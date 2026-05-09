Тръмп: Иска ми си примирието в Украйна да е по-дълго, бих пратил преговарящи в Москва

САЩ са готови да изпратят преговарящи в Москва, за да улеснят уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Бих го направил, ако смятах, че това ще помогне. Бих го направил“, каза той пред репортери в отговор на въпрос по темата.

Държавният глава на САЩ повдигна възможността за удължаване на прекратяването на огъня между Русия и Украйна. Той смята, че и двете страни са доволни от прекратяването на огъня.

„Бих искал да видя значително удължаване“, добави Тръмп.

Той също така предположи, че украинският конфликт може би наистина е към своя край. „Бих искал да видя тази война приключила. Прекратил съм осем войни. Всъщност девет. А сега изглежда, че може би ще сложим край на десета“, заяви американският лидер. „Много бих искал това да приключи, мога да ви кажа това“, увери Тръмп.

Вчера представителят на Кремъл Юрий Ушаков обяви съгласието на Русия с инициативата на президента на САЩ за прекратяване на огъня от 9 до 11 май. Той също така уточни, че Москва и Киев са се споразумели за размяна на пленници "1000 за 1000" от всяка страна.

Володимир Зеленски от своя страна заяви, че се е съгласил на прекратяване на огъня. Той твърди, че е разпоредил бърза подготовка за размяна на пленници.

