Министър Шишков за строителството в "Баба Алино": Всички институции са с широко затворени очи

27 Май, 2026 19:38

  • иван шишков-
  • строителство-
  • баба алино

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други обсъдиха на извънредна работна среща в Областна администрация Варна въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци“ близо до Варна.

Строежът е изпълнен 2001 г. и не е случайно, защото само до тогава може да бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички строежи след 2001 година без строителни книжа следват да бъдат премахнати, уточни той.

"Имаме три удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Всички институции са с широко затворени очи. Очакваме от две институции – община Варна и прокуратурата – да си свършат работата. Надяваме се, че ще бъдат наказани истинските виновници. Не може това нещо да бъде организирано от един служител в общинска администрация“, посочи министър Шишков.

„През 2005 г. имотът е бил държавна собственост – на Министерството на земеделието, и през същата година е заменен за частен имот някъде на друго място. По способа на заменките става частна собственост, но съгласно закона не може да бъде променено неговото предназначение. На 23 октомври 2023 г. служители на горското стопанство правят проверка и се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство“, каза от своя страна и министърът на земеделието Пламен Абровски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Без име

    33 9 Отговор
    Щом са украинци, им е позволено всичко. Включително да разузнават военните ни обекти.

    Коментиран от #12

    19:40 27.05.2026

  • 2 Дориана

    37 2 Отговор
    Украинеца веднага трябва да бъде изгонен от България и незаконните строежи- съборени. Да бъде потърсена отговорност от Борисов ГЕРБ , защо този украинец е оставен в България и още повече да строи и продава незаконно имоти.

    19:42 27.05.2026

  • 3 Гост

    30 1 Отговор
    бойко стайл

    19:43 27.05.2026

  • 4 поне

    24 2 Отговор
    30% от построеното последните 15-20г по черноморието е незаконно. Поне! Кихаш подкуп и главния архитект разрешава всичко. Ако има нещо много незаконно, не е ясно на кой адрес да отидат на проверка. Освен констатации, друго не виждам от "институциите".

    19:44 27.05.2026

  • 5 организирано

    8 3 Отговор
    Не е от един служител на общинската администрация , а от началника на общината.
    2001 г. е посочвана за алиби при реалното строителство през 2003г.

    19:45 27.05.2026

  • 6 дядо поп

    26 8 Отговор
    Тези незаконни сгради вместо да ги бутнат , биха станали чудесни старчески домове.

    Коментиран от #8

    19:45 27.05.2026

  • 7 Така

    33 0 Отговор
    Последните документите за ТЪРПИМОСТ са подписани от тогавашния главен архитект на район "Приморски" Валентин Койчев през м. МАЙ, ЮНИ и ЮЛИ 2023 год. Тогава районен кмет на район "Приморски" е Петя Проданова от ГЕРБ.

    Местните избори през 2023 год. бяха на 29 ОКТОМВРИ.

    19:47 27.05.2026

  • 8 Така

    23 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядо поп":

    Обаче не е законно да се узаконяват незаконни строежи.

    19:49 27.05.2026

  • 9 Гост

    26 0 Отговор
    Г-н министър, при такива случаи законния изход е : уволнение, прокурор, съд, затвор! Но в милата ни родина това никога не може да стане!

    19:49 27.05.2026

  • 10 Както

    13 1 Отговор
    при златната за теб яма , до както беше в "Триадица" ? Стотици милиони !

    19:50 27.05.2026

  • 11 Да не ги бутат

    3 16 Отговор
    да настанят там украинските бежанци до приключването на войната в Украйна.На собственика да му забранят да продава тези апартаменти.

    Коментиран от #16, #17

    19:53 27.05.2026

  • 12 С име РУСНАК

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Няма българско черноморие ,то е РУСКО.

    19:55 27.05.2026

  • 13 И на снимка да видиш продажник Бо(га)таш

    6 5 Отговор
    туряш му шамар!

    19:55 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мая

    20 0 Отговор
    Голям кашмер! Цял незаконен град и от 2005 г. държавата спи дълбок сън. Ще се оправим, когато всички по веригата от кметовете до МВР, правителствата и прокуратурата бъдат осъдени за бездействие или престъпление.
    СТИГА ХАОС, ЧАДЪРИ, МАФИИ, ИСКАМЕ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА!

    20:01 27.05.2026

  • 16 Чочо

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Да не ги бутат":

    Държавата да държави имотите, ако трябва със закон, да настани в тях бедни и бездомни или да ги продаде.

    20:04 27.05.2026

  • 17 пенсионер

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да не ги бутат":

    Какви бежанци?Те са по-богати от нас.Състоятелни хора,с възможности.Бивши военни,авганци,спецназ.Те не са бедняци и хора за оплакване.Такива са във Варна.За останалите из страната не знам.

    20:07 27.05.2026

  • 18 ГЕШЕВ

    23 0 Отговор
    ВАРНА Е БАНДИТСКА СТОЛИЦА А НЕ МОРСКА.

    Коментиран от #23

    20:12 27.05.2026

  • 19 варненец

    9 0 Отговор
    В момента чета на телевизора-"незаконен гад КРАЙ Варна".Папомням,м строежа е на район Приморски.Пето районно управление на МВР е на Златни пясъци.Та не разбирам определението "край Варна".Същото важи и за резиденция Евксиноград,за която шопите винаги я определят извън града.Другари шопи,двореца отдавна вече е в града.Както и двата курорта са на територията на район Приморски,който е най-голямото кметство.Толкова по кадастъра.

    Коментиран от #31

    20:16 27.05.2026

  • 20 Шишков ела да видиш ТИМ

    12 1 Отговор
    колко нещо е застроил на Св. Константин и Елена

    20:17 27.05.2026

  • 21 Държавата спинка,

    10 2 Отговор
    Не знаят какво се случва на Петрохан, не знаят какво се случва край Варна, групировка изхвърля строителни отпадъци край Златните, абе ей, боклуци овластени. Всичко да се бута и помита, да съдят длъжностни лица, айдеее кадастъра къде бяхте, оффф боклуците му долни

    20:20 27.05.2026

  • 22 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Министър Шишков е красавец, неустоим плейбой за женската аудитория.Не на последно място - пълен професионалист.

    20:20 27.05.2026

  • 23 Лили Иванова

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "ГЕШЕВ":

    Варна е най отвратителния град в България

    20:21 27.05.2026

  • 24 Истината от Парадайз мола

    3 3 Отговор
    Руснаци са читадзе и невзоров,бивши кадри на руското фбс/кгб...ортаци с гомноишвили,дето краде бг златото с една офшорка Дънди Прешъс

    20:22 27.05.2026

  • 25 БЕЗ ШИШИ И ТИКВУН НЕ СТАВАШЕ

    9 1 Отговор
    Нищо ! Лапнали са и зятовя Коцев го затвориха

    20:22 27.05.2026

  • 26 Из падмасковие

    4 5 Отговор
    Варна вече е руски анклава,там по улиците руски бивши военни се разкарват с Ламборгини, Макларън,Ферари,все едно си в монако

    20:26 27.05.2026

  • 27 КМЕТА

    4 0 Отговор
    КАДАСТЪРА Е ЧАСТЕН. МЕСТНАТА МАФИЯ СЕ Е ЗАМАСКИРАЛА С УКРАИНСКАТА. КАКВО ИМА ДА СЕ УСТАНОВЯВЯ ? И ДЕЦАТА ГО ЗНАЯТ.

    20:28 27.05.2026

  • 28 Факт

    3 2 Отговор
    Руските милиардери от ФСБ ,дето перът пари, читадзе и невзоров,са защитените свидетели срещу Коцев,по времето на герб изкупиха половината град,после имаха 10 годишна забрана за бг,щото са престъпници,сега дали е премахната забраната няма инфо

    20:32 27.05.2026

  • 29 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Веднага да се потърси сметка и де се вземат мерки! Опорочиха морето от бетонни грозни стради

    20:34 27.05.2026

  • 30 да направим подписка проблема да

    3 2 Отговор
    се реши с един ОРЕШНИК

    20:38 27.05.2026

  • 31 Шоп

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "варненец":

    Варна може да е Варна.
    Морето, обаче си е наше, Софийско. И плажовете, ресторантите, баровете, хотелите, почивните станции, къмпингите! Всичко е наше. Айде бегайте да копате компири и да пасете офци! Провинциалисти... Къде сте тръгнали да се мерите с нас?

    20:46 27.05.2026

  • 32 Късата памет

    1 0 Отговор
    На бившия кмет Портних жена му рускиня,на Марешки рускиня на камилата рускиня,и не случайно,все дъщери на генерали от руското гру , външно разузнаване

    20:46 27.05.2026

  • 33 Търновец

    0 0 Отговор
    Много е добре че най накрая се дискутира но моето мнение е че Руската и Украинската магии са братче и сестриче а идват и Грузинци. С какво става с ония крипто канадци от Родопите дето искат още лицензии за търсене на злато и мед. Окрадоха България.

    20:54 27.05.2026

