Хавана: Жестоките и озлобени управници на САЩ готвят кървава баня в Куба

8 Май, 2026 06:36, обновена 8 Май, 2026 06:50 1 615 14

Новите икономически санкции, наложени от администрацията на Тръмп, изострят и без това трудната ситуация в страната, заяви президентът Мигел Диас-Канел

Хавана: Жестоките и озлобени управници на САЩ готвят кървава баня в Куба
Бруно Родригес Пария, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария заяви, че не вижда напредък в текущите преговори между кубинското правителство и Съединените щати.

„Мога да кажа, че не виждам напредък“, каза министърът в интервю за американския телевизионен канал ABC News. Според външния министър кубинските власти са „готови да обсъдят много двустранни въпроси“, но такива, свързани с политическата система на Куба или нейните вътрешни работи, „не са на масата за обсъждане“.

Министърът отбеляза, че приема „много сериозно“ изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението на САЩ да нахлуят в Куба и заяви, че „ще упражнят правото си на законна отбрана докрай с масивната подкрепа на населението“.

„Изглежда, че правителството на САЩ е избрало опасен път, който може да доведе до невъобразими последици, хуманитарна катастрофа, геноцид, смъртта на кубинци и млади американци и кървава баня в Куба“, каза Родригес Пария.

Той увери, че „Куба не представлява заплаха за Съединените щати, тяхната национална сигурност, външна политика, икономика или американския начин на живот“.

На 2 май президентът на САЩ обяви намерението си „почти веднага“ да завземе контрола над Куба след края на войната с Иран. Той се зарече да изпрати един от американските самолетоносачи до бреговете на острова.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отбеляза ескалацията на американската военна заплаха „до опасно и безпрецедентно ниво“.

Новите икономически санкции, наложени от администрацията на САЩ на 7 май, изострят и без това трудната ситуация в страната, заяви днес Мигел Диас-Канел.

„Допълнителните икономически санкции, обявени на 7 май, изострят и без това трудната ситуация, пред която е изправена страната ни, като същевременно засилват решимостта ни да защитаваме родината си, революцията и социализма“, пише Диас-Канел в X.

„Нашият народ вече знае жестокостта зад действията на правителството на САЩ и злобата, с която то е способно да ни атакува“, отбеляза кубинският президент. „Разбираме, както и останалата част от света, че това е едностранна агресия срещу нация и население, които просто искат да живеят в мир, да контролират собствената си съдба и да бъдат свободни от пагубната намеса на американския империализъм.“

На 7 май Съединените щати наложиха санкции на конгломерата GAESA, който според правителството на САЩ контролира приблизително 40% от кубинската икономика, както и на неговия главен изпълнителен директор и съвместно предприятие за добив на никел в островната държава. Това беше обявено от държавния секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио.

Той уточни, че тези ограничения се налагат въз основа на изпълнителна заповед, с която рязко се затяга режимът на едностранни санкции срещу Куба, подписана от президента на САЩ Доналд Тръмп на 1 май. Заповедта се опитва да придаде на ограничителните мерки на САЩ срещу Куба екстериториален характер. В нея изрично се посочва, че ограниченията могат да засегнат и трети страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    36 7 Отговор
    Бай Дончо търси лесни жертви да ги рита, щот някой в иранската топка някой беше сложил камък и си счупи боца!

    06:53 08.05.2026

  • 2 Какво

    10 21 Отговор
    става с брикса

    06:56 08.05.2026

  • 3 Путя каза че

    8 21 Отговор
    Санкциите помагат на икономиката. Кубинците защо се оплакват?

    07:03 08.05.2026

  • 4 ГанЯ

    8 12 Отговор
    Новите икономически санкции, наложени от администрацията на Тръмп, изострят и без това трудната ситуация в страната
    Щото без санкции бяха цъфнали та свързали. 😁

    07:20 08.05.2026

  • 5 Фен

    22 2 Отговор
    САЩ винаги са били такива. Тръмп просто махна пердето, и прави всичко като в реалити.

    07:24 08.05.2026

  • 6 А дано

    3 20 Отговор
    Да ки приключват тези хавански комунисти и да се слага край! Кубинският народ заслужава свобода и добър живот. Куба можеше да е раят на света

    07:28 08.05.2026

  • 7 Дзак

    21 2 Отговор
    Вероятно в Куба се живее по-щастливо, отколкото в САЩ. Някои среди не могат да го понесат

    07:31 08.05.2026

  • 8 коко

    4 11 Отговор
    Май и тези друзья на руснаците ще бъдат измадуркани..? Чичо Дончо им готви нещо....

    07:32 08.05.2026

  • 9 КАСТРО БАЛАСТРО

    1 16 Отговор
    Няма да има Кървава Баня .
    За 24 часа
    Ще наритат Комунистите
    От Куба .

    07:34 08.05.2026

  • 10 Психодиспансера

    11 2 Отговор
    Когато и да бъде премахнат перхидроленото чучело,все ще е късно. Този човек е психично болен и трябва да се лекува, а не да съсипва реда в света. Дано Бог да се смили над човечеството и да го прибере час по скоро.

    07:41 08.05.2026

  • 11 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    Чудих се какво толкоз има за плячкосване в обеднялата гладна Куба. Ето какво имало - никел. Щели да ги демократизират, да могат и там да живеят по американски -- да баччкат на 3 места и да спят под моста. Да се готви Канада след тях. Там има мнооого плляячка.

    08:08 08.05.2026

  • 12 вместо листи

    1 1 Отговор
    ще висят комунисти

    08:19 08.05.2026

  • 13 Атлантист+

    1 0 Отговор
    Интересно къде отиде многополюсният Свят на Китай и Русия. Къде е прословутата братска комунистическа помощ от Северна Корея. Свидетели сме на последни диктаторски издихания

    08:30 08.05.2026

  • 14 Невъобразими последици

    1 0 Отговор
    Кубинският външен министър Бруно Париа заплашва Тръмп с невъобразими последици.Този от..па..дък не си дава сметка,че само за миг кубинските комунисти ще бъдат изпепелени...

    08:32 08.05.2026