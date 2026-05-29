Над 50 деца от похода „Козлодуй - Околчица“ са със стомашно-чревни оплаквания

29 Май, 2026 21:41 754 11

Областният управител на Враца ще направи проверка на ситуацията в село Алтимир

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 50 деца от похода "Козлодуй - Околчица" са прегледани вчера от медицинския екип на похода заради стомашно-чревни проблеми, днес областният управител на Враца ще направи проверка на ситуацията в село Алтимир.

Росен Михайлов съобщи пред медиите днес, че е получил сигнал за проблем с изхранването на участниците в 78-ия национален туристически поход. „На 28 май бяхме в Софрониево с представители на Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция. Взеха се проби от храната и водата и очакваме резултати. Ако има нарушения, ще има санкции“, каза областният управител Росен Михайлов. По думите му фирмата изпълнител разполага с хладилен камион, с който храната се доставя три пъти дневно до различните населени места, където се намира походната колона.

В бивака в село Софрониево на място вчера са били областният управител на Враца Росен Михайлов и екип на Областна администрация – Враца, заедно с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Бойко Йотов и директора на дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Враца д-р Красимира Алексиева, съобщиха от областвата администрация. Извършени са проверки и са взети проби за лабораторен анализ.

БТА припомня, че в похода от Козлодуй до Околчица, който беше официално открит на 27 май в Козлодуй и на 28 май започна първият преход до Софрониево, участват над 1600 ученици от над тридесет населени места от страната. Общият брой на участниците в инициативата е над 1800. По регламент областна администрация осигурява безплатно изхранването само на ученическите групи. Индивидуалните участници, които са над 200, сами намират начин да осигуряват прехраната си по време на 120 километровия преход.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    6 3 Отговор
    яли са козлодуйски марули
    светещи

    21:43 29.05.2026

  • 2 Възраждане

    5 3 Отговор
    Добре, че поне са защитени от ЛГБТ пропаганда, благодарение на великия Костадинов.

    21:43 29.05.2026

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Слафчо ще ги спаси

    21:51 29.05.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор
    Гледам по ютуб различни версии за гибелта на Христо Ботев. Едната бе подкрепена с много доказателства. Според нея убиецът е Никола Обретенов. За пари е ставало въпрос. По днешни разчети, за милиони изчезнали са му отнесли главата на Ботев, за да присвоят парите с които е финансирана четата.

    Коментиран от #8, #11

    22:01 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха така

    2 0 Отговор
    Като ще е безплатно само за келешите - нека им. Добре са се одрискали

    22:01 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Питай Карлуковският пациент Иван Тренев, той знае кой е убил Ботев.😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    22:14 29.05.2026

  • 9 Участник

    2 0 Отговор
    Сфин. Ята им раздаваше някакъв кетъринг в пластмасови кутии. ДПС в негово лице е върл противник на похода. "По-добре 50 да дадат фира, отколкото похода да се състои" - думи на сфин. Ята....

    22:20 29.05.2026

  • 10 А ма,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Оооо, ку чи ли се най-после, или си ял@ова ?

    22:24 29.05.2026

  • 11 типично

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    за българските канибали...

    22:29 29.05.2026

