Министър Шишков за строителството в "Баба Алино": Всички институции са с широко затворени очи

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други обсъдиха на извънредна работна среща в Областна администрация Варна въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци“ близо до Варна.

Строежът е изпълнен 2001 г. и не е случайно, защото само до тогава може да бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички строежи след 2001 година без строителни книжа следват да бъдат премахнати, уточни той.

"Имаме три удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Всички институции са с широко затворени очи. Очакваме от две институции – община Варна и прокуратурата – да си свършат работата. Надяваме се, че ще бъдат наказани истинските виновници. Не може това нещо да бъде организирано от един служител в общинска администрация“, посочи министър Шишков.

„През 2005 г. имотът е бил държавна собственост – на Министерството на земеделието, и през същата година е заменен за частен имот някъде на друго място. По способа на заменките става частна собственост, но съгласно закона не може да бъде променено неговото предназначение. На 23 октомври 2023 г. служители на горското стопанство правят проверка и се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство“, каза от своя страна и министърът на земеделието Пламен Абровски.