Украинският президент Володимир Зеленски с указ изключи само Червения площад, където ще се проведе парадът, от списъка с възможни цели за украинските въоръжени сили на 9 май.

По отношение на останалата част от руска територия Украйна възнамерява да действа "огледално" – тоест да отговаря на удар за удар. Добре информиран правителствен източник каза това пред RBC-Украйна.

„Ще действаме огледално. Те не стрелят – ние не стреляме. „Те не изстрелват ракети – ние не ги изстрелваме“, обясни източникът.

Длъжностното лице добави, че Киев се е съгласил на „мълчание“ по време на парада, за да се даде възможност за завръщането на хиляда украински военнослужещи от руски плен.

По-рано Доналд Тръмп обяви споразумение за тридневно прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна. Според него прекратяването на огъня трябва да продължи от 9 до 11 май.

Президентът Зеленски потвърди прекратяването на огъня с Русия и размяната на пленници 1000 на 1000. След това той подписа указ за провеждане на парад в Москва.

Според помощника на Путин Юрий Ушаков, Русия се е съгласила да подкрепи инициативата на Тръмп за удължаване на прекратяването на огъня с Украйна до 11 май. Москва също подкрепи предложението за провеждане размяна на затворници с Украйна в съотношение 1000 за 1000 до 11 май. Ушаков твърди, че споразуменията са били постигнати по време на телефонни разговори с администрацията на президента на САЩ.