Закон за свобода на информацията! Джо Байдън се опита да спре по съдебен път публикуване на биографични аудиозаписи

Бившият президент Джо Байдън заведе дело срещу Министерството на правосъдието на САЩ с цел да блокира публикуването на аудиозаписи и стенограми от интервюта с неговия биограф, които по-късно са били използвани в разследване за боравене с класифицирани документи, съобщи CBS News.

Делото, заведено във вторник във федералния съд във Вашингтон, цели да спре предаването на около 70 часа аудиозаписи и преписи на Комисията по правосъдие към Камарата на представителите. Материалите включват интервюта с писателя в сянка Марк Цвоницер, използвани за мемоарите от 2017 г. "Обещай ми, татко", проведени през 2016-2017 г.

Байдън и неговите адвокати твърдят, че документите са изключени от Закона за свобода на информацията. Делото е поредното развитие след три отделни искания по FOIA, които се опитват да ги разсекретят.

В отделно дело, свързано с фондация "Херитидж", Министерството на правосъдието е заявило пред съд, че планира да предостави материалите с редакции на Конгреса и на фондацията на 15 юни, освен ако не бъде постановено друго.

Байдън е заявил през 2024 г., че върху записите се прилага изпълнителна привилегия, след като републиканци в Камарата на представителите поискаха достъп до тях. Министерството на правосъдието отказа коментар.

В края на 2022 г. и началото на 2023 г. класифицирани документи бяха открити в дома му в Уилмингтън и в офис в Центъра "Пен Байдън". През януари 2023 г. беше назначен специалният прокурор Робърт Хър, който през февруари 2024 г. публикува доклад от 345 страници. В него се посочва, че "Байдън умишлено е запазил и разкрил класифицирани материали след вицепрезидентството си, когато е бил частен гражданин", но няма достатъчно доказателства за обвинения. Разследването включва 147 разпитани лица, включително самият Байдън.

Министерството по-рано отказа да публикува аудиозаписа от интервюто на Хър с Байдън, въпреки че части бяха публикувани от Axios през май 2025 г. Адвокатите на Байдън твърдят, че при администрацията на Тръмп е настъпила промяна в позицията.

Те посочват, че "през февруари 2026 г., без официално обяснение за промяната си, Министерството уведоми президента Байдън за намерението си да предостави аудиозаписите и преписите на ищците по делото по Закона за свобода на информацията".

Случаят се припокрива с отделно разследване срещу Доналд Тръмп за класифицирани документи, започнало след обиск в Мар-а-Лаго през 2022 г. Обвиненията срещу него бяха отхвърлени през юли 2024 г., след като съд реши, че специалният прокурор е назначен незаконно, а по-късно бе блокирано и публикуването на части от неговия доклад.