Техеран се подигра на Вашингтон: Операция "Trust Me, Bro" се провали

Председателят на иранския парламент и ръководител на мирните преговори на Иран, Мохамед Багер Галибаф, написа в социалната медийна платформа X, че операция Trust Me, Bro /„Вярвай ми, брато“/ се е провалила.

„Операция Trust Me, Bro се провали. Сега се връщаме към обичайния ред с операция „Fauxios“, написа Галибаф.

„Fauxios“ е комбинация от думите „faux“ (което означава „фалшив“) и името на новинарския канал Axios, който преди това съобщи подробности за мирните преговори между САЩ и Иран.

На 6 май президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви спирането на операция „Проект Свобода“ - опит за освобождаване на кораби, блокирани в Персийския залив. Той отбеляза, че Вашингтон и Техеран са постигнали „значителен напредък към пълно и окончателно споразумение“.

На 5 май Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че заплашват корабоплаването и транзита на енергоизточници в Ормузкия проток чрез военноморска блокада и нарушения на прекратяването на огъня. Той написа, че „новото уравнение в Ормузкия проток е в процес на стабилизиране“.

На 6 май, Тръмп заяви, че преговорите между САЩ и Иран са преминали „много добре“ и не изключва възможността за мирно споразумение. Според американския президент Техеран се е съгласил да се откаже от ядрените си оръжия.