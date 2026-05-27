Министър Шишков за строителството в "Баба Алино": Всички институции са с широко затворени очи

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Варна, Регионалната дирекция по горите – Варна и други обсъдиха на извънредна работна среща в Областна администрация Варна въпроси, свързани със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци“ близо до Варна.
Строежът е изпълнен 2001 г. и не е случайно, защото само до тогава може да бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички строежи след 2001 година без строителни книжа следват да бъдат премахнати, уточни той.
"Имаме три удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Всички институции са с широко затворени очи. Очакваме от две институции – община Варна и прокуратурата – да си свършат работата. Надяваме се, че ще бъдат наказани истинските виновници. Не може това нещо да бъде организирано от един служител в общинска администрация“, посочи министър Шишков.
„През 2005 г. имотът е бил държавна собственост – на Министерството на земеделието, и през същата година е заменен за частен имот някъде на друго място. По способа на заменките става частна собственост, но съгласно закона не може да бъде променено неговото предназначение. На 23 октомври 2023 г. служители на горското стопанство правят проверка и се установява, че се извършва незаконна сеч и строителство“, каза от своя страна и министърът на земеделието Пламен Абровски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #12
19:40 27.05.2026
2 Дориана
19:42 27.05.2026
3 Гост
19:43 27.05.2026
4 поне
19:44 27.05.2026
5 организирано
2001 г. е посочвана за алиби при реалното строителство през 2003г.
19:45 27.05.2026
6 дядо поп
Коментиран от #8
19:45 27.05.2026
7 Така
Местните избори през 2023 год. бяха на 29 ОКТОМВРИ.
19:47 27.05.2026
8 Така
До коментар #6 от "дядо поп":Обаче не е законно да се узаконяват незаконни строежи.
19:49 27.05.2026
9 Гост
19:49 27.05.2026
10 Както
19:50 27.05.2026
11 Да не ги бутат
Коментиран от #16, #17
19:53 27.05.2026
12 С име РУСНАК
До коментар #1 от "Без име":Няма българско черноморие ,то е РУСКО.
19:55 27.05.2026
13 И на снимка да видиш продажник Бо(га)таш
19:55 27.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мая
СТИГА ХАОС, ЧАДЪРИ, МАФИИ, ИСКАМЕ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА!
20:01 27.05.2026
16 Чочо
До коментар #11 от "Да не ги бутат":Държавата да държави имотите, ако трябва със закон, да настани в тях бедни и бездомни или да ги продаде.
20:04 27.05.2026
17 пенсионер
До коментар #11 от "Да не ги бутат":Какви бежанци?Те са по-богати от нас.Състоятелни хора,с възможности.Бивши военни,авганци,спецназ.Те не са бедняци и хора за оплакване.Такива са във Варна.За останалите из страната не знам.
20:07 27.05.2026
18 ГЕШЕВ
Коментиран от #23
20:12 27.05.2026
19 варненец
Коментиран от #31
20:16 27.05.2026
20 Шишков ела да видиш ТИМ
20:17 27.05.2026
21 Държавата спинка,
20:20 27.05.2026
22 Бай Араб
20:20 27.05.2026
23 Лили Иванова
До коментар #18 от "ГЕШЕВ":Варна е най отвратителния град в България
20:21 27.05.2026
24 Истината от Парадайз мола
20:22 27.05.2026
25 БЕЗ ШИШИ И ТИКВУН НЕ СТАВАШЕ
20:22 27.05.2026
26 Из падмасковие
20:26 27.05.2026
27 КМЕТА
20:28 27.05.2026
28 Факт
20:32 27.05.2026
29 Д-р Ментал
20:34 27.05.2026
30 да направим подписка проблема да
20:38 27.05.2026
31 Шоп
До коментар #19 от "варненец":Варна може да е Варна.
Морето, обаче си е наше, Софийско. И плажовете, ресторантите, баровете, хотелите, почивните станции, къмпингите! Всичко е наше. Айде бегайте да копате компири и да пасете офци! Провинциалисти... Къде сте тръгнали да се мерите с нас?
20:46 27.05.2026
32 Късата памет
20:46 27.05.2026
33 Търновец
20:54 27.05.2026