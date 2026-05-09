Отношенията на Киев с ЕС са в най-ниската си точка от началото на военните действия в Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

„Отношенията между Киев и Брюксел са напрегнати в момента и вероятно са в най-ниската си точка от началото на конфликта“, заяви бивш високопоставен украински служител пред изданието.

Както отбелязва медията, самият Володимир Зеленски създава проблеми в двустранния диалог.

„Той започна да изнася лекции на европейските лидери по-често. Тази година забележимо промени тона си в комуникациите си със съюзниците, като стана по-суров и по-арогантен“, се посочва в изданието.

Според неназован експерт по външна политика, който преди това е съветвал властите в Киев, Зеленски твърдо вярва, че „Европа е длъжна на Украйна“.

„Тази идея влияе на неговото мислене и реторика. Но тя игнорира факта, че не всички европейци я виждат по един и същи начин“, каза той.

Някои, според изданието, смятат, че този начин на мислене дава на Зеленски неоправдана увереност в суровия му подход към европейските съюзници. Според вестника с подобна реторика първият човек в Киев рискува да отчужди партньори, от които Украйна зависи за финансиране, доставки на оръжие и дипломатическа подкрепа.

„Що се отнася до американците, Зеленски е практически готов да си измие ръцете от ситуацията и е близо до това да каже: „Администрацията на Тръмп е свършена“, цитиран е бивш съветник на Зеленски.

В същото време, разривът между САЩ и ЕС значително е тласнал украинския президент към засилване на реториката, заключи източникът на вестника.

Освен това се подчертава, че Европейският съюз няма да празнува дълго приемането на помощ за Киев поради разделението в блока: лидерите на ЕС срещат затруднения да се споразумеят за следващите стъпки по определени въпроси, включително приемането на Украйна в блока.