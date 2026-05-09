Politico: Отношенията на Киев с ЕС са в най-ниската си точка от началото на войната в Украйна
Politico: Отношенията на Киев с ЕС са в най-ниската си точка от началото на войната в Украйна

9 Май, 2026 03:07, обновена 9 Май, 2026 03:15 784 10

Зеленски става все по-арогантен, изнася лекции и създава проблеми в двустранния диалог, отбелязва изданието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отношенията на Киев с ЕС са в най-ниската си точка от началото на военните действия в Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

„Отношенията между Киев и Брюксел са напрегнати в момента и вероятно са в най-ниската си точка от началото на конфликта“, заяви бивш високопоставен украински служител пред изданието.

Както отбелязва медията, самият Володимир Зеленски създава проблеми в двустранния диалог.

„Той започна да изнася лекции на европейските лидери по-често. Тази година забележимо промени тона си в комуникациите си със съюзниците, като стана по-суров и по-арогантен“, се посочва в изданието.
Според неназован експерт по външна политика, който преди това е съветвал властите в Киев, Зеленски твърдо вярва, че „Европа е длъжна на Украйна“.

„Тази идея влияе на неговото мислене и реторика. Но тя игнорира факта, че не всички европейци я виждат по един и същи начин“, каза той.

Някои, според изданието, смятат, че този начин на мислене дава на Зеленски неоправдана увереност в суровия му подход към европейските съюзници. Според вестника с подобна реторика първият човек в Киев рискува да отчужди партньори, от които Украйна зависи за финансиране, доставки на оръжие и дипломатическа подкрепа.

„Що се отнася до американците, Зеленски е практически готов да си измие ръцете от ситуацията и е близо до това да каже: „Администрацията на Тръмп е свършена“, цитиран е бивш съветник на Зеленски.

В същото време, разривът между САЩ и ЕС значително е тласнал украинския президент към засилване на реториката, заключи източникът на вестника.

Освен това се подчертава, че Европейският съюз няма да празнува дълго приемането на помощ за Киев поради разделението в блока: лидерите на ЕС срещат затруднения да се споразумеят за следващите стъпки по определени въпроси, включително приемането на Украйна в блока.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    03:54 09.05.2026

  • 3 деа

    2 1 Отговор
    вашта майка украйнска писна ми от вас бе и тоя наркоман кретенски

    04:06 09.05.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Ей тоз факти бе,като доктор-тирикат по едно апче за пемберлици пуща да не офтикясат савсем!

    04:16 09.05.2026

  • 5 Карго 200

    1 1 Отговор
    Без значение!
    Точката ниска ли е,висока ли е,ЕС иска или не иска! Харесвали му или не му харесва не може да си позволи,да бие задна!!
    Така,че Украйна ще победи,с трильони евро,хора и ресурс.

    04:18 09.05.2026

  • 6 Стефан

    2 1 Отговор
    Ходи на фронта нали можеш що се криеш като мишка хората видяха чеси мишка. Зеленски

    04:18 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Предположение

    1 1 Отговор
    За да се държи така сигурно има “ карти” …

    04:28 09.05.2026

  • 9 Съдията

    1 0 Отговор
    Нормално, уредите се изхабяват и изхвърлят, понякога рециклират. Но тук ЕС и Украйна са в ролята на чистачка и парцал. САЩ и Русия се разбраха и сега чистачката изхвърля мръсния парцал, за да за запази благоволението на господарите.😂

    05:00 09.05.2026

  • 10 Хахаха

    0 0 Отговор
    Това хамериканската фейкометна преса ли го
    твърди ? Какво стана със техния "миротворец и геостратег "- Трампона ?
    Всяка прилика между Дурдом Вашингтон и Кремлино е случайна

    05:05 09.05.2026

