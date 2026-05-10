Иран няма да позволи на кораби от страни, подкрепящи САЩ, да преминават през Ормузкия проток

10 Май, 2026 09:45, обновена 10 Май, 2026 09:52 655 13

Техеран бил принуден да „използва геополитическия потенциал на протока“

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските власти няма да позволят на кораби от държави, които се присъединяват към политиката на санкции на САЩ срещу Ислямска република, да преминават през Ормузкия проток, заяви иранският военен говорител Мохамад Акраминия.

„Отсега нататък държавите, които следват примера на САЩ и налагат санкции срещу Ислямска република Иран, със сигурност ще се сблъскат с трудности при преминаване през Ормузкия проток“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

Акраминия също така подчерта, че военният конфликт със САЩ и Израел е принудил Иран да „използва геополитическия потенциал на Ормузкия проток“ и че Ислямската република сега „упражнява суверенитет“. Той добави, че всеки кораб, който желае да премине през пролива, сега трябва „да координира действията си с Иран“. Според военния говорител тези стъпки „биха могли да донесат много ползи за Иран“.

Нова вълна на ескалация в Персийския залив настъпи вечерта на 7 май след размяна на удари между САЩ и Иран. Според иранското държавно радио атаката е била предизвикана от американска военна атака срещу ирански танкер.

В отговор Иран атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ от своя страна обяви ответни удари срещу военни цели в Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истинско обещание 🇮🇷

    12 2 Отговор
    Браво на Иран .....сащ са провокатори убийци и спонсори на тероризма особенно на еврейския тероризъм...нито крачка назад пред терористите Израел и САЩ

    09:56 10.05.2026

  • 2 Мигрантски скандал в Полша

    5 4 Отговор
    Мигрантски скандал в Полша: Арабин призова местните да бачкат повече заради него.
    🤣❤️🇵🇱❤️🇧🇬❤️🇪🇺

    Във Флаг ман го има цялото видео на тик токъра.🤣

    09:56 10.05.2026

  • 3 Не че са пичове

    6 0 Отговор
    Ама аз бих потопил 2 танкера на най-тясното място, и бих им казал, няма Ферари за мен(цвят червен) няма и за тебе Ферари (да го ядеш голем)

    09:57 10.05.2026

  • 4 БайТръмпу

    3 10 Отговор
    тръмпу да довърши започнатото, до пълно зануляване ..........

    09:57 10.05.2026

  • 5 Правилно

    11 4 Отговор
    Всеки съюзник или подлога на световното зло САЩ, не трябва да преминава!

    09:59 10.05.2026

  • 6 ПРАВИЛНОО

    11 4 Отговор
    НОРМАЛНОТО ЧОВЕЧЕСТВО Е С ВАС. УСПЕХ СЪРДЕЧЕН ВИ ЖЕЛАЕМ.ИМА САЩ И ИЗРАЕЛ, ИМА ПРОБЛЕМ.

    09:59 10.05.2026

  • 7 Няколко извадки от Речта на Черния🤣

    3 7 Отговор
    „Работете 12-14 часа, за да имам пари!“, реди той във видео, което публикува в тик-ток.🤣

    „Продължавайте да работите, за да мога да седя и да получавам всичко наготово.“

    В краткото видео той директно обижда поляците, че след тежък труд обичат да пият бира и да ходят по проститутки.

    Във Франция, Германия, Великобритания и Швеция е честа практика мигрант мюсюлманин с по няколко жени да регистрира официално само едната, за да могат останалите да вземат помощи като „самотни майки“.

    Нищо от това не стряска нито властите, нито обществата на Запад. Либерал-глобалисткият министър-председател на Испания Педро Санчес вкара в страната само тази година вече близо 800 000 арабски мигранти. Той им издаде документи за легален престой и обеща в близко бъдеще да ги снабди и с испански лични карти. Липсата на граници покрай „Шенген“ вече им дава право да плъзнат из цяла Европа и да се настанят където си поискат.

    Коментиран от #9

    10:01 10.05.2026

  • 8 Евроатлантик

    3 11 Отговор
    Иран ке падне

    Коментиран от #11

    10:01 10.05.2026

  • 9 ОтБОЛШЕВИК

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Няколко извадки от Речта на Черния🤣":

    С арабина или без него при капитализма експлоатацията не е от вчера. За да има една шепа много богати, трябва да има много работещи денонощно и пак да са бедни.

    10:06 10.05.2026

  • 10 Анонимен

    2 1 Отговор
    👍👍👍👍👍

    10:08 10.05.2026

  • 11 КЕ ТИ ПАДНЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Евроатлантик":

    ОНОВА МАЛКОТО МЕЖДУ КРАКАТА ТИ.

    10:09 10.05.2026

  • 12 ХаменейМладши

    1 8 Отговор
    пращам 10-на брадясали фанатика да прочистят софето, много путиняги се развъдили ...

    10:11 10.05.2026

  • 13 Подкрепям

    1 0 Отговор
    Тръмп се изхвърли с тази « акция» като кама на пясък.
    Цвърк

    10:13 10.05.2026

