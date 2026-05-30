Мъж и жена са в болница след украинската атака срещу Таганрог

Мъж и жена бяха ранени при атака с дрон над Таганрог в нощта на 30 май. Те са откарани в болница, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в Telegram.
„Ранените в Таганрог – мъж и жена – са откарани в болница. Лекарите казват, че състоянието им е средно тежко. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на пострадалите и им желая бързо възстановяване. Ще им окажем цялата необходима помощ“, написа той.
Слюсар уточни, че почистването на последствията на място след падането на отломките и удара с дрон продължава. В Таганрог е потушен пожар на танкер и други съоръжения в района на пристанището, включително административна сграда, причинен от атаката. Не са открити течове на мазут. Няма пострадали.
Освен това в Салск атаката е повредила остъкляването на балкон в жилищен блок, както и неизползван склад. Няма пострадали.
Освен в Таганрог, атаки и паднали отломки от дронове са регистрирани в близките Чертковски, Матвеево-Кургански и Неклиновски райони. В село Греково-Тимофеевка отломки са запалили газова тръба на къща и са нанесени щети по покрива и прозорците.
Тази атака е част от поредица от интензивни удари срещу военна и промишлена инфраструктура в региона през последната седмица. Само преди три дни, на 27 май, градът беше обект на мащабен ракетен удар, който порази Авиоремонтния завод № 325 и доведе до въвеждането на локално извънредно положение.
Представители на спасителните служби и местната администрация продължават да описват щетите и да оказват помощ на евакуираните жители от засегнатите райони.
В Татарстан бе обявена тревога за опасност от дронове, съобщи Министерството на извънредните ситуации на републиката по канала Max.
Силите за противовъздушна отбрана унищожиха близо 50 дрона в три града и седем района на Ростовска област, според регионалния губернатор Юрий Слюсар.
„Според актуализирана информация, близо 50 безпилотни летателни апарата са били унищожени снощи и сутринта в Ростовска област при отблъскване на въздушна атака. Освен районите Таганрог, Чертковски, Матвеево-Курган и Неклиновски, атаката е засегнала и градовете Ростов на Дон, Салск и четири други района: Милеровски, Тарасовски, Шолоховски и Верхнедонской“, пише той в Max.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Соломон
До коментар #3 от "голям смях":Повярвай ми и това ще стане някой ден
До коментар #4 от "Соломон":Какви хапчета пиеш за вяра?
05:56 30.05.2026
7 Свободен
Във въздуха се носи дим, а ехото разнася трясъци от взривове на руските полета!
05:56 30.05.2026
8 Петър
До коментар #4 от "Соломон":Моля ви, не бъдете като леля Тодорка Тагарева и леля Евгения Дайнова, те не са добър пример за подражание!
05:56 30.05.2026
10 Путин
До коментар #2 от "ВВ Путин":Важното е дето откраднах милиарди и си вдигнах с тях палати и дворци, то да е добре. Вати има. Копейки също. И струват по-малко от роботите на запада.
05:56 30.05.2026
05:59 30.05.2026
13 Червен кхмер
Путлер върви по пътя на Хитлер
06:02 30.05.2026
Коментиран от #16, #18
06:02 30.05.2026
Няма да спра . докато Путин не падне на колене да ме моли за мир!
06:25 30.05.2026
18 Ами видяхме
До коментар #14 от "Ти да видиш":Белгород , Таган рог, Брянск, танкери.....в пламъци.
Един комедиен актьор без никакъв опит направи за смях и опозори цялата Кремълска банда.
А това, че рашистката пропаганда постоянно рИве, че е наркоман е още по голям поZор за Путлер как един наркоман ги бомби и Пуся му се моли за 9 май и кичозното му парадче да не ги започне с дроновете.
Браво Украйна, браво ВСУ с кеф си пия кафето след такива новини за нацистка Проссия..
В добавка за май месец нови 35 000 ушанки при Кабзон .Это хорошо, очень хорошо.
Чакам Митя водката заедно с Маша алкаша да почнат да Фърлят атома хи хи
06:26 30.05.2026
1. Поради коравите украинци , които изнесоха най- трудните фронтове.
2. Поради помощта на Запада.
23 Сесесере
До коментар #20 от "Няма край руският поzор":Няма и да има!
06:40 30.05.2026
26 СВобода
Свобода за братовчедите от Северен Кавказ!
06:44 30.05.2026
28 Същото
До коментар #19 от "Сега става ясно":И за войната между Руската империя и Османската империя, пак там бяха коравите украинци.
07:05 30.05.2026
30 РуZнак с магаре
До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":Не бе още сме пред Купянск, ама казваме, че сме го превзели иначе няма да ни дават дневната дажба самагон.
За бутилка самагон ронину продам.
07:18 30.05.2026
33 Няма нищо страшно
До коментар #1 от "Соломон":Русия изобщо не е страшна.
Имат най-много ядрени оръжия в света. Но Путин нямало да ги използва. Бил обещал. Нали? Украйона ще пали руските градове, а ръката армия няма да отвърне. Нали?
Ние пък сме далеч от тия работи. Не сме застрашени. Нали?
07:21 30.05.2026
36 Пешко
До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":Абе май още не са ! Ама те не бързат! Груз 200 имало достатъчно!
07:45 30.05.2026
37 ОНЯ С ДРОНЯ
БАЦЕ.
САМО ОТЛОМКИ.
08:02 30.05.2026
38 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
08:03 30.05.2026
44 Публикуването на толкова победи
Русия още не е извършила обещания истински удар.
Като го извърши, медиите ще се окажат в небрано лозе и няма да могат да викат "Ама защо така с лошо??!!"
Коментиран от #46
09:27 30.05.2026
45 ТУПАРИЛА тупая...
До коментар #42 от "Олга":АааааааХахахаха
Какъв е..."родният език" след като.. мякащото ЕСПЕРАНТО " руски език" е създаден през 18 ВЕК от Ломоносов?!? Къде се намира тая "руска Република"?
Къде са тия...русняци в ПЕ деРоссийската Империя и СССР (макар,че Ленин твърди,че СССР няма НИЩО ОБЩО със Империята"? Днес в... П едерацията, кои и къде са тия... русня?
АааааааХахахаха
09:29 30.05.2026
46 Тее ба у не грамотния
До коментар #44 от "Публикуването на толкова победи":Лепилар!
За тия 13 г.. какво Точно не са опитали монголите срещу Украйна, освен Я. Оръжие?!?
Авиация, подводници,тежка бронирана техника, флот, всички видове крилати и балистични ракети? Съюз и участие на редовната армия на С Корея?
Кое, пен ДЕЛ? Бягство на педофила - главкомандващ от готвачо?
Ааааахахаха
09:36 30.05.2026
49 Твърдият отбор на украинците
До коментар #48 от "Пълномощабната":Говори само едно
Те са руснаци и войната е гражданска
09:42 30.05.2026
50 Слава богу
До коментар #47 от "Обикновен човек":Че такива като тебе не са руснаци
09:43 30.05.2026
51 Обикновен човек
До коментар #47 от "Обикновен човек":Всеки ден проклинам в съдбата че не съм се родил руснак
09:48 30.05.2026
53 Прибирай
До коментар #42 от "Олга":се обратно в Русия и стига си писала глупости в нашите български форуми. Какво правиш тук в Гнилия Запад?
09:52 30.05.2026
54 стоян
До коментар #12 от "Оня":До 12 ком - другар ти като знаеш и си видял кажи и покажи какво има под гаражите дето ги удари кривия орешник - казваш че неточния орешник е улучил в целта но какво покажи - или така казаха по руската
09:56 30.05.2026
56 Обикновен човек
До коментар #47 от "Обикновен човек":Не ми обръщайте внимание нали знаете че не съм с всичкия си
10:38 30.05.2026
