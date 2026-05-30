Мъж и жена са в болница след украинската атака срещу Таганрог

Мъж и жена бяха ранени при атака с дрон над Таганрог в нощта на 30 май. Те са откарани в болница, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.

„Ранените в Таганрог – мъж и жена – са откарани в болница. Лекарите казват, че състоянието им е средно тежко. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на пострадалите и им желая бързо възстановяване. Ще им окажем цялата необходима помощ“, написа той.

Слюсар уточни, че почистването на последствията на място след падането на отломките и удара с дрон продължава. В Таганрог е потушен пожар на танкер и други съоръжения в района на пристанището, включително административна сграда, причинен от атаката. Не са открити течове на мазут. Няма пострадали.

Освен това в Салск атаката е повредила остъкляването на балкон в жилищен блок, както и неизползван склад. Няма пострадали.

Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.

Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.

Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.

В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха близо 50 дрона в три града и седем района на Ростовска област, според регионалния губернатор Юрий Слюсар.

„Според актуализирана информация, близо 50 безпилотни летателни апарата са били унищожени снощи и сутринта в Ростовска област при отблъскване на въздушна атака. Освен районите Таганрог, Чертковски, Матвеево-Курган и Неклиновски, атаката е засегнала и градовете Ростов на Дон, Салск и четири други района: Милеровски, Тарасовски, Шолоховски и Верхнедонской“, пише той в Max.