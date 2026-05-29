Новини
Свят »
Белгия »
Пробив в Брюксел! Европейската комисия размрази 16 млрд. евро за Унгария в замяна на реформи

Пробив в Брюксел! Европейската комисия размрази 16 млрд. евро за Унгария в замяна на реформи

29 Май, 2026 17:48 983 21

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • урсула фон дер лaйен-
  • тиса-
  • фидес-
  • европейска комисия

Вече усещаме силен вятър на промяната в Будапеща, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Урсула фон дер Лайен

Пробив в Брюксел! Европейската комисия размрази 16 млрд. евро за Унгария в замяна на реформи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет, пише БТА.

Мадяр поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13 на сто от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.

Брюксел няма идеологически очаквания от Унгария по отношение за освобождаването на средствата от Европейския съюз, а чисто и просто очаква „възможно най-добри действия“ срещу корупцията, заяви след днешната си среща в Брюксел с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Мадяр отбеляза, че това, което председателката на ЕК е поискала в интерес на европейските и унгарските данъкоплатци, е можело да бъде изпълнено отдавна, ако правителството на бившия премиер Виктор Орбан наистина е управлявало в интерес на унгарския народ.

Той допълни, че правителството на ПП ТИСА се застъпва за нулева толерантност към корупцията и в определени случаи ще приеме по-строги антикорупционни мерки от поисканите.

Като пример министър-председателят посочи, че правителството ще преразгледа и ще затегне системата за деклариране на имущество, като я направи проверима, добавяйки, че съответният проектозакон е готов и включва разпоредба, според която всеки, който умишлено предостави невярна информация в декларацията си за имущество, се наказва с до две години затвор.

Премиерът каза и че е представил заявление на Унгария за присъединяване към Европейската прокуратура.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бля, бля, бля

    15 2 Отговор
    малко пари, срещу малко русофобия

    17:50 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 3 Отговор
    Взеха ги от България с процедурата за свръхдефицит, за да ги дадат на Унгария.

    17:56 29.05.2026

  • 3 Чао ОРБАНЕ

    5 10 Отговор
    Добре дошли милиарди от ЕС.

    17:58 29.05.2026

  • 4 Условия

    14 5 Отговор
    Който изплнява джендрските и соросоидни изисквания получава пари.

    Смейда се противопоставиш

    Коментиран от #17

    18:05 29.05.2026

  • 5 Доган

    9 4 Отговор
    Урсула разпределя порциите.

    Коментиран от #16

    18:07 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смотаняху

    6 5 Отговор
    "Пробив в Брюксел!" - когато го прочетох че някой е отпушил задната тръба на Урсула и се е получил разлив по улиците на града

    Коментиран от #14

    18:19 29.05.2026

  • 8 Дудов

    5 2 Отговор
    Глупаците не разбраха че когато се данат пари , някой винаги , ама винаги си пълни джоба

    18:20 29.05.2026

  • 9 усс.ран русофил

    3 6 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    18:22 29.05.2026

  • 10 Пари срещу

    7 4 Отговор
    ЛГБТ+ в детски градини, училища и реклами. А Урсула очакваше повече , но не иска да си признае защото наля народни пари и средства за изборите в Унгария. Пък и всички знаем, че на нея корупцията и е последна грижа.

    Зеленски

    18:22 29.05.2026

  • 11 Гулаш

    2 1 Отговор
    Прясно размразени и тумблирани.

    18:30 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 за ганчо

    0 2 Отговор
    ше има 🖕

    18:36 29.05.2026

  • 14 nъг се събуди в шакалад

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смотаняху":

    каvepната ти иzбила под напор

    18:47 29.05.2026

  • 15 ЕЦБ

    4 0 Отговор
    Унгарците получиха 16 милиарда, а евроатлантичетата в бг ще получат по един гумен член пети на НАТО, да си играят вкъщи.

    19:01 29.05.2026

  • 16 ГОЛЕМИ ТЪП....АЦИ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Доган":

    ИМА ТУКА
    АКО УРСУЛАТА НЕ СНАСЯ ША ПОЛУЧИ ВТОРИ ОРБАН
    ТА КО ДА ПРАЙ СНАСЯ

    19:03 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания