Иран няма да позволи на кораби от страни, подкрепящи САЩ, да преминават през Ормузкия проток

Иранските власти няма да позволят на кораби от държави, които се присъединяват към политиката на санкции на САЩ срещу Ислямска република, да преминават през Ормузкия проток, заяви иранският военен говорител Мохамад Акраминия.
„Отсега нататък държавите, които следват примера на САЩ и налагат санкции срещу Ислямска република Иран, със сигурност ще се сблъскат с трудности при преминаване през Ормузкия проток“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.
Акраминия също така подчерта, че военният конфликт със САЩ и Израел е принудил Иран да „използва геополитическия потенциал на Ормузкия проток“ и че Ислямската република сега „упражнява суверенитет“. Той добави, че всеки кораб, който желае да премине през пролива, сега трябва „да координира действията си с Иран“. Според военния говорител тези стъпки „биха могли да донесат много ползи за Иран“.
Нова вълна на ескалация в Персийския залив настъпи вечерта на 7 май след размяна на удари между САЩ и Иран. Според иранското държавно радио атаката е била предизвикана от американска военна атака срещу ирански танкер.
В отговор Иран атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток.
Централното командване на САЩ от своя страна обяви ответни удари срещу военни цели в Иран.
