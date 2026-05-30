Мъж и жена са в болница след украинската атака срещу Таганрог
Мъж и жена са в болница след украинската атака срещу Таганрог

30 Май, 2026 05:32, обновена 30 Май, 2026 09:09 3 090 57

Пожарите на пристанището се прехвърлиха върху танкер

Мъж и жена са в болница след украинската атака срещу Таганрог
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж и жена бяха ранени при атака с дрон над Таганрог в нощта на 30 май. Те са откарани в болница, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.

„Ранените в Таганрог – мъж и жена – са откарани в болница. Лекарите казват, че състоянието им е средно тежко. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на пострадалите и им желая бързо възстановяване. Ще им окажем цялата необходима помощ“, написа той.

Слюсар уточни, че почистването на последствията на място след падането на отломките и удара с дрон продължава. В Таганрог е потушен пожар на танкер и други съоръжения в района на пристанището, включително административна сграда, причинен от атаката. Не са открити течове на мазут. Няма пострадали.

Освен това в Салск атаката е повредила остъкляването на балкон в жилищен блок, както и неизползван склад. Няма пострадали.

Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.

Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.

Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.

В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха близо 50 дрона в три града и седем района на Ростовска област, според регионалния губернатор Юрий Слюсар.

„Според актуализирана информация, близо 50 безпилотни летателни апарата са били унищожени снощи и сутринта в Ростовска област при отблъскване на въздушна атака. Освен районите Таганрог, Чертковски, Матвеево-Курган и Неклиновски, атаката е засегнала и градовете Ростов на Дон, Салск и четири други района: Милеровски, Тарасовски, Шолоховски и Верхнедонской“, пише той в Max.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Соломон

    27 38 Отговор
    Страшното за Русия тепърва предстои.

    Коментиран от #33

    05:45 30.05.2026

  • 2 ВВ Путин

    28 9 Отговор
    Няма страшно. Специалната военна операцийка върви по план.

    Коментиран от #10

    05:47 30.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соломон

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "голям смях":

    Повярвай ми и това ще стане някой ден

    Коментиран от #6, #8

    05:51 30.05.2026

  • 5 Путин

    20 25 Отговор
    Мишленцв съм. Русия с мен начело стана за посмешище.

    05:55 30.05.2026

  • 6 Содом

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Какви хапчета пиеш за вяра?

    05:56 30.05.2026

  • 7 Свободен

    14 22 Отговор
    Както се казва, Украйна "дает прикурить"!
    Във въздуха се носи дим, а ехото разнася трясъци от взривове на руските полета!

    05:56 30.05.2026

  • 8 Петър

    28 11 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Моля ви, не бъдете като леля Тодорка Тагарева и леля Евгения Дайнова, те не са добър пример за подражание!

    05:56 30.05.2026

  • 9 А за Украйна

    25 10 Отговор
    Само цветя и рози. Върху ковчега и.

    05:56 30.05.2026

  • 10 Путин

    13 23 Отговор

    До коментар #2 от "ВВ Путин":

    Важното е дето откраднах милиарди и си вдигнах с тях палати и дворци, то да е добре. Вати има. Копейки също. И струват по-малко от роботите на запада.

    05:56 30.05.2026

  • 11 Путин за конверсията

    16 22 Отговор
    1 млн копейки струват по-малко от един робот. Когато умряха 120 руски войници на подводницата Курск, аз казах на майките че са "куви за по $10", които са се продали на запада защото ми търсеха сметка.

    05:59 30.05.2026

  • 12 Оня

    23 12 Отговор
    Абе що не показвате едни много готини кратерчета в 404 дето имало отгоре некви гаражи пък то кво излезе отдолу??????? А где сирски?

    Коментиран от #54

    06:01 30.05.2026

  • 13 Червен кхмер

    16 22 Отговор
    След Спец.АбАсрация бомбят Рашистан.
    Путлер върви по пътя на Хитлер

    06:02 30.05.2026

  • 14 Ти да видиш

    29 12 Отговор
    Хаха.... руснаците тази нощ отново попиляха укронацистите с ракети и дронове....Киев, Днепропетровск, Полтава....ама пропагандата ще ви го каже чак когато започне утре зеленият наркоман отново да проси оръжия и пари.

    Коментиран от #16, #18

    06:02 30.05.2026

  • 15 Пак ебн на

    7 17 Отговор
    Вата!

    06:22 30.05.2026

  • 16 Ти да видиш

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "Ти да видиш":

    Па къде го виде бе?

    06:23 30.05.2026

  • 17 Агресорът Зеленски

    7 19 Отговор
    Зад мен стои Европа и заедно сме непобедими!

    Няма да спра . докато Путин не падне на колене да ме моли за мир!

    06:25 30.05.2026

  • 18 Ами видяхме

    18 18 Отговор

    До коментар #14 от "Ти да видиш":

    Белгород , Таган рог, Брянск, танкери.....в пламъци.
    Един комедиен актьор без никакъв опит направи за смях и опозори цялата Кремълска банда.
    А това, че рашистката пропаганда постоянно рИве, че е наркоман е още по голям поZор за Путлер как един наркоман ги бомби и Пуся му се моли за 9 май и кичозното му парадче да не ги започне с дроновете.
    Браво Украйна, браво ВСУ с кеф си пия кафето след такива новини за нацистка Проссия..
    В добавка за май месец нови 35 000 ушанки при Кабзон .Это хорошо, очень хорошо.
    Чакам Митя водката заедно с Маша алкаша да почнат да Фърлят атома хи хи

    06:26 30.05.2026

  • 19 Сега става ясно

    19 16 Отговор
    защо СССР спечели ВСВ:

    1. Поради коравите украинци , които изнесоха най- трудните фронтове.
    2. Поради помощта на Запада.

    Коментиран от #28

    06:28 30.05.2026

  • 20 Няма край руският поzор

    14 12 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #23

    06:28 30.05.2026

  • 21 Добре, че на Шипка

    12 15 Отговор
    бяха българи и украинци, инак Сюлейман щеше да се обедини с Осман в Плевен и отиде още един век!

    06:31 30.05.2026

  • 22 Започна ли работа заводът за

    8 10 Отговор
    В А Т А ?

    06:32 30.05.2026

  • 23 Сесесере

    10 7 Отговор

    До коментар #20 от "Няма край руският поzор":

    Няма и да има!

    06:40 30.05.2026

  • 24 Първо ни нападнаха

    4 2 Отговор
    После обявихме тревога. Някой ден ще направим укрития.

    06:41 30.05.2026

  • 25 Сеирсандък

    10 8 Отговор
    Путин плаши и се кани, а Зеления си гърми....Освен един голям сеир, друго не виждаме

    06:41 30.05.2026

  • 26 СВобода

    10 5 Отговор
    за Волжска България!

    Свобода за братовчедите от Северен Кавказ!

    06:44 30.05.2026

  • 27 Хаха

    11 9 Отговор
    Ватенките си учат урока по трудния начин

    06:47 30.05.2026

  • 28 Същото

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "Сега става ясно":

    И за войната между Руската империя и Османската империя, пак там бяха коравите украинци.

    07:05 30.05.2026

  • 29 А Мала Токмачка?

    8 3 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #30, #36

    07:06 30.05.2026

  • 30 РуZнак с магаре

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":

    Не бе още сме пред Купянск, ама казваме, че сме го превзели иначе няма да ни дават дневната дажба самагон.
    За бутилка самагон ронину продам.

    07:18 30.05.2026

  • 31 Йовко

    6 9 Отговор
    За украйна само едно и това е пълно унищожение! Някой я беше нарекъл уклайна ...и това е много точно като се има предвид играта с думи от немския език - "клайн" - малка, малко...но уклайна звучи добре и на български

    07:19 30.05.2026

  • 32 Факти

    9 3 Отговор
    Путин им вдигна данъците и пенсионната възраст, а Зеленски ги бомби. Не е лесно да си мирен гражданин на Русия.

    07:19 30.05.2026

  • 33 Няма нищо страшно

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Русия изобщо не е страшна.
    Имат най-много ядрени оръжия в света. Но Путин нямало да ги използва. Бил обещал. Нали? Украйона ще пали руските градове, а ръката армия няма да отвърне. Нали?
    Ние пък сме далеч от тия работи. Не сме застрашени. Нали?

    07:21 30.05.2026

  • 34 Каквото търсили ,това намерили

    9 4 Отговор
    Монголите! 3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел защо скимти?!?

    Коментиран от #40

    07:31 30.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пешко

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":

    Абе май още не са ! Ама те не бързат! Груз 200 имало достатъчно!

    07:45 30.05.2026

  • 37 ОНЯ С ДРОНЯ

    4 0 Отговор
    Само ОТЛОМКИ

    БАЦЕ.

    САМО ОТЛОМКИ.

    08:02 30.05.2026

  • 38 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    3 0 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    08:03 30.05.2026

  • 39 Меленеее

    3 1 Отговор
    не е в резултат на ударите а от падащите отломки на дрон е избухнал пожар на танкера и сградата, като са угасени и се прави оценка на щетите

    08:06 30.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Олга

    4 4 Отговор
    Карл XII, Наполеон, Хитлер - най-мощните европейски армии на света били разбити и опозорени.Сега пак - Европа! Жадува кръв! Ако Русия освобождава историческите си територии, руски народ, лишаван от родния си език и родова памет от расова идеология на бандеровщината и етически извращения (трангендерност - многообразие на половете). Русия не проявява никаква агресия към Европа и готова да даде дори писменни гаранции за това, но Европа иска реванш, природните богатства на Русия и затриване на руско население. С това безумие оскотял елит, не учил история, тласка света към атомния апокалипсис. И има овце, които го приветстват.

    ,

    Коментиран от #45, #53

    08:58 30.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Публикуването на толкова победи

    2 4 Отговор
    на Зеленски от медиите е грешка и подготвяне на собствен капан.
    Русия още не е извършила обещания истински удар.
    Като го извърши, медиите ще се окажат в небрано лозе и няма да могат да викат "Ама защо така с лошо??!!"

    Коментиран от #46

    09:27 30.05.2026

  • 45 ТУПАРИЛА тупая...

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Олга":

    АааааааХахахаха
    Какъв е..."родният език" след като.. мякащото ЕСПЕРАНТО " руски език" е създаден през 18 ВЕК от Ломоносов?!? Къде се намира тая "руска Република"?
    Къде са тия...русняци в ПЕ деРоссийската Империя и СССР (макар,че Ленин твърди,че СССР няма НИЩО ОБЩО със Империята"? Днес в... П едерацията, кои и къде са тия... русня?
    АааааааХахахаха

    09:29 30.05.2026

  • 46 Тее ба у не грамотния

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Публикуването на толкова победи":

    Лепилар!
    За тия 13 г.. какво Точно не са опитали монголите срещу Украйна, освен Я. Оръжие?!?
    Авиация, подводници,тежка бронирана техника, флот, всички видове крилати и балистични ракети? Съюз и участие на редовната армия на С Корея?
    Кое, пен ДЕЛ? Бягство на педофила - главкомандващ от готвачо?
    Ааааахахаха

    09:36 30.05.2026

  • 47 Обикновен човек

    1 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #50, #51, #56

    09:37 30.05.2026

  • 48 Пълномощабната

    3 3 Отговор
    И по никакъв начин предизвикана от Русия атака на украинските фашисти срещу Русия продължава с пълна сила

    Коментиран от #49

    09:40 30.05.2026

  • 49 Твърдият отбор на украинците

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Пълномощабната":

    Говори само едно
    Те са руснаци и войната е гражданска

    09:42 30.05.2026

  • 50 Слава богу

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Обикновен човек":

    Че такива като тебе не са руснаци

    09:43 30.05.2026

  • 51 Обикновен човек

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Обикновен човек":

    Всеки ден проклинам в съдбата че не съм се родил руснак

    09:48 30.05.2026

  • 52 стоян

    1 2 Отговор
    Слава ЗСУ

    09:51 30.05.2026

  • 53 Прибирай

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Олга":

    се обратно в Русия и стига си писала глупости в нашите български форуми. Какво правиш тук в Гнилия Запад?

    09:52 30.05.2026

  • 54 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оня":

    До 12 ком - другар ти като знаеш и си видял кажи и покажи какво има под гаражите дето ги удари кривия орешник - казваш че неточния орешник е улучил в целта но какво покажи - или така казаха по руската

    09:56 30.05.2026

  • 55 Бомбят Русия на поразия

    0 2 Отговор
    Путин безпомощен

    09:59 30.05.2026

  • 56 Обикновен човек

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Обикновен човек":

    Не ми обръщайте внимание нали знаете че не съм с всичкия си

    10:38 30.05.2026

  • 57 Нашмъркан потник

    1 0 Отговор
    ТЕРОРИСТ! Срещу цивилни и деца

    11:18 30.05.2026

