Новини
Спорт »
Световен футбол »
Доналд Тръмп: Не бих платил 1000 долара за билет за мач между САЩ и Парагвай

Доналд Тръмп: Не бих платил 1000 долара за билет за мач между САЩ и Парагвай

8 Май, 2026 11:59 420 2

  • доналд тръмп-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първеснтво-
  • сащ-
  • парагвай-
  • билет

Не знаех за тази сума

Доналд Тръмп: Не бих платил 1000 долара за билет за мач между САЩ и Парагвай - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че не би платил 1000 долара за билет за мача между САЩ и Парагвай на Световното първенство по футбол.

„Не знаех за тази сума. Със сигурност бих искал да бъда там, но, честно казано, не бих платил толкова пари“, каза Тръмп в интервю за “New York Post”.

В същото време държавният глава на САЩ отбеляза търговския успех на турнира. Според него, вече са продадени 5 милиона билета, което е рекорд. Тръмп обаче изрази загриженост, че високите цени могат да направят мачовете недостъпни за обикновените фенове.

„Не съм виждал цените, но ще трябва да потърся. Ако хора от Куинс и Бруклин и всички, които обичат Доналд Тръмп, не могат да отидат, ще бъда разочарован. Но в същото време това е невероятен успех“, добави той.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отдаде високите цени на особеностите на американския пазар и факта, че там е разрешена препродажба на билети.

В началото на април световната футболна централа повиши цените на билетите за 40 мача от турнира. Най-скъпите билети за финала се повишиха от 8 700 на 11 000 долара. Според “New York Post”, средната цена на билета за решителния мач в Ню Джърси е приблизително 13 000 долара.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. За първи път 48 отбора ще участват в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Като всеки луд, от време на време включва, и казва нещо много умно!!!

    12:00 08.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Изкара милиарди от колебанията на борсата и се стиска.

    12:00 08.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове