Пробив в Брюксел! Европейската комисия размрази 16 млрд. евро за Унгария в замяна на реформи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет, пише БТА.

Мадяр поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13 на сто от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.

Брюксел няма идеологически очаквания от Унгария по отношение за освобождаването на средствата от Европейския съюз, а чисто и просто очаква „възможно най-добри действия“ срещу корупцията, заяви след днешната си среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Мадяр отбеляза, че това, което председателката на ЕК е поискала в интерес на европейските и унгарските данъкоплатци, е можело да бъде изпълнено отдавна, ако правителството на бившия премиер Виктор Орбан наистина е управлявало в интерес на унгарския народ.

Той допълни, че правителството на ПП ТИСА се застъпва за нулева толерантност към корупцията и в определени случаи ще приеме по-строги антикорупционни мерки от поисканите.

Като пример министър-председателят посочи, че правителството ще преразгледа и ще затегне системата за деклариране на имущество, като я направи проверима, добавяйки, че съответният проектозакон е готов и включва разпоредба, според която всеки, който умишлено предостави невярна информация в декларацията си за имущество, се наказва с до две години затвор.

Премиерът каза и че е представил заявление на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.