокиран и прочистен от ционисти.

    13:36 27.05.2026

  • 4 нищо подобно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Папата осъди ли":

    Още миналата година Тъкър Карлсон имаше едно интервю с католически свещенник в Израел и човека обясняваше на какви репресии са подложени християните в Израел. Същото е положението и в Ливан, там е пълно с християни, окупаторите изселват цели села, пробват да вкарат багери и булдозери за да разчистват и да се нанасят в опразнените къщи, в интернет е пълно с кадри как ционистите поругават християнски символи. Обаче мълчанието е оглушително.

    13:39 27.05.2026

  • 5 Овчар

    7 0 Отговор
    Ели Стоянова е вредна са този сайт и скоро командирите му ще го осъзнаят..!

    13:40 27.05.2026

  • 6 604

    6 1 Отговор
    Кво премирие ве...краварската дума е като казъл..рекъл. радевистите ви го начоукаха 3ри катов...на ви туй си заслужавате офчо племе. Скоро може и да пострелят по нас...натам мирише...

    13:43 27.05.2026

  • 7 Възмутен

    10 0 Отговор
    "31 души са загинали, а 40 са били ранени"

    Русия огромен удар и 4 загинали - Израел лек удар и 31 загинали но от наведените евроатлантици никой не реве, никой не осъжда евреите, Урсула, Кая, Мерц, Макрон мълчат като комунист на разпит, нашите наведени евроатлантици и козячета се правят че нищо не се е случило.

    13:43 27.05.2026

  • 8 Култура Миянко

    5 0 Отговор
    ООН що не ги осъди или груб антисемитъзъм ?

    Коментиран от #10

    13:47 27.05.2026

  • 9 Учуден

    6 0 Отговор
    Някое козяче ще се престраши ли да каже дали Израел е агресор - нали Русия била нападнала Украйна и Русия е агресор. А САЩ какви са като нападнаха Иран или пък Израел какви са като нападнаха Ливан.

    Защо когато отвлечеш самолет се водиш терорист обаче ако отвлечеш президент на суверенна държава не си терорист според тяхната пропаганда.

    13:48 27.05.2026

  • 10 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Култура Миянко":

    "ООН що не ги осъди"

    Нали ООН е на издръжка на едни други евреи от краварника - как ще ги осъдят - кой си рита хляба. ООН е такава куха структура че трябва да се закрие.

    13:51 27.05.2026