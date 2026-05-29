Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

29 Май, 2026 18:18 823 23

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия.

На летището в Копенхаген пилотът Оливер Квитер инспектира машината си преди старта. Той трябва да откара пътниците до остров Борнхолм в Балтийско море, самолетът е пълен. Преди тръгването той и вторият пилот са вкарали маршрута в паметта на бордовия компютър - остава им само да го следват.

Това е възможно чрез системата за сателитна навигация GPS, пише АРД и обяснява: компютърните устройства на борда на самолета комуникират със сателитите в космоса и така определят позицията. „Сателитната навигация е изключително важна", казва пилотът. Благодарение на нея във всеки момент командирите знаят къде се намират.

В района на Балтийско море обаче постоянно има проблеми с GPS- сигналите, както споделят пред германската медия Оливер Квитер и други пилоти. Получават се смущения, навигацията чрез сателитите често не функционира. В такива случаи командирът трябва да получи от авиодиспечера указания по радиовръзка. „Тогава трябва да ги следваме, докато системата не заработи отново или дори до кацането", обяснява пилотът.

Пилотите ежедневно съобщават за смущения

Квитер казва, че през последните пет години се е сблъсквал с такива смущения три или четири пъти, но допълва: „Знам от колеги, които редовно пътуват до Финландия и балтийските страни, че за тях смущенията са ежедневие".

Данните от Германия гласят, че все ден има „малко двуцифрено число" съобщения за подобни смущения от авиодиспечерите, което изисква от тях още повече внимание. „В момента владеем ситуацията", казва пред АРД Мортен Грант, ръководител на навигационния отдел в Германската служба за контрол на въздушното движение. Ако броят на смущенията се увеличи още повече, това ще доведе до претоварване на авиодиспечерите.

Хибридната война на Русия

Тъй като самолетите съобщават и на наземните станции за регистрираните смущения, компаниите, които събират данните, могат да определят районите с най-много проблеми - като този на Балтийско море. Освен това изследователи от университета в Гдиня са успели да локализират голяма инсталация за предизвикване на смущения в Калининград.

Пред АРД представители на германските ВМС също определят Русия като източник на сигналите, смущаващи работата на пилотите. Те явно се отправят както от сушата, така и от руски кораби. Върховната представителка на ЕС по външните работи и политиката за сигурност Кая Калас също заговори за „хибридна война".

Според експерта по сигурността Нико Ланге става дума за „тестване на сивите зони". Русия целенасочено се опитва да манипулира сигналите - за нея смущенията „със сигурност са част от войната", казва Ланге.

Много пилоти са разтревожени

Ситуацията поражда безпокойство у пилотите. В проучване от 2024 година, за което 2000 пилоти са били анкетирани по темата за смущенията, повече от две трети признават, че са „много или изключително много разтревожени". Въпросите не са били свързани с GPS-смущенията изобщо, а само със специален вид, който именно се наблюдава в района на Балтийско море.

Този вид смущения просто подвеждат пилотите - блокирано е не само приемането на данни, а и целенасочено се изпращат фалшиви сигнали за заблуда на самолетите. Бордовите компютри изведнъж започват да показват, че самолетът се намира другаде или на друга височина в сравнение с реалната, а това може да има тежки последствия. „Ако GPS-позицията бъде фалшифицирана, това може да доведе до голям брой подвеждащи предупреждения", обяснява пред АРД Никлас Аренс, който се занимава с тези проблеми в синдиката на пилотите „Cockpit".

Фалшиви предупреждения в пилотската кабина

Става дума най-вече за т.нар. разширена предупредителна система при приближаване до земната повърхност. Нейното предназначение е да попречи на някой самолет да се забие в планина, например. Чрез GPS-смущенията тази система може да отправи фалшиви предупреждения като „Препятствие отпред! Издигнете се!".

Това е настоятелно предупреждение, което пилотите обичайно чуват само в симулаторите. „По време на полет този вид предупреждения по правило са подвеждащи. И системата трябва да бъде изключена", обяснява Аренс. Така фалшивите предупреждения се избягват, но се напуска и мрежата за сигурност, която би дала защита на самолета при определени обстоятелства.

Журналистите от АРД са разговаряли с редица големи авиокомпании, които имат полети в района на Балтийско море. От „Луфтханза" заявяват, че GPS-подвежданията представляват „сериозно нарушение на сигурността на гражданското въздухоплаване". Полската авиокомпания ЛОТ отговаря, че временното изключване на системата все пак дава по-голяма сигурност от следването на предупреждения, предизвикани от фалшиви данни за местоположението.

"Това не трябва да се приема като нова нормалност"

Но как да се реагира на смущенията във въздухоплаването? Кая Калас е на мнение, че въпросът трябва да бъде разгледан и от НАТО. „Естествено трябва да направим повече в това отношение и да не го приемаме като нова нормалност."

Гледната точка на експерта по сигурността Нико Ланге е, че смущенията в района на Балтийско море може и да са нещо повече от чиста провокация. Електронното водене на война е средство за „подготовката на едно бойно поле". Това, че случаите в Балтийско море са толкова много, може да означава, че "Русия най-малкото обмисля, а може би и планира военни операции в района", казва той.


