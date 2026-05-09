Зеленски изключи Червения площад като мишена в Деня на победата, но ВСУ ще действа "огледално" при руски атаки
  Тема: Украйна

9 Май, 2026 07:27, обновена 9 Май, 2026 07:32

Обявеното тридневно примирие започна в 0.00 часа тази сутрин

Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев, Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски с указ изключи само Червения площад, където ще се проведе парадът, от списъка с възможни цели за украинските въоръжени сили на 9 май.

По отношение на останалата част от руска територия Украйна възнамерява да действа "огледално" – тоест да отговаря на удар за удар. Добре информиран правителствен източник каза това пред RBC-Украйна.

„Ще действаме огледално. Те не стрелят – ние не стреляме. „Те не изстрелват ракети – ние не ги изстрелваме“, обясни източникът.

Длъжностното лице добави, че Киев се е съгласил на „мълчание“ по време на парада, за да се даде възможност за завръщането на хиляда украински военнослужещи от руски плен.

По-рано Доналд Тръмп обяви споразумение за тридневно прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна. Според него прекратяването на огъня трябва да продължи от 9 до 11 май.

Президентът Зеленски потвърди прекратяването на огъня с Русия и размяната на пленници 1000 на 1000. След това той подписа указ за провеждане на парад в Москва.

Според помощника на Путин Юрий Ушаков, Русия се е съгласила да подкрепи инициативата на Тръмп за удължаване на прекратяването на огъня с Украйна до 11 май. Москва също подкрепи предложението за провеждане размяна на затворници с Украйна в съотношение 1000 за 1000 до 11 май. Ушаков твърди, че споразуменията са били постигнати по време на телефонни разговори с администрацията на президента на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

