Хавана: Жестоките и озлобени управници на САЩ готвят кървава баня в Куба

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария заяви, че не вижда напредък в текущите преговори между кубинското правителство и Съединените щати.

„Мога да кажа, че не виждам напредък“, каза министърът в интервю за американския телевизионен канал ABC News. Според външния министър кубинските власти са „готови да обсъдят много двустранни въпроси“, но такива, свързани с политическата система на Куба или нейните вътрешни работи, „не са на масата за обсъждане“.

Министърът отбеляза, че приема „много сериозно“ изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението на САЩ да нахлуят в Куба и заяви, че „ще упражнят правото си на законна отбрана докрай с масивната подкрепа на населението“.

„Изглежда, че правителството на САЩ е избрало опасен път, който може да доведе до невъобразими последици, хуманитарна катастрофа, геноцид, смъртта на кубинци и млади американци и кървава баня в Куба“, каза Родригес Пария.

Той увери, че „Куба не представлява заплаха за Съединените щати, тяхната национална сигурност, външна политика, икономика или американския начин на живот“.

На 2 май президентът на САЩ обяви намерението си „почти веднага“ да завземе контрола над Куба след края на войната с Иран. Той се зарече да изпрати един от американските самолетоносачи до бреговете на острова.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отбеляза ескалацията на американската военна заплаха „до опасно и безпрецедентно ниво“.

Новите икономически санкции, наложени от администрацията на САЩ на 7 май, изострят и без това трудната ситуация в страната, заяви днес Мигел Диас-Канел.

„Допълнителните икономически санкции, обявени на 7 май, изострят и без това трудната ситуация, пред която е изправена страната ни, като същевременно засилват решимостта ни да защитаваме родината си, революцията и социализма“, пише Диас-Канел в X.

„Нашият народ вече знае жестокостта зад действията на правителството на САЩ и злобата, с която то е способно да ни атакува“, отбеляза кубинският президент. „Разбираме, както и останалата част от света, че това е едностранна агресия срещу нация и население, които просто искат да живеят в мир, да контролират собствената си съдба и да бъдат свободни от пагубната намеса на американския империализъм.“

На 7 май Съединените щати наложиха санкции на конгломерата GAESA, който според правителството на САЩ контролира приблизително 40% от кубинската икономика, както и на неговия главен изпълнителен директор и съвместно предприятие за добив на никел в островната държава. Това беше обявено от държавния секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио.

Той уточни, че тези ограничения се налагат въз основа на изпълнителна заповед, с която рязко се затяга режимът на едностранни санкции срещу Куба, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 1 май. Заповедта се опитва да придаде на ограничителните мерки на САЩ срещу Куба екстериториален характер. В нея изрично се посочва, че ограниченията могат да засегнат и трети страни.